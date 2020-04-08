Madison County civil docket Apr. 13-17

Monday, April 13
9:00 A.M.
TERESA AHART VS SONNY N DISHER
17-L-1388, DUGAN
Thursday, April 16
9:00 A.M.
DENISE JACKS VS AULABAUGHGALE INC
16-L-863, DUGAN
WILLIAM MOLKENBUR VS RUSSEL R JETT
17-L-1400, DUGAN
ANNA CHATHAM VS GRANITE CITY CLINIC CORP
18-L-889, DUGAN
BARBARA J FELDMAN VS SCOTT SMITH
18-L-1481, DUGAN
DANIEL FULLER VS UNITED SERVICES AUTOMOBILE ASSOCIATION
19-L-662, DUGAN
MELISSA PAYNE VS CHARLES PAYVE
19-L-1237, DUGAN
JORDAN VALDEZ VS RAND S HALE ESTATE PERSONAL REPRESENTATIVE
19-L-1300, DUGAN
JESSICA CLARK VS WALTER HAIRE AS TRUSTEE OF WALTER HAIRE LIVING TRUST
19-L-1412, DUGAN
CASEY ASHBY VS METRO EAST SANITARY DISTRICT
19-L-1618, DUGAN
TYLER ORLANDINI VS PHILLIPS 66 COMPANY
20-L-52, DUGAN
OSF HEALTHCARE SYSTEM VS ROBERT A BRENNER
20-L-82, DUGAN
GERALD PHILABAUN VS STATE FARM FIRE AND CASUALTY COMPANY
20-L-153, DUGAN
DANIEL CODDINGTON VS PHILLIPS 66 COMPANY
20-L-167, DUGAN
SEAN CHEATHAM VS JACLYN ALLISON
17-L-1147, HARRISON
11:00 A.M.
WOOD RIVER GLASS COMPANY VS TRK CONSTRUCTION
19-L-1003, DUGAN
Friday, April 17
9:00 A.M.
JOYCE R SHAW AS ATTORNEY IN FACT FOR JOYCE VAN DEAUTEKOM VS BRAVO CARE OF EDWARDSVILLE
17-L-1305, RUTH
JAMES AGEE VS DONALD E GROSHONG
18-L-859, RUTH
OLIVIA A FORBES VS MADISON COUNTY MASS TRANSIT DISTRICT
18-L-1017, RUTH
MARILYN ALFORD VS TURTLE WAX INC
18-L-1436, RUTH
MADELYN A BERNARD VS MAISEY WATSON
19-L-555, RUTH
9:30 A.M.
LEE IRWIN VS AMERIGAS PROPANE INC
15-L-183, DUGAN
STATE FARM FIRE AND CASUALTY COMPANY VS AMERIGAS PROPANE INC
17-L-1454, DUGAN