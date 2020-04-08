Madison - St. Clair Record

Wednesday, April 8, 2020

Madison County civil docket Apr. 13-17

Lawsuits

By Andrew Thomas | Apr 8, 2020

Screen%252520shot%2525202015 08 14%252520at%2525201.15.07%252520pm

Monday, April 13

9:00 A.M.

TERESA AHART VS SONNY N DISHER

17-L-1388, DUGAN

Thursday, April 16

9:00 A.M.

DENISE JACKS VS AULABAUGHGALE INC

16-L-863, DUGAN

WILLIAM MOLKENBUR VS RUSSEL R JETT

17-L-1400, DUGAN

ANNA CHATHAM VS GRANITE CITY CLINIC CORP

18-L-889, DUGAN

BARBARA J FELDMAN VS SCOTT SMITH

18-L-1481, DUGAN

DANIEL FULLER VS UNITED SERVICES AUTOMOBILE ASSOCIATION

19-L-662, DUGAN

MELISSA PAYNE VS CHARLES PAYVE

19-L-1237, DUGAN

JORDAN VALDEZ VS RAND S HALE ESTATE PERSONAL REPRESENTATIVE

19-L-1300, DUGAN

JESSICA CLARK VS WALTER HAIRE AS TRUSTEE OF WALTER HAIRE LIVING TRUST

19-L-1412, DUGAN

CASEY ASHBY VS METRO EAST SANITARY DISTRICT

19-L-1618, DUGAN

TYLER ORLANDINI VS PHILLIPS 66 COMPANY

20-L-52, DUGAN

OSF HEALTHCARE SYSTEM VS ROBERT A BRENNER

20-L-82, DUGAN

GERALD PHILABAUN VS STATE FARM FIRE AND CASUALTY COMPANY

20-L-153, DUGAN

DANIEL CODDINGTON VS PHILLIPS 66 COMPANY

20-L-167, DUGAN

SEAN CHEATHAM VS JACLYN ALLISON

17-L-1147, HARRISON

11:00 A.M.

WOOD RIVER GLASS COMPANY VS TRK CONSTRUCTION

19-L-1003, DUGAN

Friday, April 17

9:00 A.M.

JOYCE R SHAW AS ATTORNEY IN FACT FOR JOYCE VAN DEAUTEKOM VS BRAVO CARE OF EDWARDSVILLE

17-L-1305, RUTH

JAMES AGEE VS DONALD E GROSHONG

18-L-859, RUTH

OLIVIA A FORBES VS MADISON COUNTY MASS TRANSIT DISTRICT

18-L-1017, RUTH

MARILYN ALFORD VS TURTLE WAX INC

18-L-1436, RUTH

MADELYN A BERNARD VS MAISEY WATSON

19-L-555, RUTH

9:30 A.M.

LEE IRWIN VS AMERIGAS PROPANE INC

15-L-183, DUGAN

STATE FARM FIRE AND CASUALTY COMPANY VS AMERIGAS PROPANE INC

17-L-1454, DUGAN

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