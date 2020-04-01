Madison County civil docket Apr. 6-10

Monday, April 6
1:30 P.M.
JACQUELYN WILLIAMS VS HOME DEPOT USA INC
19-L-37, SMITH
Thursday, April 9
9:00 A.M.
MICHELLE CHAPMAN VS LISA BRICKER
16-L-235, SMITH
ROBERT C WILLIAMS VS PREMIER CDL TRAINING SERVICES LLC
16-L-639, SMITH
JOSHUA HOWARD VS BARBARA FERGUSON
18-L-228, SMITH
DAVID A COTTON VS GRANITE CITY PARK DISTRICT
18-L-1636, SMITH
JACQUELYN WILLIAMS VS HOME DEPOT USA INC
19-L-37, SMITH
MARY SLACK VS JOHN SNYDER
19-L-286, SMITH
JENNIFER A FISH VS LARRY PARKER
19-L-301, SMITH
ADRIENNE DAVID VS TANNER W WHITE
19-L-782, SMITH
RONALD GILCHRESE VS RIVERBEND BILLIARDS AND GRILL INC
19-L-1387, SMITH
GENTRY AUTO REPAIR INC VS PEKIN INSURANCE COMPANY
20-L-226, SMITH
DANA L HOLLAND VS KEVIN M SLATEN
14-L-1200, HARRISON
Friday, April 10
1:30 P.M.
GARY LANG VS HARRY SCHLECHTE
01-L-1117, CHAPMAN