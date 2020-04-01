Madison - St. Clair Record

Wednesday, April 1, 2020

Madison County civil docket Apr. 6-10

Lawsuits

By Andrew Thomas | Apr 1, 2020

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Monday, April 6

1:30 P.M.

JACQUELYN WILLIAMS VS HOME DEPOT USA INC

19-L-37, SMITH

Thursday, April 9

9:00 A.M.

MICHELLE CHAPMAN VS LISA BRICKER

16-L-235, SMITH

ROBERT C WILLIAMS VS PREMIER CDL TRAINING SERVICES LLC

16-L-639, SMITH

JOSHUA HOWARD VS BARBARA FERGUSON

18-L-228, SMITH

DAVID A COTTON VS GRANITE CITY PARK DISTRICT

18-L-1636, SMITH

JACQUELYN WILLIAMS VS HOME DEPOT USA INC

19-L-37, SMITH

MARY SLACK VS JOHN SNYDER

19-L-286, SMITH

JENNIFER A FISH VS LARRY PARKER

19-L-301, SMITH

ADRIENNE DAVID VS TANNER W WHITE

19-L-782, SMITH

RONALD GILCHRESE VS RIVERBEND BILLIARDS AND GRILL INC

19-L-1387, SMITH

GENTRY AUTO REPAIR INC VS PEKIN INSURANCE COMPANY

20-L-226, SMITH

DANA L HOLLAND VS KEVIN M SLATEN

14-L-1200, HARRISON

Friday, April 10

1:30 P.M.

GARY LANG VS HARRY SCHLECHTE

01-L-1117, CHAPMAN

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