St. Clair County real estate Jan. 6-10

JANUARY 6
BELLEVILLE
$142,000 - 856 WILSHIRE DR - KLEMME CAPITAL HOLDINGS LLC TO RAYMOND AND SANDRA THOMAS
$77,500 - 2049 PARK RD - DAMIEL L BURCH TO LAUREN AND FRED WERNER
$65,000 - 1708 NORTH BELT EAST - PATRICK M FERLUND TO TIMOTHY AND CHRISTINE BOTKIN
$105,000 - 1315 NORTH CHURCH ST - BENJAMIN H AND LAURA I GARRETT TO WENDY COHEN
$85,000 - 15 GRANVUE AVE - TRACEY J AND DALE A TAYLOR TO TAFFY ANN HAMILTON-MINER
$231,809 - 2112 EAST BELLE AVE - FAMILIES FIRST RENTAL PROPERTIES AND MANAGEMENT SERVICES LLC TO BOUSE FUIDO LLC
$60,000 - 212 SPRINGDALE DR - WILMINGTON SAVINGS FUND SOCIETY FSB TO LAURA AND RICHARD SIMS
CAHOKIA
$90,000 - 136 ST THOMAS LANE; 1153 KUTZ ST; 508 ST NICHOLAS DR - D2M LLC TO STEVEN AND LISA LANGE JOINT LIVING TRUST
$50,000 - 48 ST GREGORY DR - SAINT LOUIS INVESTMENTS LLC TO NICHOLAS GORDON GRAHEK
$49,000 - 2001 FLORENCE ST - CHANGING LIVES MINISTRIES F/K/A SAN FRANCISCO TEMPLE EAST CHRISTIAN ASSEMBLY INC TO JUANITA L GUYTON
COLLINSVILLE
$29,500 - 209, 211, 213 JOHN ST - RONALD AND BRENDA MCNEIL TO SANTIAGO RAMIREZ VILLANOS
DUPO
$138,500 - 408 AUDRY DR - BRADLEY AND LORI PETERSON TO CONNER PARDIECK
EAST CARONDELET
$75,000 - 2022 STATE ST - EARL J GUMMERSHEIMER TRUST TO RONALD L TAYLOR
EAST SAINT LOUIS
$3,000 - 3213 LOUISIANA BLVD - ERNEST JORDAN TO YUL WALKER
$880,500 - 2601 STATE ST - SMTA FINANCING JC LLC TO HOSPITALITY PROPERTIES TRUST
FAIRVIEW HEIGHTS
$500,000 - 5609 NORTH ILLINOIS ST - RICHARD T T LOUIS SR AND TAMI S LOUIS TO GMR PROPERTIES LLC
O'FALLON
$259,500 - 1457 WINCHESTER GROVE CT - TODD M AND ARLA M BENNINGTON TO GEORGE H JOHNSON
$1,720,000 - 1151 FORTUNE BLVD - JN EVERGREEN LLC TO CMG PROPERTIES 1911 FLP LLC
SHILOH
$326,586 - 3530 CHIPPEWA DR - KAPPERT CONSTRUCTION CO TO CALEB AND PRESLEY PRICE
JANUARY 7
BELLEVILLE
$95,073 - 1409 DANBURG CT - THE JUDICIAL SALES CORPORATION TO PRICE BREAKER REAL ESTATE
CAHOKIA
$23,000 - 1102 ST CLEMENT - ROBERT L BAGWELL JR TO SAINT LOUIS INVESTMENTS LLC
COLLINSVILLE
$103,000 - 705 CARL ST - WILMA L AND MICHAEL ALAN MANZO TO ZACHERY HEIDRICH
$48,592 - 320 GREENWOOD PL - DEUTSCHE BANK NATIONAL TRUST COMAPNY AS TRUSTEE FOR SOUNDVIEW HOME LOAN TRUST TO DDD HOLDINGS LLC-SUMNER SERIES
FAIRMONT CITY
$3,300,000 - 1122 STATE ROUTE 3 - SOHO INVESTMENTS LLC TO SBC HOLDINGS LLC
FAIRVIEW HEIGHTS
$203,000 - 966 CLEMSON AVE - PATRICK J AND KIM HINES TO DANIEL AND KATE JENNINGS
NEW ATHENS
$13,000 - 509 S CLINTON ST - TIMOTHY KENNEDY TO CLIFFORD AND DARLENE HOLLOWAY
O'FALLON
$289,900 - 616 PORTSMITH PLACE DR - MUSEC HOMES INC TO GERSOM F AND MALISSA D TERAN
SHILOH
$234,119 - 2624 BEACON POINT CT - FULFORD HOMES LLC TO DARIN W DENNIS
ST LIBORY
$20,000 - 803 LINCOLN ST - MICHAEL R AND SUSAN P JOHNSON TO ANN TWEEDY
SWANSEA
$97,000 - 1920 NORTH 16TH ST - RICHARD W AND ANDREA G ADAMS TO SCOTT H AND DENICE S DALRYMPLE
JANUARY 8
BELLEVILLE
$160,000 - 1609 WHITLOW DR - MARCELLA M STUBBLEFIELD TO BETTY MCINTOSH
CASEYVILLE
$116,900 - 5 MAPLE DR - SCOTT E PENNY AND MARCELLINE A PENNY TO JOSEPH MENNEMEYER
FAIRVIEW HEIGHTS
$90,000 - 6 PRIMROSE LANE - EDDIE N FREEMAN TO ALLEN BUX
LEBANON
$65,000 - 15 HARMON DR - PEEK RENTALS TO KATHLEEN WAKEFIELD
$122,000 - 15 HARMON DR - KATHLEEN WAKEFIELD TO CHRISTOPHER RYAN KRAFT
NEW ATHENS
$68,500 - 705 SOUTH CLINTON ST - BRANDON AND TRICIA MORLAN TO ALICIA SUEMNICHT AND PHILIP CRAVEN
$185,000 - 7917 PEACOCK SITE RD - IAN BATSON TO DREW JETT AND ASHLEY KERCE
O'FALLON
$249,900 - 1514 NORTH PARC GROVE CT - DIAMANTE CAPITAL LLC AND DEFINITIVE HOME AND DESIGN INC TO JULIANNE J AND DALONTIE K JOPPY
SMITHTON
$35,000 - 5317 WHITE OAK DR - JOANNE KOCOT TO RANDY R AND BARBARA A MORSE
SWANSEA
$192,500 - 1806 STAFFORD WAY - JOYCE A KIRCHHOEFER TRUST TO MARK AND CAROL VON SOOSTEN
$93,000 - 4059 GENTRY LANE - DAVID A COMELLA TO WILLIAM T AND DEBRA L SPENCER
$53,000 - 4617 OLD CASEYVILLE RD - HEIRS AND DEVISEES OF ROBERT MCCONNELL TO LEON CHIU
$146,000 - 1801 DUNCAN AVE - 1801 DUNCAN AVENUE LAND TRUST TO RICKY AND CASSEYA GREEN
JANUARY 9
BELLEVILLE
$10,000 - 18 SOUTH MICHIGAN - KIMBERLY KERKEMEYER TO ALLAN N KURIA
$147,000 - 124 WILLIAMSBURG DR - RACHEL GUILLORY TO JARED GALBRAITH
$41,000 - 1317 FLORADORA DR - HUD TO CMC INVESTMENTS AND DEVELOPMENT LLC
CAHOKIA
$14,750 - 204 MISKELL BLVD - L'S RENTAL PROPERTY LLC TO LANCE SILVA
MARISSA
$80,000 - 300 STATE ROUTE 13 - HEATH SHELTON, GUARDIAN OF THE ESTATE OF SAMANTHA SHELTON TO DENNIS S MOORE
MASCOUTAH
$382,526 - 1185 WIDGEON DR - INNOVATION CONSTRUCTION SERVICES TO JAMES AND HEATHER WITTS II
O'FALLON
$227,500 - 1325 PEPPERIDGE DR - THOMAS J KLOECKNER TO SAMANTHA ANN BURGESS
JANUARY 10
BELLEVILLE
$43,000 - 1628 SHERBORNE DR - CHARLES JOSEPH CARAVITA, TRUSTEE TO R3 DEVELOPMENT NFP
$38,730 - 19 DENNIS DR - INTERCOUNTY JUDICIAL SALES CORPORATION TO JCS ACQUISITIONS LLC AND HOMEFRONT PROPERTIES
$62,500 - 19 DENNIS DR - JCS ACQUISITIONS LLC AND HOMEFRONT PROPERTIES TO ANGELA KIM HARRIS
$1,400,000 - 3369 CARLYLE AVE - GARY A HABICH TO THOMAS H RENNER JR
CAHOKIA
$10,000 - 60 ST GREGORY DR - FRANCISCO LOPEZ TO RONNIE COLEMAN SR
$43,500 - 1318 WILLIAMS ST - SAINT LOUIS INVESTMENTS LLC TO EXPLOSIVE INVESTMENT LLC
DUPO
$81,000 - 624 N 3RD ST - SAINT LOUIS INVESTMENTS LLC TO CYNTHIA S BROWN
FAIRVIEW HEIGHTS
$125,000 - 309 DOGWOOD LANE - CHASE R AND RACHEL CRELLY TO DALLAS D AND EMILY B WILLIS
MASCOUTAH
$70,000 - 6 S 7TH ST - BRENDA S HANKS OGDEN TO AMBER SCHANZ
MILLSTADT
$370,000 - 34 ALGONQUIN DR - NICOLE FULTS-GALL TO LYNN AND ANGELA JOHNSON
O'FALLON
$145,000 - 706 MICHAEL ST - SAM AND KARI SKAGGS TO PB OF O'FALLON ENTERPRISES LLC