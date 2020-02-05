Madison County civil docket Feb. 10-14

Monday, February 10
9:00 A.M.
MICHELLE MCCAULEY VS RIVERBENDER.COM COMMUNITY CENTER INC
18-L-1080, DUGAN
JULIANO RUBIO VS KRISTINE PETROSKY
19-L-160, DUGAN
DAVID BAILEY VS JOSHUA GEIL
19-L-692, DUGAN
Thursday, February 13
9:00 A.M.
BENNIE A TIDWELL VS SHOP N SAVE WAREHOUSE FOODS INC
19-L-751, SMITH
FELECIA R PEARSON VS MARY K CURRY
19-L-1546, SMITH
DANA L HOLLAND VS KEVIN M SLATEN
14-L-1200, HARRISON
JUDITH GRIGG VS SHEILA FUDGE TRUSTEE OF THE ALVAREITA GILES TRUST
17-L-814, HARRISON
10:00 A.M.
DEVANNIE JONES VS LUCAS CLAYTON
18-L-666, SMITH
Friday, February 14
9:00 A.M.
DUANE SHIRLEY INDIVIDUALLY VS RUST OLEUM CORPORATION
17-L-693, RUTH
RODNEY OVERSTREET VS ATLANTIS POOLS INC
18-L-855, RUTH
OLIVIA A FORBES VS MADISON COUNTY MASS TRANSIT DISTRICT
18-L-17, RUTH
FRANCO SPRAGGINS VS BRAVO CARE OF EDWARDSVILLE DBA ROSEWOOD CARE CENTER
18-L-1285, RUTH
PAUL WOOD VS JASON SCHUEREN
19-L-18, RUTH
WILLIAM CHARTRAND VS BRENDAN CARSTENS
19-L-493, RUTH
MICHELLE MARSHALL VS DG RETAIL LLC DBA DOLLAR GENERAL
19-L-1376, RUTH
RYAN GENTELIN VS ROGER LAWVER
19-L-1590, RUTH