Madison - St. Clair Record

Wednesday, February 5, 2020

Madison County civil docket Feb. 10-14

State Court

By Andrew Thomas | Feb 5, 2020

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Monday, February 10

9:00 A.M.

MICHELLE MCCAULEY VS RIVERBENDER.COM COMMUNITY CENTER INC

18-L-1080, DUGAN

JULIANO RUBIO VS KRISTINE PETROSKY

19-L-160, DUGAN

DAVID BAILEY VS JOSHUA GEIL

19-L-692, DUGAN

Thursday, February 13

9:00 A.M.

BENNIE A TIDWELL VS SHOP N SAVE WAREHOUSE FOODS INC

19-L-751, SMITH

FELECIA R PEARSON VS MARY K CURRY

19-L-1546, SMITH

DANA L HOLLAND VS KEVIN M SLATEN

14-L-1200, HARRISON

JUDITH GRIGG VS SHEILA FUDGE TRUSTEE OF THE ALVAREITA GILES TRUST

17-L-814, HARRISON

10:00 A.M.

DEVANNIE JONES VS LUCAS CLAYTON

18-L-666, SMITH

Friday, February 14

9:00 A.M.

DUANE SHIRLEY INDIVIDUALLY VS RUST OLEUM CORPORATION

17-L-693, RUTH

RODNEY OVERSTREET VS ATLANTIS POOLS INC

18-L-855, RUTH

OLIVIA A FORBES VS MADISON COUNTY MASS TRANSIT DISTRICT

18-L-17, RUTH

FRANCO SPRAGGINS VS BRAVO CARE OF EDWARDSVILLE DBA ROSEWOOD CARE CENTER

18-L-1285, RUTH

PAUL WOOD VS JASON SCHUEREN

19-L-18, RUTH

WILLIAM CHARTRAND VS BRENDAN CARSTENS

19-L-493, RUTH

MICHELLE MARSHALL VS DG RETAIL LLC DBA DOLLAR GENERAL

19-L-1376, RUTH

RYAN GENTELIN VS ROGER LAWVER

19-L-1590, RUTH

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