Madison County foreclosures Dec. 23-26

DECEMBER 23
ASSOCIATED BANK NATIONAL ASSOCIATION V. CHRISTOPHER G. FOOTE, JENNA M. FOOTE AND AQUA FINANCE INC., $89,981.06, 314 E. CLAY STREET, TROY. 19CH675
1ST MIDAMERICA CREDIT UNION V. HEIRS OF MONA WILSON, $105,889.30, 3501 HILLVIEW PLACE, GODFREY. 19CH676
DECEMBER 26
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION V. JAMES M. KOPP, $5,300.00, 628 SHEPARD STREET, ALTON. 19CH677
WELLS FARGO BANK, N.A. V. THELMA J. RUSSO, LOUIS R. RUSSO, $45,493.31, 356 EAST EDWARDSVILLE ROAD, WOOD RIVER. 19CH678
REGIONS BANK V. ZACHARY MARSH, $97,468.00, 3120 ASH AVENUE, GRANITE CITY. 19CH679
WELLS FARGO BANK N.A. V. MANUEL R. FUENTES, WILMA C. FUENTES, $26,656.11, 2124 MIRACLE AVENUE, GRANITE CITY. 19CH680
CARRINGTON MORTGAGE SERVICES LLC V. TIFFANY THOMAS-SMITH, KENNEDY SMITH, $30,293.32, 204 BIG ARCH ROAD, GODFREY. 19CH681