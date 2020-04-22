Madison County civil docket Apr. 27-May 1

Monday, April 27
9:00 A.M.
LEE IRWIN VS AMERIGAS PROPANE INC
15-L-183, DUGAN
DENISE JACKS VS AULABAUGHGALE INC
16-L-863, DUGAN
NORA VALLADARES VS RUSSELL SMITH
17-L-66, DUGAN
STATE FARM FIRE AND CASUALTY COMPANY VS AMERIGAS PROPANE INC
17-L-1454, DUGAN
AMANDA YEAGER VS DENZILE G DOSS
18-L-1358, DUGAN
LAUREN BEACH VS TAYLER M REILMAN
16-L-1554, SMITH
LISA MOXEY VS MIKAH DAVENPORT
17-L-757, SMITH
JOSHUA W HOWARD VS BARBARA FERGUSON
18-L-228, SMITH
JACQUELYN WILLIAMS VS HOPE DEPOT USA INC
19-L-37, SMITH
Friday, May 1
9:00 A.M.
JOHN WILLIAMS ON BEHALF OF THEMSELVES AND ALL OTHER SIMILARLY SITUATED VS MAGNESIUM ELEKTRON NORTH AMERICA INC
11-L-1163, RUTH
MEGGAN MALSON VS JACKIE HEAFNER
20-L-14, RUTH
RUSSELL KORGIS VS WALMART INC
20-L-177, RUTH