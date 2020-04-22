Madison - St. Clair Record

Wednesday, April 22, 2020

Madison County civil docket Apr. 27-May 1

Lawsuits

By Andrew Thomas | Apr 22, 2020

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Monday, April 27

9:00 A.M.

LEE IRWIN VS AMERIGAS PROPANE INC

15-L-183, DUGAN

DENISE JACKS VS AULABAUGHGALE INC

16-L-863, DUGAN

NORA VALLADARES VS RUSSELL SMITH

17-L-66, DUGAN

STATE FARM FIRE AND CASUALTY COMPANY VS AMERIGAS PROPANE INC

17-L-1454, DUGAN

AMANDA YEAGER VS DENZILE G DOSS

18-L-1358, DUGAN

LAUREN BEACH VS TAYLER M REILMAN

16-L-1554, SMITH

LISA MOXEY VS MIKAH DAVENPORT

17-L-757, SMITH

JOSHUA W HOWARD VS BARBARA FERGUSON

18-L-228, SMITH

JACQUELYN WILLIAMS VS HOPE DEPOT USA INC

19-L-37, SMITH

Friday, May 1

9:00 A.M.

JOHN WILLIAMS ON BEHALF OF THEMSELVES AND ALL OTHER SIMILARLY SITUATED VS MAGNESIUM ELEKTRON NORTH AMERICA INC

11-L-1163, RUTH

MEGGAN MALSON VS JACKIE HEAFNER

20-L-14, RUTH

RUSSELL KORGIS VS WALMART INC

20-L-177, RUTH

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