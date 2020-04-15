Madison County civil docket Apr. 20-24

Tuesday, April 21
10:00 A.M.
NORA VALLADARES VS RUSSELL SMITH
17-L-66, DUGAN
Wednesday, April 22
9:00 A.M.
GREGORY LAWSON INDIVIDUALLY VS KANSAS CITY SOUTHERN RAILROAD COMPANY
17-L-643, RUTH
DUANE SHIRLEY INDIVIDUALLY VS RUST OLEUM CORPORATION
17-L-693, RUTH
MELINDA TOTTLEBEN VS THOMAS LECH
19-L-01, RUTH
TRACI REUTER VS CLUB FITNESS INC
19-L-1173, DUGAN
ROBERT MARIN VS PEGGY MARIN
19-L-1474, DUGAN
RONALD PASLEY VS CITY OF ALTON ILLINOIS
20-L-72, DUGAN
GREGORY STOCKARD VS TRANSAMERICA PREMIER LIFE INSURANCE COMPANY
20-L-95, DUGAN
ELAINE ROUSTIO VS METRO EAST SANITARY DISTRICT
20-L-146, DUGAN
DANIEL CODDINGTON VS PHILLIPS 66 COMPANY
20-L-167, DUGAN
BRITTANY A WOOLEY VS SOUTHWESTERN ILLINOIS HEALTH FACILITIES
19-L-1482, SMITH
LAURA KELLEMS VS MICHAEL BEST
19-L-1535, SMITH
PAULA KING VS THOMAS C MOORE JR
19-L-1544, SMITH
TODD GRIES VS CITY OF COLLINSVILLE
19-L-1553, SMITH
ROBERT W FREY VS FELICIA C WATCHOWSKI
19-L-1608, SMITH
MICHAEL DALEY VS JONES MOTOR CO INC
19-L-1663, SMITH
WELLS FARGO COMMERCIAL DISTRIBUTION FINANCE LLC VS GATEWAY RV LLC
19-L-1707, SMITH
DARRIN WILLSON VS MICHAEL CRAWFORD
19-L-1729, SMITH
MELISSA KELLEMS VS FRANCIS WATTS
19-L-1780, SMITH
MICHAEL SMITH VS SHIVAM HOTEL LLC
20-L-18, SMITH
TIM CADAGIN VS THAD VUAGNIAUX
20-L-36, SMITH
TERESA AHART VS AUGUSTIN J MARGARIDA SR
20-L-53, SMITH
LISA HEMINGS VS RICHARD JOHNSON
20-L-83, SMITH
STEVE J LUPCHO VS LLOYD A HAWES
20-L-90, SMITH
RENE BASSETT BUTLER VS CEDARHURST LIVING LLC
20-L-125, SMITH
10:00 A.M.
CYNTHIA J KING VS VICTORIA M HENDRICKS
14-L-335, SMITH
JOHNNY EVERAGE II VS RED LOBSTER HOSPITALITY LLC
16-L-494, SMITH
SHERRY MAZZARELLA VS WOOD RIVER HEALTHCARE AND REHABILITATION CENTER LLC
16-L-1044, SMITH
REBECCA MCGUIRE VS CORPORATE INTERIORS INC DBA CI SELECT
19-L-106, SMITH
1:30 P.M.
JACKIE A YOUNG VS NORMA J FERRARI
15-L-508, RUTH
KEVIN J THEBEAU VS 3M COMPANY
16-L-1615, RUTH
DUANE SHIRLEY INDIVIDUALLY VS RUST OLEUM CORPORATION
17-L-693, RUTH
KENA HANKINS VS KATHERINE SPENCER
17-L-1365, RUTH
RODNEY OVERSTREET VS ATLANTIS POOLS INC
18-L-855, RUTH
ROGER HOWENSTEIN VS MANUEL M CHIGUIL
18-L-1562, RUTH
STEVEN NORBURY VS SOUTHWESTERN ILLINOIS HEALTHCARE FACILITIES
18-L-1686, RUTH
KELLIE L WHITE VS GRANITE CITY ILLINOIS HOSPITAL COMPANY LLC
19-L-703, RUTH
JACOB GAMBLE VS STATE FARM FIRE AND CASUALTY COMPANY
19-L-810, RUTH
PATRICK BROOKS VS SPIN N CAFE INC
19-L-1068, RUTH
REBECCA DRANNON VS TIFFANY L LASH
19-L-1103, RUTH
CRISTA N STOVER VS MICHAEL A MILLER
19-L-1126, RUTH
ENOS MAIN VS CRAIG SCROGGINS
19-L-1306, RUTH
TEYANA INGRAM VS RIVERBEND BILLIARDS AND GRILL
19-L-1524, RUTH
REGIONS BANK VS LYNN M SCHULTZ
19-L-1840, RUTH
CHRISTOPHER SAUL VS ERIE INSURANCE CO
19-L-1850, RUTH
MEGGAN MALSON VS JACKIE HEAFNER
20-L-14, RUTH
NORA VALLADARES VS RUSSELL SMITH
17-L-66, DUGAN
ROBERT NELSON VS SHELL OIL COMPANY
17-L-1744, DUGAN
PHONG VU AS PERSONAL REPRES OF THE ESTATE OF VIVIAN VU DECEASED VS MOHAMED Y JAMA
18-L-301, DUGAN
BRIAN MINER VS PLAZA NORTH CONDOMINIUM OWNERS ASSOCIATION
18-L-553, DUGAN
LANCE F FEEZEL VS KURT PRENZLER IND AND IN HIS CAPACITY AS MADISON CO CHAIRMAN
18-L-696, DUGAN
LINDSEY LANMAN VS ANTHONY DIETZ
18-L-942, DUGAN
ALISIA RUSHING VS CHUNG PEI CHANG
18-L-1025, DUGAN
DUSTIN BRAY VS ANNETTE ANDERSON
18-L-1279, DUGAN
AMANDA YEAGER VS DENZILE G DOSS
18-L-1358, DUGAN
ERICK P LAESCH VS CASSENS TRANSPORT
18-L-1663, DUGAN
JOSE M SANCHEZ VS AMAZON INC
19-L-110, DUGAN
RHEALYN ALEZANDER VS SOUTHWESTERN ILLINOIS HEALTH FACILITIES
19-L-359, DUGAN
ARSENAL ALTON PROPERTIES INC VS REE WINSTON DBA LAFAYETTE CONSTRUCTION
19-L-576, DUGAN
JOHN DOE A MINOR VS MADISON COMMUNITY UNIT SCHOOL
19-L-699, DUGAN
BARBARA SEAMAN VS STEAK N SHAKE ENTERPRISES INC
19-L-836, DUGAN
REBECCA GOCKEL VS JOSEPH CHOI
19-L-907, DUGAN
WANWISA THOMAS VS MARY MAC INC DBA MCDONALDS
19-L-1382, DUGAN
HOWARD SMITH VS TURTLE WAX INC
19-L-1417, DUGAN
DEON MILLER AS ADMINISTRATOR OF THE ESTATE OF DEON MILLER SR VS MADISON COFER
19-L-1500, DUGAN
CANEE BROWN VS ALEXANDRA JOSEPH
19-L-1673, DUGAN
GERRY BROOKS VS MARI BABIAK
19-L-1779, DUGAN
KORTE & LUITJOHAN CONTRACTORS INC VS ERIE INSURANCE PROPERTY AND CASUALTY COMPANY
20-L-111, DUGAN
ELAINE ROUSTIO VS METRO EAST SANITARY DISTRICT
20-L-146, DUGAN
CENTRAL BANK OF ST LOUIS VS MEGAN BOREN
20-L-297, DUGAN
LARRY M JOINER VS DR TIMOTHY KAISER
01-L-10, SMITH
MARCUS GORDON JR VS NEW DJS BAR AND GRILL INC
16-L-547, SMITH
BRIAN FARMER VS PROGRESSIVE NORTHERN INSURANCE CO
16-L-733, SMITH
LAUREN BEACH VS TAYLER REILMANN
16-L-1554, SMITH
MEGAN SALLEE VS STATE FARM INSURANCE
17-L-167, SMITH
DORIS EASTERLE VS COLLINSVILLE REHABILITATION AND HEALTH
18-L-624, SMITH
JOE CATHEY VS CLARENCE J THOMAS
18-L-906, SMITH
CHERONDA WHITE VS RICHARD JOHNSON
18-L-1184, SMITH
TINA M TURNER VS CITY OF GRANITE CITY
19-L-12, SMITH
DONALD M BARTON VS SHELL OIL COMPANY
19-L-389, SMITH
HEATHER WILLIAMS VS ROBERT E STOCKS
19-L-532, SMITH
JOHNNY NICHOLSON VS MATTHEW T JOHNSON
19-L-579, SMITH
CUSTOM FABRICATIONS AND COATINGS INC VS RED CEDAR STEEL ERECTORS INC
19-L-607, SMITH
KENNETH SNYDERS VS DONALD M NAEVE
19-L-966, SMITH
JOHN N CRAIG VS HELIA HEALTHCARE OF JERSEYVILLE
19-L-1439, SMITH
WELLS FARGO COMMERCIAL DISTRIBUTION FINANCE LLC VS GATEWAY RV LLC
19-L-1707, SMITH
DEBRA CARTER VS METRO EAST SANITARY DISTRICT
20-L-109, SMITH
AHMAD AND RANA PEDIATRICS VS METRO EAST SANITARY DISTRICT
20-L-169, SMITH
Thursday, April 23
9:00 A.M.
THOMAS M ASH VS ERIN M MCDONOUGH
17-L-624, STOBBS
PATSY CAMPBELL VS GITERSONKE FOOT CLINIC PC
18-L-72, STOBBS
JAMES D STANTON VS SHELL OIL COMPANY
19-L-1371, STOBBS
MARY HARSHANY-HENDRIXSON VS JEFFREY HAMMELL
19-L-1619, CHAPMAN
TONYA DAILEY VS ALEXIS AROSEMENA
15-L-672, SMITH
TAMMY SMITH AS SPEC ADMIN OF THE EST OF LONDOS SMITH JR DECEASED VS RAJNIKANT PATEL MD
17-L-1359, SMITH
JSS HOSPITALITY LLC VS JED INC
17-L-1370, SMITH
BRAD CLARKSON VS JOHN FRAME
18-L-192, SMITH
THERESA M MADEWELL VS CURTIS LEWIS
18-L-605, SMITH
GLEN KALAGIAN VS PHILLIPS 66 COMPANY
19-L-1242, SMITH
MICHAEL DALEY INDIVIDUALLY AND ON BEHALF OF ALL OTHERS SIMILARLY SITUATED VS JONES MOTOR CO INC
19-L-1663, SMITH
CECILIA BUSH VS STATE FARM INSURANCE COMPANY
20-L-147, SMITH
Friday, April 24
9:00 A.M.
DEBRA WILSON VS PETERSEN HEALTH QUALITY LLC
19-L-812, DUGAN
VICKIE I CHASTAIN VS GRANITE CITY HOSPITAL COMPANY
12-L-1369, DUGAN