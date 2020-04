Madison County civil docket Apr. 20-24

Tuesday, April 21

10:00 A.M.

NORA VALLADARES VS RUSSELL SMITH

17-L-66, DUGAN

Wednesday, April 22

9:00 A.M.

GREGORY LAWSON INDIVIDUALLY VS KANSAS CITY SOUTHERN RAILROAD COMPANY

17-L-643, RUTH

DUANE SHIRLEY INDIVIDUALLY VS RUST OLEUM CORPORATION

17-L-693, RUTH

MELINDA TOTTLEBEN VS THOMAS LECH

19-L-01, RUTH

TRACI REUTER VS CLUB FITNESS INC

19-L-1173, DUGAN

ROBERT MARIN VS PEGGY MARIN

19-L-1474, DUGAN

RONALD PASLEY VS CITY OF ALTON ILLINOIS

20-L-72, DUGAN

GREGORY STOCKARD VS TRANSAMERICA PREMIER LIFE INSURANCE COMPANY

20-L-95, DUGAN

ELAINE ROUSTIO VS METRO EAST SANITARY DISTRICT

20-L-146, DUGAN

DANIEL CODDINGTON VS PHILLIPS 66 COMPANY

20-L-167, DUGAN

BRITTANY A WOOLEY VS SOUTHWESTERN ILLINOIS HEALTH FACILITIES

19-L-1482, SMITH

LAURA KELLEMS VS MICHAEL BEST

19-L-1535, SMITH

PAULA KING VS THOMAS C MOORE JR

19-L-1544, SMITH

TODD GRIES VS CITY OF COLLINSVILLE

19-L-1553, SMITH

ROBERT W FREY VS FELICIA C WATCHOWSKI

19-L-1608, SMITH

MICHAEL DALEY VS JONES MOTOR CO INC

19-L-1663, SMITH

WELLS FARGO COMMERCIAL DISTRIBUTION FINANCE LLC VS GATEWAY RV LLC

19-L-1707, SMITH

DARRIN WILLSON VS MICHAEL CRAWFORD

19-L-1729, SMITH

MELISSA KELLEMS VS FRANCIS WATTS

19-L-1780, SMITH

MICHAEL SMITH VS SHIVAM HOTEL LLC

20-L-18, SMITH

TIM CADAGIN VS THAD VUAGNIAUX

20-L-36, SMITH

TERESA AHART VS AUGUSTIN J MARGARIDA SR

20-L-53, SMITH

LISA HEMINGS VS RICHARD JOHNSON

20-L-83, SMITH

STEVE J LUPCHO VS LLOYD A HAWES

20-L-90, SMITH

RENE BASSETT BUTLER VS CEDARHURST LIVING LLC

20-L-125, SMITH

10:00 A.M.

CYNTHIA J KING VS VICTORIA M HENDRICKS

14-L-335, SMITH

JOHNNY EVERAGE II VS RED LOBSTER HOSPITALITY LLC

16-L-494, SMITH

SHERRY MAZZARELLA VS WOOD RIVER HEALTHCARE AND REHABILITATION CENTER LLC

16-L-1044, SMITH

REBECCA MCGUIRE VS CORPORATE INTERIORS INC DBA CI SELECT

19-L-106, SMITH

1:30 P.M.

JACKIE A YOUNG VS NORMA J FERRARI

15-L-508, RUTH

KEVIN J THEBEAU VS 3M COMPANY

16-L-1615, RUTH

KENA HANKINS VS KATHERINE SPENCER

17-L-1365, RUTH

RODNEY OVERSTREET VS ATLANTIS POOLS INC

18-L-855, RUTH

ROGER HOWENSTEIN VS MANUEL M CHIGUIL

18-L-1562, RUTH

STEVEN NORBURY VS SOUTHWESTERN ILLINOIS HEALTHCARE FACILITIES

18-L-1686, RUTH

KELLIE L WHITE VS GRANITE CITY ILLINOIS HOSPITAL COMPANY LLC

19-L-703, RUTH

JACOB GAMBLE VS STATE FARM FIRE AND CASUALTY COMPANY

19-L-810, RUTH

PATRICK BROOKS VS SPIN N CAFE INC

19-L-1068, RUTH

REBECCA DRANNON VS TIFFANY L LASH

19-L-1103, RUTH

CRISTA N STOVER VS MICHAEL A MILLER

19-L-1126, RUTH

ENOS MAIN VS CRAIG SCROGGINS

19-L-1306, RUTH

TEYANA INGRAM VS RIVERBEND BILLIARDS AND GRILL

19-L-1524, RUTH

REGIONS BANK VS LYNN M SCHULTZ

19-L-1840, RUTH

CHRISTOPHER SAUL VS ERIE INSURANCE CO

19-L-1850, RUTH

MEGGAN MALSON VS JACKIE HEAFNER

20-L-14, RUTH

ROBERT NELSON VS SHELL OIL COMPANY

17-L-1744, DUGAN

PHONG VU AS PERSONAL REPRES OF THE ESTATE OF VIVIAN VU DECEASED VS MOHAMED Y JAMA

18-L-301, DUGAN

BRIAN MINER VS PLAZA NORTH CONDOMINIUM OWNERS ASSOCIATION

18-L-553, DUGAN

LANCE F FEEZEL VS KURT PRENZLER IND AND IN HIS CAPACITY AS MADISON CO CHAIRMAN

18-L-696, DUGAN

LINDSEY LANMAN VS ANTHONY DIETZ

18-L-942, DUGAN

ALISIA RUSHING VS CHUNG PEI CHANG

18-L-1025, DUGAN

DUSTIN BRAY VS ANNETTE ANDERSON

18-L-1279, DUGAN

AMANDA YEAGER VS DENZILE G DOSS

18-L-1358, DUGAN

ERICK P LAESCH VS CASSENS TRANSPORT

18-L-1663, DUGAN

JOSE M SANCHEZ VS AMAZON INC

19-L-110, DUGAN

RHEALYN ALEZANDER VS SOUTHWESTERN ILLINOIS HEALTH FACILITIES

19-L-359, DUGAN

ARSENAL ALTON PROPERTIES INC VS REE WINSTON DBA LAFAYETTE CONSTRUCTION

19-L-576, DUGAN

JOHN DOE A MINOR VS MADISON COMMUNITY UNIT SCHOOL

19-L-699, DUGAN

BARBARA SEAMAN VS STEAK N SHAKE ENTERPRISES INC

19-L-836, DUGAN

REBECCA GOCKEL VS JOSEPH CHOI

19-L-907, DUGAN

WANWISA THOMAS VS MARY MAC INC DBA MCDONALDS

19-L-1382, DUGAN

HOWARD SMITH VS TURTLE WAX INC

19-L-1417, DUGAN

DEON MILLER AS ADMINISTRATOR OF THE ESTATE OF DEON MILLER SR VS MADISON COFER

19-L-1500, DUGAN

CANEE BROWN VS ALEXANDRA JOSEPH

19-L-1673, DUGAN

GERRY BROOKS VS MARI BABIAK

19-L-1779, DUGAN

KORTE & LUITJOHAN CONTRACTORS INC VS ERIE INSURANCE PROPERTY AND CASUALTY COMPANY

20-L-111, DUGAN

CENTRAL BANK OF ST LOUIS VS MEGAN BOREN

20-L-297, DUGAN

LARRY M JOINER VS DR TIMOTHY KAISER

01-L-10, SMITH

MARCUS GORDON JR VS NEW DJS BAR AND GRILL INC

16-L-547, SMITH

BRIAN FARMER VS PROGRESSIVE NORTHERN INSURANCE CO

16-L-733, SMITH

LAUREN BEACH VS TAYLER REILMANN

16-L-1554, SMITH

MEGAN SALLEE VS STATE FARM INSURANCE

17-L-167, SMITH

DORIS EASTERLE VS COLLINSVILLE REHABILITATION AND HEALTH

18-L-624, SMITH

JOE CATHEY VS CLARENCE J THOMAS

18-L-906, SMITH

CHERONDA WHITE VS RICHARD JOHNSON

18-L-1184, SMITH

TINA M TURNER VS CITY OF GRANITE CITY

19-L-12, SMITH

DONALD M BARTON VS SHELL OIL COMPANY

19-L-389, SMITH

HEATHER WILLIAMS VS ROBERT E STOCKS

19-L-532, SMITH

JOHNNY NICHOLSON VS MATTHEW T JOHNSON

19-L-579, SMITH

CUSTOM FABRICATIONS AND COATINGS INC VS RED CEDAR STEEL ERECTORS INC

19-L-607, SMITH

KENNETH SNYDERS VS DONALD M NAEVE

19-L-966, SMITH

JOHN N CRAIG VS HELIA HEALTHCARE OF JERSEYVILLE

19-L-1439, SMITH

DEBRA CARTER VS METRO EAST SANITARY DISTRICT

20-L-109, SMITH

AHMAD AND RANA PEDIATRICS VS METRO EAST SANITARY DISTRICT

20-L-169, SMITH

Thursday, April 23

9:00 A.M.

THOMAS M ASH VS ERIN M MCDONOUGH

17-L-624, STOBBS

PATSY CAMPBELL VS GITERSONKE FOOT CLINIC PC

18-L-72, STOBBS

JAMES D STANTON VS SHELL OIL COMPANY

19-L-1371, STOBBS

MARY HARSHANY-HENDRIXSON VS JEFFREY HAMMELL

19-L-1619, CHAPMAN

TONYA DAILEY VS ALEXIS AROSEMENA

15-L-672, SMITH

TAMMY SMITH AS SPEC ADMIN OF THE EST OF LONDOS SMITH JR DECEASED VS RAJNIKANT PATEL MD

17-L-1359, SMITH

JSS HOSPITALITY LLC VS JED INC

17-L-1370, SMITH

BRAD CLARKSON VS JOHN FRAME

18-L-192, SMITH

THERESA M MADEWELL VS CURTIS LEWIS

18-L-605, SMITH

GLEN KALAGIAN VS PHILLIPS 66 COMPANY

19-L-1242, SMITH

MICHAEL DALEY INDIVIDUALLY AND ON BEHALF OF ALL OTHERS SIMILARLY SITUATED VS JONES MOTOR CO INC

19-L-1663, SMITH

CECILIA BUSH VS STATE FARM INSURANCE COMPANY

20-L-147, SMITH

Friday, April 24

9:00 A.M.

DEBRA WILSON VS PETERSEN HEALTH QUALITY LLC

19-L-812, DUGAN

VICKIE I CHASTAIN VS GRANITE CITY HOSPITAL COMPANY

12-L-1369, DUGAN