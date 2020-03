Madison County civil docket Mar. 23-27

Wednesday, March 25

9:00 A.M.

BRENDA S PHILLIPS VS CHRISTOPHER HOGAN

13-L-775, RUTH

ROBERT JONES VS METALS USA BUILDING PRODUCTS CANADA INC

14-L-314, RUTH

REBECCA MERRILL VS OSBEC MEDICAL OF SOUTHERN ILLINOIS LLC

15-L-282, RUTH

JACKIE A YOUNG VS NORMA J FERRARI

15-L-508, RUTH

MAJOR GRANGER JR VS BRUCE HOHNSBEHN

15-L-1194, RUTH

PATRICK GARY STERR VS JESSICA TRAME

15-L-1337, RUTH

COLIN HARRIS VS DAVE AND JUDYS INC

16-L-702, RUTH

BARBARA A DITTMAR VS JAMES A KLIEFOTH

16-L-1047, RUTH

JASON R SMITH VS MICHAEL ROEDER

16-L-1467, RUTH

ERIC DALTON VS BILLY WELLS AND UNKNOWN ASSAILANT

17-L-1115, RUTH

PAMELA R NICHOLS VS NIGHTLIFE PROMOTIONS LLC DBA BRAZZ MONKEE

17-L-1174, RUTH

KELLY M VERFUTH

17-L-1424, RUTH

KENA HANKINS VS KATHERINE SPENCER

17-L-1365, RUTH

DARRELL L VOLLMER VS JEFFERY M GAVLICK

17-L-1518, RUTH

PAULA JOHNSON VS PRAIRIE FARMS DAIRY INC

17-L-1562, RUTH

TYLER GRAF VS THOMAS L FIERGE

17-L-1626, RUTH

HEATHER HARRIS VS KATHERINE LASK

17-L-1647, RUTH

MATTHEW E JOHNSON VS CHARLES N DAVIS

18-L-361, RUTH

JUDITH A STEELE VS JACOB DALTON

18-L-366, RUTH

RICK L JONES VS KIM S DELP

18-L-429, RUTH

IRENE D BARNES VS RUBEN J PATTERSON

18-L-451, RUTH

ROSALIND CARRASCO VS CITY OF GRANITE CITY

18-L-812, RUTH

RODNEY OVERSTREET VS ATLANTIS POOLS INC

18-L-855, RUTH

RICHARD L WOOLEY VS AGENCY FOR COMMUNITY TRANSIT

18-L-913, RUTH

COREY HOWARD VS KATHLEEN RAMSEY

18-L-996, RUTH

OLIVIA A FORBES VS MADISON COUNTY MASS TRANSIT DISTRICT

18-L-1017, RUTH

ALAN B COLE VS BERRYMAN PRODUCTS

18-L-1024, RUTH

JEANNE BELMAN VS STEFFIS BAR AND GRILL

18-L-1115, RUTH

MARY A DIXON VS GENERAL PARTS DISTRIBUTION LLC

18-L-1122, RUTH

WILLIAM LANDOLT VS ORVILE HAGGARD

18-L-1267, RUTH

ANGELA GRAY VS KHAME MO DBA RUEBEL HOTEL AND RESTURANT

18-L-1322, RUTH

WILLIAM LANFAIR VS JOHN CATLETT

18-L-1335, RUTH

MIKE BLEMASTER VS RITA L PARCEL

18-L-1340, RUTH

ZACHARY STEWART VS GP TRASPORTATION

18-L-1412, RUTH

ROGER HOWENSTEIN VS MANUEL M CHIGUIL

18-L-1562, RUTH

TONY RUJAWIT VS GRANT GERDELMAN

18-L-1587, RUTH

DENA R LEWIS VS TERESA K FERGUSON

18-L-1632, RUTH

MADISON COUNTY ILLINOIS ON BEHALF OF CANDICE ZIPFEL

18-L-1655, RUTH

ROBERT PEARMAN VS JANE DOE

19-L-11, RUTH

HARPER SMAY A MINOR VS VILLAGE OF GODFREY

19-L-90, RUTH

MIDLAND STATES BANK VS E MERCHANT CASH ADVANCE

19-L-200, RUTH

CATHLEEN SHELTON VS ENVIRO TECH INTERNATIONAL INC

19-L-355, RUTH

MADELYN A BERNARD VS MAISEY WATSON

19-L-555, RUTH

JAVON SMITH VS UNIQUE INSURANCE COMPANY

19-L-574, RUTH

FRANCES LEADY VS LAMBERT TAYLOR

19-L-633, RUTH

DONALD LAROCK JR VS COMMUNITY TITLE AND ESCROW LTD

19-L-682, RUTH

KELLIE L WHITE VS GRANITE CITY ILLINOIS

19-L-703, RUTH

CARLA ELLIOTT VS ANTHONY DURBIN

19-L-773, RUTH

ANGELA KEMPFER VS BELLMORE CENTER LLC

19-L-813, RUTH

DONALD BROWN VS SUSAN EAKER

19-L-955, RUTH

LISA BARRAS VS COLLINSVILLE CHAMBER OF COMMERCE

19-L-1097, RUTH

REBECCA DRANNON VS TIFFANY L LASH

19-L-1103, RUTH

CRISTA N STOVER VS MICHAEL A MILLER

19-L-1126, RUTH

FARM CREDIT ILLINOIS PC VS MATTHEW E BANDY

19-L-1193, RUTH

JAMES E JOSEPH VS ALTON MEMORIAL HOSPITAL

19-L-1219, RUTH

JERRY KNOCHE VS JOSEPH A BOSTON

19-L-1235, RUTH

LA CROSS DENTAL LLC VS JOSEPH GROSS

19-L-1276, RUTH

FELISHA FRIES VS ROCIO DESANTIAGO

19-L-1329, RUTH

RONALD D JONES VS PROGRESSIVE NORTHERN INSURANCE COMPANY

19-L-1370, RUTH

CORLOTTA HARRIS VS DBJ AUTOMOTIVE II INC

19-L-1445, RUTH

CATHERINE STRAUB VS MARVIN L SIMON

19-L-1674, RUTH

BRUCE D JONES VS VIRGINIA L HAIM

19-L-1687, RUTH

VIRGINIA L HALM VS MURPHY ETHINGTON

19-L-1687, RUTH

CARMED KS-4 VS JOEY ALLEN

12-L-263, SMITH

PAULA WARE VS WILLIE C TAYLOR

12-L-1449, SMITH

RENE BASSSETT BUTLER VS SUN LIFE FINANCIAL

13-L-971, SMITH

REBECCA L MOYERS VS RAJNIKANT PATEL MD

14-L-42, SMITH

ANTONIA BUNT VS CITY OF WOOD RIVER

14-L-504. SMITH

PAUL GRAVES SPEC ADM OF THE EST OF ALFRED GRAVES DECEASED VS BRAVO CARE OF EDWARDSVILLE

14-L-1445, SMITH

AMANDA J FOCHT VS DAVID L BOX

15-L-902, SMITH

ERIN D STAMBAUGH VS CARMEN E INMAN

16-L-273, SMITH

LUCAS CLARK VS TRICKEYS SERVICE INC

16-L-638, SMITH

KEITH WEEDEN VS MARLANA CLEMMONS

16-L-666, SMITH

BRIAN FARMER VS PROGRESSIVE NORTHERN INSURANCE CO

16-L-733, SMITH

BRETT E SITZMORE VS FORD MOTOR COMPANY

16-L-1567, SMITH

DAVID SHERRILL VS STATE FARM FIRE AND CASUALTY COMPANY

16-L-1640, SMITH

STEVEN EDWARDS VS AMERICAS CENTRAL PORT DISTRICT

16-L-1743, SMITH

CARMED CM 53 LLC VS WARREN HUFF

17-L-73, SMITH

FENIX 5IVE LLC VS HEATHER HUMPHREY

17-L-270, SMITH

FRANKLIN FAIR VS SSM HEALTH BUSINESS

17-L-555, SMITH

MYRA L MCKIRE VS VERONICA A THUIS

17-L-732, SMITH

KENSON GRAIN COMPANY VS MCCLASKEY FEED CO

17-L-1211, SMITH

COLLEEN OVERSTREET VS MIROSLAWA INC

17-L-1262, SMITH

TAMMY SMITH VS RAJNIKANT PATEL MD

17-L-1359, SMITH

LINDA F BECKER VS LINDA C BAKER

17-L-1473, SMITH

JOYCE STUNSON VS DANIEL KLEIER

17-L-1712, SMITH

JAMES P MURRAY VS THERAPEUTIC AND DIAGNOSTIC IMAGING LLC

17-L-1720, SMITH

SARAH J MYERS VS ROBERT B BETTORF

18-L-08, SMITH

RONALD EILERS VS ELMER EILERS

18-L-56, SMITH

DAVID J BEASLEY VS ROBERT D ABEL

18-L-104, SMITH

KATHLEEN HALWACHS VS CARLA L HARRIS

18-L-152, SMITH

ANITA L BALLINGER VS CHALLENGE UNLIMITED

18-L-177, SMITH

JOHN A GAGNE VS MERIDIAN VILLAGE

18-L-279, SMITH

SUPREME CARPENTRY VS CONTEGRA CONSTRUCTION

18-L-330, SMITH

DAVID J RAY VS DAVID LAUSCHKE

18-L-335, SMITH

THOMAS DENNIS VS SUNCOKE TECHNOLOGIES

18-L-SMITH

FAITH CARE LLC VS CHARLES BERSIN

18-L-396, SMITH

RICK L JONES VS BRADLEY R JONES

18-L-428, SMITH

ALOYSIA ELLIOTT VS CITY OF ALTON

18-L-477, SMITH

TIMOTHY ABERNATHY VS JOE HAMILTON

18-L-499, SMITH

RYAN SHELTON VS SOUTHWESTERN ILLINOIS HEALTH FACILITIES INC

18-L-537, SMITH

PATRICIA LAWRENCE VS ALEXANDER HEIMAN

18-L-628, SMITH

MIA SWISHER VS DEREK MACHENS

18-L-678, SMITH

CARRIE SANDERS VS DAWSON HEALTHCARE

18-L-685, SMITH

SHERYL DOBRINCH VS MACS CONVENIENCE

18-L-748, SMITH

LEAH FLACK VS STEVEN MCGAULEY

18-L-984, SMITH

KEVIN D MOGENSEN VS SCF LEWIS AND CLARK FLEETING LLC

18-L-985, SMITH

SCOTT D TOLIE VS ST JUDE MEDICAL INC

18-L-1206, SMITH

GEORGE THAYER VS STEPHEN DUFFY

18-L-1268, SMITH

KYREN LOUIS A MINOR VS DARRELL SMITH

18-L-1347, SMITH

CEDARHURST OF EDWARDSVILLE VS SARA HOELSCHER

18-L-1491, SMITH

ANDREW DOLAHITE VS ANDREW RUSSELL MD

18-L-1688, SMITH

ANGELA LENORMAND VS EVAN RIVERA

19-L-377, SMITH

CINDY WALTERS VS SM PROPERTIES LLC

19-L-380, SMITH

PAMELA SMITH VS CHRIS BREITWEISER

19-L-499, SMITH

AMERICAN EXPRESS VS CHRISTOPHER SAUL

19-L-556, SMITH

AUDREY OSBORN VS PLOCHER CONSTRUCTION

19-L-575, SMITH

KENENTH ROBERTS VS 111 SALVAGE LLC

19-L-597, SMITH

CARLOS S MORSE VS ALL CITIES RECOVERY AGENCY INC

19-L-625, SMITH

RUTH D JOYCE VS AMERICAN LEGION EAST ALTON POST 794

19-L-658, SMITH

ALLISON MEYER IND VS JESSICA SOTO

19-L-669, SMITH

JACOB FRY VS STUART DABBS

19-L-683, SMITH

GLORIA LOPZ VS BAILY INTERNATIONAL

19-L-765, SMITH

ADRIENNE N DAVID VS TANNER W WHITE

19-L-782, SMITH

MILISSA MARTIN VS BRONTE FENCEL

19-L-793, SMITH

BRITTANY N HEWITT VS DBJ AUTOMOTIVE II

19-L-805, SMITH

KENNETH SNYDERS VS DONALD M NAEVE

19-L-96, SMITH

MITCHELL ADAMS VS HOME DEPOT USA INC

19-L-1002, SMITH

ANDREW CALLOWAY VS STATE FARM MUTUAL AUTOMOBILE INSURANCE COMPANY

19-L-1088, SMITH

BETTY J MILLER VS CHARLES D DONLEY

19-L-1172, SMITH

BETTY JONES VS QUARTELLWEST CRENSHAW

19-L-1180, SMITH

VICKI DURHAM VS CITY OF HIGHLAND

19-L-1217, SMITH

ANJANETT FRANKLIN VS KIM FAZIO

19-L-1239, SMITH

GLEN KALAGIAN VS PHILLIPS 66 COMPANY

19-L-1242, SMITH

MEAGEN DICK VS CENTRAL PARK LLC

19-L-1262, SMITH

WILLIAM VALENZUELA VS DONALD HOMES

19-L-1361, SMITH

JOHN N CRAIG VS HELIA HEALTHCARE

19-L-1439, SMITH

DONNA K LIMPERT VS KITGO CARGO INC

19-L-1467, SMITH

EDWARD CRAWFORD VS LARRY D BRYAN

19-L-1591, SMITH

CHS INC VS MONIGER EXCAVATING

19-L-1681, SMITH

JANET HARRIS VS JAYCELYNN NORMAN

19-L-1717, SMITH

MARY L OGLE VS AUSTIN SLIMICK

19-L-1740, SMITH

GARY L CLARK VS GRANITE CITY ILLINOIS

20-L-47, SMITH

10:00 A.M.

KENNETH E HOPPER VS DEAN TIEPELMAN

14-L-1247, RUTH

LISA MOXEY VS MIKAH DAVENPORT

17-L-757, SMITH

WESLEY WOLBERT VS DAVID L BONE

18-L-971, SMITH

1:30 P.M.

MICHAEL WILSON VS ALDI INC

16-L-246, RUTH

BRIAN ORR VS ABF FREIGHT SYSTEMS

18-L-1299, RUTH

Thursday, March 26

9:00 A.M.

HEATHER WILLIAMS VS ROBERT E STOCKS

19-L-532, SMITH

ROBERT MARICLE VS AGRELIANT GENETICS

19-L-481, STOBBS

10:00 A.M.

LISA MOXEY VS MIKAH DAVENPORT

17-L-757, SMITH

1:00 P.M.

LARRY M JOINER VS DR TIMOTHY KAISER

01-L-10, SMITH

MARCUS GORDON JR VS NEW DJS BAR AND GRILL INC

16-L-547, SMITH

BRIAN FARMER VS PROGRESSIVE NORTHERN INSURANCE COMPANY

16-L-733, SMITH

LAUREN BEACH VS TAYLER REILMANN

16-L-1554, SMITH

MEGAN SALLEE VS STATE FARM INSURANCE COMPANY

17-L-167, SMITH

ANITA L BALLINGER VS CHALLENGE UNLIMITED

18-L-177, SMITH

DORIS EASTERLE VS COLLINSVILLE REHABILITATION AND HEALTH

18-L-624, SMITH

JOE CATHEY VS CLARENCE J THOMAS

18-L-906, SMITH

CHERONDA WHITE VS RICHARD JOHNSON

18-L-1184, SMITH

TINA M TURNER VS CITY OF GRANITE CITY

19-L-12, SMITH

DONALD M BARTON VS SHELL OIL COMPANY

19-L-389, SMITH

JOHNNY NICHOLSON VS MATTHEW T JOHNSON

19-L-579, SMITH

CUSTOM FABRICATION AND COATINGS INC VS RED CEDAR STEEL

19-L-607, SMITH

KENNETH SNYDERS VS DONALD M NAEVE

19-L-966, SMITH

JOHN N CRAIG VS HELIA HEALTHCARE

19-L-1439, SMITH

WELLS FARGO COMMERCIAL DISTRIBUTION FINANCE LLC VS GATEWAY RV LLC

19-L-1707, SMITH

DEBRA CARTER VS METRO EAST SANITARY DISTRICT

20-L-109, SMITH

AHMAD AND RANA PEDIATRICS VS METRO EAST SANITARY DISTRICT

20-L-169, SMITH

Friday, March 27

9:00 A.M.

JACKIE A YOUNG VS NORMA J FERRARI

15-L-508, RUTH

RODNEY OVERSTREET VS ATLANTIS POOLS INC

18-L-855, RUTH

ROGER HOWENSTEIN VS MANUEL M CHIGUIL

18-L-1562, RUTH

STEVEN NORBURY VS SOUTHWESTERN ILLINOIS HEALTHCARE FACILITIES

18-L-1686, RUTH

KELLIE L WHITE VS GRANITE CITY ILLINOIS

19-L-703, RUTH

JACOB GAMBLE VS STATE FARM FIRE AND CASUALTY COMPANY

19-L-810, RUTH

PATRICK BROOKS VS SPIN N CAFE INC

19-L-1068, RUTH

CRISA N STOVER VS MICHAEL A MILLER

19-L-1126, RUTH

REGIONS BANK VS LYNN M SCHULTZ

19-L-1840, RUTH

CHRISTOPHER SAUL VS ERIE INSURANCE CO

19-L-1850, RUTH