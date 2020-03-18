Madison County civil docket Mar. 23-27

Wednesday, March 25
9:00 A.M.
BRENDA S PHILLIPS VS CHRISTOPHER HOGAN
13-L-775, RUTH
ROBERT JONES VS METALS USA BUILDING PRODUCTS CANADA INC
14-L-314, RUTH
REBECCA MERRILL VS OSBEC MEDICAL OF SOUTHERN ILLINOIS LLC
15-L-282, RUTH
JACKIE A YOUNG VS NORMA J FERRARI
15-L-508, RUTH
MAJOR GRANGER JR VS BRUCE HOHNSBEHN
15-L-1194, RUTH
PATRICK GARY STERR VS JESSICA TRAME
15-L-1337, RUTH
COLIN HARRIS VS DAVE AND JUDYS INC
16-L-702, RUTH
BARBARA A DITTMAR VS JAMES A KLIEFOTH
16-L-1047, RUTH
JASON R SMITH VS MICHAEL ROEDER
16-L-1467, RUTH
ERIC DALTON VS BILLY WELLS AND UNKNOWN ASSAILANT
17-L-1115, RUTH
PAMELA R NICHOLS VS NIGHTLIFE PROMOTIONS LLC DBA BRAZZ MONKEE
17-L-1174, RUTH
KELLY M VERFUTH
17-L-1424, RUTH
KENA HANKINS VS KATHERINE SPENCER
17-L-1365, RUTH
DARRELL L VOLLMER VS JEFFERY M GAVLICK
17-L-1518, RUTH
PAULA JOHNSON VS PRAIRIE FARMS DAIRY INC
17-L-1562, RUTH
TYLER GRAF VS THOMAS L FIERGE
17-L-1626, RUTH
HEATHER HARRIS VS KATHERINE LASK
17-L-1647, RUTH
MATTHEW E JOHNSON VS CHARLES N DAVIS
18-L-361, RUTH
JUDITH A STEELE VS JACOB DALTON
18-L-366, RUTH
RICK L JONES VS KIM S DELP
18-L-429, RUTH
IRENE D BARNES VS RUBEN J PATTERSON
18-L-451, RUTH
ROSALIND CARRASCO VS CITY OF GRANITE CITY
18-L-812, RUTH
RODNEY OVERSTREET VS ATLANTIS POOLS INC
18-L-855, RUTH
RICHARD L WOOLEY VS AGENCY FOR COMMUNITY TRANSIT
18-L-913, RUTH
COREY HOWARD VS KATHLEEN RAMSEY
18-L-996, RUTH
OLIVIA A FORBES VS MADISON COUNTY MASS TRANSIT DISTRICT
18-L-1017, RUTH
ALAN B COLE VS BERRYMAN PRODUCTS
18-L-1024, RUTH
JEANNE BELMAN VS STEFFIS BAR AND GRILL
18-L-1115, RUTH
MARY A DIXON VS GENERAL PARTS DISTRIBUTION LLC
18-L-1122, RUTH
WILLIAM LANDOLT VS ORVILE HAGGARD
18-L-1267, RUTH
ANGELA GRAY VS KHAME MO DBA RUEBEL HOTEL AND RESTURANT
18-L-1322, RUTH
WILLIAM LANFAIR VS JOHN CATLETT
18-L-1335, RUTH
MIKE BLEMASTER VS RITA L PARCEL
18-L-1340, RUTH
ZACHARY STEWART VS GP TRASPORTATION
18-L-1412, RUTH
ROGER HOWENSTEIN VS MANUEL M CHIGUIL
18-L-1562, RUTH
TONY RUJAWIT VS GRANT GERDELMAN
18-L-1587, RUTH
DENA R LEWIS VS TERESA K FERGUSON
18-L-1632, RUTH
MADISON COUNTY ILLINOIS ON BEHALF OF CANDICE ZIPFEL
18-L-1655, RUTH
ROBERT PEARMAN VS JANE DOE
19-L-11, RUTH
HARPER SMAY A MINOR VS VILLAGE OF GODFREY
19-L-90, RUTH
MIDLAND STATES BANK VS E MERCHANT CASH ADVANCE
19-L-200, RUTH
CATHLEEN SHELTON VS ENVIRO TECH INTERNATIONAL INC
19-L-355, RUTH
MADELYN A BERNARD VS MAISEY WATSON
19-L-555, RUTH
JAVON SMITH VS UNIQUE INSURANCE COMPANY
19-L-574, RUTH
FRANCES LEADY VS LAMBERT TAYLOR
19-L-633, RUTH
DONALD LAROCK JR VS COMMUNITY TITLE AND ESCROW LTD
19-L-682, RUTH
KELLIE L WHITE VS GRANITE CITY ILLINOIS
19-L-703, RUTH
CARLA ELLIOTT VS ANTHONY DURBIN
19-L-773, RUTH
ANGELA KEMPFER VS BELLMORE CENTER LLC
19-L-813, RUTH
DONALD BROWN VS SUSAN EAKER
19-L-955, RUTH
LISA BARRAS VS COLLINSVILLE CHAMBER OF COMMERCE
19-L-1097, RUTH
REBECCA DRANNON VS TIFFANY L LASH
19-L-1103, RUTH
CRISTA N STOVER VS MICHAEL A MILLER
19-L-1126, RUTH
FARM CREDIT ILLINOIS PC VS MATTHEW E BANDY
19-L-1193, RUTH
JAMES E JOSEPH VS ALTON MEMORIAL HOSPITAL
19-L-1219, RUTH
JERRY KNOCHE VS JOSEPH A BOSTON
19-L-1235, RUTH
LA CROSS DENTAL LLC VS JOSEPH GROSS
19-L-1276, RUTH
FELISHA FRIES VS ROCIO DESANTIAGO
19-L-1329, RUTH
RONALD D JONES VS PROGRESSIVE NORTHERN INSURANCE COMPANY
19-L-1370, RUTH
CORLOTTA HARRIS VS DBJ AUTOMOTIVE II INC
19-L-1445, RUTH
CATHERINE STRAUB VS MARVIN L SIMON
19-L-1674, RUTH
BRUCE D JONES VS VIRGINIA L HAIM
19-L-1687, RUTH
VIRGINIA L HALM VS MURPHY ETHINGTON
19-L-1687, RUTH
CARMED KS-4 VS JOEY ALLEN
12-L-263, SMITH
PAULA WARE VS WILLIE C TAYLOR
12-L-1449, SMITH
RENE BASSSETT BUTLER VS SUN LIFE FINANCIAL
13-L-971, SMITH
REBECCA L MOYERS VS RAJNIKANT PATEL MD
14-L-42, SMITH
ANTONIA BUNT VS CITY OF WOOD RIVER
14-L-504. SMITH
PAUL GRAVES SPEC ADM OF THE EST OF ALFRED GRAVES DECEASED VS BRAVO CARE OF EDWARDSVILLE
14-L-1445, SMITH
AMANDA J FOCHT VS DAVID L BOX
15-L-902, SMITH
ERIN D STAMBAUGH VS CARMEN E INMAN
16-L-273, SMITH
LUCAS CLARK VS TRICKEYS SERVICE INC
16-L-638, SMITH
KEITH WEEDEN VS MARLANA CLEMMONS
16-L-666, SMITH
BRIAN FARMER VS PROGRESSIVE NORTHERN INSURANCE CO
16-L-733, SMITH
BRETT E SITZMORE VS FORD MOTOR COMPANY
16-L-1567, SMITH
DAVID SHERRILL VS STATE FARM FIRE AND CASUALTY COMPANY
16-L-1640, SMITH
STEVEN EDWARDS VS AMERICAS CENTRAL PORT DISTRICT
16-L-1743, SMITH
CARMED CM 53 LLC VS WARREN HUFF
17-L-73, SMITH
FENIX 5IVE LLC VS HEATHER HUMPHREY
17-L-270, SMITH
FRANKLIN FAIR VS SSM HEALTH BUSINESS
17-L-555, SMITH
MYRA L MCKIRE VS VERONICA A THUIS
17-L-732, SMITH
KENSON GRAIN COMPANY VS MCCLASKEY FEED CO
17-L-1211, SMITH
COLLEEN OVERSTREET VS MIROSLAWA INC
17-L-1262, SMITH
TAMMY SMITH VS RAJNIKANT PATEL MD
17-L-1359, SMITH
LINDA F BECKER VS LINDA C BAKER
17-L-1473, SMITH
JOYCE STUNSON VS DANIEL KLEIER
17-L-1712, SMITH
JAMES P MURRAY VS THERAPEUTIC AND DIAGNOSTIC IMAGING LLC
17-L-1720, SMITH
SARAH J MYERS VS ROBERT B BETTORF
18-L-08, SMITH
RONALD EILERS VS ELMER EILERS
18-L-56, SMITH
DAVID J BEASLEY VS ROBERT D ABEL
18-L-104, SMITH
KATHLEEN HALWACHS VS CARLA L HARRIS
18-L-152, SMITH
ANITA L BALLINGER VS CHALLENGE UNLIMITED
18-L-177, SMITH
JOHN A GAGNE VS MERIDIAN VILLAGE
18-L-279, SMITH
SUPREME CARPENTRY VS CONTEGRA CONSTRUCTION
18-L-330, SMITH
DAVID J RAY VS DAVID LAUSCHKE
18-L-335, SMITH
THOMAS DENNIS VS SUNCOKE TECHNOLOGIES
18-L-SMITH
FAITH CARE LLC VS CHARLES BERSIN
18-L-396, SMITH
RICK L JONES VS BRADLEY R JONES
18-L-428, SMITH
ALOYSIA ELLIOTT VS CITY OF ALTON
18-L-477, SMITH
TIMOTHY ABERNATHY VS JOE HAMILTON
18-L-499, SMITH
RYAN SHELTON VS SOUTHWESTERN ILLINOIS HEALTH FACILITIES INC
18-L-537, SMITH
PATRICIA LAWRENCE VS ALEXANDER HEIMAN
18-L-628, SMITH
MIA SWISHER VS DEREK MACHENS
18-L-678, SMITH
CARRIE SANDERS VS DAWSON HEALTHCARE
18-L-685, SMITH
SHERYL DOBRINCH VS MACS CONVENIENCE
18-L-748, SMITH
LEAH FLACK VS STEVEN MCGAULEY
18-L-984, SMITH
KEVIN D MOGENSEN VS SCF LEWIS AND CLARK FLEETING LLC
18-L-985, SMITH
SCOTT D TOLIE VS ST JUDE MEDICAL INC
18-L-1206, SMITH
GEORGE THAYER VS STEPHEN DUFFY
18-L-1268, SMITH
KYREN LOUIS A MINOR VS DARRELL SMITH
18-L-1347, SMITH
CEDARHURST OF EDWARDSVILLE VS SARA HOELSCHER
18-L-1491, SMITH
ANDREW DOLAHITE VS ANDREW RUSSELL MD
18-L-1688, SMITH
ANGELA LENORMAND VS EVAN RIVERA
19-L-377, SMITH
CINDY WALTERS VS SM PROPERTIES LLC
19-L-380, SMITH
PAMELA SMITH VS CHRIS BREITWEISER
19-L-499, SMITH
AMERICAN EXPRESS VS CHRISTOPHER SAUL
19-L-556, SMITH
AUDREY OSBORN VS PLOCHER CONSTRUCTION
19-L-575, SMITH
KENENTH ROBERTS VS 111 SALVAGE LLC
19-L-597, SMITH
CARLOS S MORSE VS ALL CITIES RECOVERY AGENCY INC
19-L-625, SMITH
RUTH D JOYCE VS AMERICAN LEGION EAST ALTON POST 794
19-L-658, SMITH
ALLISON MEYER IND VS JESSICA SOTO
19-L-669, SMITH
JACOB FRY VS STUART DABBS
19-L-683, SMITH
GLORIA LOPZ VS BAILY INTERNATIONAL
19-L-765, SMITH
ADRIENNE N DAVID VS TANNER W WHITE
19-L-782, SMITH
MILISSA MARTIN VS BRONTE FENCEL
19-L-793, SMITH
BRITTANY N HEWITT VS DBJ AUTOMOTIVE II
19-L-805, SMITH
KENNETH SNYDERS VS DONALD M NAEVE
19-L-96, SMITH
MITCHELL ADAMS VS HOME DEPOT USA INC
19-L-1002, SMITH
ANDREW CALLOWAY VS STATE FARM MUTUAL AUTOMOBILE INSURANCE COMPANY
19-L-1088, SMITH
BETTY J MILLER VS CHARLES D DONLEY
19-L-1172, SMITH
BETTY JONES VS QUARTELLWEST CRENSHAW
19-L-1180, SMITH
VICKI DURHAM VS CITY OF HIGHLAND
19-L-1217, SMITH
ANJANETT FRANKLIN VS KIM FAZIO
19-L-1239, SMITH
GLEN KALAGIAN VS PHILLIPS 66 COMPANY
19-L-1242, SMITH
MEAGEN DICK VS CENTRAL PARK LLC
19-L-1262, SMITH
WILLIAM VALENZUELA VS DONALD HOMES
19-L-1361, SMITH
JOHN N CRAIG VS HELIA HEALTHCARE
19-L-1439, SMITH
DONNA K LIMPERT VS KITGO CARGO INC
19-L-1467, SMITH
EDWARD CRAWFORD VS LARRY D BRYAN
19-L-1591, SMITH
CHS INC VS MONIGER EXCAVATING
19-L-1681, SMITH
JANET HARRIS VS JAYCELYNN NORMAN
19-L-1717, SMITH
MARY L OGLE VS AUSTIN SLIMICK
19-L-1740, SMITH
GARY L CLARK VS GRANITE CITY ILLINOIS
20-L-47, SMITH
10:00 A.M.
KENNETH E HOPPER VS DEAN TIEPELMAN
14-L-1247, RUTH
LISA MOXEY VS MIKAH DAVENPORT
17-L-757, SMITH
WESLEY WOLBERT VS DAVID L BONE
18-L-971, SMITH
1:30 P.M.
MICHAEL WILSON VS ALDI INC
16-L-246, RUTH
BRIAN ORR VS ABF FREIGHT SYSTEMS
18-L-1299, RUTH
Thursday, March 26
9:00 A.M.
HEATHER WILLIAMS VS ROBERT E STOCKS
19-L-532, SMITH
ROBERT MARICLE VS AGRELIANT GENETICS
19-L-481, STOBBS
10:00 A.M.
LISA MOXEY VS MIKAH DAVENPORT
17-L-757, SMITH
1:00 P.M.
LARRY M JOINER VS DR TIMOTHY KAISER
01-L-10, SMITH
MARCUS GORDON JR VS NEW DJS BAR AND GRILL INC
16-L-547, SMITH
BRIAN FARMER VS PROGRESSIVE NORTHERN INSURANCE COMPANY
16-L-733, SMITH
LAUREN BEACH VS TAYLER REILMANN
16-L-1554, SMITH
MEGAN SALLEE VS STATE FARM INSURANCE COMPANY
17-L-167, SMITH
ANITA L BALLINGER VS CHALLENGE UNLIMITED
18-L-177, SMITH
DORIS EASTERLE VS COLLINSVILLE REHABILITATION AND HEALTH
18-L-624, SMITH
JOE CATHEY VS CLARENCE J THOMAS
18-L-906, SMITH
CHERONDA WHITE VS RICHARD JOHNSON
18-L-1184, SMITH
TINA M TURNER VS CITY OF GRANITE CITY
19-L-12, SMITH
DONALD M BARTON VS SHELL OIL COMPANY
19-L-389, SMITH
JOHNNY NICHOLSON VS MATTHEW T JOHNSON
19-L-579, SMITH
CUSTOM FABRICATION AND COATINGS INC VS RED CEDAR STEEL
19-L-607, SMITH
KENNETH SNYDERS VS DONALD M NAEVE
19-L-966, SMITH
JOHN N CRAIG VS HELIA HEALTHCARE
19-L-1439, SMITH
WELLS FARGO COMMERCIAL DISTRIBUTION FINANCE LLC VS GATEWAY RV LLC
19-L-1707, SMITH
DEBRA CARTER VS METRO EAST SANITARY DISTRICT
20-L-109, SMITH
AHMAD AND RANA PEDIATRICS VS METRO EAST SANITARY DISTRICT
20-L-169, SMITH
Friday, March 27
9:00 A.M.
JACKIE A YOUNG VS NORMA J FERRARI
15-L-508, RUTH
RODNEY OVERSTREET VS ATLANTIS POOLS INC
18-L-855, RUTH
ROGER HOWENSTEIN VS MANUEL M CHIGUIL
18-L-1562, RUTH
STEVEN NORBURY VS SOUTHWESTERN ILLINOIS HEALTHCARE FACILITIES
18-L-1686, RUTH
KELLIE L WHITE VS GRANITE CITY ILLINOIS
19-L-703, RUTH
JACOB GAMBLE VS STATE FARM FIRE AND CASUALTY COMPANY
19-L-810, RUTH
PATRICK BROOKS VS SPIN N CAFE INC
19-L-1068, RUTH
CRISA N STOVER VS MICHAEL A MILLER
19-L-1126, RUTH
REGIONS BANK VS LYNN M SCHULTZ
19-L-1840, RUTH
CHRISTOPHER SAUL VS ERIE INSURANCE CO
19-L-1850, RUTH