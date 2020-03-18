St. Clair County real estate Feb. 10-14

FEBRUARY 10
BELLEVILLE
$66,500 - 1020 N CHURCH ST - JEFFREY G AND BETH A MUELLER TO TYLER S BROWNE
$127,900 - 410 S MCKINLEY DR - 410 S MCKINLEY LLC TO GARY AND DEBBY SENECZYN
$120,000 - 201 SOUTH JACKSON ST - HARTER LARSON FAMILY TRUST TO KEVIN G AND KRISTEN E ALMGREN
$70,000 - 1025 FIVE FORKS - KEVIN DEREZOTES AND SHARON LUDDEN TO CYRUS SOLUTION LC 401K PLAN AND DAVID L RANDOLPH
$79,900 - 1025 FIVE FORKS - CYRUS SOLUTION LC AND RED DOOR DEVELOPMENT TO CASSIA OHASHI
$19,000 - 224 NORTH JACKSON ST - VICTOR P PANCHOT TO TRAVIS AND KATE WELBORN
$93,000 - 1025 FOREST AVE - KELLI M JUNG AND THOMAS MERRIMAN TO BRANDON AND ABIGAIL M KILDOW
DUPO
$117,500 - 213 N 5TH ST - JAMES W AND ARLENE P CARTER TO MILTON H JONES III AND NICOLETTE M JONES
$560,150 - 1610 DESIGN WAY - FRAME FAMILY PARTNERSHIP #3 TO 1610 DESIGN WAY LLC
$280,075 - 1610 DESIGN WAY - PADBERG FAMILY LLC TO 1610 DESIGN WAY LLC
$280,075 - 1610 DESIGN WAY - EPM PROPERTIES LLC TO 1610 DESIGN WAY LLC
EAST SAINT LOUIS
$12,400 - 1444 N 42ND ST - OTHELL AND KECIA CROSS TO LANSDOWNE COMMUNITY INITIATIVE
FREEBURG
$30,000 - 6958 HOLCOMB SCHOOL RD - FANNIE MAE TO ROSE HOFFMAN
LENZBURG
$365,000 - 10464 ST LIBORY RD - AARON AND SARAH JANSEN TO KEVIN AND MELANIE R PARKS
MASCOUTAH
$225,000 - 308 WILMAGLEN DR - HAROLD N AND SUSAN C FRIEDERICH TO CARSON AND BRITTANY MACK
$38,000 - 600 E SOUTH ST - DINO KASSAROS TO MASCOUTAH MEADOWS LLC
$179,900 - 480 FALLING LEAF WAY - BENJAMIN L SAUERHAGE TO JOHNATHON AND ASHTON ORRELL
$215,000 - 9909 CESSNA CT - JAMES PHILIP EUGENE SERRETT TO DEREK AND KIMBERLY TISSAW
MILLSTADT
$700,000 - 3055 FOREST HILL SCHOOL RD - BARBER TRUSTS TO DARRELL R GREGG JR AND TRINA D GREGG
$238,000 - 120 GLADWYN DR - CORRINE C KIRBY TO KENNETH L JAMES JR AND HEIDI J HEITGARD
$475,000 - 4606 FLORAVILLE RD - GRIVES INVESTMENTS CO TO ZACHARIAH S WHORTON SR AND ALICIA M WHORTON
O'FALLON
$98,550 - 107 E JEFFERSON ST - REGIONS BANK TO SANMAN PROPERTIES LTD
$70,000 - 1344 ASHTON FALLS DR - RESERVES OF TIMBER RIDGE LLC TO HUNTINGTON CHASE HOMES CORPORATION
$275,000 - 1038 THORNBURY PL - DAMIAN AND AMY MACIAS TO DANA AND RYAN KERNEY
$77,500 - 206 MYLAUN DR - KATHLEEN A YOUNG TO JARVIS L CHAPPUS
$427,746 - 1344 ASHTON FALLS DR (LOT 115 RTR-2C) - HUNTINGTON CHASE HOMES CORPORATION TO C MICHAEL LINDER AND LORI M LINDER REVOCABLE TRUST
$210,000 - 920 MONTEREY DR - ZACHARIAH S AND ALICIA M WHORTON TO DAVID SHANE DULL AND SIOBHAN M MCALPIN
$150,000 - 407 SOUTH SMILEY ST - BRADLEY AND JAMIE L LEWIS TO KEEGAN NESCH AND CLAIRE FORD
$15,000 - 204 MEDAOWBROOK DR - RICKY CATHERS, EXECUTOR TO LOGAN C BAKER
SHILOH
$145,000 - 8 INNSBRUCK LANE - SOUTHGATE INVESTMENTS AND DEVELOPMENT LLC TO IRON STAR PROPERTIES LLC
$50,000 - 10 TWIN OAKS DR - SOUTHGATE INVESTMENTS AND DEVELOPMENT LLC TO IRON STAR PROPERTIES LLC
SMITHTON
$176,000 - 412 SOUTH HICKORY ST - DONNA R LAPORTE AND WILLIAM N BRUNO AND NANCY J BECKER AND DANN L BRUNO TO PAUL D AND ALICE D QUIRIN
SWANSEA
$699 - 205 ANNA ST - US BANK NATIONAL ASSOCIATION TO 2019 CASTLE LLC
$95,000 - 3116 SMELTING WORKS RD - ANNE M LEONARD TO BENJAMIN E AND TONYA L GASS
FEBRUARY 11
BELLEVILLE
$90,000- 220 BRITTANY LANE - BRITTANY WELLS TO EMILY J MORRIS AND AND KAREN J JACKSON REVOCABLE TRUST
$13,000 - 309 DUTCH HOLLOW RD - THE ESTATE OF VIRGIL WEINGLAND TO ROBERT MIZE, TRUSTEE OF THE HARTMAN LANE LAND TRUST
$45,000 - 131 LINCOLN PLACE UNIT G - LINCOLN PLACE INVESTMENTS LLC TO SALON M STUDIOS AND BOUTIQUE LLC
$70,000 - 30 SOUTH 98TH ST - JANET D AND ALFRED G KING TO TYLETT N DAVIS
$152,000 - 231 JULIA PL - DAVID W KUHN AND CRYSTAL G BURNETT TO JOSEPH W GALLAGHER JR AND CYNTHIA GALLAGHER
CAHOKIA
$13,500 - 1123 ST STEPHENS DR - RAMONA JACKSON TO DALLAS HAWKINS
EAST SAINT LOUIS
$1,000 - 1635 NORTH 42ND ST - US BANK NATIONAL ASSOCIATION TO ARETE INVESTMENT STRATEGIES LLC
$101,000 - 2715 N 37TH ST - JOSE HUERTA TO JORGE CALENTE LIRA SERRANCE
$35,000 - 414 NORTH 73RD ST - GINA G JACKSON TO MARLON MILLER
LEBANON
$12,000 - 511 WEST DEE ST - HEIRS AND DEVISEES OF LUCILLE SIEGEL TO RICHARD POLJAN
O'FALLON
$140,000 - 703 NORTH LINCOLN AVE - CAROLE SUE DUHADWAY AND BETTY JEAN REED TO COURTNEY JONES
$100,000 - 607 WEST JEFFERSON ST - JAMEEL A AND VANESSA M ACOSTA TO DEREK J FEDERHOFER
SWANSEA
$491,000 - 1505 RENOIR AVE - BRAD J AND ANGELA C DAUBACH TO NAPOLEON AND TINA MOND
$265,000 - 112 LAKE LORRAINE DR - KEITH SCOTT HOLL AND MARGARET MARIA HOLL TO KEVIN KEITH CLAYPOOL
FEBRUARY 12
BELLEVILLE
$466,500 - 12 ROCKY FORD RD - BETTY BOLLMEIER AND MARK SURMEIER TO RAYMOND E VINCENT JR AND CHRISTINE A VINCENT
$175,000 - 120 MEADOWCREST DR - BRIAN EJ AND TERESA C WRIGHT TO THOMAS DIEST
$110,500 - 49 WHITESIDE DR - ANDREW J AND CHRISTINE D EUNPU TO MARSHA MOCABY
$107,000 - 2011 EAST BELLE AVE - JORY FICK TO MARSHALL DAY
CAHOKIA
$42,000 - 1128 SAINT MARGARET DR - TURN KEY PROPERTIES LLC TO MODEL RE LLC
EAST CARONDELET
$144,000 - 2635 OLD STATE ROUTE 3 - MIDDENDORF INDUSTRIAL GROUP LLC TO MKL LEASING LLC
FAIRMONT CITY
$5,500,000 - 34 FAIRMONT CITY BLVD - JVCS LLC TO FAIRMONT CITY BOULEVARD LLC
FAIRVIEW HEIGHTS
$105,000 - 33 JOSEPH DR - ALYSSA AND JACOB RODRIGUEZ TO CLAY MASON AND HANNA ZYSK
LENZBURG
$5,000 - 310 E PICKNEYVILLE ST - KENNETH WOMACK TO KENNETH D JORDAN
$150,000 - 9518 SCHALLER RD - AUSTIN M SAUGET TO KILE BAILEY
O'FALLON
$407,000 - 8514 TERRACOTA PL - TREVOR R FENWICK TO DAVID BITNER
SWANSEA
$247,423 - 1696 CANOPY CREST CIRCLE - FULFORD HOMES LLC TO KENAY A AND MIRIC F BYAS
FEBRUARY 14
BELLEVILLE
$11,000 - 1933 RESERVE WALK WAY - REUNION DEVELOPMENT LLC TO FULFORD HOMES LLC
$110,000 - 333 ROANOKE DR - THOMAS D AND ELIZABETH C BRUCE TO ROY L FRAZIER
$44,775 - 202 SOUTHGATE DR - US BANK NATIONAL ASSOCIATION TO BLUEGRASS PREMIER HOMES LLC
$17,700 - 636 N 39TH ST - US BANK NATIONAL ASSOCIATION TO TERRY W PETERS
$100,000 - 7702 BAXTER DR - HEIRS OF THE ESTATE OF SHIRLEY BOYLES, DECEASED TO CLAYTON J FISHER
$88,900 - 1704 MUREN BLVD - TOBY N TRAPP TO RYAN CALABRA
CAHOKIA
$75,000 - 3413 MISSISSIPPI AVE - SCOTT CREDIT UNION TO 913 LOCUS LLC
COLUMBIA
$425,000 - 831 AUTUMN RISE LN - KEITH A AND JOYCE A MILSON TO TODD N AND JENNIFER F HARRELL
DUPO
$4,000 - 2206 MALVERN ST - OAKLEY AND CARLA HANKINS TO ROGER C DIXON
EAST SAINT LOUIS
$4,000 - 4880 MCCASLAND AVE - US BANK NATIONAL ASSOCIATION AS TRUSTEE FOR THE C BASS MORTGAGE LOAN ASSET-BACKED CERTIFICATES SERIES 2006-RP2 TO ARETE INVESTMENT STRATEGIES LLC
FAIRVIEW HEIGHTS
$14,000 - 8923 OLD BUNKUM RD - DALE AND NICHOLE COCHRAN TO TAURINO AND MARCELA FIGUEROA
FREEBURG
$92,900 - 412 WEST TEMPLE ST - BRYAN MUELLER AND ELIZABETH MARIE RAMIREZ TO CRYSTAL CLARK AND SHELLY ROSS
LEBANON
$22,500 - 218 NORTH MONROE ST - DARREN S AND ELIZABETH HOOKS TO CRAIG AND KRISTIN WHITEHEAD
MARISSA
$68,500 - 702 SOUTH HAMILTON - AMY HUGGINS MELSER AND WILLIAM ANDREW HUGGINS TO JOHNATHAN AND ANNIE GOTSCH
MASCOUTAH
$169,000 - 107 WEST GREEN ST - TYLER AND JULIA NEWPORT TO JEFFREY A DINKELMANN JR
$32,000 - 11414 FUESSER RD - RALPH R AND DEBRA S RENTH TO ERIC B RENTH AND AMANDA SOUTHARD
MILLSTADT
$88,000 - 311 E LAUREL ST - MICHAEL GASTRO TO BRENDEN MORRIS
O'FALLON
$77,000 - 409 PONDEROSA AVE APT 5 - MARK THOMPSON TO SKEET D AND JENNIE J HUSKEY
SWANSEA
$271,055 - 1685 CANOPY CREST CIRCLE - FULFORD HOMES LLC TO DAVID W AND SARAH A ALLISON
$98,800 - 46 CLINTON HILL DR - CHRISTIAN BIANCUR TO ALLYSON DOTY
$7,800 - 1202 KINSELLA AVE - BLUESTEM PROPERTIES LLC TO RICHARD B SUTTER
$189,500 - 3920 MICHAEL JOHN DR - RASHEENA CHILDS TO MATTHEW C AND JUSTYNA MCCAMISH