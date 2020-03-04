Madison - St. Clair Record

Wednesday, March 4, 2020

St. Clair County foreclosures Feb. 11-18

State Court

By Andrew Thomas | Mar 4, 2020

4closure

FEBRUARY 11

LOANDEPOT.COM LLC VS RUSSELL BELOUNGY, KATHLEEN BELOUNGY, MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC AS NOMINEE FOR DAS ACQUISITION COMPANY LLC ITS SUCCESSORS AND ASSIGNS, UNKNOWN OWNERS AND NON-RECORD CLAIMANTS, $115,095.95, 5 WILLOWBROOK DRIVE, SWANSEA. 20CH85


NEWREZ LLC D/B/A SHELLPOINT MORTGAGE SERVICING VS VERNOR E GOWEN A/K/A VERNOR E GOWEN JR, VICKI A GOWEN, CAVALRY PORTFOLIO SERVICES LLC, CITIMORTGAGE INC, UNKNOWN OWNERS AND NON-RECORD CLAIMANTS, $209,033.59, 1258 PRESWYCK DRIVE, BELLEVILLE. 20CH86

FEBRUARY 12

JP MORGAN MORTGAGE ACQUISITION CORP VS VETRA ROLLINS, ATLANTIC CREDIT & FINANCE SPECIAL FINANCE UNIT LLC, UNKNOWN OWNERS AND NON-RECORD CLAIMANTS, $77,045.15, 218 HUTCHINGS PLACE, CAHOKIA. 20CH87

PHH MORTGAGE CORPORATION VS DAWN D MCPHERSON, UNKNOWN OWNERS AND NON-RECORD CLAIMANTS, $78,869.88, 500 A EILER ROAD, BELLEVILLE. 20CH88

CITIMORTGAGE INC VS JEFFREY STRAHLEM A/K/A JEFF STRAHLEM AS EXECUTOR OF THE ESTATE OF ANITA B STRAHLEM, UNKNOWN HEIRS AND LEGATEES OF ANITA B STRAHLEM, JEFFREY STRAHLEM A/K/A JEFF STRAHLEM, GREGORY K STRAHLEM A/K/A GREG STRAHLEM, JANICE HARTWIG A/K/A JANICE LYNN HARTWIG, DENISE L PETRI A/K/A DENISE LYNN PETRI, UNKNOWN OWNERS AND NON-RECORD CLAIMANTS, $124,283.83, 6 FAWNLILY DRIVE, BELLEVILLE. 20CH89

FEBRUARY 13

WELLS FARGO BANK NA VS ALVIN V FENTON A/K/A ALVIN FENTON, CARLENE Y FENTON A/K/A CARLENE FENTON, TOWN OF STOOKEY AN ILLINOIS MUNICIPAL CORPORATION, UNKNOWN OWNERS AND NON-RECORD CLAIMANTS, UNKNOWN OCCUPANTS, $144,844.26, 1409 BURLINGTON STATION ROAD, BELLEVILLE. 20CH91

FEBRUARY 14

MIDFIRST BANK VS KIMBERLY D CARROLL, A/K/A KIMBERLY D GROSS, WILLIAM J CARROLL, UNKNOWN OWNERS AND NON-RECORD CLAIMANTS, $105,954.75, 49 FLAMINGO DRIVE, BELLEVILLE. 20CH92

FEBRUARY 18

US BANK NATIONAL ASSOCIATION VS BICH N NGUYEN, ILLINOIS HOUSING DEVELOPMENT AUTHORITY, LAKELAND HILLS HOMEOWNERS ASSOCIATION , UNKNOWN OWNERS AND NON-RECORD CLAIMANTS, $94,705.85, 128 LAKELAND HILLS DRIVE, FAIRVIEW HEIGHTS. 20CH93

THE BANK OF NEW YORK MELLON F/K/A THE BANK OF NEW YORK AS TRUSTEE FOR THE CERTIFICATEHOLDERS OF CWALT INC ALTERNATIVE LOAN TRUST 2006-OC8 MORTGAGE PASS-THROUGH CERTIFICATES SERIES 2006-OC8 VS ROBERT T VALCI, RUTHANN VALCI, PEKIN INSURANCE COMPANY A/S/O WEBB PLUMBING LLC, CAPITAL ONE BANK (USA) NA, ONEMAIN FINANCIAL ISSUANCE TRUST 2014-1, $127,772.88, 327 PLEASANT RIDGE ROAD, FAIRVIEW HEIGHTS. 20CH94

US BANK NATIONAL ASSOCIATION AS TRUSTEE FOR TERWIN MORTGAGE TRUST 2005-10HE ASSET-BACKED CERTIFICATES SERIES 2005-10HE VS CHRISTOPHER T THOMAS A/K/A CHRISTOPHER THOMAS A/K/A CHRISTOPHE T THOMAS A/K/A CHRISTOPHE THOMAS A/K/A CHRISTOPH T THOMAS, AMERICAN BOTTOMS REGIONAL WASTEWATER TREATMENT FACILITY, VILLAGE OF SAUGET, UNIFUND CCR PARTNERS ASSIGNEE OF PALISADES COLLECTION LLC UNKNOWN OWNERS AND NON-RECORD CLAIMANTS, $36,180.24, 1510 N 45TH STREET, EAST SAINT LOUIS. 20CH95

CITIZENS COMMUNITY BANK VS UNKNOWN HEIRS AND DEVISEES OF JAMES COGDILL, DECEASED, UNKNOWN HEIRS AND DEVISEES OF TAMARA R WALTON-COGDILL, DECEASED, CHRISTOPHER M COGDILL, SAMUEL R COGDILL, UNKNOWN OWNERS AND NON-RECORD CLAIMANTS, $88,373.90. 3 NORTH RICHLAND STREET, FREEBURG. 20CH96

BANK OF AMERICA NA VS LONNIESHA E SANDERS, BARBARA R SANDERS, THE MAY DEPARTMENT STORES COMPANY A CORP, ARROW FINANCIAL SERVICES LLC, ASSET ACCEPTANCE LLC AS ASSIGNEE OF THE CREDIT STORE/SOUTHWESTERN BELL AND WORLD FINANCIAL/SFNNB/VALUE CITY FURNITURE, GRANITE CITY ILLINOIS HOSPITAL COMPANY LLC D/B/A GATEWAY REGIONAL MEDICAL CENTER, UNKNOWN OWNERS AND NON-RECORD CLAIMANTS, $34,507.27, 1759 PARK LANE, CAHOKIA. 20CH97

CALIBER HOME LOANS INC VS JOSEPH R MCGARRY, VALERIE M MCGARRY A/K/A VALERIE MCGARRY, $210,665.34, 656 DONNA DRIVE, O'FALLON. 20CH98

NEW REZ LLC D/B/A SHELLPOINT MORTGAGE SERVICING VS UNKNOWN HEIRS AND LEGATEES OF VELMA J HIGHTOWER A/K/A VELMA HIGHTOWER, DECEASED, DALE HIGHTOWER, BOB HIGHTOWER, UNKNOWN OWNERS AND NON-RECORD CLAIMANTS, $31,500.00, 316 WESTFIELD DRIVE, O'FALLON. 20CH99

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