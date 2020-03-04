Madison County civil docket Mar. 9-13

Monday, March 9
9:00 A.M.
COLIN HARRIS VS DAVE AND JUDY'S INC
16-L-702, RUTH
BOBBIE HIGHSMITH VS JAMES E PERRY
16-L-1010, DUGAN
JOSHUA WILLIAMSON VS KEHRER BROTHERS CONSTRUCTION INC
17-L-868, DUGAN
THOMAS SIMPSON VS SAMANTHA HOMES
18-L-131, DUGAN
Thursday, March 12
9:00 A.M.
LAWANDA MCGLOWN VS GERALD CONNER
17-L-1700, HARRISON
1:00 P.M.
MAUREEN BELL VS MATTHEW HODGES
19-L-614, DUGAN
JERRY MORGAN VS MADISON COUNTY TRANSIT DISTRICT
08-L-963, SMITH
JUSTIN M STILES VS DENNIS W RIVES
12-L-793, SMITH
BRIAN FARMER VS PROGRESSIVE NORTHERN INSURANCE CO
16-L-733, SMITH
KAITH ST CIN VS CLEAN UNIFORM COMPANY
16-L-1368, SMITH
TAMMY SMITH AS SPEC ADMIN OF THE EST OF LONDOS SMITH JR DECEASED VS RAJNIKANT PATEL MD
17-L-1359, SMITH
JSS HOSPITALITY LLC VS JED INC
17-L-1370, SMITH
BRAD CLARKSON VS JOHN FRAME
18-L-192, SMITH
THERESA MADEWELL VS CURTIS LEWIS
18-L-605, SMITH
PAMELA SMITH VS CHRIS BREITWEISER
19-L-499, SMITH
CHARLES SEEHAUSEN VS JASON WILLIAMS
19-L-1042, SMITH
JACK HOLSHOUSER VS JF ELECTRIC INCORPORATED
19-L-1159, SMITH
JOHN N CRAIG VS HELIA HEALTHCARE OF JERSEYVILLE
19-L-1439, SMITH
WELLS FARGO COMMERCIAL DISTRIBUTION FINANCE LLC VS GATEWAY RV LLC
19-L-1707, SMITH
MELVIN E THOMAS JR VS FRANCES M PONDER
19-L-1708, SMITH