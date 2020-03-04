Madison - St. Clair Record

Wednesday, March 4, 2020

Madison County civil docket Mar. 9-13

Lawsuits

By Andrew Thomas | Mar 4, 2020

Screen%252520shot%2525202015 08 14%252520at%2525201.15.07%252520pm

Monday, March 9

9:00 A.M.

COLIN HARRIS VS DAVE AND JUDY'S INC

16-L-702, RUTH

BOBBIE HIGHSMITH VS JAMES E PERRY

16-L-1010, DUGAN

JOSHUA WILLIAMSON VS KEHRER BROTHERS CONSTRUCTION INC

17-L-868, DUGAN

THOMAS SIMPSON VS SAMANTHA HOMES

18-L-131, DUGAN

Thursday, March 12

9:00 A.M.

LAWANDA MCGLOWN VS GERALD CONNER

17-L-1700, HARRISON

1:00 P.M.

MAUREEN BELL VS MATTHEW HODGES

19-L-614, DUGAN

JERRY MORGAN VS MADISON COUNTY TRANSIT DISTRICT

08-L-963, SMITH

JUSTIN M STILES VS DENNIS W RIVES

12-L-793, SMITH

BRIAN FARMER VS PROGRESSIVE NORTHERN INSURANCE CO

16-L-733, SMITH

KAITH ST CIN VS CLEAN UNIFORM COMPANY

16-L-1368, SMITH

TAMMY SMITH AS SPEC ADMIN OF THE EST OF LONDOS SMITH JR DECEASED VS RAJNIKANT PATEL MD

17-L-1359, SMITH

JSS HOSPITALITY LLC VS JED INC

17-L-1370, SMITH

BRAD CLARKSON VS JOHN FRAME

18-L-192, SMITH

THERESA MADEWELL VS CURTIS LEWIS

18-L-605, SMITH

PAMELA SMITH VS CHRIS BREITWEISER

19-L-499, SMITH

CHARLES SEEHAUSEN VS JASON WILLIAMS

19-L-1042, SMITH

JACK HOLSHOUSER VS JF ELECTRIC INCORPORATED

19-L-1159, SMITH

JOHN N CRAIG VS HELIA HEALTHCARE OF JERSEYVILLE

19-L-1439, SMITH

WELLS FARGO COMMERCIAL DISTRIBUTION FINANCE LLC VS GATEWAY RV LLC

19-L-1707, SMITH

MELVIN E THOMAS JR VS FRANCES M PONDER

19-L-1708, SMITH

Want to get notified whenever we write about Madison County Circuit Court ?

Sign-up Next time we write about Madison County Circuit Court, we'll email you a link to the story. You may edit your settings or unsubscribe at any time.

Organizations in this Story

Madison County Circuit Court

More News