St. Clair County real estate Jan. 27-31

JANUARY 27
BELLEVILLE
$17,500 - 521 SOUTH 18TH ST - THE BELLEVILLE KHOURY LEAGUE INC TO PARENT TEACHER ORGANIZATION FOR EXCEPTIONAL
$60,000 - 1000 WERNER RD - ROBERT AND CYNTHIA BINGHAM TO KLEMME CAPITAL INVESTMENTS LLC
$309,630 - 653 LAKE MEAD COURT - KAPPERT CONSTRUCTION CO TO KENNETH AND LAURIEANN KNUTSON
$150,000 - 104 ARCHVIEW DR - JAMES M LOMBARDO TO NICHOLAS A VAN OSDALE
$21,000 - 41 NORTH 32ND ST - JUANITA M SCHUETZ TO DENNIS AND MICKEY SYKES
$54,570 - 400 UNION AVE - KATHRYN R MCCORMICK REVOCABLE LIVING TRUST TO ELLEN THIELEMAN
$172,800 - FRANK SCOTT PKWY WEST - A&E MIDWEST INVESTMENTS INC TO JEROME HECKENKEMPER REVOCABLE DECLARATION OF TRUST AND MARY ANN HECKENKEMPER DECLARATION OF TRUST
CAHOKIA
$45,000 - 1124 ST MICHAEL DR - TURN KEY PROPERTIES LLC TO RICHARD ANTHONY MOORE
$8,000 - 2914 MOUSETTE LANE - BRANDA DEJARNETTE TO JOHN AND AUDREY COFFMAN
$705,000 - 1604 CAMP JACKSON RD - BEV GROUP LLC TO 1604 TO CAMP JACKSON RD LLC
CASEYVILLE
$140,000 - 7835 N ILLINOIS ST - TIMOTHY M MOORE II AND KELLY M MOORE TO DAKOTA W HOPKINS AND TAYLOR L ONSTOTT
COLLINSVILLE
$225,000 - 510 & 520 SOUTH BLUFF RD - COLLINSVILLE LLC TO CITY OF COLLINSVILLE
FAIRMONT CITY
$75,000 - 3111 & 3115 N 63RD ST - ADRIAN MACIAS-SALAZAR AND MARGARITA SALAZAR-MONTALVO TO ROSA LINDA I URQUIA
FREEBURG
$247,500 - 204 WOODS MANOR DR - PATRICK AND TIFFANY SMOKER TO KEVIN ABELL AND JESSICA HOLLOWELL
LEBANON
$100,000 - 10930 KENTFIELD DR - SONIA L MATTESON TO ELYSE STREIF
MASCOUTAH
$410,205 - 1007 KANKAKEE TRAIL - KAPPERT CONSTRUCTION CO TO WILLIAM AND ERICA WATSCHINGER
NEW ATHENS
$175,000 - ROBINSON SCHOOL RD - MONROE COUNTY ELECTRIC CO-OPERATIVE INC TO KIM M KREHER TRUST
$65,000 - 904 SOUTH MILL ST - HERB M FOERSTER JR TO CHARLES STARKEY
O'FALLON
$191,400 - 203 FONTAINEBLEAU - MELODY HOILMAN TO RICHARD AND SHELBY EICKHOLT
$219,500 - 621 WILDWOOD LANE - PAUL AND SANDRA GRIFFIN TO JUSTIN CLARKE
SHILOH
$160,000 - 46 RAMONA DR - JANECO INVESTMENTS INC TO MICHAEL AND PAMELA REHG
SWANSEA
$230,000 - 1505 WILLIAM LANE - NANCY JOHNSON BY JANICE M CASTRO, POWER OF ATTORNEY TO BRENNAN HOLDINGS LLC
$55,000 - 3 WOODLAND COURT - BENJAMIN AND TERESA ANDRUS TO JONATHAN B ANDRUS
JANUARY 28
BELLEVILLE
$70,000 - 7 HICKORY LN - SANDRA E JONES ADMIN TO JONATHAN AND HANNAH BECKER
$48,500 - 1007 LEBANON AVE - JOHN VIVIANO, SUCCESSOR TRUSTEE OF THE JUSTINE R VIVIANO REVOCABLE LIVING TRUST TO JOANNA R VIVIANO
$31,600 - 4 MELODY LN - US BANK TRUST NA TO JULIA WALSH
BROOKLYN
$90,000 - 210 MADISON AVE - CHARLOTTE SAUGET TO IS INVESTMENTS
CAHOKIA
$92,000 - 42 DAVID ST; 26 EDGAR ST; 111 ST ROBERT DR; 16 MELVIN DR - JOHN AND CAROL BING TO DAVID MICHAEL BOWEN
$41,000 - 501 SAINT NICHOLAS DR - JMR HOLDINGS LLC TO DSJ ENTERPRISES LLC
$49,000 - 51 SAINT GREGORY DR - JMR HOLDINGS LLC TO DSJ ENTERPRISES LLC
EAST SAINT LOUIS
$9,000 - 504 NORTH 48TH ST - THE BANK OF NEW YORK MELLON TO CHRISTOPHER HOOKER
$30,000 - RUSSEL AVE - UNION PACIFIC RAILROAD COMPANY TO AUTO PORT LOGISTICS LLC
FAIRVIEW HEIGHTS
$36,000 - 121 MONTICELLO PL - FRANK H AND BETTY JO SMILEY TO PRICE BREAKER REAL ESTATE
$1,350,000 - 455 SALEM PL - SANDRA BOYCE AND JANET BOYCE SLOAN ET AL TO AWH FAIRVIEW LLC
FAYETTEVILLE
$10,000 - 2119 NORTH FOURTH ST - KYLE CRONIN TO RALPH AND DONNA ZURHEIDE
MARISSA
$77,500 - 220 EAST DR - RUSTY AND SHARON GUEBERT AND KRISTI PERRY TO GARY RANCK 2017 LIVING TRUST
MASCOUTAH
$190,000 - 535 FALLING LEAF WAY - TORY NESSEL AND DANIELLE EMERY TO MICHAEL AND MELANEY THOMPSON
O'FALLON
$60,000 - 106 BETTY LANE - NAOMI SALLEE TO MARJORIE AND JOHN FLOYD AND BEVERLY HAFFNER
$174,480 - 717 INSIGHT AVE SUITE 200 - GERMANTOWN TRUST & SAVINGS BANK TO GERMANTOWN TRUST & SAVINGS BANK
$245,406 - 717 INSIGHT AVE SUITE 100 - GERMANTOWN TRUST & SAVINGS BANK TO GERMANTOWN TRUST & SAVINGS BANK
$45,000 - 6504 OLD COLLINSVILLE RD - LA CAPITAL PARTNERS TO ELLEN THIELEMAN
SWANSEA
$315,500 - 4102 ARUNDEL PL - WILLIAM AND BARBARA GLICKERT ET AL TO SHERRELL BOYD JR AND MAURISTINE BOYD
$323,000 - 317 BARRETT LAKE DR - RODNEY ALDRIN ANGQUICO AND DESIREE BROUSSARD TO JUANITA AND EDWARD RUSSELL
JANUARY 29
BELLEVILLE
$6,500 - 1131 & 1133 WINGED FOOT - SOUTHSIDE DEVELOPMENT TO ROBERT H HOFFMAN JR AND CATHY JURAK-HOFFMAN
$10,870 - S 74TH ST - STEPHEN J PESSIN, ATTORNEY-IN-FACT FOR THE BENEFICIARIES O THE S F LAND TRUST TO CHRISTOPHER J KWAPIS, SUCCESSOR TRUSTEE OF THE MARJORIE KWAPIS LIFETIME TRUST
$212,500 - S 74TH ST - STEPHEN J PESSIN, ATTORNEY-IN-FACT TO DAN G AND JUDITH E SIEGEL
$32,900 - 27 NORTH 41ST ST - THE BANK OF NEW YORK MELLON TO JACQUE LOESCHE
$165,000 - 34 SIGNAL HILL BLVD - SCOTT K AND JULIE A RUSSELL TO JAMES L WOODS JR
$236,000 - 4108 BASSEN DR - CHRISTOPHER AND EBONY BILLINGSLEY TO SYLVIA SIMMONS
$118,000 - 22-24 KENSINGTON HEIGHTS RD - SERENDIPITY ONE LIMITED PARTNERSHIP TO TIMOTHY W AND CATHERINE E BOEVING
CASEYVILLE
$40,000 - 920 HALFMOON LN - FOREST LAKES ACQUISITION LLC TO MONROE HOMES INC
FAIRMONT CITY
$65,000 - 5508 MARYLAND AVE - BENJAMIN AND PATRICIA RODRIGUEZ TO SANTOS VARELA
FREEBURG
$126,000 - 226 ALAMOSA DR - SHANEA M THORSON TO NICOLE L WILLIAMS
LEBANON
$192,500 - 9916 BENDING OAKS DR - MICHAEL J AND BRIANNA L RUNDLE TO ANDREW W AND LAUREN M STEPP
MASCOUTAH
$142,000 - 517 FALLEN TIMBER - THE JUDICIAL SALES CORPORATION TO RENEE MEINHARDT
MILLSTADT
$614,900 - 2357 SPARROW CREEK LN - CHRISTOPHER AND KAITLYN KEIM TO MATTHEW AND JEANE MARIE ZIMMIE
NEW ATHENS
$35,000 - 1116 PRISCILLA COURT - WILMINGTON SAVINGS FUND SOCIETY FSB D/B/A CHRISTIANA TRUST TO WILLIAM AND BARBARA PANNIER
O'FALLON
$78,000 - 518 EAST WASHINGTON ST - KATHLEEN M DVORAK TO CHRISTOPHER DREYER
$236,500 - 1114 BUTTERNUT LN - STEPHANIE KOONS TO NOEL E AND JEANNIE V REHANA
SHILOH
$197,500 - 101 ARCHVIEW DR - LANCE AND CASSANDRA POWER TO JOSEPH SINTZEL
SMITHTON
$430,000 - 4111 SUMMER OAK DR - CHAD R AND AMY L KEMPFER TO CHRISTOPHER AND KAITLYN KEIM
SWANSEA
$119,000 - 1511 KINSELLA AVE - P2 PROPERTIES LLC TO SHELBY WILKINSON
JANUARY 30
BELLEVILLE
$102,000 - 1000 WERNER RD - KLEMME CAPITAL INVESTMENTS LLC TO KLEMME CAPITAL INVESTMENTS LLC
$125,000 - 511 NORTH 43RD ST - BRENNAN HOLDINGS LLC TO LAUREN HUTCHCRAFT
$19,000 - 1816 & 1820 W MAIN ST - HEPP PRINTING CO INC TO KIP'S HOME IMPROVEMENT LLC
CASEYVILLE
$470,000 - 1120 FAR OAKS DR - TEJAS AND KHEVNA PATEL
$30,000 - 810 BETHEL MINE RD - JACOB L AND MICHAEL L BLAYLOCK TO MARY MARKEY
COLUMBIA
$1,000,000 - RUECK RD - VINCENT LINDWEDEL REVOCABLE LIVING TRUST TO WILDOAK LLC
FAIRVIEW HEIGHTS
$10,414 - 9866 OLD LINCOLN TRAIL - INTERCOUNTY JUDICIAL SALES CORPORATION TO JCS ACQUISITIONS LLC & HOMEFRONT PROPERTIES
$37,000 - 9866 OLD LINCOLN TRAIL - INTERCOUNTY JUDICIAL SALES CORPORATION TO CHAO SEN LIU
LEBANON
$35,900 - 502 WEST SCHUETZ ST - US BANK NA TO JERRY W AND LYNN A BOHNENSTIEHL
MASCOUTAH
$206,500 - 633 MOORLAND CIRCLE - MICAHEL AND SHANNON FORCE TO ROBERT AND CHRISTINA GUDINAS
SHILOH
$100,000 - 928 WHITECHAPEL DR - ARTHUR T FULFORD TO ADELL M WALKER-FULFORD
$275,000 - 3457 LANGFORD DR - AINO AND MIRANDA MOORE TO CHRISTOPHER AND EBONY BILLINGSLEY
SWANSEA
$299,900 - 136 LAKE LORRAINE DR - ERIC AND TIFFANY BEHRMANN TO MICHAEL MAREADY AND SAMATHA STEGMAN
$110,000 - 3855 TIMBERLAKE DR - JOSEPH R AND VICKI L KOSYDOR TO CLINTON M AND ABIGAIL J QUINN
JANUARY 31
BELLEVILLE
$17,000 - 1125 PINE DR - ILLINI REAL ESTATE HOLDINGS LLC TO GAP REAL ESTATE LLC
$42,400 - 24 DENNIS DR - JOYCE RIESENBERGER TO ELLEN THIELEMAN
$68,100 - 207 N 48TH ST - JOHNPHILLIP S AND TIVONYA R STEPHENSON TO EBONY S HUGHES
$275,500 - 701 SANTA FE COURT - NEW TRADITION HOMES LLC TO NICHOLAS PAUL KOKOTOVICH JR
$37,000 - 1417 WEST MAIN ST - SCOTT KRONENBERGER TO AHA ACCOUNTING AND TAX FIRM INC
FAIRVIEW HEIGHTS
$502,000 - 5016 NORTH ILLINOIS ST - HBS PROPERTIES LLC TO MOSAIC PREGNANCY AND HEALTH CENTERS
MARISSA
$97,000 - 418 EAST HALL ST - JASON E BUSS TO KRIS W AND BARBARA E PENHORWOOD
O'FALLON
$67,500 - 1201 BAYLEY DR - PARK BRIDGE STATION LLC TO HUNTINGTON CHASE HOMES CORPORATION
$386,939 - 1201 BAYLEY DR (LOT 12PBS-1) - HUNTINGTON CHASE HOMES CORPORATION TO LON L WINGER AND MARY T WINGER
$158,900 - 303 WELLESLEY DR - SANMAN PROPERTIES LTD TO CHRISTIAN J AND CHRISTINA J FARRIS
SHILOH
$230,000 - 114 HIDEAWAY HOLLOW - CLIFFORD PAUL MUZZIO TO BRAD FRANKENFIELD
$359,900 - 4309 MAHOGANY LN - GREGORY C MOSSMAN TO LARGARDO WRIGHT
SMITHTON
$304,900 - 5452 WHITE OAK DR - MICHAEL AND VERNA DUNNIGAN TO RICHARD AND KELLY SCOTT
SWANSEA
$385,575 - 10 N BELT W - BANK OF AMERICA NATIONAL ASSOCIATION TO ALDI INC
$35,000 - 1936 HERBY LANE - D&F CONTRACTING INC TO THOMAS G BARNETT REVOCABLE TRUST AND DIANA K BARNETT REVOCABLE LIVING TRUST
$235,000 - 1919 MOSELLE - MICAHEL AND ALISON ANDERSON AND DEANNA M STRANO AND BRANT AND STEPHANIE MAINE TO MARLENE A JEROME REVOCABLE TRUST