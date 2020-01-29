Madison - St. Clair Record

Wednesday, January 29, 2020

Madison County civil docket Feb. 3-7

Lawsuits

By Andrew Thomas | Jan 29, 2020

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Monday, February 3

9:00 A.M.

REGINALD ADAM BLANKENSHIP VS DAVID HARMON MD

16-L-1182, DUGAN

1:30 P.M.

LAWANDA MCGLOWN VS GERALD CONNER

17-L-1700, HARRISON

Wednesday, February 5

FAITH CARE LLC VS CHARLES BERSIN

18-L-396, SMITH

Thursday, February 6

9:00 A.M.

WAYMORE POWER VS BROADWAY RIVER AND RAIL

07-L-398, DUGAN

RICHARD M WEISS VS SOUTHWESTERN ILLINOIS HEALTH FACILITIES

12-L-122, DUGAN

JANE DOE BY HER MOTHER AND NEXT FRIEND MARY DOE VS JAMES M DONNELLY

15-L-289, DUGAN

TARA LEFLER VS CITY OF ALTON ILLINOIS

17-L-1510, DUGAN

MELENA LARA VS ELROY WITWER

18-L-231, DUGAN

ILLINOIS DEPARTMENT OF LABOR VS WALTER D BLOTEVOGEL

18-L-437, DUGAN

HEATHER CROSS VS CHARLENE WILSON

18-L-528, DUGAN

LINDSEY LANMAN VS ANTHONY DIETZ

18-L-942, DUGAN

MICHELLE MCCAULEY VS RIVERBENDER.COM COMMUNITY CENTER INC

18-L-1080, DUGAN

ASHLEY ALLGOOD VS CALEB LENHARDT

18-L-1098, DUGAN

ERICK P LAESCH VS CASSENS TRANSPORT

18-L-1663, DUGAN

DANIEL FULLER VS UNITED SERVICES AUTOMOBILE ASSOCIATION

19-L-662, DUGAN

AMY L HALDAMAN VS ROBERTA DICKERSON

19-L-752, DUGAN

DAVID KERNAN VS COUNTRY FINANCIAL INSURANCE COMPANY

19-L-855, DUGAN

AMY L ADAMS VS KEITH E LESTER

19-L-1015, DUGAN

TRACI RUETER VS CLUB FITNESS INC

19-L-1173, DUGAN

WALTER LEWIS VS RIVERBEND BILLIARDS AND GRILL INC

19-L-1486, DUGAN

PAMELA J PRICE VS CITY OF ALTON ILLINOIS

19-L-1548, DUGAN

HANNA M YANICK VS MARK A ALLEN

17-L-1382, SMITH

9:30 A.M.

KALEISHA WATTS VS FOUNDERS INSURANCE COMPANY

19-L-580, DUGAN

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