Madison County civil docket Feb. 3-7

Monday, February 3
9:00 A.M.
REGINALD ADAM BLANKENSHIP VS DAVID HARMON MD
16-L-1182, DUGAN
1:30 P.M.
LAWANDA MCGLOWN VS GERALD CONNER
17-L-1700, HARRISON
Wednesday, February 5
FAITH CARE LLC VS CHARLES BERSIN
18-L-396, SMITH
Thursday, February 6
9:00 A.M.
WAYMORE POWER VS BROADWAY RIVER AND RAIL
07-L-398, DUGAN
RICHARD M WEISS VS SOUTHWESTERN ILLINOIS HEALTH FACILITIES
12-L-122, DUGAN
JANE DOE BY HER MOTHER AND NEXT FRIEND MARY DOE VS JAMES M DONNELLY
15-L-289, DUGAN
TARA LEFLER VS CITY OF ALTON ILLINOIS
17-L-1510, DUGAN
MELENA LARA VS ELROY WITWER
18-L-231, DUGAN
ILLINOIS DEPARTMENT OF LABOR VS WALTER D BLOTEVOGEL
18-L-437, DUGAN
HEATHER CROSS VS CHARLENE WILSON
18-L-528, DUGAN
LINDSEY LANMAN VS ANTHONY DIETZ
18-L-942, DUGAN
MICHELLE MCCAULEY VS RIVERBENDER.COM COMMUNITY CENTER INC
18-L-1080, DUGAN
ASHLEY ALLGOOD VS CALEB LENHARDT
18-L-1098, DUGAN
ERICK P LAESCH VS CASSENS TRANSPORT
18-L-1663, DUGAN
DANIEL FULLER VS UNITED SERVICES AUTOMOBILE ASSOCIATION
19-L-662, DUGAN
AMY L HALDAMAN VS ROBERTA DICKERSON
19-L-752, DUGAN
DAVID KERNAN VS COUNTRY FINANCIAL INSURANCE COMPANY
19-L-855, DUGAN
AMY L ADAMS VS KEITH E LESTER
19-L-1015, DUGAN
TRACI RUETER VS CLUB FITNESS INC
19-L-1173, DUGAN
WALTER LEWIS VS RIVERBEND BILLIARDS AND GRILL INC
19-L-1486, DUGAN
PAMELA J PRICE VS CITY OF ALTON ILLINOIS
19-L-1548, DUGAN
HANNA M YANICK VS MARK A ALLEN
17-L-1382, SMITH
9:30 A.M.
KALEISHA WATTS VS FOUNDERS INSURANCE COMPANY
19-L-580, DUGAN