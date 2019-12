Madison County real estate Nov. 20-26

NOVEMBER 20

ALTON

$84,000 - 3119 CLAY ST - DAVID A. BENNETT TO SAMUEL RINEY

BETHALTO

$52,900 - 101 HILL CT - DAVID W. CRAWFORD TO MICHELLE Y. HARRIS

COLLINSVILLE

$175,000 - 26 BRIARCLIFFE DRIVE - GOSHEN REAL ESTATE, LLC SERIES-I TO THE LINDA K. ECKERT REVOCABLE TRUST

$163,500 - 1029 VERMONT AVE - KCCO INC TO AUSTIN A. HAPPOLD

EAST ALTON

Weekly Newsletter Sign-up and get latest news about the courts, judges and latest complaints - right to your inbox. Sign up × By signing up you agree to receive email newsletters or alerts from Madison - St. Clair Record. You can unsubscribe at any time.

$69,900 - 123 IRWIN ST - DENNIS G. TAYLOR TO JOHN NAPPIER

$57,000 - 422 WESTERHOLDT ST - GABRIELLE V. PARCELLS TO JEFFREY A. DEPILLO

EDWARDSVILLE

$60,000 - 227 CIRCLE DR - JAMES C. CAULK TO DAVID J. CAULK

$1,050,000 - 2496 TROY ROAD - R.L.P. DEVELOPMENT COMPANY, INC TO BANK OF HILLSBORO

GLEN CARBON

$441,350 - 18 GINGER CREEK PARKWAY - THBT PROPERTIES LLC, GLEN CARBON TO LAKE ROAD FARMS LLC

$30,000 - 238 PARK ST - GERALD A. SEDLACEK TO GDS ZIMMERMAN FAMILY TRUST

GODFREY

$189,000 - 4909 PIERCE LN - PETER A. CLIFFORD, SUCCESSOR TRUSTEE FOR ELLAN E. CLIFFORD REVOCABLE TRUST TO ROBERT R. BAKER

$124,900 - 323 GLADYS AVE - JEFFREY J. GARCIA TO MICHAEL JOSEPH BETZ

$550,000 - 3200 GODFREY ROAD - 3200 GODFREY ROAD, LLC TO RAVANELLI & EDWARDS, LLC

$167,000 - 5015 OXFORD CT - SUSAN POHLMAN TO MERCY AGUIRRE

GRANITE CITY

$39,000 - 4525 MARYVILLE RD - CAROL N. COOPER TO SHEETAL PATEL

$43,000 - 2412 GRAND AVE - JCS ACQUISITIONS, LLC AND HOMEFRONT PROPERTIES, LLC TO DANIEL LEMP

$15,100 - 1448 CHOUTEAU PLACE RD - THE BANK OF NEW YORK MELLON TO 2019 CASTLE LLC

$10,500 - 640 CHOUTEAU AVE - U.S. BANK NATIONAL ASSOCIATION TO JOE BRANCH

HIGHLAND

$10,000 - 182 WOODCREST DRIVE - THE POETTKER FAMILY REVOCABLE LIVING TRUST TO CITY OF HIGHLAND, CITY MANAGER, MARK LATHAM

MARYVILLE

$131,275 - 6011 LORRY LANE - GOSHEN REAL ESTATE, LLC SERIES-I TO JEFFREY BOUSHARD AND MELISSA BOUSHARD

MORO

$22,260 - 19 ROLLINGWOOD DR - DAVID B. VUCICH TO BRADLEY D. SMITH

TROY

$227,000 - 509 LOWER MARINE RD - BILL KROHNE AND ELLEN KROHNE TO NICOLE A. KIEFER

$65,000 - 511 NANCY CT - MARGARET A. MERRELL TO APEX INNOVATIONS LLC

NOVEMBER 21

ALTON

$62,500 - 1012 E 7TH ST - FMK, INC. TO TOPP DOGG, LLC

BETHALTO

$85,000 - 508 WYOMING ST - DONALD R. CHAPMAN TO CHRISTINE KIRBY

$87,000 - 201 E SHERMAN ST - GENEVA SEVIER, AS SURVIVING JOINT TENANT OF HOWARD SEVIER, DECEASED TO OLGA MENTES

$11,000 - 720 OAKRIDGE ST - JORGE N. FONRODONA TO TILE & MORE, INC

COLLINSVILLE

$216,500 - 10 ADDISON ST - LLOYD JIM BAKER AND LINDA C. BAKER TO JONATHON RHODE AND SAMANTHA L. DENNIS

$50,000 - 20 RED ROSE DR - MARK KOSMATKA AND ROBERT LYNN TO ASTRAIUSKAS RENTAL LLP

$119,900 - 681 OAK TRL - JANET LASWELL AND DIANE MARTIN, BEING ALL THE HEIRS AT LAW OF MARY WILSON-BISSO, DECEASED TO JACE INDIANA PLUTE

EAST ALTON

$480,000 - 602 E MAIN ST - HALTON PROPERTIES, LLC TO TRILL PROPERTIES, LLC

$55,000 - 610 E MAIN ST - HALTON PROPERTIES, LLC TO TRILL PROPERTIES, LLC

$81,000 - 107 HALLER AVE - PATRICK J. NELSON AND MELISSA D. NELSON TO DANE E. CLEVELAND

EDWARDSVILLE

$141,000 - 1309 GLOUCESTER DR - ABRAHAM ELBECK, SURVIVING JOINT TENANT OF AWATEF ELBECK, DECEASED TO ELIZABETH HYLLA

$49,100 - 103 SHORE DR SW - AMY E. GARRETT TO MARK J. WELLER

$275,000 - 30 BROOKSHIRE LN - M. OASMAN AKHI TO SHAILESHKUMAR B. PATEL

$235,000 - 6815 DEER CRK - MARILYN R. PARKER TO DEBORAH SELLNOW-RICHMOND AND SCOTT SELLNOW-RICHMOND

$185,000 - 428 SUNSET DR - PATRICIA L. BURKHART TO GRANT OLIVER AGNE AND LINDSAY A. TROIKE

$380,000 - 301 SHEA CT - PRAIRIELAND SERVICES, LLC TO ROGER RODERICK

GLEN CARBON

$240,000 - 264 COLLINSVILLE ST - RONALD F. KUZMA TO SHANE E. CAYSON

$193,000 - 79 GLENWOOD DR - GARY NELSON AND SUE NELSON TO ROLANDO JUAREZ-SANCHEZ, ALEJANDRA PEREZ AND EVERARDO PEREZ-RAIGOZA

GODFREY

$165,900 - 6538 GODFREY RD - KEVIN BARBIER TO SHAWN R. GLEASON

$34,000 - 2206 PARK DR - HONCHO INVESTMENTS, LLC TO JARROD A. LECKRONE

$87,500 - 205 SAINT THOMAS DR - THOMAS H. CLAYTON AND KRISTA CLAYTON TO MARILYN KAY CORONA

$35,000 - 1803 VINCA LN - GODFREY LAND CO, LLC TO ROBERT S. BOEHLER AND DIANE M. BOEHLER

GRANITE CITY

$75,000 - 2100 RICHMOND AVE - CHARLES LEONARD BERRY TO GLINDON MATHIS

HIGHLAND

$199,000 - 4810 CEDAR SPRING DR - GLENDA MICHAEL TO KARL A. HORN

$43,000 - 1414 POPLAR ST - WARREN E. JENKINS, SURVIVING JOINT TENANT OF MARIA T. JENKINS, DECEASED TO MICHAEL TEBBE

$102,000 - 1908 POPLAR ST - GRETCHEN I. STENGER TO KELSEY M. CROCKETT

$87,000 - 1016 BEECH ST - JUSTIN LOWE AND CHAD HENNINGFELD D/B/A HL PROPERTIES, LLC TO JOHN AND JENNIFER HOGAN

$145,000 - 528 DOLPHIN DR W - KEITH T. AND LAURIE A. POSS TO TYLER C. ZAPPIA

$108,000 - 1628 LUZERNE ST - KYTEL HORN AND KELSEY HORN TO DANIEL M. DICKEN AND MORGAN JEAN WHEELER

MARYVILLE

$222,900 - 1936 WELLINGTON LN - JEFFREY CROXELL AND CHRISTINE M. DANOWSKI-CROXELL TO BRYAN R. FRIEDRICH SR

ROXANA

$49,000 - 144 E 5TH ST - RICHARD E. GORDON TO C. CRAIG CALDWELL

ST. JACOB

$121,000 - 207 S DOUGLAS ST - LOIS J. BEELER TO NATHAN A. AND JACQUELINE A. ROSS

TRENTON

$42,500 - 168 FOREST HAVEN DR - JORDAN F. & JENNY J. KREKE TO JILL BEJMA

TROY

$205,000 - 969 LAKEWOOD CT - R. LEVI CARVILLE AND ANNA E. CARVILLE TO CAMDEN JARRELL CARTER AND MEGAN M. CARTER

$228,000 - 91 STONEBROOKE - OSBRON GROUP INC TO KYTEL A. HORN AND KELSEY J. HORN

WOOD RIVER

$73,513 - 807 HALLORAN AVE - THE SECRETARY OF HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT OF WASHINGTON, D.C. TO SOMMER A. BILLEADEAUX

$73,000 - 133 S 13TH ST - NANCY COOPER TO DOMENIQUE MCDONALD

NOVEMBER 22

ALTON

$30,000 - 3306 OAKWOOD AVE - THE SECRETARY OF VETERANS AFFAIRS TO JAMES D. GEORGE, JR.

BETHALTO

$80,000 - ROCKY BRANCH RD - BRET DIXON TO MICHAEL DECLUE

COTTAGE HILLS

$95,000 - 667 VIRGINIA AVE - MATTHEW T. RHODES TO AMANDA CLONINGER

EDWARDSVILLE

$475,000 - 7028 HODGES CT - THOMAS J. DAVIS AND JUDY A. DAVIS TO CHARLIE C. FRAZIER JR AND WENDY FRAZIER

$290,000 - 2003 BUTLER BLVD - MICHAEL D. MONTGOMERY AND DAWN MONTGOMERY TO MICHAEL P. JANSEN

$177,000 - 614 YALE AVE - CHARLES DALE PORTELL AND CINDY L. PORTELL TO DANIEL BAGHERI

GLEN CARBON

$155,000 - 61 BRENDA ST - WALLARD C. BRUMGARD JR AND JULIE A. BRUMGARD TO KEITH A. CUMMINS

GODFREY

$60,000 - 5817 DEER TRAIL - ESTATE OF JAMES W. DAVIES, JR. DEC'D TO CALVIN J. SPRINGER AND RITA SPRINGER

GRANITE CITY

$16,500 - 2161 ROBERT AVE - WELLS FARGO BANK, N.A. TO RIEGER CAPITAL GROUP, LLC

$58,778 - 1814 SPRUCE STREET - MILDRED ANN MARTINEZ TO RAYMOND J. MARTINEZ

$100,000 - 2349 CLARK AVE - MATTHEW PETERSEN TO SHARI NIEMANN

HIGHLAND

$180,000 - 4 FRISSE CT - DOUGLAS E. GIETL TO BRENDAN WRIGHT

MARYVILLE

$190,000 - 2095 BRIARBEND CT - DALE E. WILLIAMS TO THOMAS J. DAVIS AND JUDY A. DAVIS

SOUTH ROXANA

$7,300 - 411 ROSE AVE - U.S. BANK NATIONAL ASSOCIATION TO TRI BROTHERS LLC

TROY

$258,000 - 265 HARBOR MILL DR - JOANN M. PATRICK AND MICHAEL A. RIMAR TO KATHLEEN JOYNER AND ANDREW L. JOYNER

$320,410 - 334 MCCLELLAND DR - SUNDANCE HOME DEVELOPMENT INC TO STEPHEN BURGESS JR AND COURTNEY BURGESS

$215,000 - 8042 AUSTIN DR - JERRY C. TOURTILLOTT AND STEPHANIE A. TOURTILLOTT TO LACY J. BRAZEL AND JAMIE L. BRAZEL

NOVEMBER 25

ALTON

$25,000 - 3423 MERIDOCIA ST - SECRETARY OF HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT TO JONATHAN LUCAS

COLLINSVILLE

$11,000 - 3217 YALE AVE - JICTB INC. TO MARIO MONTALVO

$40,000 - 444 SHORT ST - MICHAEL E. HENSLER AND PATRICIA C. HENSLER TO TAYLOR M. ESCALANTE-ORTIZ AND MARIO ESCALANTE-ORTIZ

$129,000 - 99 GUINZY HL - KIM MULLANEY TO MASEN MOTSINGER

EDWARDSVILLE

$140,000 - 1244 MADISON AVE - ERIC STOPKA AND KATHY STOPKA TO MARTIN G. BUB JR AND WHITNEY CADAGIN

$125,250 - 3541 SAND ROAD - DILLON SMITH TRUSTEE SAND ROAD TRUST TO CHARLES RAY

GLEN CARBON

$475,000 - 22 PIONEER TRAIL - RYAN BUTLER AND BETSY BUTLER TO DAVID YOUNGMAN AND BARBARA YOUNGMAN

$172,000 - 273 GLENWOOD DR - JOHN J. KLOBNAK TO SHALA D. ILBERY

GODFREY

$45,640 - 229 BACHMAN LN - SECRETARY OF HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT TO RIVECO, LLC

$28,500 - 3402 FORSYTH PL - SECRETARY OF HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT TO ALLAN R. MORSE

GRANITE CITY

$93,500 - 3316 FRANKLIN AVE - RIGER CAPITAL GROUP LLC TO HERMAN E. DOWNS

$114,900 - 3220 ERIN DR - DAVID A. BREEDEN TO RAMONA L. PHILLIPS

$68,000 - 3131 RODGER AVE - MELISSA M. BIVENS, ADMINISTRATOR OF THE ESTATE OF RONALD BIVENS, DECEASED TO JENNIFER HANNA

$10,000 - 39 BRIARCLIFF DR - BLUESTEM PROPERTIES, LLC TO SCOTT COLEMAN

$3,896,300 - 3717 NAMEOKI ROAD - HIGHLAND PARK CVS, LLC TO DBD NOCIGS 2019-11 LLC

HAMEL

$40,900 - 205 RANCHERO DR - SADDLEWOOD DEVELOPMENT INC. TO HONI PROPERTIES INC

TROY

$80,000 - 1309 BRIDLESPUR LN - THE SECRETARY OF VETERANS AFFAIRS TO GAP REAL ESTATE, LLC

WOOD RIVER

$33,000 - 318 PICKER AVE - DAVID BOWMAN TO STRONG TOWER VENTURES LLC

WORDEN

$1,998 - 8654 POSSUM HILL RD - DIANA DEZORT TO DARIN HAHS AND JULIE HAHS

$13,572 - 8654 POSSUM HILL RD - DIANA DEZORT TO ERIC THORNSBERRY AND KRISTIN N. WILLIAMS

NOVEMBER 26

ALTON

$8,000 - 518 MARSH AVE - JMANEKE LLC TO AMERICAN GOLDFINCH PRESERVATION TRUST

$60,000 - 2910 MAYFIELD AVE - SEAN SEELANDER TO GARY L. KOEHNE

$44,317 - 3006 EDGEWOOD AVE - RYAN A. FENSTERMAKER TO WAYNE FENSTERMAKER

$30,000 - 727 E 7TH ST - ADAM WRIGHT AND HAILEY WRIGHT TO MICHAEL GOFORTH

$68,500 - 2451 ALBY ST - SCOTT A. HENDRICKS AND KARRIE M. HENDRICKS TO PHILLIP O'CONNOR

BETHALTO

$110,000 - 406 BUTCHER ST - SWAIN HOLDINGS, LLC TO PAMELA L. WILLIAMS

COLLINSVILLE

$50,000 - 402 SUMMIT AVE - PROPERTY CONNECTIONS LLC TO JUAN RODGRIGUEZ SANCHEZ

$65,000 - 1003 S. MORRISON AVENUE - DAVID HANKS, ADMINISTRATOR OF THE ESTATE OF LAWRENCE BERMAN, DECEASED TO METRO APARTMENTS AT COLLINSVILLE LLC

$65,000 - 415 MEADOW LN - SECRETARY OF HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT TO RYAN B. MCCONNELL

$153,000 - 806 SAINT JOSEPH DR - ROBERT S. MALOTTKI TO STEVEN H. FUHLER

COTTAGE HILLS

$70,000 - 367 RIDGEWAY AVE - WANDA J. TAYLOR, SURVIVING JOINT TENANT OF RAY H. TAYLOR, DECEASED TO BRIAN MAHER AND HEATHER MAHER

EDWARDSVILLE

$160,000 - 501 FRANKLIN AVE - SUZANNE R. NEVINS TO KRAUSE PROPERTIES, LLC

GODFREY

$128,000 - 1205 LAUREL AVE - MARK MASSA, AS INDEPENDENT ADMINISTRATOR OF THE ESTATE OF LOIS C. MANDRELL, DECEASED TO ANETTA DAWN HORN

$224,423 - 6813 WADLOW CT - FULFORD HOMES, LLC TO CATHERINE KEIM

$210,000 - INGHAM LANE - M. CHRISTOPHER ST. PETER TO H & G SERVICES LLC

$122,500 - 5327 LYNWOOD CT - STEVEN P. KOELLER TO STEVEN AIMONE

$75,000 - 7310 MONTCLAIR AVE - CATHY AUTERY OF GODFREY ILLINOIS, INDEPENDENT EXECUTOR OF THE ESTATE OF DOROTHY MAE AUTERY, DECEASED TO CATHY R. AUTERY

GRANITE CITY

$137,000 - 2336 CLARK AVE - CORY NANCE TO JOSHUA WILKINS

$148,500 - 2661 BENTON ST - ANDREW M. RAVANELLI TO CARLOS TORRES JR

$47,000 - 2830 MYRTLE AVENUE - TEANNA L. SIMON TO CLEATA M. DEAN

$158,000 - 1608 PONTOON RD - JACOB TERVEER TO HUNTER FRAKES

$15,500 - 2500 CENTER ST - U.S. BANK NATIONAL ASSOCIATION TO WAYNE LOUIS MUSATICS

$8,000 - 2119 BRYAN AVENUE - CHARLENE J. SANDERS, SURVIVING JOINT TENANT OF ROBERT L. SANDERS TO DAN LINHART

LIVINGSTON

$25,000 - W FRONTAGE RD - DONALD P. CLARK TO ERIC SCHUETTE

MARYVILLE

$340,000 - 109 STONEBRIDGE CROSSING DR - DEREK D. COOPER TO CLAYTON SMITH

$217,000 - 1005 COOPER RIDGE DR - ROBIN SMITH TO CHRISTINE M. SCATURRO

$40,000 - 1 CIDER CREST CT - REMINGTON PLACE LLC TO RCC1 LLC

MORO

$305,000 - 110 HOMESTEAD COURT - U.S. BANK NATIONAL ASSOCIATION TO JONATHAN WOELFEL AND JERI WOELFEL

ROXANA

$110,000 - 133 W 1ST ST - KENNTH E. GRIGG TO CYNTHIA ANN GILBERT

SOUTH ROXANA

$47,100 - 1415 BROADWAY AVENUE - SECRETARY OF HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT TO SHERRY HAAS

$26,000 - 1100 MAIN ST - WILMINGTON SAVINGS FUND SOCIETY, FSB TO SALLY A. COMBS

TROY

$278,500 - 1909 GLIDDON BLVD APT B - RCC1, LLC TO MARY A. OLSEN

$411,667 - 8374 MILL HILL LN - C.A. JONES, INC. TO ROBERT W. DUNN

WOOD RIVER

$65,000 - 3 HOLLY DR - CHARLES G. ALLENSWORTH TO RANDY ARNOLD

$250,000 - 230 N OLD SAINT LOUIS RD - APPLUS TECHNOLOGIES, INC. TO WERTS ILLINOIS PROPERTIES, LLC