Madison County foreclosures Dec. 2-6

DECEMBER 2
LAKEVIEW LOAN SERVICING, LLC V. RYAN HILDEBRAND, LEONARD D. JOHNSON II, $114,743.53, 4004 VESCI AVENUE, GRANITE CITY. 19CH643
WELLS FARGO BANK, N.A. V. PETER DAMON VAMBAKETES, $73,452.93, 1008 WEST DELMAR AVENUE, GODFREY. 19CH644
DECEMBER 3
NATIONSTAR MORTGAGE LLC V. HEIRS OF ELEANOR D. WHITE, $63,195.59, 108 EAST ELM STREET, ALTON. 19CH646
DECEMBER 5
SURFINVESTOR, INC. & DWP BUSINESS TRUST FBO DEREK PETERSEN V. DANIEL R. THOMECZEK, JODIE J. THOMECZEK, D'ADRIAN COURT, $69,164.42, 4721 D'ADRIAN COURT, GODFREY. 19CH648
U.S. BANK NATIONAL ASSOCIATION V. REGINA HUFF, MADISON COUNTY COMMUNITY DEVELOPMENT, $49,595.83, 306 GLOVER STREET, ALTON. 19CH649
DELMAR FINANCIAL COMPANY V. HEIRS OF STEVEN J. NULSEN AND JOHN WILLIAM DOUGLAS, $2,502.49, 19 BRIAR CLIFF, GRANITE CITY. 19CH650
DECEMBER 6
WELLS FARGO USA HOLDINGS, INC. V. MARK CAIN, STARLA CAIN, $18,164.50, 819 N PRAIRIE ST., BETHALTO. 19CH652