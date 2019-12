Madison County real estate Nov. 13-19

NOVEMBER 13

ALTON

$130,000 - 3320 BROWN ST - MATTHEW BROWN TO RYON M. WILLIAMS

$80,000 - 3705 ABERDEEN AVE - BRANDON SABOLO TO SAMANTHA SCHAIBLY

$63,000 - 3411 BADLEY AVE - ROBERT H. FOWLER TO DAVID J. STAFFORD

BETHALTO

$125,000 - 128 GRANVILLE ST - DALE W. AND MILLI HILL TO TABATHA HARTLEY

$49,000 - 142 WOODCREST DR AND 86 WOODCREST DR - BETHCOR INC TO LMG CONSTRUCTION & DEVELOPMENT LLC

EDWARDSVILLE

Weekly Newsletter Sign-up and get latest news about the courts, judges and latest complaints - right to your inbox. Sign up × By signing up you agree to receive email newsletters or alerts from Madison - St. Clair Record. You can unsubscribe at any time.

$237,500 - 1231 LINDENWOOD AVE - CHRISTINE K. FERGUSON TO ADAM LONGUEVILLE AND LEAH LONGUEVILLE

$299,500 - 1900 BUTLER BLVD - RICHARD P. HAMPTON AND HOLLY J. HAMPTON TO MICHAEL J. HOWARD AND KATHLEEN A. HOWARD

$255,000 - 4962 SMITH DR - JOHN NAPPIER AND JENNIFER NAPPIER TO NICKOLAS BRANDON DINE AND LEAH MARIE DINE

GLEN CARBON

$130,000 - 511 TRAILS RIDGE DR - ANGELA GRIGGS TO DANDI PROPERTIES, LLC - 511 TRAIL RIDGE

GODFREY

$127,900 - 2609 MARIANA DR - MICHAEL J. BEABER, JR. TO KEVIN TINDALL

GRANITE CITY

$78,000 - 2416 SAINT CLAIR AVE - WILLIAM L. WALKER II TO ALEXANDRA PEREZ

$52,500 - 26 RIVIERA DRIVE - ELESE HINTON AKA LESA HINTON TO DAVID F. ATCHISON AND PEGGY L. ATCHISON

$35,000 - 5 TULIP AVE. - CONNIE WILLIAMS-WATSON AND CAROL HENDERSON TO GEORGE R. LLOYD AND DAVID J. LLOYD, SR.

HIGHLAND

$237,000 - 50 ARBOR CREST DR - LINDOW CONTRACTING INC TO ROGER L. AESCHLEMAN AND ROBYN D. AESCHLEMAN

NEW DOUGLAS

$82,500 - HEINZ RD - EDWARD HAINAUT, JR. BY ODETTE I. HENSCHEN (UNDER A POWER OF ATTORNEY) TO ANDREA A. SUNDSTROM REVOCABLE TRUST

TROY

$150,000 - 456 ORCHARD CT - CLAYTON A. BAKER TO MORGAN E. REDDING

$130,500 - 210 JORDAN ROAD - KEVIN KINGSLEY TO BRENDAN DWAIN JACKSON

WOOD RIVER

$40,000 - 1 E FERGUSON AVE - UNITED COMMUNITY BANK D/B/A LIBERTY BANK TO WILSON G. NGUNGU AND LUCY W. GACHUGU

$37,500 - 1496 LADD AVE - U.S. BANK NATIONAL ASSOCIATION TO PT MURPHY LLC

$4,234,286 - 1122 VAUGHAN ROAD - WALGREEN CO. TO WBWRILOOI LLC

NOVEMBER 14

ALTON

$60,000 - 3602 CORONADO DR - MICHAEL D. HEDGER TO BUSONI IMPORTS, LLC

BETHALTO

$3,972,857 - 172 E MCARTHUR DRIVE - BOND DRUG COMPANY OF ILLINOIS, LLC TO WBBEILOOI LLC

$210,000 - 137 CRESTMOOR CT - MYRON SHONKWILER AS TRUSTEE OF THE WHISNAND HYBRIDS PROFIT SHARE PLAN TO SHAUN D. AND SARAH L. ALBRIGHT

COLLINSVILLE

$169,900 - 57 ODOM DR - ALPER KARUL TO STEVEN K. TAYLOR

COTTAGE HILLS

$107,000 - 380 VIRGINIA AVE - JACALYN S. ZINN TO ADAM T. IVANUCK

EDWARDSVILLE

$189,900 - 448 BUENA VISTA ST - REBECCA DEDERT, INDEPENDENT PERSONAL REPRESENTATIVE OF THE ESTATE OF MARIAN GRACE DEDERT, DECEASED TO DOUGLAS HASTINGS

$17,000 - 962 HOLIDAY POINT PKWY - SANDRA M. VANZO TO MATTHEW T. PARKER

$635,000 - 3381 PIAZZA LN - ANDREW BUILTA TO NATIONAL RESIDENTIAL NOMINEE SERVICES INC

$635,000 - 3381 PIAZZA LN - NATIONAL RESIDENTIAL NOMINEE SERVICES INC TO WILLIAM H. THOM

$395,000 - 820 TIMBERLAKE DR - GRANT TUCKER AND JENNA TUCKER TO MATTHEW M. JACKSON AND CRYSTAL L. JACKSON

$215,000 - 829 RUSKIN AVE - MATTHEW M. JACKSON AND CRYSTAL L. JACKSON TO ALEC BEYER

$287,500 - 3805 SEQUOIA DR - SOCTT M. MANNY AND KRISTEN M. MANNY TO KARA L. MCGARRAHAN AND ANDREW B. MCGARRAHAN

$137,000 - 723 AMHERST PL - NORMA M. RICKERT, A WIDOW AND SURVIVING JOINT TENANT OF CLARENCE E. RICERT, DECEASED TO MICHAEL CARR AND CARRIE CARR

$135,000 - 919 HIGHLAND ST - HOLLY FAULKNER-ZINI AND CHAD MATHEW ZINI TO JENNIFER NAPPIER

GRANITE CITY

$5,000 - 2507 E 23RD ST - BRENDA G. SMITH, SURVIVING JOINT TENANT OF BILLY J. SMITH, DECEASED TO JAKK INC

$32,000 - 2539 JERDEN AVE - TAYLOR M. LOGSDON TO CARRISON VAUGHN

MARYVILLE

$284,000 - 15 FIELDCREST DR - CHRISTOPHER WEIR AND KATHY WEIR TO STEPHAN L. GUENIN AND GALA GUENIN

TROY

$160,000 - 512 RUDDY CT - KAYLA SCHMIDT-WUEBBELS AND AUSTIN WUEBBELS TO KELSEY J. LOUVIER AND JUSTIN LAWRENCE LOUVIER

WOOD RIVER

$169,900 - 118 SPRINGDALE PL - GALEN D. SCAMMAHORN TO DAVID ANDERSON

$55,000 - 530 PARK LN - KEVIN W. AND BOBBIE J. BARNETT TO TIMOTHY D. BARNETT

WORDEN

$112,000 - 7291 PRAIRIETOWN RD - JONATHAN WOELFEL TO RYAN MCKINNEY

NOVEMBER 15

ALHAMBRA

$505,000 - 4974 ALHAMBRA RD - STEVEN E. AND KRISTINA L. LYNN TO DEREK AND MAKAYLA COOPER

ALTON

$96,000 - 1832 EVERGREEN AVE - MICHAEL E. PEUTERBAUGH TO DON S. CORRELL

$118,500 - 1103 EXCHANGE ST - ERIC J. MILFORD TO JAMES ROBERT SCHWANK

$20,000 - 901 EASTWOOD - JACOB J. AND CATHY J. LARAMEE TO DAVID G. HALLIDAY

$5,000 - 1836 ARRAY STREET - CHRIS AND MARY KELLEY TO ANGELA BOLLING

COLLINSVILLE

$200,000 - 2000 VANDALIA ST - ROBERT MEGYESE TO LOWELL'S SERVICE CENTER LLC

EAST ALTON

$155,000 - 750 RIDGE LN - CHAD M. STAUB TO KAYLA M. HARRISON

EDWARDSVILLE

$171,590 - TOWNSHIP RD - SALEM RADIO PROPERTIES, INC. TO IMMACULATE HEART MEDIA, INC.

$111,500 - 644 N KANSAS STREET - MEHMET E. DINCEROGLU TO PATRICK W. F. LEBLANC

$8,000 - 6626 FOX VIEW DRIVE - FCB BANKS TO METTLER DEVELOPMENT, LLC

GODFREY

$290,000 - 1918 W DELMAR AVE - EPPEL'S PROPERTY, LLC TO SAI LAKSH, LLC

GRANITE CITY

$59,000 - 838, 840, 849, 901, 903 AND 905 NIEDRINGHAUS AVE - PAUL PODRAZA AND JOAN MILLER-PODRAZA AND PLANET GRANITE, INC. TO ODYSSEY INVESTMENT PROPERTIES, LLC

$195,000 - 2345 ZIPPEL AVE - DONALD L. CRAWFORD AND CHERYL A. CRAWFORD TO EAVENSON DEVELOPMENT, LLC

HIGHLAND

$212,000 - 260 BRENTMOOR CT - SCOTT GIANINO, ADMINISTRATOR OF THE ESTATE OF MARY H. GIANINO TO JAMES & HEIDI OLINGER

$27,500 - BLUEBELL LN - LESLIE MALAN, INC. TO NICOLE GROUP, INC.

$135,000 - 14027 TRESTLE RD - HOWARD T. FULLER, JR. AND KAREN L. FULLER TO PLOCHER FAMILY FARMS, LLC

$132,000 - 1121 HELVETIA DR - DEBORAH ANN JARVIS TO JASON A. AND MAUREEN E. GRANDA

$40,000 - 304 POPLAR ST - ROBERT AND DIANA PATTERSON TO KEDRA AND AARON SCHUSTER

$150,000 - 2611 LEMON ST - KEITH FEDERER AND PAMELA SCHMITT, CO-SUCCESSOR TRUSTEES OF THE SHIRLEY A. FEDERER REVOCABLE LIVING TRUST TO KEITH A. FEDERER

$158,000 - 5 BRIDGEWATER LN - ROBERT W. & KIMBERLY A. BODEN TO STEVEN R. & JENNIFER ST. JEAN

$225,000 - 15 VINEYARD CT - SCOTT THOLE AND MELISSA HOOKER TO AIMEE AND RYAN L. COLE

$156,500 - 17 PARROT DR - ALAN A. KOCH AND DEBORAH L. FERNANDEZ, AS SOLE HEIRS OF VIRGINIA M. KOCH, DECEASED TO JASON HARLING

$50,000 - 1313 WALNUT ST - LAKEVIEW LOAN SERVICING LLC TO DUSTIN MICHAEL BARRY

MARYVILLE

$229,900 - 258 LIBERTY DR - KATHLEEN WILBURN, SURVIVING JOINT TENANT OF RICHARD L. WILBURN, SR., DECEASED TO MARK TORTI

$49,000 - 110 GIOFRE AVENUE - CATHERINE D. PULLUM, INDEPENDENT EXECUTOR OF THE ESTATE OF HELEN M. SCHUETZ, DECEASED TO STANLEY OBRECHT

MORO

$29,900 - 192 BAY MEADOW CIRCLE - THE VILLAS OF RICHLAND ESTATES, LLC TO SUSAN MORADI

ST. JACOB

$183,500 - 304 N DOUGLAS ST - KILEY FAIRES TO ALEXANDRA THOMPSON

TROY

$24,000 - 608 HUMMINGBIRD CT - DONALD P. HAMILTON AND JANEY A. HAMILTON TO KCKC FARMS LLC

$56,160 - 209 MEADOW DR - JOHN D. KECK TO ROBERT BARRETT

NOVEMBER 18

ALTON

$128,000 - 3209 EDWARDS ST - JACOB BUEHLMAN AND CANDACE R. BUEHLMAN TO JACOB BELLITTO AND BRANDI N. LACEY

$286,500 - 870 MARC DR - JONATHAN GRANT AND KAYLA GRANT TO TARA N. STATOS AND TONY C. STATOS

$92,400 - 2786 SEILER RD - GABRIEL M. DELEHANTY AND ABIGAIL DELEHANTY TO EMILY E. SCHMIEG

COLLINSVILLE

$149,900 - 412-414 SHORT ST - AUDREY WATT AND ROBERT WATT TO JOHN J. WILSHIRE AND SADIE L. WILSHIRE

EAST ALTON

$45,000 - 212 BOWMAN AVE - JEFFREY R. COOPER TO JESSICA HALLORAN

EDWARDSVILLE

$370,000 - 23 SOUTHBRIDGE LANE - AARON J. ANKROM TO JOSHUA H. HOLTES

$93,000 - 1135 W HIGH ST - GRETCHEN IAIENNARO TO DAVID BENJAMIN VUCICH

GLEN CARBON

$280,900 - 7007 SAVANNAH DR - C.A. JONES, INC. TO MATTHEW THOMPSON

$182,500 - 28 JOEL DRIVE - MERRICK CONWAY AND EMILY CONWAY TO THOMAS KIMBEL AND LINDA KIMBEL

$144,900 - 117 RIDGEMOOR DR - JOSEPH KLEES AND MICHELLE LINK-KLEES TO SEAN MYERS

GODFREY

$225,927 - 6803 WADLOW CT - FULFORD HOMES, LLC TO MARK A. CANNON

$110,000 - 4931 HILL DR - BEVERLY O. ROBERTS TO ROBERT D. WILKINSON

GRANITE CITY

$97,500 - 2770 NAMEOKI DR - BARRY LEE GARDNER, SUCCESSOR TRUSTEE OF THE NORMAN CURTIS GARDNER TRUST TO BRYAN DAVIS AND MARTHA A. DAVIS

HARTFORD

$2,000 - 125 E 3RD ST - REGIONS BANK TO MARK T. BATTLES

ST. JACOB

$362,000 - 8936 WENDELL CREEK DR - WILLIAM FUGATE TO CHRISTOPHER G. BERGMANN

TROY

$380,000 - 546 TROY OFALLON RD - LINDELL M. HILLING TO VICKIE ERLINGER

$355,000 - 8379 MILL HILL LN - DAVID W. DEIST TO CURTIS BALLANCE AKA CURT BALLANCE

WORDEN

$128,725 - 9257 STATE ROUTE 140 - MICHAEL GEORGE, KATHRYN BUTCHER AND SHARON HIPSKIND, BEING ALL OF THE HEIRS OF GAILE P. GEORGE, DECEASED TO CORT HELLMANN

NOVEMBER 19

ALTON

$51,500 - 1854 E BROADWAY ST - REGIONAL BOARD OF SCHOOL TRUSTEES OF MADISON COUNTY TO 1854 SOCIAL LLC

$58,325 - 436 E 14TH ST - CARRINGTON MORTGAGE SERVICES, LLC TO SECRETARY OF HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT

$7,000 - 983 RILEY AVE - MICHAEL G. REDMAN TO GROWTH DEVELOPMENTS LLC

$76,000 - 439 E 8TH ST - TRACY OWENS TO NORALEE FREE

$10,000 - 1009 WALLACE ST. - J. FRED HENTRICH AND MARY ANN HENTRICH TO CYNTHIA G. ROPER, JEFFREY J. ALLEN

COLLINSVILLE

$74,000 - 1811 APT 4 RAMADA BLVD - JILL S. RANCK TO LINDELL HILLING

$600,000 - 108 SAINT LOUIS RD - LTR I, LLC TO KAH V LLC

$92,000 - 416 E WICKLIFFE AVE - MARK O. TORTI AND SABRINA M. TORTI TO BLAKE BERNARD AND NICHOLAS ROBERT MAMINO III

$38,000 - 672 BURROUGHS AVE - RANDAL M. ROSE AND CARRIE L. ROSE TO MICHAEL MASON

$148,000 - 1469 N KEEBLER AVE - PAUL FRITTS TO RYAN ANDREW FINKEN AND COREY ELIZABETH STEVENS

EDWARDSVILLE

$165,000 - 8004 STATE ROUTE 140 - JAMES E. MITCHELL TO JILL LA RUE

$500 - STATE ROUTE 157 - GEBHARDT, BRIAN AND SARAH TO AMEREN ILLINOIS COMPANY

$120,000 - 457 HOEHN ST - KEVIN R. REID AND ALYSSSA A. WEISS-REID TO SAENGTAWAN SPURR

$170,000 - 427 SHADY LN - ELMER G. EBERHART AND GWENDOLYN EBERHART TO THOMAS A. RINCKER AND SUSAN K. RINCKER

$194,000 - 465 BUENA VISTA ST - TERESA RIXIE TO DIANE TAYLOR

$265,000 - 3 CHURCHILL CT - WILLIAM HUNT TO GARY L. NELSON

GLEN CARBON

$440,000 - 6104 TIMBERWOLFE DR - JACOB JACKSON TO STEVEN J. WIRKOWSKI

GRANITE CITY

$144,500 - 72 SHIRLWIN DR - JOHNNY E. JONES TO LISA MARIE AUGUSTINE

$65,000 - 160 BRIARMOOR LN - CRYSTAL M. MOSSMAN TO KENNETH WOOLVERTON JR

$15,775 - 2726 IOWA ST - U.S. BANK NATIONAL ASSOCIATION TO CHRISTOPHER MICHAEL FULKERSON AND KERRI FAYE FULKERSON

$45,005 - 1813 PRIMROSE AVE - U.S. BANK NATIONAL ASSOCIATION TO CUONG QUANG TRAN

$85,000 - 2313 LYNCH AVENUE - ANDREW D. RICHARDS TO KENNETH S. MONROE

$65,000 - 3843 JOHN GLENN DR - DONALD LEVITT TO BEATRIZ SANTANA AND ARCADIO FIGUEROA

$201,000 - 53 SHIRLWIN DRIVE - KENNETH R. DAVIS AND JANET E. DAVIS TO WILLIARD C. BRUMGARD JR. AND JULIE A. BRUMGARD

$73,000 - 1617 VENICE AVENUE - BRENDAN A. BALDWIN TO DALE R. RISINGER

$97,500 - 2837 FORTUNE DR - ZACKARY DITTAMORE TO TYLER DAGON

$80,000 - 1607 GARFIELD AVE - MARGARET H. KALTMAYER, SURVIVING JOINT TENANT OF DONALD H. KALTMAYER, DECEASED TO GLADIS ONTIVEROS-ARREDONDO

$130,000 - 5111 STATE ROUTE 111 - VILLAGE OF PONTOON BEACH TO TS & CL INVESTMENTS, LLC

HIGHLAND

$26,000 - RADCLIFFE DR - JEFFREY TOPAL AND AIDA AUDIA TO TIM LYONS AND LYNN LYONS

MARYVILLE

$142,500 - 921 BORRI DR - HAROLD R. PARKER TO RYAN MCCARTY

$200,000 - 2705 KEEBLER RD - AARON MICHAEL BOX AND ALICIA BOX TO EDWIN CHANEY AND PAMELA CHANEY

TROY

$347,421 - 508 EISENHOWER BLVD - HUNTINGTON CHASE HOMES CORPORATION TO KEVIN MOORE AND SHEILA MOORE

$212,500 - 9131 E KIRSCH RD - DAVID W. MERTZKE AND JODY R. MERTZKE TO ROBERT BINDRIM AND DANIELLE BINDRIM

WOOD RIVER

$165,000 - 1280 CEDAR DR - JAMES R. PATTERSON TO GEORGE L. HOBBS