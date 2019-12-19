Madison County real estate Nov. 13-19

NOVEMBER 13
ALTON
$130,000 - 3320 BROWN ST - MATTHEW BROWN TO RYON M. WILLIAMS
$80,000 - 3705 ABERDEEN AVE - BRANDON SABOLO TO SAMANTHA SCHAIBLY
$63,000 - 3411 BADLEY AVE - ROBERT H. FOWLER TO DAVID J. STAFFORD
BETHALTO
$125,000 - 128 GRANVILLE ST - DALE W. AND MILLI HILL TO TABATHA HARTLEY
$49,000 - 142 WOODCREST DR AND 86 WOODCREST DR - BETHCOR INC TO LMG CONSTRUCTION & DEVELOPMENT LLC
EDWARDSVILLE
$237,500 - 1231 LINDENWOOD AVE - CHRISTINE K. FERGUSON TO ADAM LONGUEVILLE AND LEAH LONGUEVILLE
$299,500 - 1900 BUTLER BLVD - RICHARD P. HAMPTON AND HOLLY J. HAMPTON TO MICHAEL J. HOWARD AND KATHLEEN A. HOWARD
$255,000 - 4962 SMITH DR - JOHN NAPPIER AND JENNIFER NAPPIER TO NICKOLAS BRANDON DINE AND LEAH MARIE DINE
GLEN CARBON
$130,000 - 511 TRAILS RIDGE DR - ANGELA GRIGGS TO DANDI PROPERTIES, LLC - 511 TRAIL RIDGE
GODFREY
$127,900 - 2609 MARIANA DR - MICHAEL J. BEABER, JR. TO KEVIN TINDALL
GRANITE CITY
$78,000 - 2416 SAINT CLAIR AVE - WILLIAM L. WALKER II TO ALEXANDRA PEREZ
$52,500 - 26 RIVIERA DRIVE - ELESE HINTON AKA LESA HINTON TO DAVID F. ATCHISON AND PEGGY L. ATCHISON
$35,000 - 5 TULIP AVE. - CONNIE WILLIAMS-WATSON AND CAROL HENDERSON TO GEORGE R. LLOYD AND DAVID J. LLOYD, SR.
HIGHLAND
$237,000 - 50 ARBOR CREST DR - LINDOW CONTRACTING INC TO ROGER L. AESCHLEMAN AND ROBYN D. AESCHLEMAN
NEW DOUGLAS
$82,500 - HEINZ RD - EDWARD HAINAUT, JR. BY ODETTE I. HENSCHEN (UNDER A POWER OF ATTORNEY) TO ANDREA A. SUNDSTROM REVOCABLE TRUST
TROY
$150,000 - 456 ORCHARD CT - CLAYTON A. BAKER TO MORGAN E. REDDING
$130,500 - 210 JORDAN ROAD - KEVIN KINGSLEY TO BRENDAN DWAIN JACKSON
WOOD RIVER
$40,000 - 1 E FERGUSON AVE - UNITED COMMUNITY BANK D/B/A LIBERTY BANK TO WILSON G. NGUNGU AND LUCY W. GACHUGU
$37,500 - 1496 LADD AVE - U.S. BANK NATIONAL ASSOCIATION TO PT MURPHY LLC
$4,234,286 - 1122 VAUGHAN ROAD - WALGREEN CO. TO WBWRILOOI LLC
NOVEMBER 14
ALTON
$60,000 - 3602 CORONADO DR - MICHAEL D. HEDGER TO BUSONI IMPORTS, LLC
BETHALTO
$3,972,857 - 172 E MCARTHUR DRIVE - BOND DRUG COMPANY OF ILLINOIS, LLC TO WBBEILOOI LLC
$210,000 - 137 CRESTMOOR CT - MYRON SHONKWILER AS TRUSTEE OF THE WHISNAND HYBRIDS PROFIT SHARE PLAN TO SHAUN D. AND SARAH L. ALBRIGHT
COLLINSVILLE
$169,900 - 57 ODOM DR - ALPER KARUL TO STEVEN K. TAYLOR
COTTAGE HILLS
$107,000 - 380 VIRGINIA AVE - JACALYN S. ZINN TO ADAM T. IVANUCK
EDWARDSVILLE
$189,900 - 448 BUENA VISTA ST - REBECCA DEDERT, INDEPENDENT PERSONAL REPRESENTATIVE OF THE ESTATE OF MARIAN GRACE DEDERT, DECEASED TO DOUGLAS HASTINGS
$17,000 - 962 HOLIDAY POINT PKWY - SANDRA M. VANZO TO MATTHEW T. PARKER
$635,000 - 3381 PIAZZA LN - ANDREW BUILTA TO NATIONAL RESIDENTIAL NOMINEE SERVICES INC
$635,000 - 3381 PIAZZA LN - NATIONAL RESIDENTIAL NOMINEE SERVICES INC TO WILLIAM H. THOM
$395,000 - 820 TIMBERLAKE DR - GRANT TUCKER AND JENNA TUCKER TO MATTHEW M. JACKSON AND CRYSTAL L. JACKSON
$215,000 - 829 RUSKIN AVE - MATTHEW M. JACKSON AND CRYSTAL L. JACKSON TO ALEC BEYER
$287,500 - 3805 SEQUOIA DR - SOCTT M. MANNY AND KRISTEN M. MANNY TO KARA L. MCGARRAHAN AND ANDREW B. MCGARRAHAN
$137,000 - 723 AMHERST PL - NORMA M. RICKERT, A WIDOW AND SURVIVING JOINT TENANT OF CLARENCE E. RICERT, DECEASED TO MICHAEL CARR AND CARRIE CARR
$135,000 - 919 HIGHLAND ST - HOLLY FAULKNER-ZINI AND CHAD MATHEW ZINI TO JENNIFER NAPPIER
GRANITE CITY
$5,000 - 2507 E 23RD ST - BRENDA G. SMITH, SURVIVING JOINT TENANT OF BILLY J. SMITH, DECEASED TO JAKK INC
$32,000 - 2539 JERDEN AVE - TAYLOR M. LOGSDON TO CARRISON VAUGHN
MARYVILLE
$284,000 - 15 FIELDCREST DR - CHRISTOPHER WEIR AND KATHY WEIR TO STEPHAN L. GUENIN AND GALA GUENIN
TROY
$160,000 - 512 RUDDY CT - KAYLA SCHMIDT-WUEBBELS AND AUSTIN WUEBBELS TO KELSEY J. LOUVIER AND JUSTIN LAWRENCE LOUVIER
WOOD RIVER
$169,900 - 118 SPRINGDALE PL - GALEN D. SCAMMAHORN TO DAVID ANDERSON
$55,000 - 530 PARK LN - KEVIN W. AND BOBBIE J. BARNETT TO TIMOTHY D. BARNETT
WORDEN
$112,000 - 7291 PRAIRIETOWN RD - JONATHAN WOELFEL TO RYAN MCKINNEY
NOVEMBER 15
ALHAMBRA
$505,000 - 4974 ALHAMBRA RD - STEVEN E. AND KRISTINA L. LYNN TO DEREK AND MAKAYLA COOPER
ALTON
$96,000 - 1832 EVERGREEN AVE - MICHAEL E. PEUTERBAUGH TO DON S. CORRELL
$118,500 - 1103 EXCHANGE ST - ERIC J. MILFORD TO JAMES ROBERT SCHWANK
$20,000 - 901 EASTWOOD - JACOB J. AND CATHY J. LARAMEE TO DAVID G. HALLIDAY
$5,000 - 1836 ARRAY STREET - CHRIS AND MARY KELLEY TO ANGELA BOLLING
COLLINSVILLE
$200,000 - 2000 VANDALIA ST - ROBERT MEGYESE TO LOWELL'S SERVICE CENTER LLC
EAST ALTON
$155,000 - 750 RIDGE LN - CHAD M. STAUB TO KAYLA M. HARRISON
EDWARDSVILLE
$171,590 - TOWNSHIP RD - SALEM RADIO PROPERTIES, INC. TO IMMACULATE HEART MEDIA, INC.
$111,500 - 644 N KANSAS STREET - MEHMET E. DINCEROGLU TO PATRICK W. F. LEBLANC
$8,000 - 6626 FOX VIEW DRIVE - FCB BANKS TO METTLER DEVELOPMENT, LLC
GODFREY
$290,000 - 1918 W DELMAR AVE - EPPEL'S PROPERTY, LLC TO SAI LAKSH, LLC
GRANITE CITY
$59,000 - 838, 840, 849, 901, 903 AND 905 NIEDRINGHAUS AVE - PAUL PODRAZA AND JOAN MILLER-PODRAZA AND PLANET GRANITE, INC. TO ODYSSEY INVESTMENT PROPERTIES, LLC
$195,000 - 2345 ZIPPEL AVE - DONALD L. CRAWFORD AND CHERYL A. CRAWFORD TO EAVENSON DEVELOPMENT, LLC
HIGHLAND
$212,000 - 260 BRENTMOOR CT - SCOTT GIANINO, ADMINISTRATOR OF THE ESTATE OF MARY H. GIANINO TO JAMES & HEIDI OLINGER
$27,500 - BLUEBELL LN - LESLIE MALAN, INC. TO NICOLE GROUP, INC.
$135,000 - 14027 TRESTLE RD - HOWARD T. FULLER, JR. AND KAREN L. FULLER TO PLOCHER FAMILY FARMS, LLC
$132,000 - 1121 HELVETIA DR - DEBORAH ANN JARVIS TO JASON A. AND MAUREEN E. GRANDA
$40,000 - 304 POPLAR ST - ROBERT AND DIANA PATTERSON TO KEDRA AND AARON SCHUSTER
$150,000 - 2611 LEMON ST - KEITH FEDERER AND PAMELA SCHMITT, CO-SUCCESSOR TRUSTEES OF THE SHIRLEY A. FEDERER REVOCABLE LIVING TRUST TO KEITH A. FEDERER
$158,000 - 5 BRIDGEWATER LN - ROBERT W. & KIMBERLY A. BODEN TO STEVEN R. & JENNIFER ST. JEAN
$225,000 - 15 VINEYARD CT - SCOTT THOLE AND MELISSA HOOKER TO AIMEE AND RYAN L. COLE
$156,500 - 17 PARROT DR - ALAN A. KOCH AND DEBORAH L. FERNANDEZ, AS SOLE HEIRS OF VIRGINIA M. KOCH, DECEASED TO JASON HARLING
$50,000 - 1313 WALNUT ST - LAKEVIEW LOAN SERVICING LLC TO DUSTIN MICHAEL BARRY
MARYVILLE
$229,900 - 258 LIBERTY DR - KATHLEEN WILBURN, SURVIVING JOINT TENANT OF RICHARD L. WILBURN, SR., DECEASED TO MARK TORTI
$49,000 - 110 GIOFRE AVENUE - CATHERINE D. PULLUM, INDEPENDENT EXECUTOR OF THE ESTATE OF HELEN M. SCHUETZ, DECEASED TO STANLEY OBRECHT
MORO
$29,900 - 192 BAY MEADOW CIRCLE - THE VILLAS OF RICHLAND ESTATES, LLC TO SUSAN MORADI
ST. JACOB
$183,500 - 304 N DOUGLAS ST - KILEY FAIRES TO ALEXANDRA THOMPSON
TROY
$24,000 - 608 HUMMINGBIRD CT - DONALD P. HAMILTON AND JANEY A. HAMILTON TO KCKC FARMS LLC
$56,160 - 209 MEADOW DR - JOHN D. KECK TO ROBERT BARRETT
NOVEMBER 18
ALTON
$128,000 - 3209 EDWARDS ST - JACOB BUEHLMAN AND CANDACE R. BUEHLMAN TO JACOB BELLITTO AND BRANDI N. LACEY
$286,500 - 870 MARC DR - JONATHAN GRANT AND KAYLA GRANT TO TARA N. STATOS AND TONY C. STATOS
$92,400 - 2786 SEILER RD - GABRIEL M. DELEHANTY AND ABIGAIL DELEHANTY TO EMILY E. SCHMIEG
COLLINSVILLE
$149,900 - 412-414 SHORT ST - AUDREY WATT AND ROBERT WATT TO JOHN J. WILSHIRE AND SADIE L. WILSHIRE
EAST ALTON
$45,000 - 212 BOWMAN AVE - JEFFREY R. COOPER TO JESSICA HALLORAN
EDWARDSVILLE
$370,000 - 23 SOUTHBRIDGE LANE - AARON J. ANKROM TO JOSHUA H. HOLTES
$93,000 - 1135 W HIGH ST - GRETCHEN IAIENNARO TO DAVID BENJAMIN VUCICH
GLEN CARBON
$280,900 - 7007 SAVANNAH DR - C.A. JONES, INC. TO MATTHEW THOMPSON
$182,500 - 28 JOEL DRIVE - MERRICK CONWAY AND EMILY CONWAY TO THOMAS KIMBEL AND LINDA KIMBEL
$144,900 - 117 RIDGEMOOR DR - JOSEPH KLEES AND MICHELLE LINK-KLEES TO SEAN MYERS
GODFREY
$225,927 - 6803 WADLOW CT - FULFORD HOMES, LLC TO MARK A. CANNON
$110,000 - 4931 HILL DR - BEVERLY O. ROBERTS TO ROBERT D. WILKINSON
GRANITE CITY
$97,500 - 2770 NAMEOKI DR - BARRY LEE GARDNER, SUCCESSOR TRUSTEE OF THE NORMAN CURTIS GARDNER TRUST TO BRYAN DAVIS AND MARTHA A. DAVIS
HARTFORD
$2,000 - 125 E 3RD ST - REGIONS BANK TO MARK T. BATTLES
ST. JACOB
$362,000 - 8936 WENDELL CREEK DR - WILLIAM FUGATE TO CHRISTOPHER G. BERGMANN
TROY
$380,000 - 546 TROY OFALLON RD - LINDELL M. HILLING TO VICKIE ERLINGER
$355,000 - 8379 MILL HILL LN - DAVID W. DEIST TO CURTIS BALLANCE AKA CURT BALLANCE
WORDEN
$128,725 - 9257 STATE ROUTE 140 - MICHAEL GEORGE, KATHRYN BUTCHER AND SHARON HIPSKIND, BEING ALL OF THE HEIRS OF GAILE P. GEORGE, DECEASED TO CORT HELLMANN
NOVEMBER 19
ALTON
$51,500 - 1854 E BROADWAY ST - REGIONAL BOARD OF SCHOOL TRUSTEES OF MADISON COUNTY TO 1854 SOCIAL LLC
$58,325 - 436 E 14TH ST - CARRINGTON MORTGAGE SERVICES, LLC TO SECRETARY OF HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT
$7,000 - 983 RILEY AVE - MICHAEL G. REDMAN TO GROWTH DEVELOPMENTS LLC
$76,000 - 439 E 8TH ST - TRACY OWENS TO NORALEE FREE
$10,000 - 1009 WALLACE ST. - J. FRED HENTRICH AND MARY ANN HENTRICH TO CYNTHIA G. ROPER, JEFFREY J. ALLEN
COLLINSVILLE
$74,000 - 1811 APT 4 RAMADA BLVD - JILL S. RANCK TO LINDELL HILLING
$600,000 - 108 SAINT LOUIS RD - LTR I, LLC TO KAH V LLC
$92,000 - 416 E WICKLIFFE AVE - MARK O. TORTI AND SABRINA M. TORTI TO BLAKE BERNARD AND NICHOLAS ROBERT MAMINO III
$38,000 - 672 BURROUGHS AVE - RANDAL M. ROSE AND CARRIE L. ROSE TO MICHAEL MASON
$148,000 - 1469 N KEEBLER AVE - PAUL FRITTS TO RYAN ANDREW FINKEN AND COREY ELIZABETH STEVENS
EDWARDSVILLE
$165,000 - 8004 STATE ROUTE 140 - JAMES E. MITCHELL TO JILL LA RUE
$500 - STATE ROUTE 157 - GEBHARDT, BRIAN AND SARAH TO AMEREN ILLINOIS COMPANY
$120,000 - 457 HOEHN ST - KEVIN R. REID AND ALYSSSA A. WEISS-REID TO SAENGTAWAN SPURR
$170,000 - 427 SHADY LN - ELMER G. EBERHART AND GWENDOLYN EBERHART TO THOMAS A. RINCKER AND SUSAN K. RINCKER
$194,000 - 465 BUENA VISTA ST - TERESA RIXIE TO DIANE TAYLOR
$265,000 - 3 CHURCHILL CT - WILLIAM HUNT TO GARY L. NELSON
GLEN CARBON
$440,000 - 6104 TIMBERWOLFE DR - JACOB JACKSON TO STEVEN J. WIRKOWSKI
GRANITE CITY
$144,500 - 72 SHIRLWIN DR - JOHNNY E. JONES TO LISA MARIE AUGUSTINE
$65,000 - 160 BRIARMOOR LN - CRYSTAL M. MOSSMAN TO KENNETH WOOLVERTON JR
$15,775 - 2726 IOWA ST - U.S. BANK NATIONAL ASSOCIATION TO CHRISTOPHER MICHAEL FULKERSON AND KERRI FAYE FULKERSON
$45,005 - 1813 PRIMROSE AVE - U.S. BANK NATIONAL ASSOCIATION TO CUONG QUANG TRAN
$85,000 - 2313 LYNCH AVENUE - ANDREW D. RICHARDS TO KENNETH S. MONROE
$65,000 - 3843 JOHN GLENN DR - DONALD LEVITT TO BEATRIZ SANTANA AND ARCADIO FIGUEROA
$201,000 - 53 SHIRLWIN DRIVE - KENNETH R. DAVIS AND JANET E. DAVIS TO WILLIARD C. BRUMGARD JR. AND JULIE A. BRUMGARD
$73,000 - 1617 VENICE AVENUE - BRENDAN A. BALDWIN TO DALE R. RISINGER
$97,500 - 2837 FORTUNE DR - ZACKARY DITTAMORE TO TYLER DAGON
$80,000 - 1607 GARFIELD AVE - MARGARET H. KALTMAYER, SURVIVING JOINT TENANT OF DONALD H. KALTMAYER, DECEASED TO GLADIS ONTIVEROS-ARREDONDO
$130,000 - 5111 STATE ROUTE 111 - VILLAGE OF PONTOON BEACH TO TS & CL INVESTMENTS, LLC
HIGHLAND
$26,000 - RADCLIFFE DR - JEFFREY TOPAL AND AIDA AUDIA TO TIM LYONS AND LYNN LYONS
MARYVILLE
$142,500 - 921 BORRI DR - HAROLD R. PARKER TO RYAN MCCARTY
$200,000 - 2705 KEEBLER RD - AARON MICHAEL BOX AND ALICIA BOX TO EDWIN CHANEY AND PAMELA CHANEY
TROY
$347,421 - 508 EISENHOWER BLVD - HUNTINGTON CHASE HOMES CORPORATION TO KEVIN MOORE AND SHEILA MOORE
$212,500 - 9131 E KIRSCH RD - DAVID W. MERTZKE AND JODY R. MERTZKE TO ROBERT BINDRIM AND DANIELLE BINDRIM
WOOD RIVER
$165,000 - 1280 CEDAR DR - JAMES R. PATTERSON TO GEORGE L. HOBBS