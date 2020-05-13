Madison County civil docket May 18-22

Tuesday, May 19
11:00A.M.
DEBRA WILSON VS PETERSEN HEALTH QUALITY LLC
19-L-812, DUGAN
1:00 P.M.
ANN NORRIS VS RANDALL GIBERSON
18-L-784, DUGAN
Wednesday, May 20
9:00 A.M.
MICHELLE L DUBLAR VS BRIAN K FRANCE
18-L-1111, HARRISON
HUBBARD MILLER VS STEARS PROPERTY COMPANY
12-L-579, RUTH
GEORGE YOUNGBAUER VS MATTHEW J CATES
14-L-1065, RUTH
MIROSLAWA FIGUEROA VS FRANK JUSUFI A/K/A FETO JUSUFI
14-L-1311, RUTH
LISA HALL INDIVIDUALLY VS AO SMITH CORPORATION
15-L-1272, RUTH
JODEE L GILLESPIE VS KEITH GOFF
16-L-1101, RUTH
JAMIE BETZINGER VS MADISON COUNTY
16-L-1180, RUTH
ERIN STAMBAUGH VS ROBERT BEHME
16-L-1533, RUTH
DEBORAH J PRATT VS CENTURY 21 HARTMANN REALTORS
17-L-300, RUTH
DR ALBERT TRTANJ VS THE CITY OF GRANITE CITY
17-L-420, RUTH
JEROME BATES AS ADMINISTRATOR OF THE ESTATE OF JUDITH BATES VS ALTON REHABILITATION AND NURSING CENTER LLC
17-L-597, RUTH
MADISON MILLER VS FIVE STAR LEARNING CENTERS
17-L-1167, RUTH
SHEILA SHRUM NORMAN VS TERRY DIXON
17-L-1193, RUTH
THOMAS J PITTMAN VS TYLER A BRAUER
17-L-1667, RUTH
FREDERICK DUNHAM VS SPEEDCO INC D/B/A SPEED CO TRUCK LUBE AND TIRES
18-L-67, RUTH
MICHAEL DEIST VS TRKYMIK INC D/B/A RIVERSIDE SALOON
18-L-180, RUTH
MANUEL SEGURA VS AMEANNA HAMILTON
18-L-189, RUTH
CORA L MCMORRIS VS GABRIEL J WOOD
18-L-566, RUTH
DEMETRIC LACEY VS MICHAEL WANOUS
18-L-629, RUTH
RICK JONES VS JARED WINTERS
18-L-1391, RUTH
MARILYN ALFORD INDIVIDUALLY VS TURTLE WAX INC
18-L-1436, RUTH
TOMMY CHEUNG VS LYNETTE STANLEY
18-L-1531, RUTH
PAUL WOOD VS JASON SCHUEREN
19-L-18, RUTH
LINDA KIRN VS LUKAS MARKHAM
19-L-21, RUTH
ALICIA TROY VS ROVAN MOTORS INC
19-L-104, RUTH
DAMIAN G COWAN VS ROVEY SEED COMPANY
19-L-293, RUTH
THEODORE SCHROEDER VS DART TRANSIT COMPANY
19-L-339, RUTH
RONALD HARGRAVE VS GREGORY L FEYERABEND
19-L-417, RUTH
ALGENON WILSON VS ASHLEY S CLARK
19-L-500, RUTH
ROSALYN BEAMON VS EDWARD J REED
19-L-510, RUTH
JACOB GAMBLE VS STATE FARM FIRE AND CASUALTY COMPANY
19-L-810, RUTH
SELONE WILLIAMS VS TAYLOR HANSEN
19-L-968, RUTH
MICHELLE L CORDIC VS EDI TRANSPORT LLC
19-L-1019, RUTH
PHILADELPHIA INDEMNITY INSURANCE COMPANY VS L&K FIRE PROTECTION INC
19-L-1152, RUTH
DAVID C HUNTER VS CARSON PHIPPS
19-L-1162, RUTH
ERIC BRANNON VS STEPHANIE SMITH
19-L-1179, RUTH
KARA BLOCKTON VS OCAMPO JO ROSALES
19-L-1431, RUTH
LAVETTE BUTLER VS BRIANT MILLS
19-L-1469, RUTH
TRENTON L OSTER VS ROBERT LEONARD
19-L-1498, RUTH
SUNBELT RENTALS INC VS INNOVATED CONSTRUCTION LLC
19-L-1543, RUTH
RYAN GENTELIN VS ROGER LAWVER
19-L-1590, RUTH
RANDY KLOCKE VS LDC HOMES INC
19-L-1644, RUTH
MELISSA PEARSON VS RONALD RUTHERFORD
19-L-1671, RUTH
SUE HOLT VS OSF HEALTHCARE SYSTEM
19-L-1715, RUTH
APRIL J PAYNE VS CURSTAN D STIFF
19-L-1819, RUTH
AUBREY KELLER VS CITY OF EDWARDSVILLE
20-L-148, RUTH
STEPHAN DAVENPORT VS CATHERINE WIKOFF
09-L-1022, DUGAN
ROBERT L QUICK JR VS JOSHUA R WEIDNER
15-L-310, DUGAN
RICARDO SURIA VS BARRON A HOLLANQUEST JR
16-L-1468, DUGAN
MELISSA M BENCH VS LILIANA S MUELLER
17-L-182, DUGAN
ALICIA A BURKETT VS VARGAS P ROCIO
17-L-607, DUGAN
REGINA ATNIP INDIVIDUALLY VS KIMBERLY FELDHAKE
17-L-607, DUGAN
JOSHUA WILLIAMSON VS KEHRER BROTHERS CONSTRUCTION INC
17-L-868, DUGAN
KENNETH KEEVEN VS SHERRI STEWARD
17-L-1246, DUGAN
DUSTIN J ROBBINS VS SHRINAY CONSTRUCTION LLC
17-L-1307, DUGAN
BEVERLEY MANOOGIAN VS MERIDIAN VILLAGE ASSOCIATION
17-L-1642, DUGAN
BRYAN HARR VS PHILLIP CLUTTS
18-L-304, DUGAN
BENJAMIN DONNA VS JOANNA HENDRICKS
18-L-458, DUGAN
STEVEN BERNSTEIN VS MICHAEL CLEMENTS
18-L-609, DUGAN
CAROL BLANKENSHIP VS KEVIN SHADY MD
18-L-974, DUGAN
MAAG HOLDINGS LLC VS CITY OF WOOD RIVER
18-L-1039, DUGAN
BOBBIE BROWN VS ALAINA MEYER
18-L-1086, DUGAN
TIFFANY T LESTER VS JOSEPH J ERNST
18-L-1149, DUGAN
THERESA A BROWN VS BETTE SCHENK
18-L-1193, DUGAN
MORGAN ROBERTSON VS STATE FARM MUTUAL AUTOMOBILE INSURANCE COMPANY
18-L-1292, DUGAN
GLENDA DEGLER VS REBECCA DECKER
18-L-1306, DUGAN
SANDRA GRIFFIN VS ALICE KETCHUM
18-L-1513, DUGAN
ROBIN DERRY VS CATHERINE WRIGHT
18-L-1530, DUGAN
ROBERT SCHNELTEN VS A Z WELDING AND MACHINE INC
19-L-134, DUGAN
LINDA DAVIS VS KAREN CATT
19-L-199, DUGAN
VIRGINIA RICE VS JOSEPH MERSINGER
19-L-228, DUGAN
BETTY PRICE VS EL POLLO CORPORATION D/B/A LITTLE MEXICO RESTAURANT
19-L-231, DUGAN
CAROLYN YINGER VS KELLI S FLETCHER
19-L-295, DUGAN
MARQUEZ MONTALVO VS DAVID BACHER
19-L-302, DUGAN
KATHERINE ISABLE VS RONALD GILLELAND
19-L-643, DUGAN
AMY L HALDAMAN VS ROBERTA DICKERSON
19-L-752, DUGAN
KENDRA ROSS WALL VS MICHELLE MRAZ
19-L-797, DUGAN
BARBARA SEAMAN VS STEAK N SHAKE ENTERPRISES INC
19-L-836, DUGAN
TERRI ZIELONKO VS ALL PHASES CONTRUCTION LLC
19-L-878, DUGAN
RICHARD L BENZ VS BENNIE J DUDLEY
19-L-956, DUGAN
NICOLE KOLESKE VS SAMUEL MARBURGER
19-L-1000, DUGAN
DEMOND SHAW VS RONALD THOMAS
19-L-1049, DUGAN
BRANDI STEWART VS MASON CZAR
19-L-1181, DUGAN
MYSHIA B WALKER VS DAVID THOMPSON
19-L-1218, DUGAN
RICK HAGEN VS BRADLEY STOCKMAN
19-L-1598, DUGAN
ANDREW MARTENS VS JAMES S RANDAZZO
19-L-1768, DUGAN
OSF HEALTHCARE SYSTEM VS ROBERT A BRENNER
20-L-82, DUGAN
GERALD PHILABAUN VS STATE FARM FIRE AND CAUSALTY COMAPNY
20-L-153, DUGAN
TIFFANY CORBIN VS SAINT ANTHONYS HEALTH CENTER
13-L-592, SMITH
COLLETTE COURTION VS 3M
13-L-995, SMITH
GARY PARKS VS CHECKERED EXPRESS INC
14-L-1765, SMITH
KEVIN W SUMNER VS SCOTT KILBURY
16-L-182, SMITH
KARI L YOCHUM VS N ISO MAHIHKAN F/K/A MICHAEL S MOORE
16-L-605, SMITH
ROBERT C WILLIAMS VS PREMIER CDL TRAINING SERVICES LLC
16-L-369, SMITH
RANDY WOODRUFF VS LOUIE TETTATON
16-L-1271, SMITH
CYNTHIA DAVIDSON VS 3M COMPANY
16-L-1392, SMITH
CHRIS GILREATH VS VILLAGE OF HARTFORD
16-L-1761, SMITH
ALTON KEY GROUP LLC VS VIP DESIGN RENOVATIONS LLC
17-L-1181, SMITH
STEVEN M RIPPY VS JEREMY D SPIROFF
18-L-94, SMITH
DAVID DONALD VS HEATHER SHERMAN
18-L-271, SMITH
ALOYSIA ELLIOTT VS CITY OF ALTON
18-L-477, SMITH
LAWRENCE HENDERSON VS CLEAN AS A WHISTLE LLC
18-L-541, SMITH
ERIC V HARR VS PHILLIP E CLUTTS
18-L-564, SMITH
DENISE ARENDELL VS SCOTT LOLLAR
18-L-825, SMITH
CAROLINA CASUALTY INSURANCE COMPANY VS MCLANAHAN TOWING
18-L-885, SMITH
JAMES HAEFFNER VS XPO LOGISTICS FREIGHT
18-L-1078, SMITH
ERIC SCHUMACHER VS AMANDA CANADA
18-L-1123, SMITH
ALEXANDRA STARKEY VS ROBERT BOWLER
18-L-1157, SMITH
JENNIFER HARRISON VS THE GARDEN KINGDOM INC
18-L-1247, SMITH
CARRIL RAMSEY VS CEDARHURST ASSISTED LIVING AND MEMORY CARE
18-L-1714, SMITH
SHARREN M GALVAN VS TRAVIS A SACKETT
19-L-170, SMITH
DEBRA WHITE VS PATRICIA SIMMONS
19-L-194, SMITH
DIANA WILMSMEYER VS ANDREW GRAPPERHAUS
19-L-340, SMITH
LOLA V KEPHART VS ESTEL FOODS INC
19-L-369, SMITH
HEATHER WILLIAMS VS ROBERT E STOCKS
19-L-532, SMITH
MARK LASH VS ELMWOOD NURSING AND REHABILITATION CENTER LLC
19-L-613, SMITH
CASEY KING VS ROGER LADAGE
19-L-846, SMITH
DEBORAH BOWMAN VS MERIDIAN VILLAGE ASSOCIATION
19-L-1016, SMITH
BURRAE ROCHA VS WANNETTA AKERS
19-L-1069, SMITH
MARGARET MURRAY VS GARRETT MILLER
19-L-1230, SMITH
TANYA L KORUNKA VS FRANCES WATTS
19-L-1278, SMITH
DONALD WARD VS CHAD BURTON
19-L-1288, SMITH
RONALD GILCHRESE VS RIVERBEND BILLIARDS AND GRILL
19-L-1387, SMITH
JONATHAN PRIEPOT VS SARA C MILLER
19-L-1416, SMITH
ROSANNA ALSOP VS SHERINA DAVIS
19-L-1440, SMITH
ERIN MCBRIDE VS ANITA ANTHONY
19-L-1499, SMITH
ALANNA ALLARD VS RIVERBEND BILLIARDS AND GRILL
19-L-1508, SMITH
CHAD E GILL VS BRUCE GRENZEBACH
19-L-1600, SMITH
MARION B POOLE VS DAIRY QUEEN
19-L-1620, SMITH
HOPE RUDY VS CAMERON FLECK
19-L-1637, SMITH
MELVIN E J THOMAS VS FRANCES M PONDER
19-L-1708, SMITH
HEATHER HUSTON VS ZACHARY MILLER
19-L-1806, SMITH
DARRIN WILLSON VS JANICE WHITEHEAD
20-L-01, SMITH
DAVID KEOUGH VS BETHALTO COMMUNITY UNIT SCHOOL DISTRICT #8
20-L-24, SMITH
SCOTT EARNESTINE VS SERGE MARINKOVIC
20-L-263, SMITH
10:30 A.M.
BRENDA S PHILLIPS VS CHRISTOPHER HOGAN
13-L-775, RUTH
ROBERT JONES VS METALS USA BUILDING PRODUCTS CANADA INC
14-L-314, RUTH
KENNETH E HOPPER VS DEAN TIEPELMAN
14-L-1247, RUTH
REBECCA MERRILL VS OSBEC MEDICAL OF SOUTHERN ILLINOIS LLC
15-L-282, RUTH
JACKIE A YOUNG VS NORMA J FERRARI
15-L-508, RUTH
MAJOR GRANGER JR VS BRUCE HOHNSBEHN
15-L-1194, RUTH
GARY PATRICK STERR VS JESSICA TRAME
15-L-1337, RUTH
COLIN HARRIS VS DAVE AND JUDY'S INC
16-L-702, RUTH
BARBARA A DITTMAR VS JAMES A KLIEFOTH
16-L-1047, RUTH
MICHAEL ROEDER VS JASON D SMITH
16-L-1467, RUTH
ERIC DALTON VS BILLY WELLS AND UNKNOWN ASSAILANT
17-L-1115, RUTH
PAMELA R NICHOLS VS NIGHTLIFE PROMOTIONS LLC
17-L-1174, RUTH
KELLY M VERFUTH
17-L-1242, RUTH
KENA HANKINS VS KATHERINE SPENCER
17-L-1365, RUTH
US NITRO BLASTING AND ENVIRONMENTAL LLC VS MEYLAN ENTERPRISES INC
17-L-1551, RUTH
PAULA JOHNSON VS PRAIRIE FARMS DAIRY INC
17-L-1562, RUTH
TYLER GRAF VS THOMAS L FIERGE
17-L-1626, RUTH
HEATHER HARRIS VS KATHERINE LASK
17-L-1467, RUTH
MATTHEW JOHNSON VS CHARLES N DAVIS
18-L-361, RUTH
JUDITH A STEELE VS JACOB DALTON
18-L-366, RUTH
RICK L JONES VS KIM S DELP
18-L-429, RUTH
IRENE D BARNES VS RUBEN J PATTERSON
18-L-451, RUTH
ROSALIND CARRASCO VS CITY OF GRANITE CITY
18-L-812, RUTH
RODNEY OVERSTREET VS ATLANTIS POOLS INC
18-L-855, RUTH
RICHARD WOOLEY VS AGENCY FOR COMMUNITY TRANSIT
18-L-913, RUTH
COREY HOWARD VS KATHLEEN RAMSEY
18-L-996, RUTH
OLIVIA A FORBES VS MADISON COUNTY MASS TRANSIT DISTRICT
18-L-1017, RUTH
ALAN B COLE VS BERRYMAN PRODUCTS INC
18-L-1024, RUTH
JEANNE BELMAN VS STEFFIS BAR AND GRILL
18-L-1115, RUTH
MARY A WILLIAMS VS GENERAL PARTS DISTRIBUTION LLC
18-L-1122, RUTH
WILLIAM LANDOLT VS ORVILLE HAGGARD
18-L-1267, RUTH
ANGELA GRAY REP OF EST OF CHAD M GRAY DEC VS KHAMEE MO D/B/A RUEBEL HOTEL AND RESTAURANT
18-L-1322, RUTH
WILLIE LANFAIR VS JOHN CATLETT
18-L-1335, RUTH
MIKE BLEMASTER VS RITA L PARCEL
18-L-1340, RUTH
ZACHARY STEWART VS GP TRANSPORTATION COMPANY
18-L-1412, RUTH
ROGER HOWENSTEIN VS MANUEL M CHIGUIL
18-L-1562, RUTH
TONY RUJAWITZ VS GRANT M GERDELMAN
18-L-1587, RUTH
DENA R LEWIS VS TERESA K FERGUSON
18-L-1632, RUTH
ROBERT PEARMAN VS JANE DOE
19-L-11, RUTH
HARPER SMAY VS VILLAGE OF GODFREY
19-L-90, RUTH
MIDLAND STATES BANK VS E MERCHANT CASH ADVANCE
19-L-200, RUTH
CATHLEEN SHELTON VS ENVIRO TECH INTERNATIONAL INC
19-L-355, RUTH
MADELYN A BERNARD VS MAISEY WATSON
19-L-555, RUTH
JAVON SMITH VS UNIQUE INSURANCE COMPANY
19-L-574, RUTH
FRANCES LEADY VS TAYLOR LAMBERT
19-L-633, RUTH
KELSIE FLATT VS JESSE BRADSHAW
19-L-663, RUTH
DONALD LAROCK JR VS COMMUNITY TITLE AND ESCROW LTD
19-L-682, RUTH
KELLIE L WHITE VS GRANITE CITY ILLINOIS
19-L-703, RUTH
CARLA ELLIOTT VS ANTHONY DURBIN
19-L-733, RUTH
ANGELA AGLES KEMPFER VS BELLMORE CENTER LLC
19-L-813, RUTH
RONALD BROWN VS SUSAN EAKER
19-L-935, RUTH
REBECCA DRANNON VS TIFFANY L LASH
19-L-1103, RUTH
CRISTA N STOVER VS MICHAEL A MILLER
19-L-1126, RUTH
FARM CREDIT ILLINOIS PCA VS MATTHEW BANDY
19-L-1193, RUTH
JAMES E JOSEPH VS ALTON MEMORIAL HOSPITAL
19-L-1219, RUTH
JOSEPH A BOSTON VS JERRY KNOCHE
19-L-1235, RUTH
LA CROSS DENTAL LLC VS JOSEPH GROSS
19-L-1276, RUTH
FELISHA FRIES VS ROCIO DESANTIAGO
19-L-1329, RUTH
RONALD D JONES VS PROGRESSIVE NORTHERN INSURANCE COMPANY
19-L-1370, RUTH
CORLOTTA HARRIS VS DBJ AUTOMOTIVE II
19-L-1445, RUTH
CATHERINE STRAUB VS CAROLYN HERRERA
19-L-1504, RUTH
MARVIN L SIMON VS BRUCE D JONES
19-L-1674, RUTH
VIRGINIA L HALM VS MURPHY ETHINGTON
19-L-1687, RUTH
LISA TUMBLE VS SHELL OIL COMPANY
12-L-2083, DUGAN
BETTY MCINTOSH VS PARRIS I MCINTOSH
16-L-71, DUGAN
DENISE SPARKS VS GREGORY SMITH
16-L-234, DUGAN
TANNER BIECHLER VS TRIPLE L AG SUPPLY INC
16-L-284, DUGAN
CHARLES EDWIN TWESTEN AS SURVIVING SPOUSE OF ELAINE M TWESTEN VS BLAKE A JOHNSON
16-L-835, DUGAN
TOBY THOMAS VS MIKE HANFELDER D/B/A HANFELDERS TREE SERVICE
16-L-1048, DUGAN
DAWN SILVA VS BONNII CHAVEZ
16-L-1115, DUGAN
SHONNON N EASLEY VS TERRA PROPERTIES
16-L-1397, DUGAN
JULIE KNIGHT VS THOMAS HILL MD
16-L-1621, DUGAN
DAVID HALE VS CITY OF VENICE
17-L-243, DUGAN
APRIL B MOORE VS SHERRY K RADAE
17-L-608, DUGAN
CARRIE L KESSLER VS SARRAH M CHEUNG
17-L-1018, DUGAN
MICHELE S MUIN VS KATHERINE F BURNS
17-L-1414, DUGAN
MARGARET MANLEY VS JOHN A KLEEMAN
17-L-1572, DUGAN
ROBERT MARSHALL VS NIGHTLIFE PROMOTIONS
18-L-282, DUGAN
JORDAN CLARK VS SCOTT AULABAUGH
18-L-407, DUGAN
RACHEL H ROOSE VS KATELYN MILLER
18-L-673, DUGAN
CHARLES CROWDER VS PHILLIPS 66
18-L-779, DUGAN
ANGELA KLEIN VS PARKSIDE ESTATES
18-L-810, DUGAN
JENNIFER WOOD VS DOITS VILLAGE INN
18-L-881, DUGAN
HEATHER L ROBERTS VS DR RICHARD NICOL
18-L-1255, DUGAN
DUSTIN BRAY VS ANNETTE ANDERSON
18-L-1279, DUGAN
JAMES R KIELTY JR VS JACOB BELL
18-L-1349, DUGAN
LEXA J CURTIS VS YUSSUF J MOHAMED
18-L-1409, DUGAN
BARBARA J FELDMAN VS SCOTT SMITH
18-L-1481, DUGAN
SANDRA GRIFFIN VS ALICE KETCHUM
18-L-1513, DUGAN
WILLIAM OGDEN VS NATIONAL COUNCIL OF YOUNG MEN'S CHRISTIAN ASSOCIATIONS
18-L-1639, DUGAN
BRADLEY A LAVITE VS DEBRA MING-MENDOZA
18-L-1731, DUGAN
JENNIFER HARTMAN VS BRYAN S TABB
19-L-16, DUGAN
JAMES OBRYAN VS KERRY LORTS
19-L-84, DUGAN
JOSE M SANCHEZ VS AMAZON INC
19-L-110, DUGAN
CURTIS CAMPBELL VS WALTER PINGEL
19-L-191, DUGAN
JOHN MULDOON VS KARSTEN VAN VELSOR
19-L-258, DUGAN
JUNE HAYES VS BNSCHREIBER INC
19-L-456, DUGAN
KALEISHA WATTS VS FOUNDERS INSURANCE COMPANY
19-L-580, DUGAN
TAMMY MITCHELL VS DONNEISHA JONES
19-L-623, DUGAN
COLLETTE W ANDRE VS VCH LLC
19-L-632, DUGAN
KYLE OGLE VS JAMARKUS A MIKE
19-L-654, DUGAN
DAVID BAILEY VS JOSHUA GEIL
19-L-692, DUGAN
SHARON BAZZELL VS STATE FARM FIRE AND CASUALTY COMPANY
19-L-739, DUGAN
CARISSA TEAL VS COURTNEY WILLIAMS
19-L-809, DUGAN
REBECCA GOCKEL VS JOSEPH CHOI
19-L-907, DUGAN
AMY L ADAMS VS KEITH E LESTER
19-L-1015, DUGAN
ALEX WOMACK VS KYAMRA MAKHARADZE
19-L-1043, DUGAN
DEBORAH C SCHWAAB VS JOSHUA M LOMBARDI
19-L-1070, DUGAN
LORI HALL VS MARTY CHIARODO
19-L-1086, DUGAN
LARRY GARRISON VS RICK COLLINGWOOD
19-L-1089, DUGAN
PATRICIA D DENTON VS BRITTNEE S SMITH
19-L-1112, DUGAN
MICHELLE JACKSON VS CHRISTINA SEWARD
19-L-1143, DUGAN
MARIA PACE VS CITY OF ALTON
19-L-1234, DUGAN
KC KC FARMS LLC VS PASCHALL TRUCK LINES INC
19-L-1265, DUGAN
NANCY GABRIEL VS ALTON MEMORIAL HOSPITAL
19-L-1268, DUGAN
JUAN ROMERO VS FIELD SPORTS COMPLEX LLC
19-L-1289, DUGAN
JORDAN VALDEZ LAMONT #B29482 VS RAND S HALE ESTATE
19-L-1300, DUGAN
OSSIE MCFERRIN VS RYAN A KENNELL
19-L-1328, DUGAN
SCOTT SIMON VS CONTEGRA CONTRUCTION
19-L-1362, DUGAN
ALLEN FINIS VS WILD INC
19-L-1369, DUGAN
WANWISA THOMAS VS MARY MAC INC
19-L-1382, DUGAN
JESSICA CLARK VS WALTER HAIRE
19-L-1412, DUGAN
DARREN WEISS VS PATRICIA E CARTER
19-L-1542, DUGAN
LAURA SANDIDGE VS RACHEL DURHAM MD
19-L-1545, DUGAN
LORI L JOHNESSEE VS DEVYN J JONES
19-L-1579, DUGAN
NATALIE MAYES VS CHOTEAU BAY APARTMENTS
19-L-1592, DUGAN
MATTHEW BEISER VS JOSHI DHARMESH
19-L-1603, DUGAN
CANEE BROWN CS ALEXANDRA JOSEPH
19-L-1673, DUGAN
NORMA M HAHN VS DENNY J DOTY
19-L-1738, DUGAN
ROBERT ZIMMER VS AMAR SAWAR MD
19-L-1763, DUGAN
MARGARET KECK VS SANDRA MCKELVIE
19-L-1848, DUGAN
TYLER ORLANDINI VS PHILLIPS 66 COMPANY
20-L-52, DUGAN
GEORGE STRAWBRIDGE VS CITY OF ALTON ILLINOIS
20-L-88, DUGAN
KORTE & LUITJOHAN CONTRACTORS INC VS ERIE INSURANCE PROPERTY AND CASUALTY COMPANY
20-L-111, DUGAN
CARMED KS-4 VS JOEY ALLEN
12-L-263, SMITH
PAULA WARE VS WILLIE C TAYLOR
12-L-1449, SMITH
RENE BASSETT BUTLER VS SUN LIFE FINANCIAL
13-L-971, SMITH
REBECCA L MOYERS VS RAJNIKANT PATEL MD
14-L-42, SMITH
ANTONIA BUNT VS CITY OF WOOD RIVER
14-L-504, SMITH
PAUL GRAVES VS BRAVO CARE OF EDWARDSVILLE
14-L-1445, SMITH
AMANDA J FOCHT VS DAVID L BOX
15-L-902, SMITH
ERIN D STAMBAUGH VS CARMEN E INMAN
16-L-273, SMITH
LUCAS CLARK VS TRICKEY'S SERVICE INC
16-L-638, SMITH
KEITH WEEDEN VS MARLANA CLEMMONS
16-L-666, SMITH
BRIAN FARMER VS PROGRESSIVE NORTHERN INSURANCE CO
16-L-733, SMITH
JAMES RUSHING VS GERY L FORBES
16-L-1040, SMITH
BRETT E SITZMORE VS FORD MOTOR COMPANY
16-L-1567, SMITH
DAVID SHERRILL VS STATE FARM FIRE AND CASUALTY COMPANY
16-L-1640, SMITH
CARMED CM 53 LLC VS WARREN HUFF
17-L-73, SMITH
FENIX 5IV LLC VS HEATHER HUMPHREY
17-L-270, SMITH
FRANKLIN FAIR VS SSM HEALTH BUSINESS
17-L-555, SMITH
MYRA L MCKIRE VS VERONICA THUIS
17-L-732, SMITH
LISA MOXEY VS MIKAH DAVENPORT
17-L-757, SMITH
KENSON GRAIN COMPANY LP VS MCCLASKEY FEED CO
17-L-1211, SMITH
COLLEEN OVERSTREET VS MIROSLAWA INC
17-L-1262, SMITH
TAMMY SMITH VS RAJNIKANT PATEL MD
17-L-1359, SMITH
LINDA F BECKER VS LINDA C BAKER
17-L-1473, SMITH
JOYCE STUNSON VS DANIEL KLEIER
17-L-1712, SMITH
JAMES P MURRAY VS THERAPEUTIC AND DIAGNOSTIC IMAGING LLC
17-L-1720, SMITH
SARAH J MYERS VS ROBERT BETTORF
18-L-08, SMITH
RONALD EILERS VS ELMER EILERS
18-L-56, SMITH
DAVID J BEASLEY VS ROBERT D ABEL
18-L-104, SMITH
KATHLEEN HALWACHS VS CARLA L HARRIS
18-L-152, SMITH
JOHN A GAGNE VS MERIDIAN VILLAGE ASSOCIATION
18-L-279, SMITH
SUPREME CARPENTRY VS CONTEGRA CONSTRUCTION
18-L-330, SMITH
DAVID J RAY VS DAVID LAUSCHKE
18-L-335, SMITH
THOMAS DENNIS VS SUNCOKE TECHNOLOGY AND DEVELOPMENT LLC
18-L-376, SMITH
FAITH CARE LLC VS CHARLES BERSIN
18-L-396, SMITH
RICK L JONES VS BRADLEY R JONES
18-L-428, SMITH
ALOYSIA ELLIOTT VS CITY OF ALTON
18-L-477, SMITH
TIMOTHY ABERNATHY VS JOE HAMILTON
18-L-499, SMITH
RYAN SHELTON VS SOUTHWESTERN ILLINOIS HEALTH FACILITIES
18-L-537, SMITH
PATRICIA LAWRENCE VS ALEXANDER HEIMAN
18-L-628, SMITH
MIA SWISHER VS DEREK MACHENS
18-L-678, SMITH
CARRIE SANDERS VS DAWSON HEALTHCARE
18-L-685, SMITH
SHERYL DOBRINICH VS MACS CONVENIENCE
18-L-748, SMITH
WESLEY WOLBERT VS DAVID L BONE
18-L-971, SMITH
LEAH FLACK VS STEVEN MCAULEY
18-L-984, SMITH
KEVIN D MOGENSEN VS SCF LEWIS AND CLARK FLEETING LLC
18-L-985, SMITH
SCOTT D TOLIE VS ST JUDE MEDICAL INC
18-L-1206, SMITH
GEORGE THAYER VS STEPHEN DUFFY
18-L-1268, SMITH
KYREN LOUIS VS DARRELL SMITH
18-L-1347, SMITH
CEDARHURST OF EDWARDSVILLE OPERATOR LLC VS SARA HOELSCHER
18-L-1491, SMITH
ANDREW DOLAHITE VS ANDREW RUSSELL MD
18-L-1688, SMITH
ANGELA LENORMAND VS EVAN RIVERA
19-L-377, SMITH
CINDY SUMMERS VS SM PROPERTIES LLC
19-L-380, SMITH
PAMELA SMITH VS CHRIS BREITWEISER
19-L-499, SMITH
AMERICAN EXPRESS VS CHRISTOPHER SAUL
19-L-556, SMITH
AUDREY OSBORN VS PLOCHER CONSTRUCTION COMPANY INC
19-L-575, SMITH
KENNETH ROBERTS VS 111 SALVAGE LLC
19-L-597, SMITH
CARLOS S MORSE VS ALL CITIES RECOVERY AGENCY INC
19-L-625, SMITH
RUTH D JOYCE VS AMERICAN LEGION EAST ALTON POST 794
19-L-658, SMITH
ALLISON MEYER VS JESSICA SOTO
19-L-669, SMITH
JACOB FRY VS STUART DABBS
19-L-683, SMITH
GLORIA LOPEZ VS BAILY INTERNATIONAL INC
19-L-765, SMITH
ADRIENNE N DAVID VS TANNER W WHITE
19-L-782, SMITH
MILISSA MARTIN VS BRONTE FENCEL
19-L-793, SMITH
BRITTANY N HEWITT VS DBJ AUTOMOTIVE II INC D/BA/ JD BYRIDER OF WOOD RIVER
19-L-805, SMITH
KENNETH SNYDERS VS DONALD M NAEVE
19-L-966, SMITH
MITCHELL ADAMS VS HOME DEPOT USA INC
19-L-1002, SMITH
ANDREW CALLOWAY VS STATE FARM MUTUAL AUTOMOBILE INSURANCE COMPANY
19-L-1088, SMITH
BETTY J MILLER VS CHARLES D DONLEY
19-L-1172, SMITH
BETTY JONES VS QUARTELL WEST CRENSHAW
19-L-1180, SMITH
VICKI DURHAM VS CITY OF HIGHLAND
19-L-1217, SMITH
ANJANETT FRANKLIN VS KIM FAZIO
19-L-1239, SMITH
GLEN KALAGIAN VS PHILLIPS 66 COMPANY
19-L-1242, SMITH
MEAGAN DICK VS CENTRAL PARK LLC
19-L-1262, SMITH
WILLIAM VALENZUELA VS DONALD HOLMES
19-L-1361, SMITH
JOHN N CRAIG VS HELIA HEALTHCARE
19-L-1439, SMITH
DONNA K LIMPERT VS KITCO CARGO INC
19-L-1467, SMITH
EDWARD E CRAWFORD VS LARRY D BRYAN
19-L-1591, SMITH
CHS INC VS MONINGER EXCAVATING COMPANY
19-L-1681, SMITH
JANET HARRIS VS JACELYNN NORMAN
19-L-1717, SMITH
MARY L OGLE VS AUSTIN SLIMICK
19-L-1740, SMITH
GARY L CLARK VS GRANITE CITY ILLINOIS
20-L-47, SMITH
1:30 P.M.
DIANN COLLIER VS KCJ MANAGEMENT SERVICES COMPANY
17-L-298, RUTH
SYDNEY DMOCHOWSKI VS MICHAEL ANDERSON
18-L-1066, RUTH
Thursday, May 21
9:00 A.M.
KRTISTI NASELLO VS ALTON MULTISPECIALISTS LTD
15-L-273, DUGAN
RHEALYN ALEXANDER VS SOUTHWESTERN ILLINOIS HEALTH FACILITIES
19-L-359, DUGAN
GEORGE STRAWBRIDGE VS CITY OF ALTON ILLINOIS
20-L-88, DUGAN
KELLIN JOHNS VS CLUB FITNESS OF ALTON LLC
18-L-80, SMITH
Friday, May 22
9:00 A.M.
CHRISTOPHER SAUL VS ERIE INSURANCE COMPANY
19-L-1850, THRELKELD
10:00 A.M.
JEFFREY A CORBIN VS ALLSTATE CORPORATION
16-L-880, DUGAN
FLORA ODUM VS GATEWAY MOTORSPORTS PARK
17-L-632, DUGAN