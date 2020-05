Madison County civil docket May 18-22

Tuesday, May 19

11:00A.M.

DEBRA WILSON VS PETERSEN HEALTH QUALITY LLC

19-L-812, DUGAN

1:00 P.M.

ANN NORRIS VS RANDALL GIBERSON

18-L-784, DUGAN

Wednesday, May 20

9:00 A.M.

MICHELLE L DUBLAR VS BRIAN K FRANCE

18-L-1111, HARRISON

HUBBARD MILLER VS STEARS PROPERTY COMPANY

12-L-579, RUTH

GEORGE YOUNGBAUER VS MATTHEW J CATES

14-L-1065, RUTH

MIROSLAWA FIGUEROA VS FRANK JUSUFI A/K/A FETO JUSUFI

14-L-1311, RUTH

LISA HALL INDIVIDUALLY VS AO SMITH CORPORATION

15-L-1272, RUTH

JODEE L GILLESPIE VS KEITH GOFF

16-L-1101, RUTH

JAMIE BETZINGER VS MADISON COUNTY

16-L-1180, RUTH

ERIN STAMBAUGH VS ROBERT BEHME

16-L-1533, RUTH

DEBORAH J PRATT VS CENTURY 21 HARTMANN REALTORS

17-L-300, RUTH

DR ALBERT TRTANJ VS THE CITY OF GRANITE CITY

17-L-420, RUTH

JEROME BATES AS ADMINISTRATOR OF THE ESTATE OF JUDITH BATES VS ALTON REHABILITATION AND NURSING CENTER LLC

17-L-597, RUTH

MADISON MILLER VS FIVE STAR LEARNING CENTERS

17-L-1167, RUTH

SHEILA SHRUM NORMAN VS TERRY DIXON

17-L-1193, RUTH

THOMAS J PITTMAN VS TYLER A BRAUER

17-L-1667, RUTH

FREDERICK DUNHAM VS SPEEDCO INC D/B/A SPEED CO TRUCK LUBE AND TIRES

18-L-67, RUTH

MICHAEL DEIST VS TRKYMIK INC D/B/A RIVERSIDE SALOON

18-L-180, RUTH

MANUEL SEGURA VS AMEANNA HAMILTON

18-L-189, RUTH

CORA L MCMORRIS VS GABRIEL J WOOD

18-L-566, RUTH

DEMETRIC LACEY VS MICHAEL WANOUS

18-L-629, RUTH

RICK JONES VS JARED WINTERS

18-L-1391, RUTH

MARILYN ALFORD INDIVIDUALLY VS TURTLE WAX INC

18-L-1436, RUTH

TOMMY CHEUNG VS LYNETTE STANLEY

18-L-1531, RUTH

PAUL WOOD VS JASON SCHUEREN

19-L-18, RUTH

LINDA KIRN VS LUKAS MARKHAM

19-L-21, RUTH

ALICIA TROY VS ROVAN MOTORS INC

19-L-104, RUTH

DAMIAN G COWAN VS ROVEY SEED COMPANY

19-L-293, RUTH

THEODORE SCHROEDER VS DART TRANSIT COMPANY

19-L-339, RUTH

RONALD HARGRAVE VS GREGORY L FEYERABEND

19-L-417, RUTH

ALGENON WILSON VS ASHLEY S CLARK

19-L-500, RUTH

ROSALYN BEAMON VS EDWARD J REED

19-L-510, RUTH

JACOB GAMBLE VS STATE FARM FIRE AND CASUALTY COMPANY

19-L-810, RUTH

SELONE WILLIAMS VS TAYLOR HANSEN

19-L-968, RUTH

MICHELLE L CORDIC VS EDI TRANSPORT LLC

19-L-1019, RUTH

PHILADELPHIA INDEMNITY INSURANCE COMPANY VS L&K FIRE PROTECTION INC

19-L-1152, RUTH

DAVID C HUNTER VS CARSON PHIPPS

19-L-1162, RUTH

ERIC BRANNON VS STEPHANIE SMITH

19-L-1179, RUTH

KARA BLOCKTON VS OCAMPO JO ROSALES

19-L-1431, RUTH

LAVETTE BUTLER VS BRIANT MILLS

19-L-1469, RUTH

TRENTON L OSTER VS ROBERT LEONARD

19-L-1498, RUTH

SUNBELT RENTALS INC VS INNOVATED CONSTRUCTION LLC

19-L-1543, RUTH

RYAN GENTELIN VS ROGER LAWVER

19-L-1590, RUTH

RANDY KLOCKE VS LDC HOMES INC

19-L-1644, RUTH

MELISSA PEARSON VS RONALD RUTHERFORD

19-L-1671, RUTH

SUE HOLT VS OSF HEALTHCARE SYSTEM

19-L-1715, RUTH

APRIL J PAYNE VS CURSTAN D STIFF

19-L-1819, RUTH

AUBREY KELLER VS CITY OF EDWARDSVILLE

20-L-148, RUTH

STEPHAN DAVENPORT VS CATHERINE WIKOFF

09-L-1022, DUGAN

ROBERT L QUICK JR VS JOSHUA R WEIDNER

15-L-310, DUGAN

RICARDO SURIA VS BARRON A HOLLANQUEST JR

16-L-1468, DUGAN

MELISSA M BENCH VS LILIANA S MUELLER

17-L-182, DUGAN

ALICIA A BURKETT VS VARGAS P ROCIO

17-L-607, DUGAN

REGINA ATNIP INDIVIDUALLY VS KIMBERLY FELDHAKE

17-L-607, DUGAN

JOSHUA WILLIAMSON VS KEHRER BROTHERS CONSTRUCTION INC

17-L-868, DUGAN

KENNETH KEEVEN VS SHERRI STEWARD

17-L-1246, DUGAN

DUSTIN J ROBBINS VS SHRINAY CONSTRUCTION LLC

17-L-1307, DUGAN

BEVERLEY MANOOGIAN VS MERIDIAN VILLAGE ASSOCIATION

17-L-1642, DUGAN

BRYAN HARR VS PHILLIP CLUTTS

18-L-304, DUGAN

BENJAMIN DONNA VS JOANNA HENDRICKS

18-L-458, DUGAN

STEVEN BERNSTEIN VS MICHAEL CLEMENTS

18-L-609, DUGAN

CAROL BLANKENSHIP VS KEVIN SHADY MD

18-L-974, DUGAN

MAAG HOLDINGS LLC VS CITY OF WOOD RIVER

18-L-1039, DUGAN

BOBBIE BROWN VS ALAINA MEYER

18-L-1086, DUGAN

TIFFANY T LESTER VS JOSEPH J ERNST

18-L-1149, DUGAN

THERESA A BROWN VS BETTE SCHENK

18-L-1193, DUGAN

MORGAN ROBERTSON VS STATE FARM MUTUAL AUTOMOBILE INSURANCE COMPANY

18-L-1292, DUGAN

GLENDA DEGLER VS REBECCA DECKER

18-L-1306, DUGAN

SANDRA GRIFFIN VS ALICE KETCHUM

18-L-1513, DUGAN

ROBIN DERRY VS CATHERINE WRIGHT

18-L-1530, DUGAN

ROBERT SCHNELTEN VS A Z WELDING AND MACHINE INC

19-L-134, DUGAN

LINDA DAVIS VS KAREN CATT

19-L-199, DUGAN

VIRGINIA RICE VS JOSEPH MERSINGER

19-L-228, DUGAN

BETTY PRICE VS EL POLLO CORPORATION D/B/A LITTLE MEXICO RESTAURANT

19-L-231, DUGAN

CAROLYN YINGER VS KELLI S FLETCHER

19-L-295, DUGAN

MARQUEZ MONTALVO VS DAVID BACHER

19-L-302, DUGAN

KATHERINE ISABLE VS RONALD GILLELAND

19-L-643, DUGAN

AMY L HALDAMAN VS ROBERTA DICKERSON

19-L-752, DUGAN

KENDRA ROSS WALL VS MICHELLE MRAZ

19-L-797, DUGAN

BARBARA SEAMAN VS STEAK N SHAKE ENTERPRISES INC

19-L-836, DUGAN

TERRI ZIELONKO VS ALL PHASES CONTRUCTION LLC

19-L-878, DUGAN

RICHARD L BENZ VS BENNIE J DUDLEY

19-L-956, DUGAN

NICOLE KOLESKE VS SAMUEL MARBURGER

19-L-1000, DUGAN

DEMOND SHAW VS RONALD THOMAS

19-L-1049, DUGAN

BRANDI STEWART VS MASON CZAR

19-L-1181, DUGAN

MYSHIA B WALKER VS DAVID THOMPSON

19-L-1218, DUGAN

RICK HAGEN VS BRADLEY STOCKMAN

19-L-1598, DUGAN

ANDREW MARTENS VS JAMES S RANDAZZO

19-L-1768, DUGAN

OSF HEALTHCARE SYSTEM VS ROBERT A BRENNER

20-L-82, DUGAN

GERALD PHILABAUN VS STATE FARM FIRE AND CAUSALTY COMAPNY

20-L-153, DUGAN

TIFFANY CORBIN VS SAINT ANTHONYS HEALTH CENTER

13-L-592, SMITH

COLLETTE COURTION VS 3M

13-L-995, SMITH

GARY PARKS VS CHECKERED EXPRESS INC

14-L-1765, SMITH

KEVIN W SUMNER VS SCOTT KILBURY

16-L-182, SMITH

KARI L YOCHUM VS N ISO MAHIHKAN F/K/A MICHAEL S MOORE

16-L-605, SMITH

ROBERT C WILLIAMS VS PREMIER CDL TRAINING SERVICES LLC

16-L-369, SMITH

RANDY WOODRUFF VS LOUIE TETTATON

16-L-1271, SMITH

CYNTHIA DAVIDSON VS 3M COMPANY

16-L-1392, SMITH

CHRIS GILREATH VS VILLAGE OF HARTFORD

16-L-1761, SMITH

ALTON KEY GROUP LLC VS VIP DESIGN RENOVATIONS LLC

17-L-1181, SMITH

STEVEN M RIPPY VS JEREMY D SPIROFF

18-L-94, SMITH

DAVID DONALD VS HEATHER SHERMAN

18-L-271, SMITH

ALOYSIA ELLIOTT VS CITY OF ALTON

18-L-477, SMITH

LAWRENCE HENDERSON VS CLEAN AS A WHISTLE LLC

18-L-541, SMITH

ERIC V HARR VS PHILLIP E CLUTTS

18-L-564, SMITH

DENISE ARENDELL VS SCOTT LOLLAR

18-L-825, SMITH

CAROLINA CASUALTY INSURANCE COMPANY VS MCLANAHAN TOWING

18-L-885, SMITH

JAMES HAEFFNER VS XPO LOGISTICS FREIGHT

18-L-1078, SMITH

ERIC SCHUMACHER VS AMANDA CANADA

18-L-1123, SMITH

ALEXANDRA STARKEY VS ROBERT BOWLER

18-L-1157, SMITH

JENNIFER HARRISON VS THE GARDEN KINGDOM INC

18-L-1247, SMITH

CARRIL RAMSEY VS CEDARHURST ASSISTED LIVING AND MEMORY CARE

18-L-1714, SMITH

SHARREN M GALVAN VS TRAVIS A SACKETT

19-L-170, SMITH

DEBRA WHITE VS PATRICIA SIMMONS

19-L-194, SMITH

DIANA WILMSMEYER VS ANDREW GRAPPERHAUS

19-L-340, SMITH

LOLA V KEPHART VS ESTEL FOODS INC

19-L-369, SMITH

HEATHER WILLIAMS VS ROBERT E STOCKS

19-L-532, SMITH

MARK LASH VS ELMWOOD NURSING AND REHABILITATION CENTER LLC

19-L-613, SMITH

CASEY KING VS ROGER LADAGE

19-L-846, SMITH

DEBORAH BOWMAN VS MERIDIAN VILLAGE ASSOCIATION

19-L-1016, SMITH

BURRAE ROCHA VS WANNETTA AKERS

19-L-1069, SMITH

MARGARET MURRAY VS GARRETT MILLER

19-L-1230, SMITH

TANYA L KORUNKA VS FRANCES WATTS

19-L-1278, SMITH

DONALD WARD VS CHAD BURTON

19-L-1288, SMITH

RONALD GILCHRESE VS RIVERBEND BILLIARDS AND GRILL

19-L-1387, SMITH

JONATHAN PRIEPOT VS SARA C MILLER

19-L-1416, SMITH

ROSANNA ALSOP VS SHERINA DAVIS

19-L-1440, SMITH

ERIN MCBRIDE VS ANITA ANTHONY

19-L-1499, SMITH

ALANNA ALLARD VS RIVERBEND BILLIARDS AND GRILL

19-L-1508, SMITH

CHAD E GILL VS BRUCE GRENZEBACH

19-L-1600, SMITH

MARION B POOLE VS DAIRY QUEEN

19-L-1620, SMITH

HOPE RUDY VS CAMERON FLECK

19-L-1637, SMITH

MELVIN E J THOMAS VS FRANCES M PONDER

19-L-1708, SMITH

HEATHER HUSTON VS ZACHARY MILLER

19-L-1806, SMITH

DARRIN WILLSON VS JANICE WHITEHEAD

20-L-01, SMITH

DAVID KEOUGH VS BETHALTO COMMUNITY UNIT SCHOOL DISTRICT #8

20-L-24, SMITH

SCOTT EARNESTINE VS SERGE MARINKOVIC

20-L-263, SMITH

10:30 A.M.

BRENDA S PHILLIPS VS CHRISTOPHER HOGAN

13-L-775, RUTH

ROBERT JONES VS METALS USA BUILDING PRODUCTS CANADA INC

14-L-314, RUTH

KENNETH E HOPPER VS DEAN TIEPELMAN

14-L-1247, RUTH

REBECCA MERRILL VS OSBEC MEDICAL OF SOUTHERN ILLINOIS LLC

15-L-282, RUTH

JACKIE A YOUNG VS NORMA J FERRARI

15-L-508, RUTH

MAJOR GRANGER JR VS BRUCE HOHNSBEHN

15-L-1194, RUTH

GARY PATRICK STERR VS JESSICA TRAME

15-L-1337, RUTH

COLIN HARRIS VS DAVE AND JUDY'S INC

16-L-702, RUTH

BARBARA A DITTMAR VS JAMES A KLIEFOTH

16-L-1047, RUTH

MICHAEL ROEDER VS JASON D SMITH

16-L-1467, RUTH

ERIC DALTON VS BILLY WELLS AND UNKNOWN ASSAILANT

17-L-1115, RUTH

PAMELA R NICHOLS VS NIGHTLIFE PROMOTIONS LLC

17-L-1174, RUTH

KELLY M VERFUTH

17-L-1242, RUTH

KENA HANKINS VS KATHERINE SPENCER

17-L-1365, RUTH

US NITRO BLASTING AND ENVIRONMENTAL LLC VS MEYLAN ENTERPRISES INC

17-L-1551, RUTH

PAULA JOHNSON VS PRAIRIE FARMS DAIRY INC

17-L-1562, RUTH

TYLER GRAF VS THOMAS L FIERGE

17-L-1626, RUTH

HEATHER HARRIS VS KATHERINE LASK

17-L-1467, RUTH

MATTHEW JOHNSON VS CHARLES N DAVIS

18-L-361, RUTH

JUDITH A STEELE VS JACOB DALTON

18-L-366, RUTH

RICK L JONES VS KIM S DELP

18-L-429, RUTH

IRENE D BARNES VS RUBEN J PATTERSON

18-L-451, RUTH

ROSALIND CARRASCO VS CITY OF GRANITE CITY

18-L-812, RUTH

RODNEY OVERSTREET VS ATLANTIS POOLS INC

18-L-855, RUTH

RICHARD WOOLEY VS AGENCY FOR COMMUNITY TRANSIT

18-L-913, RUTH

COREY HOWARD VS KATHLEEN RAMSEY

18-L-996, RUTH

OLIVIA A FORBES VS MADISON COUNTY MASS TRANSIT DISTRICT

18-L-1017, RUTH

ALAN B COLE VS BERRYMAN PRODUCTS INC

18-L-1024, RUTH

JEANNE BELMAN VS STEFFIS BAR AND GRILL

18-L-1115, RUTH

MARY A WILLIAMS VS GENERAL PARTS DISTRIBUTION LLC

18-L-1122, RUTH

WILLIAM LANDOLT VS ORVILLE HAGGARD

18-L-1267, RUTH

ANGELA GRAY REP OF EST OF CHAD M GRAY DEC VS KHAMEE MO D/B/A RUEBEL HOTEL AND RESTAURANT

18-L-1322, RUTH

WILLIE LANFAIR VS JOHN CATLETT

18-L-1335, RUTH

MIKE BLEMASTER VS RITA L PARCEL

18-L-1340, RUTH

ZACHARY STEWART VS GP TRANSPORTATION COMPANY

18-L-1412, RUTH

ROGER HOWENSTEIN VS MANUEL M CHIGUIL

18-L-1562, RUTH

TONY RUJAWITZ VS GRANT M GERDELMAN

18-L-1587, RUTH

DENA R LEWIS VS TERESA K FERGUSON

18-L-1632, RUTH

ROBERT PEARMAN VS JANE DOE

19-L-11, RUTH

HARPER SMAY VS VILLAGE OF GODFREY

19-L-90, RUTH

MIDLAND STATES BANK VS E MERCHANT CASH ADVANCE

19-L-200, RUTH

CATHLEEN SHELTON VS ENVIRO TECH INTERNATIONAL INC

19-L-355, RUTH

MADELYN A BERNARD VS MAISEY WATSON

19-L-555, RUTH

JAVON SMITH VS UNIQUE INSURANCE COMPANY

19-L-574, RUTH

FRANCES LEADY VS TAYLOR LAMBERT

19-L-633, RUTH

KELSIE FLATT VS JESSE BRADSHAW

19-L-663, RUTH

DONALD LAROCK JR VS COMMUNITY TITLE AND ESCROW LTD

19-L-682, RUTH

KELLIE L WHITE VS GRANITE CITY ILLINOIS

19-L-703, RUTH

CARLA ELLIOTT VS ANTHONY DURBIN

19-L-733, RUTH

ANGELA AGLES KEMPFER VS BELLMORE CENTER LLC

19-L-813, RUTH

RONALD BROWN VS SUSAN EAKER

19-L-935, RUTH

REBECCA DRANNON VS TIFFANY L LASH

19-L-1103, RUTH

CRISTA N STOVER VS MICHAEL A MILLER

19-L-1126, RUTH

FARM CREDIT ILLINOIS PCA VS MATTHEW BANDY

19-L-1193, RUTH

JAMES E JOSEPH VS ALTON MEMORIAL HOSPITAL

19-L-1219, RUTH

JOSEPH A BOSTON VS JERRY KNOCHE

19-L-1235, RUTH

LA CROSS DENTAL LLC VS JOSEPH GROSS

19-L-1276, RUTH

FELISHA FRIES VS ROCIO DESANTIAGO

19-L-1329, RUTH

RONALD D JONES VS PROGRESSIVE NORTHERN INSURANCE COMPANY

19-L-1370, RUTH

CORLOTTA HARRIS VS DBJ AUTOMOTIVE II

19-L-1445, RUTH

CATHERINE STRAUB VS CAROLYN HERRERA

19-L-1504, RUTH

MARVIN L SIMON VS BRUCE D JONES

19-L-1674, RUTH

VIRGINIA L HALM VS MURPHY ETHINGTON

19-L-1687, RUTH

LISA TUMBLE VS SHELL OIL COMPANY

12-L-2083, DUGAN

BETTY MCINTOSH VS PARRIS I MCINTOSH

16-L-71, DUGAN

DENISE SPARKS VS GREGORY SMITH

16-L-234, DUGAN

TANNER BIECHLER VS TRIPLE L AG SUPPLY INC

16-L-284, DUGAN

CHARLES EDWIN TWESTEN AS SURVIVING SPOUSE OF ELAINE M TWESTEN VS BLAKE A JOHNSON

16-L-835, DUGAN

TOBY THOMAS VS MIKE HANFELDER D/B/A HANFELDERS TREE SERVICE

16-L-1048, DUGAN

DAWN SILVA VS BONNII CHAVEZ

16-L-1115, DUGAN

SHONNON N EASLEY VS TERRA PROPERTIES

16-L-1397, DUGAN

JULIE KNIGHT VS THOMAS HILL MD

16-L-1621, DUGAN

DAVID HALE VS CITY OF VENICE

17-L-243, DUGAN

APRIL B MOORE VS SHERRY K RADAE

17-L-608, DUGAN

CARRIE L KESSLER VS SARRAH M CHEUNG

17-L-1018, DUGAN

MICHELE S MUIN VS KATHERINE F BURNS

17-L-1414, DUGAN

MARGARET MANLEY VS JOHN A KLEEMAN

17-L-1572, DUGAN

ROBERT MARSHALL VS NIGHTLIFE PROMOTIONS

18-L-282, DUGAN

JORDAN CLARK VS SCOTT AULABAUGH

18-L-407, DUGAN

RACHEL H ROOSE VS KATELYN MILLER

18-L-673, DUGAN

CHARLES CROWDER VS PHILLIPS 66

18-L-779, DUGAN

ANGELA KLEIN VS PARKSIDE ESTATES

18-L-810, DUGAN

JENNIFER WOOD VS DOITS VILLAGE INN

18-L-881, DUGAN

HEATHER L ROBERTS VS DR RICHARD NICOL

18-L-1255, DUGAN

DUSTIN BRAY VS ANNETTE ANDERSON

18-L-1279, DUGAN

JAMES R KIELTY JR VS JACOB BELL

18-L-1349, DUGAN

LEXA J CURTIS VS YUSSUF J MOHAMED

18-L-1409, DUGAN

BARBARA J FELDMAN VS SCOTT SMITH

18-L-1481, DUGAN

SANDRA GRIFFIN VS ALICE KETCHUM

18-L-1513, DUGAN

WILLIAM OGDEN VS NATIONAL COUNCIL OF YOUNG MEN'S CHRISTIAN ASSOCIATIONS

18-L-1639, DUGAN

BRADLEY A LAVITE VS DEBRA MING-MENDOZA

18-L-1731, DUGAN

JENNIFER HARTMAN VS BRYAN S TABB

19-L-16, DUGAN

JAMES OBRYAN VS KERRY LORTS

19-L-84, DUGAN

JOSE M SANCHEZ VS AMAZON INC

19-L-110, DUGAN

CURTIS CAMPBELL VS WALTER PINGEL

19-L-191, DUGAN

JOHN MULDOON VS KARSTEN VAN VELSOR

19-L-258, DUGAN

JUNE HAYES VS BNSCHREIBER INC

19-L-456, DUGAN

KALEISHA WATTS VS FOUNDERS INSURANCE COMPANY

19-L-580, DUGAN

TAMMY MITCHELL VS DONNEISHA JONES

19-L-623, DUGAN

COLLETTE W ANDRE VS VCH LLC

19-L-632, DUGAN

KYLE OGLE VS JAMARKUS A MIKE

19-L-654, DUGAN

DAVID BAILEY VS JOSHUA GEIL

19-L-692, DUGAN

SHARON BAZZELL VS STATE FARM FIRE AND CASUALTY COMPANY

19-L-739, DUGAN

CARISSA TEAL VS COURTNEY WILLIAMS

19-L-809, DUGAN

REBECCA GOCKEL VS JOSEPH CHOI

19-L-907, DUGAN

AMY L ADAMS VS KEITH E LESTER

19-L-1015, DUGAN

ALEX WOMACK VS KYAMRA MAKHARADZE

19-L-1043, DUGAN

DEBORAH C SCHWAAB VS JOSHUA M LOMBARDI

19-L-1070, DUGAN

LORI HALL VS MARTY CHIARODO

19-L-1086, DUGAN

LARRY GARRISON VS RICK COLLINGWOOD

19-L-1089, DUGAN

PATRICIA D DENTON VS BRITTNEE S SMITH

19-L-1112, DUGAN

MICHELLE JACKSON VS CHRISTINA SEWARD

19-L-1143, DUGAN

MARIA PACE VS CITY OF ALTON

19-L-1234, DUGAN

KC KC FARMS LLC VS PASCHALL TRUCK LINES INC

19-L-1265, DUGAN

NANCY GABRIEL VS ALTON MEMORIAL HOSPITAL

19-L-1268, DUGAN

JUAN ROMERO VS FIELD SPORTS COMPLEX LLC

19-L-1289, DUGAN

JORDAN VALDEZ LAMONT #B29482 VS RAND S HALE ESTATE

19-L-1300, DUGAN

OSSIE MCFERRIN VS RYAN A KENNELL

19-L-1328, DUGAN

SCOTT SIMON VS CONTEGRA CONTRUCTION

19-L-1362, DUGAN

ALLEN FINIS VS WILD INC

19-L-1369, DUGAN

WANWISA THOMAS VS MARY MAC INC

19-L-1382, DUGAN

JESSICA CLARK VS WALTER HAIRE

19-L-1412, DUGAN

DARREN WEISS VS PATRICIA E CARTER

19-L-1542, DUGAN

LAURA SANDIDGE VS RACHEL DURHAM MD

19-L-1545, DUGAN

LORI L JOHNESSEE VS DEVYN J JONES

19-L-1579, DUGAN

NATALIE MAYES VS CHOTEAU BAY APARTMENTS

19-L-1592, DUGAN

MATTHEW BEISER VS JOSHI DHARMESH

19-L-1603, DUGAN

CANEE BROWN CS ALEXANDRA JOSEPH

19-L-1673, DUGAN

NORMA M HAHN VS DENNY J DOTY

19-L-1738, DUGAN

ROBERT ZIMMER VS AMAR SAWAR MD

19-L-1763, DUGAN

MARGARET KECK VS SANDRA MCKELVIE

19-L-1848, DUGAN

TYLER ORLANDINI VS PHILLIPS 66 COMPANY

20-L-52, DUGAN

GEORGE STRAWBRIDGE VS CITY OF ALTON ILLINOIS

20-L-88, DUGAN

KORTE & LUITJOHAN CONTRACTORS INC VS ERIE INSURANCE PROPERTY AND CASUALTY COMPANY

20-L-111, DUGAN

CARMED KS-4 VS JOEY ALLEN

12-L-263, SMITH

PAULA WARE VS WILLIE C TAYLOR

12-L-1449, SMITH

RENE BASSETT BUTLER VS SUN LIFE FINANCIAL

13-L-971, SMITH

REBECCA L MOYERS VS RAJNIKANT PATEL MD

14-L-42, SMITH

ANTONIA BUNT VS CITY OF WOOD RIVER

14-L-504, SMITH

PAUL GRAVES VS BRAVO CARE OF EDWARDSVILLE

14-L-1445, SMITH

AMANDA J FOCHT VS DAVID L BOX

15-L-902, SMITH

ERIN D STAMBAUGH VS CARMEN E INMAN

16-L-273, SMITH

LUCAS CLARK VS TRICKEY'S SERVICE INC

16-L-638, SMITH

KEITH WEEDEN VS MARLANA CLEMMONS

16-L-666, SMITH

BRIAN FARMER VS PROGRESSIVE NORTHERN INSURANCE CO

16-L-733, SMITH

JAMES RUSHING VS GERY L FORBES

16-L-1040, SMITH

BRETT E SITZMORE VS FORD MOTOR COMPANY

16-L-1567, SMITH

DAVID SHERRILL VS STATE FARM FIRE AND CASUALTY COMPANY

16-L-1640, SMITH

CARMED CM 53 LLC VS WARREN HUFF

17-L-73, SMITH

FENIX 5IV LLC VS HEATHER HUMPHREY

17-L-270, SMITH

FRANKLIN FAIR VS SSM HEALTH BUSINESS

17-L-555, SMITH

MYRA L MCKIRE VS VERONICA THUIS

17-L-732, SMITH

LISA MOXEY VS MIKAH DAVENPORT

17-L-757, SMITH

KENSON GRAIN COMPANY LP VS MCCLASKEY FEED CO

17-L-1211, SMITH

COLLEEN OVERSTREET VS MIROSLAWA INC

17-L-1262, SMITH

TAMMY SMITH VS RAJNIKANT PATEL MD

17-L-1359, SMITH

LINDA F BECKER VS LINDA C BAKER

17-L-1473, SMITH

JOYCE STUNSON VS DANIEL KLEIER

17-L-1712, SMITH

JAMES P MURRAY VS THERAPEUTIC AND DIAGNOSTIC IMAGING LLC

17-L-1720, SMITH

SARAH J MYERS VS ROBERT BETTORF

18-L-08, SMITH

RONALD EILERS VS ELMER EILERS

18-L-56, SMITH

DAVID J BEASLEY VS ROBERT D ABEL

18-L-104, SMITH

KATHLEEN HALWACHS VS CARLA L HARRIS

18-L-152, SMITH

JOHN A GAGNE VS MERIDIAN VILLAGE ASSOCIATION

18-L-279, SMITH

SUPREME CARPENTRY VS CONTEGRA CONSTRUCTION

18-L-330, SMITH

DAVID J RAY VS DAVID LAUSCHKE

18-L-335, SMITH

THOMAS DENNIS VS SUNCOKE TECHNOLOGY AND DEVELOPMENT LLC

18-L-376, SMITH

FAITH CARE LLC VS CHARLES BERSIN

18-L-396, SMITH

RICK L JONES VS BRADLEY R JONES

18-L-428, SMITH

ALOYSIA ELLIOTT VS CITY OF ALTON

18-L-477, SMITH

TIMOTHY ABERNATHY VS JOE HAMILTON

18-L-499, SMITH

RYAN SHELTON VS SOUTHWESTERN ILLINOIS HEALTH FACILITIES

18-L-537, SMITH

PATRICIA LAWRENCE VS ALEXANDER HEIMAN

18-L-628, SMITH

MIA SWISHER VS DEREK MACHENS

18-L-678, SMITH

CARRIE SANDERS VS DAWSON HEALTHCARE

18-L-685, SMITH

SHERYL DOBRINICH VS MACS CONVENIENCE

18-L-748, SMITH

WESLEY WOLBERT VS DAVID L BONE

18-L-971, SMITH

LEAH FLACK VS STEVEN MCAULEY

18-L-984, SMITH

KEVIN D MOGENSEN VS SCF LEWIS AND CLARK FLEETING LLC

18-L-985, SMITH

SCOTT D TOLIE VS ST JUDE MEDICAL INC

18-L-1206, SMITH

GEORGE THAYER VS STEPHEN DUFFY

18-L-1268, SMITH

KYREN LOUIS VS DARRELL SMITH

18-L-1347, SMITH

CEDARHURST OF EDWARDSVILLE OPERATOR LLC VS SARA HOELSCHER

18-L-1491, SMITH

ANDREW DOLAHITE VS ANDREW RUSSELL MD

18-L-1688, SMITH

ANGELA LENORMAND VS EVAN RIVERA

19-L-377, SMITH

CINDY SUMMERS VS SM PROPERTIES LLC

19-L-380, SMITH

PAMELA SMITH VS CHRIS BREITWEISER

19-L-499, SMITH

AMERICAN EXPRESS VS CHRISTOPHER SAUL

19-L-556, SMITH

AUDREY OSBORN VS PLOCHER CONSTRUCTION COMPANY INC

19-L-575, SMITH

KENNETH ROBERTS VS 111 SALVAGE LLC

19-L-597, SMITH

CARLOS S MORSE VS ALL CITIES RECOVERY AGENCY INC

19-L-625, SMITH

RUTH D JOYCE VS AMERICAN LEGION EAST ALTON POST 794

19-L-658, SMITH

ALLISON MEYER VS JESSICA SOTO

19-L-669, SMITH

JACOB FRY VS STUART DABBS

19-L-683, SMITH

GLORIA LOPEZ VS BAILY INTERNATIONAL INC

19-L-765, SMITH

ADRIENNE N DAVID VS TANNER W WHITE

19-L-782, SMITH

MILISSA MARTIN VS BRONTE FENCEL

19-L-793, SMITH

BRITTANY N HEWITT VS DBJ AUTOMOTIVE II INC D/BA/ JD BYRIDER OF WOOD RIVER

19-L-805, SMITH

KENNETH SNYDERS VS DONALD M NAEVE

19-L-966, SMITH

MITCHELL ADAMS VS HOME DEPOT USA INC

19-L-1002, SMITH

ANDREW CALLOWAY VS STATE FARM MUTUAL AUTOMOBILE INSURANCE COMPANY

19-L-1088, SMITH

BETTY J MILLER VS CHARLES D DONLEY

19-L-1172, SMITH

BETTY JONES VS QUARTELL WEST CRENSHAW

19-L-1180, SMITH

VICKI DURHAM VS CITY OF HIGHLAND

19-L-1217, SMITH

ANJANETT FRANKLIN VS KIM FAZIO

19-L-1239, SMITH

GLEN KALAGIAN VS PHILLIPS 66 COMPANY

19-L-1242, SMITH

MEAGAN DICK VS CENTRAL PARK LLC

19-L-1262, SMITH

WILLIAM VALENZUELA VS DONALD HOLMES

19-L-1361, SMITH

JOHN N CRAIG VS HELIA HEALTHCARE

19-L-1439, SMITH

DONNA K LIMPERT VS KITCO CARGO INC

19-L-1467, SMITH

EDWARD E CRAWFORD VS LARRY D BRYAN

19-L-1591, SMITH

CHS INC VS MONINGER EXCAVATING COMPANY

19-L-1681, SMITH

JANET HARRIS VS JACELYNN NORMAN

19-L-1717, SMITH

MARY L OGLE VS AUSTIN SLIMICK

19-L-1740, SMITH

GARY L CLARK VS GRANITE CITY ILLINOIS

20-L-47, SMITH

1:30 P.M.

DIANN COLLIER VS KCJ MANAGEMENT SERVICES COMPANY

17-L-298, RUTH

SYDNEY DMOCHOWSKI VS MICHAEL ANDERSON

18-L-1066, RUTH

Thursday, May 21

9:00 A.M.

KRTISTI NASELLO VS ALTON MULTISPECIALISTS LTD

15-L-273, DUGAN

RHEALYN ALEXANDER VS SOUTHWESTERN ILLINOIS HEALTH FACILITIES

19-L-359, DUGAN

GEORGE STRAWBRIDGE VS CITY OF ALTON ILLINOIS

20-L-88, DUGAN

KELLIN JOHNS VS CLUB FITNESS OF ALTON LLC

18-L-80, SMITH

Friday, May 22

9:00 A.M.

CHRISTOPHER SAUL VS ERIE INSURANCE COMPANY

19-L-1850, THRELKELD

10:00 A.M.

JEFFREY A CORBIN VS ALLSTATE CORPORATION

16-L-880, DUGAN

FLORA ODUM VS GATEWAY MOTORSPORTS PARK

17-L-632, DUGAN