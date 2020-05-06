Madison County civil docket May 11-15

Monday, May 11
9:00 A.M.
BETTY J VOSS VS BARNEY J CLARENCE
17-L-1229, DUGAN
ANN NORRIS VS RANDAL GIBERSON
18-L-784, DUGAN
JENNIFER VAN WYK VS RICJARD BOATMAN JR
09-L-806, SMITH
Thursday, May 14
9:00 A.M.
ALLAN LEWIS ON BEHALF OF HIMSELF/ALL OTHERS SIMILARLY SITUATED VS CITY OF EDWARDSVILLE
11-L-1304, HARRISON
MATTHEW E CARTER VS CITY OF ALTON
11-L-1305, HARRISON
AMY KOPESKY ON BEHALF OF HERSELF/ALL OTHERS SIMILARLY SITUATED VS CITY OF COLLINSVILLE
11-L-1306, HARRISON
DAVID FUNKHOUSER VS CITY OF GRANITE CITY
11-L-1307, HARRISON
JUDITH GRIGG VS SHEILA FUDGE TRUSTEE OF THE ALVAREITA GILES TRUST
17-L-814, HARRISON
LAWANDA MCGLOWN VS GERALD CONNER
17-L-1700, HARRISON
Friday, May 15
9:00 A.M.
KELLY M VERFUTH
17-L-1242, RUTH
JACOB GAMBLE VS STATE FARM FIRE AND CASUALTY COMPANY
19-L-810, RUTH
SELONE WILLIAMS VS TAYLOR HANSEN
19-L-968, RUTH
REBECCA DRANNON VS TIFFANY L LASH
19-L-1103, RUTH
FELISHA FRIES VS ROCIO DESANTIAGO
19-L-1329, RUTH
GINA M KASSING INDIVIDUALLY AND AS NEXT FRIEND FOR LEVI KASSING VS RONALD CHRISTLIEB
20-L-05, RUTH
J T LONG VS VERN V HOY
20-L-84, RUTH
RSAS LLC VS REMINGTON PROPERTIES LLC
20-L-141, RUTH
10:30 A.M.
CONNIE YOUNG VS WORLD WIDE TECHNOLOGY LLC
19-L-1728, RUTH