Madison County real estate Mar. 9-13

MARCH 9
ALTON
$75,000 - 3836 DAVID LN - CYNTHIA M WHITE AND ROBERT D BUTLER JR, INDIVIDUALLY AND AS HEIRS AND BENEFICIARIES UNDER THE LAST WILL AND TESTAMENT OF ROBERT D BUTLER, DECEASED TO JOEL AND PAUL WITT
$12,500 - 1916 JERSEY ST - ROBERT J FLYE TO JAKE JUNIOR GOHEEN
$116,600 - 6500 WENZEL RD - HUD TO RICHARD P CULLEN II
BETHALTO
$55,000 - 4400 WILD FLOWER RD - CHARLES F PELAN TO BRADLEY A GRUEN
COTTAGE HILLS
$14,000 - 168 MAPLE ST - GAZMEND RUSHITI TO DESTAN ALIV
EAST ALTON
$95,000 - 417 VALLEYVIEW DR - FANNIE MAE TO EMILY A FOLSOM
EDWARDSVILLE
$45,000 - 213 GRAND RAPIDS LN - GRAND VIEW HILLS LAD LLC TO FULFORD HOMES LLC
$45,000 - 217 GRAND RAPIDS LN - GRAND VIEW HILLS LAD LLC TO FULFORD HOMES LLC
$219,900 - 566 CLOVER DR - TRISHA MARTIN TO JACOB D HOLMES
GLEN CARBON
$135,000 - 184 S MAIN ST - LARRY L JONES AND DIANE S JONES JOINT TENANCY TRUST TO PREMIER AV HOLDINGS LLC
GODFREY
$125,000 - 4709 VILLAGE DR - BONNIE D GAUNTT, SURVIVING JOINT TENANT OF ROBERT N GAUNTT, DECEASED TO ADDIE TUETKEN AND DANIEL L HARPOLE
GRANITE CITY
$59,600 - 1949 SAINT CLAIR AVE - NR DEED LLC TO JESSE A GLASS
$25,000 - 1323 EDWARDSVILLE RD - LUKEN INVESTMENT CO TO DAWN STURGEON
$100 - 2016 MANLEY AVE - WELLS FARGO BANK NA TO HUD
$82,000 - 2228 DAWN PL - CARMEN T SMITH, SURVIVING JOINT TENANT OF LARRY A SMITH, DECEASED TO MICHAEL T PAGE
HIGHLAND
$185,000 - 100 FIELD CROSSING DR - LINDOW PROPERTIES LLC TO KEVIN G DETMER
STAUNTON
$39,000 - 1004 WILLIAMSON AVE - CHRISTIE STREICHER TO LARRY W WALLACE
TROY
$295,000 - 1301 RUTLEDGE DR - JOSEPH PERRY BOYLE III AND SUSAN KAY BOYLE AS TRUSTEES OF THE BOYLE LIVING TRUST TO JESSA KUHN
$142,000 - 410 ACKERMAN PL - VICKY L AND JAMIE ANDREWS TO DIANE BOWLER
MARCH 10
ALTON
$267,500 - 8414 PARADISE KEY - JUSTIN R MATHENIA TO JENNIFER A LINK
COLLINSVILLE
$160,000 - 725 TROY RD - BRENDA J AND JOSE L MORALES TO CHARLES MALLETT
$120,000 - 404 SAINT LOUIS RD - LARRY D AND VICKI M RUELCKE TO CITY OF COLLINSVILLE
$12,700 - 804 SAINT LOUIS RD - IAN BAUER TO ISHOLA OJELADE
$155,000 - 200 WINDRIDGE DR - BYRON AND MARTHA HEAPE TO KATHY D COX
$197,500 - 20 FAIRLANE DR - JAROD AND SAMANTHA BURDESS TO BENJAMIN S BARTH AND AUDREY A DEWES
EAST ALTON
$150,000 - 820 AMHERST DR - BILLIE D SEATON TO HALEY R SNOW
$147,500 - 305 BOWMAN AVE - I3 INVESTMENTS LLC TO SUN NATION ILLINOIS LLC
EDWARDSVILLE
$255,000 - 1349 BISCAY DR - RCC RENTALS LLC TO TRISHA MARTIN
$173,900 - 4 ROBIN CT - PATRICIA J LANNING, TRUSTEE OF THE LANNING FAMILY REAL ESTATE PRESERVATION TRUST TO TIMOTHY LANNING
GLEN CARBON
$220,000 - 33 GINGER LAKE DR SOUTH - THERSIA SWEET TO BEVERLY F AND MORGAN SCROGGINS AND MELISSA MOSS
GODFREY
$85,000 - 621 SAINT ANTHONY DR - CYNTHIA A SEVER, AS INDEPENDENT ADMINISTRATOR OF THE ESTATE OF THOMAS L FISHER, DECEASED TO JAMES HAVIS JR
GRANITE CITY
$91,000 - 3317 WABASH AVE - VICKI L SIMPSON TO CANDIS GILMORE
$118,000 - 38 GEORGETOWN DR - KRISTIN M FANNING TO BLAISE J WALKER
HIGHLAND
$105,000 - 9 SALINE DR - LINDA S MCREAKEN TO JONATHAN FULLER
$214,900 - 80 ARBOR CREST DR - LINDOW CONTRACTING INC TO BRENTON AND KRISTINA KUTZ
MARINE
$104,000 - 107 S WINDMILL ST - ETHEL ROBIN REECE TO TRENT NOELTNER
ST JACOB
$40,000 - 408 E 2ND ST - KOLLEEN CLARK AS EXECUTOR TO JOSEPH CONDOMITTI
SOUTH ROXANA
$42,000 - 1201 MAIN ST - ROGER L AND FRANCES K BEASLEY TO JUNE M CARPENTER
TROY
$154,900 - 212 RED BIRD ST - KAYLA R MORGAN TO MORGAN P CHANDLER
WOOD RIVER
$105,000 - 1425 BRUSHEY GROVE AVE - GARY L DEPEW TO NATHAN DEPEW
MARCH 11
COLLINSVILLE
$62,500 - 1507 FRANKLIN AVE - WELLS FARGO BANK NA TO MATTHEW ROBERT HARRELSON
GODFREY
$92,000 - 614 BIG ARCH - GOLDEN REEF TRUST TO TERRY AND CHAD BAUER
MARINE
$21,000 - 120 N NEBRASKA ST - RICHARD M MEADOWS TO JAMES FICKERT
STAUNTON
$85,000 - 820 WILLIAMSON AVE - CALEB J CAUDLE TO AMANDA R MILLER
WOOD RIVER
$750 - 752 RICE ST - HUD TO WARREN WATSON
MARCH 12
ALTON
$25,000 - 4840 SEMINARY RD - SEMINARY ROAD LLC TO DEER POINTE FINANCE COMPANY
$132,000 - 831 LOGAN ST - BRANDON AND AMBER G OWEN TO WESLEY E GRIGAITIS AND MARLENA UDDEN
BETHALTO
$102,000 - 339 LOGAN ST - APRIL D MYERS AND THOMAS ALLEN SPURGEON, HEIRS OF THOMAS A SPURGEON AND LINDA S SPURGEON, BOTH DECEASED TO WILLIAM G BATES
COLLINSVILLE
$5,500 - 425 N CENTER ST - SCOTT E WOOD TO SPRING GRUMMEL
$165,000 - 2200 VANDALIA ST - CENTERPOINTE CHURCH A/K/A LAST CALL CHURCH TO SAFETY TRAINING CENTER LLC
$115,500 - 186 SUMNER BLVD - PATSY R ADAMS TO LAUREN MARLINGHAUS
$275,000 - 683 W COUNTRY LN - TRUVETT WILFORK F/K/A TRUVETT MCMURRAY SURVIVING JOINT TENANT OF ANTHONY S WILFORD, DECEASED TO JOHN KOCHANSKI
DORSEY
$62,800 - 559 SEILER RD - CRAIG L EDEN, SURVIVING SPOUSE TO PAIGE L HANKS
EDWARDSVILLE
$20,000 - LAUREL ST - ROGER BUCHTA, EXECUTOR OF THE ESTATE OF LOIS BUCHTA LADD, DECEASED TO A RYAN JUMPER
$169,000 - 223 NORTH KANSAS ST - EDWARDSVILLE COMMUNITY UNIT SCHOOL DISTRICT NO 7 TO DAVID AND SUSAN YOUNG
GLEN CARBON
$16,399 - 49 PEARL DR - GLEN KEVIN M AND EMMA J KENNEDY TO WH RECOVERY LLC
$192,500 - 100 BAYHILL BLVD - SARAH DICE TO DANA RIECHMANN
GRANITE CITY
$130,000 - 2625 JASON DR - JOHN HAUG JR TO TAYLOR HAGNAUER-BRAUNAGEL AND KEVIN MUNRO
$127,500 - 2015 DELMAR AVE - RANDALL K AND MICHELLE L WHITE TO SCOTT A BUENGER AND ELIZABETH A ECK BUENGER
$32,500 - 1068 SAINT THOMAS RD - HILDA M CORRADO TO HIGH TEK PROPERTIES LLC
$92,500 - 2629 NORTHBRIDGE CT - HUD TO CHRISTOPHER E MOULDON
HIGHLAND
$26,500 - 3434 FAIRWAY DR - REVOCABLE LIVING TRUST OF PATRICK K JAKEL TO JASON A ZAPPIA TRUST
$343,000 - 23 WILLOW CREEK DR - MANDY Z AND LEWIS J EYRICH TO JOSHUA R AND JUDI D ASMUS
$99,000 - 1513 OAK ST - TIMOTHY A SCHNEIDER TO JARED ZELLIN
$330,000 - 3 DORSETT LN - DANA AND TRACI RIECHMANN TO TRENT AND MARGARET WORKMAN
MARINE
$100,000 - 126 OREGON ST - MATTHEW B AND KRISTINA M KOHL TO BRIEANNA NOEL LUEBBERS
ST JACOB
$175,000 - 312 OLYVIA DR - BRANDIE BENNETT TO JOSEPH E AND MARKIE RINCKER
$482,541 - UNKNOWN RD - SOUTHERN REGION INDUSTRIAL REALTY INC TO POCAHONTAS DEVELOPMENT CORPORATION
TROY
$410,000 - 555 BERKSHIRE DR - ERIC C AND KAREN L HASSENPLUG TO RONALD AND KATHERINE HAHN LIVING TRUST
MARCH 13
ALTON
$29,000 - 206 MATHER ST - GEORGE W LOVELESS TO WESLEY DUGAN
$95,000 - 1712 STATE ST - DANIEL AND ELIZABETH MORELLI TO JUSTIN R MAYHEW
$20,000 - 2620 DENNY AVE - HOWARD D KULENKAMP, SURVIVING JOINT TENANT OF ALMA G KULENKAMP, DECEASED TO DAVID CAMPBELL
$35,000 - 301 MADISON AVE - HAROLD WATKINS TO TOBI G BURGARD
BETHALTO
$45,000 - 306 WINONA ST - ANDREW E GOWIN TO BRUECKNER PROPERTIES LLC
COLLINSVILLE
$86,900 - 328 E PARK AVE - ELIZABETH HUFFMAN TO JAMES DOTHAGER
$65,000 - 714 ILLINOIS AVE - WILLIAM A AND ROZANNE M HUNTER TO AMANDA C HOLCOMB
EAST ALTON
$532,000 - 117 HENRY ST - 3 RIVERS GROUP LLC TO ROCKY FORK PROPERTIES LLC
EDWARDSVILLE
$55,000 - 411 WARREN ST - KRISTIN KERN TO K14 INVESTMENTS LLC
$10,150,000 - 7108 MARINE RD - CEDARHURST MEMORY CARE OF EDWARDSVILLE LLC TO ARHC CHEVLIL01 LLC
$700,000 - 3836 BOULDER DR - REBECCA L GASKILL REVOCABLE LIVING TRUST TO SUZANNE V AND PETER HUDDLE
GLEN CARBON
$135,500 - 145 RIDGEMOOR DR - NICHOLAS L AND PENNY J CERETTO TO TREVOR J CORNETT
GODFREY
$89,900 - 107 SAINT THOMAS DR - TOD PROPERTIES INC TO MARJORIE CULBREATH
$175,000 - 728 RAMONA PL - MARY M CRUTCHER DECLARATION OF TRUST TO SHAWN K LINTZ
MARYVILLE
$45,00 - 1828 APPLETON CT - REMINGTON PLACE LLC TO LERCH AND MUSEC INC
$160,000 - 826 ROBERT DR - JEREMY R CLARK AND KATHRYN CLARK A/K/A KATY CLARK F/K/A KATY GILLEN TO JESSICA L WEISSERT
TROY
$175,000 - 908 CARLA DR - JAMES CLANTON III AND STEPHANIE CLANTON F/K/A STEPHANIE MCKNIGHT TO SCOTT A AND SUZANNE M FULLER
$341,009 - 8040 RADCLIFFE PL - HARTMANN HOMES LLC TO SAMANTHA L AND JOSEPH W TITCHENAL
$135,000 - 209 MEADOW DR - ROBERT BARRETT TO BRANDON T AND SAMANTHA L NUNN
WORDEN
$219,000 - 8575 SCHIEN RD - MICHELLE AND THOMAS KECK TO WESLEY H AND ALYCE KEESLER