Madison County real estate Feb. 24-28

FEBRUARY 24
ALTON
$94,000 - 3021 FOREST DR- JACOB P VANALLMAN TO SHARON DANNEGGER
$60,000 - 612 MECHANIC ST - STEPHEN D AND BARBARA J BATCHELOR TO TRILL PROPERTIES LLC
BETHALTO
$48,000 - 110 CANTERBURY ST - JAMES BALZRAINE, ADMINISTRATOR OF THE ESTATE OF JEFFREY JOSEPH BALZRAINE TO QUINN R HELLMANN
$200,000 - 7319 STUTZ LN - LISA STILLWELL AND SUZANNE ANDREWS AS CO-INDEPENDENT ADMINISTRATORS OF THE ESTATE OF ARTHUR W ARNOLD JR, DECEASED TO ANTHONY GOULD
EAST ALTON
$28,000 - 810 CENTER ST - GARY DAVID COPE AND MARK ALAN COPE TO DAVID SANCHEZ AND LUZ E MARQUEZ
EDWARDSVILLE
$209,900 - 337 BARTLETT DR - DENISE OSTROW, AS INDEPENDENT EXECUTOR OF THE ESTATE OF ROSE M MIKES, DECEASED TO KYLE F ANDERSON
$142,750 - 1318 CARRIBEAN DR - JASON C SANDERS TO SIMEON THOMAS
GODFREY
$729,601 - 2520 W DELMAR AVE - TERRY L WIDMAN, TRUSTEE OF PINERIDGE LAND TRUST #4, #5, #6, #7 TO EAGLE RIDGE LLC
$4,800,000 - 315 TOLLE LANE - CMMT LLC TO TOLLE LANE INDUSTRIAL LLC
$80,000 - 5330 GODFREY RD - DIANA M GARNER AS TRUSTEE OF THE RONNIE D GARNER AND DIANA M GARNER REVOCABLE TRUST TO DUANE PAUL GERJETS AND ANGELA DANETTE GERJETS
GRANITE CITY
$22,000 - 1740 COURTNEY BLVD - JOHN A BUCKINGHAM, SURVIVING JOINT TENANT OF ROSALIE P BUCKINGHAM, DECEASED TO GERORDO GARCIA
$64,900 - 41 ADAMS ST - BRIAN SPILLER TO NATHAN PASCHEDAG
$14,000 - 4010 BRECKENRIDGE LN - KIMBERLI GREEN TO ALEX WILSON
$50,000 - 3004 CENTURY DR - HUD TO LARRY E HEATH
$64,000 - 125 DOUGLAS PL - JOELLE L SCHUBERT TO EMILY SILVESTRI
$106,000 - 401 LENOX AVE - CARL E HACKNEY TRUSTEE OF SUN ENTERPRISES PROPERTIES TRUST TO NANCY J PETTY
$100 - 2812 WARREN AVE - WELLS FARGO BANK NA TO HUD
$93,000 - 5517 OLD ALTON RD - WITS END PROPERTIES LLC TO ADAM L RAPP
MORO
$15,500 - 7124 KENNEDY DR - MICHAEL C SCHAFER TO LARRY D SCHMITT
TROY
$355,230 - 9 GLENWOOD CT - REMINGTON PROPERTIES LLC TO KEITH D SWEARINGEN
$181,500 - 1284 TROY O'FALLON RD - GG MADISON LLC TO PATRICK J SMITH
$294,000 - 128 OAKSHIRE DR - STONEBRIAR HOMES LLC TO DENNIS ALAN WHITE
WOOD RIVER
$86,500 - 644 MAURICE ST - VA TO GLORIA C DOOLEN
$145,000- 321 BONITA ST - NANCY A NEUHAUS TO JENNA PILE
FEBRUARY 25
ALTON
$78,000 - 2210 NORSIDE DR - HUD TO BENJAMIN D LAUSCHKE
COLLINSVILLE
$66,000 - 1933 RAMADA BLVD - JOSEPH L WASSELL TO BENJAMIN THARP
$113,000 - 123 MEYER DR - WILLIAM G MILANO TO PERRY ACQUISITIONS LLC
$120,000 - 123 MEYER DR - PERRY ACQUISITIONS LLC TO DUSTIN COLEMAN
EDWARDSVILLE
$148,000 - 1022 RUSKIN AVE - CHARLES D YOUCHOF JR AND SHARI A YOUCHOFF TO ANDREW VAN WINKLE
$186,000 - 213 COUNTRY CLUB VW - THE KATHY JEAN MALAWY REVOCABLE TRUST AND THE RANDALL EUGENE MALAWY REVOCABLE TRUST TO BRIAN D AND WENDY A ELLIS
GLEN CARBON
$338,000 - 7113 AUGUSTA DR - SPENCER HOMES LLC TO COLLIN GIFFORD
$35,625 - 7418 CLARENCE ST - RETAIL PLACE LLC TO LINDOW CONTRACTING INC
$35,625 - 7414 CLARENCE ST - RETAIL PLACE LLC TO LINDOW CONTRACTING INC
GRANITE CITY
$1,150,000 - 3113 W CHAIN OF ROCKS RD - EDWARDS ASSOCIATES LLC TO EDWARDS MHP LLC
$25,000 - 2260 SHIRLENE DR - MARY ANN LAY TO TERRY L COOK AND PAMELA L COOK JOINT REVOCABLE TRUST
$30,000 - 2432 IOWA ST - LISA Y COOK TO DUSTIN SCOTT KITE
$34,000 - 2310 WATERMAN AVE - MARY ELNORA MCCLURE TO CLARA N WHEELIS
$35,000 - 4136 RODE AVE - NICK A HUNIAK, INDEPENDENT ADMINISTRATOR OF THE ESTATE OF STEPHEN J HUNIAK, DECEASED TO BILL J MOSELEY
$49,000 - 3008 DALE AVE - WILLIAM CAMPBELL TO BERNARDINO NAJERA SOLANO AND ZITA CRUZ MARTINEZ
MARYVILLE
$144,000 - 46 BERWIN GRN - JOSEPH D AND REBECCA E SWIP TO DANIEL R AND LORI M LANGLEY
FEBRUARY 26
ALTON
$36,000 - 2547 SEILER RD - MICHAEL R CROUTHERS TO JOHNNIE M NICHOLS SR
BETHALTO
$62,807 - 113 BUTCHER ST - KRISTIN E GUST AND ELIZABETH COOPER TO ELIZABETH EMERY
$140,000 - 402 VERMONT ST - RONALD E AND DONNA F HOWES TO JACOB AND RACHEL TWEEDY
$155,000 - 205 VIRGINIA ST - MELISSA LEE TO TAYLOR D DONOHOO AND AUSTIN J DREW
EDWARDSVILLE
$133,000 - 223 1ST AVE - ROBERT RONGEY TO MARGARET HOLLEMAN
GLEN CARBON
$65,000 - 3147 BILOXI DR - SAVANNAH CROSSING DEVELOPMENT INC TO MARKLAND PROPERTIES LLC
$65,000 - 3151 BILOXI DR - SAVANNAH CROSSING DEVELOPMENT INC TO MARKLAND PROPERTIES LLC
GODFREY
$96,000 - 306 SAINT ROSE DR - SWAIN HOLDINGS LLC TO EDWARD WOOLSEY
$15,50 - 6503 FLORIDA AVE - PHYLLIS J ERLICH, EXECUTOR OF THE LAST WILL AND TESTAMENT OF JOHN A HERNDON, DECEASED TO THOMAS AND DIANE DORAN
GRANITE CITY
$80,105 - 41 SHIRLWIN DR - BROKERS SOLUTIONS INC D/B/A NEW AMERICAN FUNDING TO KEN KITSON
ROXANA
$62,000 - 142 E 3RD ST - GREGORY G POPE TO RYAN FRAZIER
TROY
$165,000 - 515 DOGWOOD DR - JACOB A AND TYRA JENKINS TO RYAN WALL AND BRIDGETTE HEARN
WOOD RIVER
$71,000 - 558 N BRUSHEY GROVE AVE - JENNA PILE TO BRIAN S AND EVA M KASTING
WORDEN
$10,000 - 518 N LINCOLN ST - JERRY L FRANK TO JEFF COPE
FEBRUARY 27
ALTON
$40,000 - 609 E 5TH ST - CATHERINE O'NEILL, AS TRUSTEE OF THE JAMES R HENTRICH AND MARY C HENTRICH JOINT TRUST TO JOYCE PROPERTIES LLC
BETHALTO
$250,000 - 132 GARRETTFORD DR - KORY J STASSI TO LEON P ROGERS
COLLINSVILLE
$137,000 - 135 W WASHINGTON ST - WILLIAM AND HOLLY ROBERTSON TO ADRIAN MUNOZ
$131,000 - 124 N CHESTNUT ST - SARAH ANNE MOSSA TO SHAWN FERGUSON
$110,000 - 808 DOONER ST - JEFFREY W MINEMANN TO ERIC R DONALD
EAST ALTON
$50,000 - 590 STATE ROUTE 3 - PIASA LAND MANAGEMENT LLC-EAST ALTON TO CHRISTINA BEARD
$13,500 - 809 3RD ST - FANNIE MAE TO BRIANNA JOHNSON
EDWARDSVILLE
$60,000 - 3400 BLACK OAK LN - JESSICA B ADAMS TO TED N GIANARIS
$130,000 - 420 PLUM ST - ALISSA ORRIS COSTILLO F/K/A ALISSA ORRIS AND NICK COSTILLO TO KELSEY TAYLOR
$27,300 - 7572 LAKE JAMES DR - KEVIN HUELSMANN TO ROBERT AND ANGELA GREGORY
$86,000 - 2870 FAWN MEADOWS CT - SJG LAND INVESTMENTS LLC TO REMINGTON PROPERTIES LLC
GLEN CARBON
$203,000 - 41 GLEN ECHO DR - JENIFER A MORALES F/K/A JENIFER A REEDER TO DYLAN M WHICKER
$239,000 - 73 JULIE DR - JOSHUA T AND SARAH M LINN TO ERIC STEINHAUFF
$215,000 - 16 JULIE DR - MARK E AND KRISTINE M FRIZZO TO COLE R AND LINDSEY SCHRAGE
$59,955 - 304 EDWARDS DR - MUSEC HOMES INC TO TIBOR AND TAMMY KOPJAS
GRANITE CITY
$84,900 - 1636 VENICE AVE - JEFFREY HOUSEMAN LLC TO JOSHUA ZEISSET
$41,000 - 2152 ROBERT AVE - DAVID R FARLEY II TO HOMEINVESTORS LLC
MARYVILLE
$133,000 - 303 BAUER LN - JANICE GOESTENKORS AND BETTY JEAN WORSHAM, AS TRUSTEES OF THE DOBRINIC FAMILY TRUST TO KURT F SCHUETTE
TROY
$160,000 - 323 N KIMBERLIN ST - CASEY FAYOLLAT TO CODY LEE LUCAS AND GEORGE LUCAS
WOOD RIVER
$74,750 - 609 WHITELAW AVE - ZACH AND KAYLA GRANT TO DEREK V MARKHAM
FEBRUARY 28
ALTON
$10,000 - W WOODFIELD DR - JEFF STAFFORD TO GENE ROBEEN
$7,000 - 925 TREMONT - STEVE AND SHARON HUDALLA TO JASON MATOOS
$65,000 - 2421 KOHLER ST - BARBARA A COOK TO ALICE HALLIDAY
EAST ALTON
$65,000 - 324 GEORGE ST - DILLON SMITH, TRUSTEE OF 324 GEORGE TRUST TO SHERRY MASSEY
EDWARDSVILLE
$470,000 - 128 CHATTANOOGA CT - CLAY HANSEN TO JUSTIN L LADNER
$247,500 - 901 CHANCELLOR DR - HARITH MITCHOM TO JEREMY REUTER
$52,500 - 427 WOLF ST - NICHOLAS LADD, EXECUTOR OF THE LAST WILL AND TESTAMENT OF MICHAEL D LADD, DECEASED TO EQUITY SUCCESS INC
$458,000 - 656 BOULEVARD DE CANNES - KEITH CHANDLER TO LESLIE TURNBULL
$2,170 - 7191 PIN OAK RD - FRANKLIN S AND ROSEMARY BIVER TO COUNTY OF MADISON
GLEN CARBON
$260,000 - 24 OAKDALE CIR - ZACHARY ADAM WALTER TO NICHOLAS COSTILLO
$120,942 - 3160 & 3110 BILOXI DR - SAVANNAH CROSSING DEVELOPMENT INC TO CARRINGTON HOMES INC
$54,440 - 3101 BIRMINGHAM DR - SAVANNAH CROSSING DEVELOPMENT INC TO SOUTHERN ILLINOIS REAL ESTATE TITLE CENTER
GRANITE CITY
$76,000 - 5 TULIP AVE - DAVID LLOYD SR TO RICHARD J WHITEHEAD
$124,000 - 3267 WILLOW AVE - SHARON R HILLMER SURVIVING JOINT TENANT OF DONALD R HILLMER, DECEASED TO CHRISTOPHER J KELLY
$57,000 - STATE ROUTE 162 - GREG J BELCHER TO BHR LIMITED LLC
$4,200,000 - 2501 WEST 20TH ST - TSAI 20TH STREET LLC TO SBC HOLDINGS LLC
$134,900 - 2211 BERN AVE - DIANE HAUGEN, SURVIVING JOINT TENANT OF BILLIE MARTIN, DECEASED AND BERNARDINE MARTIN, DECEASED TO MATTHEW C MATEER
$74,900 - 4141 STATE ROUTE 162 - MARK P MCKECHAN TO KATHERINE PAYNE
$20,000 - 3421 OZZIE DR - WISE CHOICE PROPERTIES INC TO PROPERTY LHP LLC-LOYALTY
$17,500 - 2207 IOWA ST - TRACY POLACH CURRY TO JOHN P BARHAM
HIGHLAND
$149,000 - 2029 SAINT MICHAEL CT S - THE ATHERTON REVOCABLE TRUST TO BLAKE R MEYER
$100,000 - 304 N ELM ST - KENNETH D ZOBRIST TO JOHNATHAN D BLANCHARD
MARINE
$349,900 - 149 SAVANNAH CT - JOSEPH E MATTINGLY JR AND MARY C MATTINGLY TO DON KIM EHLERS AND REBECCA ANN EHLERS
TROY
$159,500 - 81 W LAKE DR - GARY AND LISA PETTY TO TIMOTHY A AND DONNA L MORGAN
$3,900 - LEBANON ROAD - GLORIA L MANNZ REVOCABLE TRUST TO COUNTY OF MADISON
$53,190 - 607 EISENHOWER BLVD - VICKSBURG DEVELOPMENT INC TO VINCENT ARTHUR OWLES AND CAROL SUE OWLES JOINT DECLARATION OF TRUST
WOOD RIVER
$320,000 - 302 ALTON & ST L RD - 305 WOODRIVER LLC TO 305 WAREHOUSE LLC