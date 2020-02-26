St. Clair County real estate Jan. 21-24

JANUARY 21
BELLEVILLE
$44,000 - 3312 DENVERSHIRE DR - US BANK TRUST NA AS TRUSTEE FOR MASTER PARTICIPATION TRUST TO VISIONS AND RESULTS BY DEWANZEL SINGLETON
$99,900 - 316 SOUTH 9TH ST - BELLEVILLE COMMUNITY DEVELOPMENT CORPORATION TO CASSIE HELD
$85,900 - 43 DALE ALLEN DR - DECLARATION OF TRUST OF MARY ANN C DERFLER TO ELIZABETH FREY
$67,000 - 220 SOUTH JACKSON ST - VALERIE J PEMBERTON TO DENINA DAVIS
$59,900 - 502 SOUTH 20TH ST - ANDREA KRONENBERGER TO LINDSAY HANSARD AND NATHAN PENNINGTON
$60,000 - 605 BERNARD DR - CARL RUEDINGER JR TO JEFFREY YON AND KAREN HODGE
$2,140 - 724 SOUTH 12TH ST - KATHRYN R MCCORMICK REVOCABLE LIVING TRUST TO JOHN HESS
$97,500 - 10 RICHARD PLACE - THOMAS LAWRENCE BRITTAIN TO PAIGE MONTGOMERY
$105,000 - 17 & 19 SOUTHERN DR - SANDRA G ZOTZ TO TYLER DOUTHITT
$42,300 - 1935 CELEBRATION PARK CIRCLE - THE JUDICIAL SALES CORPORATION TO ERNEST D AND JESSICA L WALDEN
$282,000 - 110 COVERED BRIDGE LANE - GAIL S OLDEHOEFT TO ROY AND CHRISTY GALLOWAY
FAIRVIEW HEIGHTS
$219,900 - 100 CRYSTAL LANE - GERGORY AND YOLANDA GIBSON TO LAMARIO TURNER
$97,500 - 116 SOUTH EMBASSY DR - LOVELL PROPERTIES LLC TO PEGGY ANN GABEHART
MASCOUTAH
$178,000 - 444 FALLING LEAF WAY - RYAN BELLEAU AND CHRISTINE HUTCHINS TO MICHIYO ROJAS
O'FALLON
$20,000 - 223 WEST 4TH ST - CITIZENS COMMUNITY BANK TO SKY BLUE DEVELOPMENT INC
$190,000 - 317 NORTH OAK ST - GROUP G PROPERTIES LLC TO TABITHA K RHOADS AND ROY D BODE
SWANSEA
$136,000 - 1709 NORTH 15TH ST - RONNIE ND CHARITY CALDWELL TO ALEXANDER AND EMILY WILLIFORD
JANUARY 22
BELLEVILLE
$57,000 - 9814 WEST MAIN - THE MARY WILLIAMS REVOCABLE TRUST TO ANTHONY KELLY
$43,000 - 11 NORTH 15TH ST - HOLLIS E JACKSON AND GLADYS V JACKSON, CO-TRUSTEES TO ANTHONY H HILLSMAN AND ARNELLA G LUCAS
$62,500 - 600 FOREST AVE - ESTATE OF MARGARET M MENSEN TO UCHAZ INVESTMENTS INC
$108,000 - 30 SOUTH 87TH ST - RENNIE AND UNDRE D STOKER TO STEPHEN P MOORE
$108,500 - 113 SHEFFIELD DR - MATTHEW AND JANICE GOLOSKI TO JASMINE FOSTER
$40,000 - 400 N 38TH ST - KIMBERLY A ROLLET AND TRACY LYNN KOEHLER TO JEFFREY HOUSEMAN LLC
CAHOKIA
$14,000 - 1201 RICHARD DR - FANNIE MAE TO LANCE SILV
$42,000 - 111 SAINT JAMES LN - SAINT LOUIS INVESTMENTS LLC TO KJE REAL ESTATE LLC
COLLINSVILLE
$4,000 - 522 ART ST - JORGE GONZALEX TO ADAM MARTINEZ
EAST CARONDELET
$60,000 - 7748 WINDING CEDAR TRAIL - JULE AND JUNE LEVIN TO SEAN AND ANDREA DRURY
FAIRVIEW HEIGHTS
$10,000 - 11 FAY LANE - CHRISTIE-LNN BENNETT TO CHRISTIE-LYNN BENNETT
LEBANON
$30,000 - 409 SUMMERFIELD - REBECCA L RICHARDS TO ROBERTO AND TASHA ROMA
O'FALLON
$235,600 - 802 CHISWICK COURT - NICOLE WILSON HALL AND THOMAS HALL JR TO JODY AND ORIANA ROBERTSON
$336,900 - 120 CALLAWAY COURT - RAYMOND A SMITH JR AND STEPHANIE S SMITH TO ARTHUR L HORTON
SHILOH
$230,000 - 3555 SKY HAWK DR - SUSAN M LUKAVSKY TO KENTRIC LUSTER AND SHAMEKA MCCOY
SWANSEA
$175,000 - 221 ADAM DR - PHILIP W AND MARSHA L BENNETT TO CARLA M HARRIS-LOVING
JANUARY 23
BELLEVILLE
$43,000 - 3902 MEMORIAL DR - HUD TO MARK C AND FRANCES E PERKINS
$252,500 - 2309 PRO TOUR DR - MICHAEL AND TRACY MCCOLLUM TO THOMAS AND RYAN MCNEIL
$65,000 - 10 CAMBRIDGE DR - LINDA THOMAS, ADMINISTRATOR TO PAMELA WILSON
$155,000 - 729 FOREST AVE - CODY L AND SARAH HUDSPETH TO JASON MCCORMICK AND RANDI HALBMAIER
$112,000 - 501 LEBANON AVE - GAINES B SMITH TO BRADLEY AND CHRISTINE BLANQUART
$125,000 - 3212 MILL SPRINGS RD - CHRISTOPHER MICHAEL LOGSDON TO JUDITH AGAR
CENTREVILLE
$12,770 - DELROSE ST - ROBERT J SPRAGUE COURT SELLING OFFICER TO CURTIS L MCCALL
COLUMBIA
$61,000 - 7102 MULE HEIGHTS DR - THE MARK S AND MICHELLE R MCCARTY TRUST TO JEREMY M AND SARA D LANE
MASCOUTAH
$88,000 - 172 PERROTTET DR - LISA STERLING TO ALLISON R SCHANZ
$261,000 - HUMMERT ROAD - LYNN M HUMMERT TO CURTIS AND JENNIFER HUMMERT
O'FALLON
$173,000 - 1201 HILLOCK DR - ALTON DALE AND MARY JO SEABOLT TO AUGUST J FELDKER JR AND VICTORIA L FELDKER
SHILOH
$251,500 - 2635 WELSCH DR - THOMAS A COUNTER AND JESSICA GUZMAN TO MATTHEW AND ALEJANDRA ALLI
SWANSEA
$35,000 - 1968 HERBY LANE - D&F CONTRACTING INC TO D&F HOME BUILDERS INC
$330,000 - 5 TIMBER WATERS COURT - LARRY G AND KAREN A SIEBENBERGER TO MICHAEL AND TRACY MCCOLLUM
JANUARY 24
BELLEVILLE
$71,000 - 7713 W MAIN ST - JOCK O JONES SR AND BARBARA L JONES TO UNDER THE WOOD PROPERTY LLC
$256,500 - 933 BLUE HERON CT - RICHARD ALLEN STEVENSON AND MARY CATHERINE STEVENSON TO MICHAEL AND DIANE KRAEMER
$90,000 - 124 HILLWOOD DR - EQUITY TRUST COMPANY CUSTODIAN FBO RICHARD FORONJY IRA TO KEVIN L DOTSON
$25,000 - 138 BURMA RD - LINDA SUE HARRIS TO SCHAEFER FAMILY TRUST
$249,562 - 2640 CRIMSON VIEW DR - FULFORD HOMES LLC TO TIFFANY J AND DANIEL R HENDRICKS
$170,000 - 2501 SULLIVAN DR - PARRONE AND ASSOCIATES LLC TO DONALD J AND JOYCE A PARRONE
$138,000 - 230 JULIA PL - JULIA A RODRIGUEZ TO OLIVER M CODD
CAHOKIA
$27,000 - 9 DENOVIAN COURT - TOM MOUSER TO ANGELA M KIRBY
FAIRVIEW HEIGHTS
$182,500 - 9412 MARBARRY DR - KENNETH J AND FRANCES F WEICKER TO JOHN AND TONIA PEREZ
$210,500 - 5207 DEPAUL DR - ERIC L AND CRYSTAL R SHAPIRO TO WAYNE H AND PAMELA SUE PALMER
MARISSA
$39,258 - 410 WEST ST - VILLAGE BANK TO KIM SMITHEE
O'FALLON
$12,500 - 103 MAIN ST - ROY DILLON BODE TO CR HOLLAND CONSTRUCTION LLC
$43,500 - 203 WILLARD DR - STEPHEN T MEDFORD TO WAKE TAHOE PROPERTIES LLC
SHILOH
$219,000 - 753 GLEN MOR - LAUREN BEATTY TRUST TO STEPHANIE E ZUPEC-KOONS
SWANSEA
$4,100,000 - 33 BRONZE POINTE BLVD - REGIONS BANK, TRUSTEE TO REGIONS BANK, TRUSTEE