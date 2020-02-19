Madison County civil docket Feb. 24-28

Monday, February 24
9:00 A.M.
ANTONIA BUNT VS CITY OF WOOD RIVER
14-L-504, SMITH
Tuesday, February 25
9:00 A.M.
MICHELE S MUIN VS KATHERINE BURNS
17-L-1414, DUGAN
Wednesday, February 26
9:00 A.M.
HUBBARD MILLER VS STEARNS PROPERTY COMPANY
12-L-579, RUTH
BRENDA S PHILLIPS VS CHRISTOPHER HOGAN
13-L-775, RUTH
GEORGE YOUNGBAUER VS MATTHEW J CATES
14-L-1065, RUTH
JOE WERNER CONSTRUCTION INC VS DAVID MEARS
14-L-1282, RUTH
MIROSLAW FIGUEROA VS FRANK JUSUFI AKA FETO JUSUFI
14-L-1311, RUTH
JACKIE A YOUNG VS NORMA FERRARI
15-L-508, RUTH
DAVID GEORGE VS METRO CONTRACTING
16-L-48, RUTH
DANNY LANTER VS DEVON BLEDSOE
16-L-974, RUTH
SUSAN M HENKE VS GRANT F BRADLEY
16-L-1033, RUTH
JODEE L GILLESPIE VS KEITH GOFF
16-L-1101, RUTH
RUTH E SCHNEIDER VS CURTIS A SMITH
16-L-1228, RUTH
KEVIN J THEBEAU VS 3M COMPANY
16-L-1615, RUTH
DEBORAH J PRATT VS CENTURY 21 HARTMANN REALTORS
17-L-300, RUTH
RUTH A BAUGH VS VAN LENHARDT INCORPORATED DBA MACS TIME OUT LOUNGE
17-L-406, RUTH
DR ALBERT TRTANJ VS THE CITY OF GRANITE CITY
17-L-420, RUTH
GREGORY LAWSON INDIVIDUALLY VS KANSAS CITY SOUTHERN RAILROAD COMPANY
17-L-643, RUTH
HAYLEY A WOODSON VS GRANDVIEW FARM RLLP
17-L-837, RUTH
TARAN BROBST VS THE KANSAS CITY SOUTHERN RAILWAY COMPANY
17-L-916, RUTH
BRIAN O LANO VS LANCE A PERKINSON
17-L-1111, RUTH
MADISON MILLER VS FIVE STAR LEARNING CENTERS
17-L-1167, RUTH
SHEILA SHRUM NORMAN VS TERRY DIXON
17-L-1193, RUTH
LISA SCHEFFEL VS AMEREN ILLINOIS COMPANY
17-L-1450, RUTH
US NITRO BLASTING AND ENVIRONMENTAL LLC VS MEYLAN ENTERPRISES INC
17-L-1551, RUTH
STEPHANIE BELT VS JOSHUA NORCIA
17-L-1601, RUTH
THOMAS J PITTMAN VS TYLER A BRAUER
17-L-1667, RUTH
SARAH LIPFORD INDIVIDUALLY VS DILLON DIXON
18-L-33, RUTH
MIRANDA MALMKAR VS GRANITE CITY CUST #9
18-L-68, RUTH
MICHAEL DEIST VS TRKYMIK INC DBA RIVERSIDE SALOON
18-L-180, RUTH
MANUEL SEGURA VS AMEANNA HAMILTON
18-L-189, RUTH
MATTHEW E JOHNSON VS CHARLES N DAVIS
18-L-361, RUTH
NOEMI GOLDEN VS CHARLES STEGALL
18-L-365, RUTH
COREY HOWARD VS KATHLEEN RAMSEY
18-L-996, RUTH
CARLA PRICE-LYBARGER VS VICTORIA WILLIAMS
18-L-1015, RUTH
DONALD TAUL VS ALEXANDER W DAVIS
18-L-1026, RUTH
MARIA VERGARA VS MOHAMED Y JAMA
18-L-1042, RUTH
DEBORAH TATE VS PAITON BROWN
18-L-1273, RUTH
ANDRIA HEINEMEIER VS CALEB A LENHARDT
18-L-1290, RUTH
QUINTEN RANDOLPH VS ROBERT STEINBRAKER
18-L-1355, RUTH
RICK JONES VS JARED WINTERS
18-L-1391, RUTH
DAVID WEIGAND VS KERRY L BAUGHER
18-L-1401, RUTH
ZACHARY T STEWART VS GP TRANSPORTATION
18-L-1412, RUTH
ANNIE JONES VS DAVID S STERLING
18-L-1516, RUTH
TOMMY CHEUNG VS LYNETTE STANLEY
18-L-1531, RUTH
SOFI LENDING CORP VS NICCOLE GARNER
18-L-1596, RUTH
MELINDA TOTTLEBEN VS THOMAS LECH
19-L-01, RUTH
PAUL WOOD VS JASON SCHUEREN
19-L-18, RUTH
LINDA KIRN VS LUKAS J MARKHAM
19-L-21, RUTH
ALICIA TROY VS ROVAN MOTORS INC
19-L-104, RUTH
MICHAEL WEILENMAN VS HUNTER R ROLLER
19-L-182, RUTH
DAMIAN G COWAN VS ROVEY SEED COMPANY INC
19-L-293, RUTH
RAJEEV VARMA VS RHONDA HEATHERLY
19-L-314, RUTH
THEODOR SCHROEDER VS DART TRANSIT COMPANY
19-L-339, RUTH
JANET LONG VS CHRISTINE THOMAS
19-L-382, RUTH
RONALD HARGRAVE VS GREGORY L FEYERABEND
19-L-417, RUTH
TERRELL L SPIKES VS SAVANNAH POTTER
19-L-467, RUTH
ROSALYN BEAMON VS EDWARD J REED
19-L-510, RUTH
JENNIFER ZINSCHLAG VS ZINSCHLAG LIVING TRUST
19-L-534, RUTH
STEVEN DEAN VS HATTI LEFEVRE
19-L-591, RUTH
WILLIAM BUTLER VS TERMINAL RAILROAD ASSOCIATION OF ST LOUIS
19-L-615, RUTH
TINA M HENSON VS HIGHLAND VENTURES LTD DBA FAMILY VIDEO
19-L-646, RUTH
KELSIE FLATT VS JESSE BRADSHAW
19-L-663, RUTH
KELLIE L WHITE VS GRANITE CITY ILLINOIS HOSPITAL COMPANY LLC
19-L-703, RUTH
ROSE M JOHNSON VS JOANN E PUENT
19-L-764, RUTH
CHELSEY STILWELL VS AMBER BRUMLEY
19-L-790, RUTH
SHARON ARMSTRONG VS SYDNEY R SIEVERS
19-L-804, RUTH
DEIDRE ANDERSON VS ADDY D REYNOLDS
19-L-870, RUTH
SELONE WILLIAMS VS TAYLOR HANSEN
19-L-968, RUTH
MICHELLE LEE CORDIC VS EDI TRANSPORT LLC
19-L-1019, RUTH
PATRICK BROOKS VS SPIN N CAFE INC
19-L-1068, RUTH
PHILADELPHIA INDEMNITY INSURANCE COMPANY VS L AND K FIRE PROTECTION INC
19-L-1152, RUTH
DAVID C HUNTER VS CARSON PHILLIPS
19-L-1162, RUTH
JENNIFER MANNLE VS THOMAS JANISSE
19-L-1174, RUTH
ERIC BRANNIN VS STEPHANIE SMITH
19-L-1179, RUTH
JAMES E JOSEPH VS ALTON MEMORIAL HOSPITAL
19-L-1219, RUTH
HASTINGS MUTUAL INSURANCE COMPANY VS MILLER HOISTING CRANE RENTAL SERVICES
19-L-1238, RUTH
JODY R NESBIT VS GREG W ROBERTSON
19-L-1266, RUTH
DIANA POE VS CITY OF ALTON
19-L-1282, RUTH
MICHELLE MARSHALL VS DG RETAIL LLC
19-L-1376, RUTH
TRENTON L OSTER VS ROBERT LEONARD
19-L-1498, RUTH
PATRICK GRANT VS MAUREEN OSTERBUHR
19-L-1534, RUTH
FREDERICK J MENO VS SHOP N SAVE WAREHOUSE FOODS INC
19-L-1566, RUTH
SKILLER ARBAN VS WALMART INC DBA WALMART SUPERCENTER
19-L-1577, RUTH
SHERI CARRINGTON VS GODFREY HEALTHCARE AND REHABILITATION CENTER LLC
19-L-1636, RUTH
PATRICK KAVENY VS ONE MAIN FINANCIAL INC
14-L-531, DUGAN
DEBORAH ANDERSON VS CHARLES SCHRANCK
15-L-284, DUGAN
JANE DOE BY HER MOTHER AND NEXT FRIEND MARY DOE VS JAMES M DONNELLY
15-L-289, DUGAN
ROBERT L QUICK JR VS JOSHUA R WEIDNER
15-L-310, DUGAN
ALEXIS P MARTINEZ VS DAVID LOWRY
15-L-1633, RUTH
BILL BLECHINGER VS ALEJANDRO L ALVARADO MD
16-L-373, DUGAN
CARROLL R SINKS VS LUTHERAN SENIOR SERVICES
16-L-1169, DUGAN
REGINALD ADAM BLANKENSHIP VS DAVID HARMON MD
16-L-1182, DUGAN
RICARDO SURIA VS BARRON A HOLLANQUEST JR
16-L-1468, DUGAN
RP LUMBER CO INC VS DARRYN FICKEN
17-L-172, DUGAN
ALICIA A BURKETT VS VARGAS P ROCIO
17-L-182, DUGAN
ANGELA SOLOMON VS RICK G GRIFFITH
17-L-559, DUGAN
CYNTHIA SCULLY VS DAVID SCHELDT
17-L-606, DUGAN
STEPHANIE COMPTON RHODES VS DANIEL T LENTZ
17-L-1208, DUGAN
KENNETH KEEVEN VS SHERRI STEWARD
17-L-1246, DUGAN
DUSTIN J ROBBINS VS SHRINAY CONSTRUCTION
17-L-1307, DUGAN
WILLIAM MOLKENBUR VS RUSSEL R JETT
17-L-1400, DUGAN
BRIANNA GARGAC VS SHELL OIL COMPANY
17-L-1456, DUGAN
BEVERLY MANOOGIAN VS MERIDIAN VILLAGE ASSOCIATION
17-L-1642, DUGAN
MONICA L HAXTON VS ANITA J BOWMAN
18-L-38, DUGAN
DALLAS CLEVELAND VS ANDREW AHLERS
18-L-261, DUGAN
RAJEEV VARMA VS DAVID S WEST
18-L-278, DUGAN
BRYAN HARR VS PHILLIP CLUTTS
18-L-304, DUGAN
BENJAMIN DONA VS JOANNA HENDRICKS
18-L-458, DUGAN
NANCY A BARNES VS ZULUFI LLC DBA SUBWAY
18-L-538, DUGAN
FATMIR JAO VS MACS CONVENIENCE STORES LLC
18-L-703, DUGAN
ANGELA G KLEIN VS PARKSIDE ESTATES
18-L-810, DUGAN
MIDWEST SANITARY SERVICE VS SANDBERG, PHOENIX AND VON GONTARD PC
18-L-811, DUGAN
RACHEL HEMANN VS TANNER PAYTON
18-L-957, DUGAN
NICOLE M KOLESKE VS 308 MACARTHUR INC DBA DOC HOLLIDAYS SALOON AND EATERY
18-L-981, DUGAN
ALISIA RUSHING VS PEI CHANG CHUNG
18-L-1025, DUGAN
BOBBIE BROWN VS ALAINA MEYER
18-L-1086, DUGAN
LILLIAN A CUVAR VS DANNY HEARN
18-L-1096, DUGAN
ASHLEY ALLGOOD VS CALEB LENHARDT
18-L-1098, DUGAN
TIMOTHY PODHORN VS LAURA ASHER
18-L-1112, DUGAN
THERESA A BROWN VS BETTE SCHENK
18-L-1193, DUGAN
MORGAN ROBERTSON VS STATE FARM MUTUAL AUTOMOBILE INSURANCE COMPANY
18-L-1292, DUGAN
GLENDA DEGLER VS REBECCA DECKER
18-L-1306, DUGAN
SANDRA GRIFFIN VS ALICE KETCHUM
18-L-1513, DUGAN
ROBIN DERRY VS CATHERINE WRIGHT
18-L-1530, DUGAN
MICHAEL MCGARRITY VS MOHAMED Y JAMA
18-L-1563, DUGAN
DAWN WHITE VS PAMELA BAUER
18-L-1603, DUGAN
HENRY T GRAHAM VS ALTON CASINO LLC DBA ARGOSY CASINO ALTON
18-L-1635, DUGAN
VERONICA WALKER VS KENT A ARNOLD MD
18-L-1654, DUGAN
CRYSTAL FLYNN VS ALEXANDER J PRICE
18-L-1672, DUGAN
KIMBERLY S BERRY VS EDWARDSVILLE CARE CENTER LLC
19-L-88, DUGAN
RYAN M WOOLSEY VS BRIAN D CHOAT
19-L-100, DUGAN
ROBERT SCHNELTEN VS A Z WELDING AND MACHINE INC
19-L-134, DUGAN
LINDA DAVIS VS KAREN CATT
19-L-199, DUGAN
CAROLYN YINGER VS KELLI S FLETCHER
19-L-295, DUGAN
MARQUEZ MONTALVO VS DAVID BACHER
19-L-302, DUGAN
JUNE HAYES SPECIAL ADMINISTRATOR OF THE ESTATE OF TOMMY HAYES VS BNSCHRIEBER INC DBA YELLOW DOG CAFE AND BAR
19-L-456, DUGAN
KATHERINE ISABLE VS RONALD GILLELAND
19-L-643, DUGAN
HALEY RUSSO VS JANE BURRUS
19-L-679, DUGAN
AMY L HALDAMAN VS ROBERTA DICKERSON
19-L-752, DUGAN
JONATHAN SNYDER VS RUBEN VITAL
19-L-783, DUGAN
BARBARA SEAMAN VS STEAK N SHAKE ENTERPRISES INC
19-L-836, DUGAN
TERRI ZIELONKO VS ALL PHASES CONSTRUCTION LLC
19-L-878, DUGAN
BABATUNDE OWOSENI VS ALLSTATE
19-L-978, DUGAN
PEOPLE OF THE STATE OF ILLINOIS VS WILLIAMS BROTHERS CONSTRUCTION INC
19-L-985, DUGAN
NICOLE M KOLESKE VS SAMUEL MARBURGER
19-L-1000, DUGAN
MICHELLE CORDIC VS EJA TRUCKING INC
19-L-1018, DUGAN
MICHELLE CORDIC VS MIRSADA GRASHOVIV
19-L-1033, DUGAN
DEMOND SHAW VS RONALD THOMAS
19-L-1049, DUGAN
RANDY GILOMEN VS KATELYN MARTI
19-L-1161, DUGAN
BRANDI STEWART VS MASON CZAR
19-L-1181, DUGAN
IVY GRANT VS GIGI DELUCA
19-L-1187, DUGAN
MYSHIA B WALKER VS DAVID W THOMPSON
19-L-1218, DUGAN
MARIA PACE VS CITY OF ALTON
19-L-1234, DUGAN
JOHN E LINDSAY VS OSF MULTI SPECIALTY GROUP
19-L-1447, DUGAN
DEON MILLER AS ADMINISTRATOR OF THE ESTATE OF DEON MILLER JR VS MADISON COFER
19-L-1500, DUGAN
PAMELA J PRICE VS CITY OF ALTON ILLINOIS
CASEY ASHBY VS METRO EAST SANITARY DISTRICT
19-L-1618, DUGAN
CANEE BROWN VS ALEXANDRA JOSEPH
19-L-1673, DUGAN
JERRY L MORGAN VS MADISON COUNTY TRANSIT DISTRICT
08-L-963, SMITH
JENNIFER VAN WYK VS RICHARD BOATMAN JR DMD PC DBA TROY FAMILY DENTAL
09-L-806, SMITH
YVETTE D SCOTT VS OLD DOMINION FREIGHT LINE INC
15-L-1017, SMITH
KEITH HANNANT VS PAIGE HESSE
16-L-1116, SMITH
EDWARD HOLMES VS CONSTRUCTION TURNAROUND SERVICES
16-L-1470, SMITH
CHRIS GILREATH INDIVIDUALLY VS VILLAGE OF HARTFORD
16-L-1761, SMITH
FRANKLIN FAIR AS ADMIN OF THE EST OF SADIE M FAIR DECEASED VS SSM HEALTH BUSINESS
17-L-555, SMITH
PRAIRIE STATE BANK AND TRUST FKA THE BANK VS STEVEN DUGAN
17-L-702, SMITH
JERRY YEAGER JR VS MICHELLE BOVINETT
17-L-1116, SMITH
ALTON KEY GROUP LLC VS VIP DESIGN RENOVATIONS LLC
17-L-1181, SMITH
ALTON A GREENOUGH VS GORDON GUBIN
17-L-1342, SMITH
CONNIE SCHMIDT VS ALTON MEMORIAL HOSPITAL
17-L-1383, SMITH
KELLIN JOHNS VS CLUB FITNESS OF ALTON LLC
18-L-80, SMITH
BRAD CLARKSON VS JOHN FRAME
18-L-192, SMITH
MANOR COURT OF MARYVILLE VS JANET KREBEL
18-L-251, SMITH
DAVID DONALD VS HEATHER SHERMAN
18-L-271, SMITH
JOHN A GAGNE VS MERIDIAN VILLAGE ASSOCIATION
18-L-279, SMITH
ALOYSIA ELLIOTT VS CITY OF ALTON
18-L-477, SMITH
WESLEY HUFF VS JASON CARRIGAN
18-L-560, SMITH
ERIC V HARR VS PHILLIP E CLUTTS
18-L-564, SMITH
CAROLINA CASUALTY INSURANCE COMPANY VS MCLANAHAN TOWING INC
18-L-885, SMITH
JOE CATHEY VS CLARECE J THOMAS
18-L-906, SMITH
JOSEPH RICHARDS VS DAYTONA HELMETS INC
18-L-1071, SMITH
JAMES HAEFFNER VS XPO LOGISTICS FREIGHT
18-L-1078, SMITH
ERIC SCHUMACHER VS AMANDA CANADA
18-L-1123, SMITH
ALEXANDRA STARKEY VS ROBERT BOWLER
18-L-1157, SMITH
SARAH E SOTO VS ALLSTATE FIRE AND CASUALTY INSURANCE COMPANY
18-L-1158, SMITH
SHARON STOYANOFF VS DAVID MCMAHAN
18-L-1177, SMITH
CHERONDA WHITE VS RICHARD JOHNSON
18-L-1184, SMITH
JENNIFER HARRISON VS THE GARDEN KINGDOM INC
18-L-1247, SMITH
GEORGE THAYER VS STEPHEN DUFFY
18-L-1268, SMITH
MARGARET NUGENT VS CECIL V CARVER
18-L-1709 SMITH
CARRIL RAMSEY VS CEDARHURST ASSISTED LIVING AND MEMORY CARE
18-L-1714, SMITH
JOHN BUSHROW VS RANDEL ROCK
18-L-1717, SMITH
TINA M TURNER VS CITY OF GRANITE CITY ILLINOIS
19-L-12, SMITH
PETROFF TRUCKING VS PEKIN INSURANCE
19-L-87, SMITH
DEBRA WHITE VS PATRICIA SIMMONS
19-L-194, SMITH
ALICE VERDUN VS JOAN SCHUETTE
19-L-320, SMITH
DIANA WILMSMEYER VS ANDREW GRAPPERHAUS
19-L-340, SMITH
JESSICA WIREMAN VS SHEILA SORRELL
19-L-358, SMITH
CINDY WALTERS VS SM PROPERTIES LLC
19-L-380, SMITH
DONALD M BARTON SR VS SHELL OIL COMPANY
19-L-389, SMITH
HEATHER WILLIAMS VS ROBERT E STOCKS
19-L-532, SMITH
JP A MINOR BY AND THROUGH HIS MOTHER AND NEXT FRIEND JJ VS SHAVONDA L WILLIS
19-L-546, SMITH
JOHNNY NICHOLSON VS MATTHEW T JOHNSON
19-L-579, SMITH
MARK LASH VS ELMWOOD NURSING AND REHABILITATION CENTER LLC
19-L-613, SMITH
LISA RIGG VS MARK WOODSON
19-L-628, SMITH
GLORIA LOPEZ VS BAILY INTERNATIONAL INC
19-L-765, SMITH
CASEY KING VS ROGER LADAGE
19-L-846, SMITH
JAY TOMLIN VS ALEXIS LEWIS
19-L-919, SMITH
KENDALL STACKER VS JOSEPH PENDLEY
19-L-947, SMITH
KENNETH SNYDERS VS DONALD M NAEVE
UNIVERSITY CARE CENTER LLC VS KAREN RUMPF
19-L-969, SMITH
CHARLES SEEHAUSEN VS JASON WILLIAMS
19-L-1042, SMITH
BURRAE ROCHA VS WANETTA AKERS
19-L-1069, SMITH
MONTRE SNEAD VS ASHTON MCGEE
19-L-1078, SMITH
MARGARET MURRAY VS GARRETT MILLER
19-L-1230, SMITH
TANYA L KORUNKA VS FRANCES W WATTS
19-L-1278, SMITH
WILLIAM VALENZUELA VS DONALD HOLMES
19-L-1361, SMITH
ERIN MCBRIDE VS ANITA ANTHONY
19-L-1499, SMITH
KYLE PLUMMER VS NATALIA BISHOP
19-L-1532, SMITH
LAURA KELLEMS VS MICHAEL BEST
19-L-1535, SMITH
PAULA KING VS THOMAS C MOORE JR
19-L-1544, SMITH
KAREN KAHL VS JOHN MELLENTHIN
19-L-1594, SMITH
CHAD E GILL VS BRUCE GRENZEBACH
19-L-1600, SMITH
ROBERT W FREY VS FELICIA WATCHOWSKI
19-L-1608, SMITH
MARION B POOLE VS DAIRY QUEEN
19-L-1620, SMITH
RUDY HOPE VS CAMERON FLECK
19-L-1637, SMITH
GARY LANG VS HARRY SCHLECHTE
01-L-1117, CHAPMAN
10:00 A.M.
TIFFANY CORBIN AS MOTHER/NEXT FRIEND OF MADALYNN CORBIN A MINOR VS SAINT ANTHONYS HEALTH CENTER
13-L-592, SMITH
JERRY MORGAN VS MADISON COUNTY TRANSIT DISTRICT
14-L-187, SMITH
JAMEELAH ELLIOTT VS NIGEL HILGERT
18-L-1152, SMITH
PAMELA SMITH VS CHRIS BREITWEISER
19-L-499, SMITH
1:30 P.M.
COLIN HARRIS VS DAVE AND JUDYS INC
16-L-702, RUTH
Thursday, February 27
9:00 A.M.
THOMAS M ASH VS ERIN M MCDONOUGH
17-L-624, STOBBS
PATSY CAMPBELL VS GITERSONKE FOOT CLINIC PC
18-L-72, STOBBS
JAMES D STANTON VS SHELL OIL COMPANY
19-L-1371, STOBBS
ALLEN LEWIS VS CITY OF EDWARDSVILLE
11-L-1304, HARRISON
MATTHEW E CARTER VS CITY OF ALTON
11-L-1305, HARRISON
AMY KOPESKY VS CITY OF COLLINSVILLE
11-L-1306, HARRISON
DAVID FUNKHOUSER VS CITY OF GRANITE CITY
11-L-13037, HARRISON
1:00 P.M.
MICHELLE CHAPMAN VS LISA BRICKER
16-L-235, SMITH
EDWARD HOLMES VS CONSTRUCTION TURNAROUND SERVICES
16-L-1470, SMITH
LISA MOXEY VS MIKAH DAVENPORT
17-L-757, SMITH
COLIN MUSCROFT VS ALLSTATE VEHICLE AND PROPERTY INSURANCE COMPANY
17-L-1110, SMITH
SARA L YOKLEY VS LAEL JUSTICE
17-L-1344, SMITH
FRITZ NEMSKY VS OPTMRX INC
17-L-1577, SMITH
DORIS EASTERLE VS COLLINSVILLE REHABILITATION AND HEALTH
18-L-624, SMITH
SHERYL DOBRINCH VS MACS CONVENIENCE STORES LLC DBA CIRCLE K
18-L-748, SMITH
CHERONDA WHITE VS RICHARD JOHNSON
18-L-1184, SMITH
CAROL A CHURCHMAN VS OLIVIA M MOXEY
18-L-1190, SMITH
DAVID A COTTON VS GRANITE CITY PARK DISTRICT
18-L-1636, SMITH
JACQUELYN WILLIAMS VS HOME DEPOT USA INC
19-L-37, SMITH
PETROFF TRUCKING VS PEKIN INSURANCE COMPANY
19-L-87, SMITH
EDWARD GORIN VS LOREN PLUMB
19-L-230, SMITH
JENNIFER A FISH VS LARRY PARKER
19-L-301, SMITH
ALICE VERDUN VS JOAN SCHUETTE
19-L-320, SMITH
DONALD M BARTON VS SHELL OIL COMPANY
19-L-389, SMITH
JACOB FRY VS STUART DABBS
19-L-683, SMITH
SHAWN ELMORE VS HALEY MATTHEWS
19-L-835, SMITH
MITCHELL ADAMS VS HOME DEPOT USA INC
19-L-1002, SMITH
GLEN KALAGIAN VS PHILLIPS 66 COMPANY
19-L-1242, SMITH
JONATHAN PRIEPOT VS SARA C MARLER
19-L-1416, SMITH
EDWARD E CRAWFORD VS LARRY D BRYAN
19-L-1591, SMITH
KAREN KAHL VS JOHN MELLENTHIN
19-L-1594, SMITH
Friday, February 28
9:00 A.M.
KATHY A GARLAND VS EDWARD E WEBSTER
16-L-512, RUTH
KEVIN J THEBEAU VS 3M COMPANY
16-L-1615, RUTH
JOYCE R SHAW VS BRAVO CARE OF EDWARDSVILLE
17-L-1305, RUTH
THOMAS J PITTMAN VS TYLER A BRAUER
17-L-1667, RUTH
JUDITH A STEELE VS JACOB DALTON
18-L-366, RUTH
DEMETRIC LACEY VS MICHAEL WANOUS
18-L-629, RUTH
STEVEN NORBURY VS SOUTHWESTERN ILLINOIS HEALTHCARE FACILITIES
18-L-1686, RUTH
MORRISSEY CONSTRUCTION COMPANY VS ALL TEMPS HEATING AND AIR
19-L-233, RUTH
PATRICK BROOKS VS SPIN N CAFE INC
19-L-1068, RUTH
CARL EDBURG VS CRAIG BEYER MD
19-L-1185, RUTH
SHAWN ELMORE VS MICHAEL ROEDER
19-L-1236, RUTH
RANDY KLOCKE VS LDC HOMES INC
19-L-1644, RUTH
10:00 A.M.
JACQUELIN WEBER VS LIBERTY RESTAURANT GROUP LP DBA BURGER KING
19-L-1549, RUTH
THOMAS SIMPSON VS SAMANTHA HOMES
18-L-131, DUGAN