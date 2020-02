Madison County civil docket Feb. 24-28

Monday, February 24

9:00 A.M.

ANTONIA BUNT VS CITY OF WOOD RIVER

14-L-504, SMITH

Tuesday, February 25

9:00 A.M.

MICHELE S MUIN VS KATHERINE BURNS

17-L-1414, DUGAN

Wednesday, February 26

9:00 A.M.

HUBBARD MILLER VS STEARNS PROPERTY COMPANY

12-L-579, RUTH

BRENDA S PHILLIPS VS CHRISTOPHER HOGAN

13-L-775, RUTH

GEORGE YOUNGBAUER VS MATTHEW J CATES

14-L-1065, RUTH

JOE WERNER CONSTRUCTION INC VS DAVID MEARS

14-L-1282, RUTH

MIROSLAW FIGUEROA VS FRANK JUSUFI AKA FETO JUSUFI

14-L-1311, RUTH

JACKIE A YOUNG VS NORMA FERRARI

15-L-508, RUTH

DAVID GEORGE VS METRO CONTRACTING

16-L-48, RUTH

DANNY LANTER VS DEVON BLEDSOE

16-L-974, RUTH

SUSAN M HENKE VS GRANT F BRADLEY

16-L-1033, RUTH

JODEE L GILLESPIE VS KEITH GOFF

16-L-1101, RUTH

RUTH E SCHNEIDER VS CURTIS A SMITH

16-L-1228, RUTH

KEVIN J THEBEAU VS 3M COMPANY

16-L-1615, RUTH

DEBORAH J PRATT VS CENTURY 21 HARTMANN REALTORS

17-L-300, RUTH

RUTH A BAUGH VS VAN LENHARDT INCORPORATED DBA MACS TIME OUT LOUNGE

17-L-406, RUTH

DR ALBERT TRTANJ VS THE CITY OF GRANITE CITY

17-L-420, RUTH

GREGORY LAWSON INDIVIDUALLY VS KANSAS CITY SOUTHERN RAILROAD COMPANY

17-L-643, RUTH

HAYLEY A WOODSON VS GRANDVIEW FARM RLLP

17-L-837, RUTH

TARAN BROBST VS THE KANSAS CITY SOUTHERN RAILWAY COMPANY

17-L-916, RUTH

BRIAN O LANO VS LANCE A PERKINSON

17-L-1111, RUTH

MADISON MILLER VS FIVE STAR LEARNING CENTERS

17-L-1167, RUTH

SHEILA SHRUM NORMAN VS TERRY DIXON

17-L-1193, RUTH

LISA SCHEFFEL VS AMEREN ILLINOIS COMPANY

17-L-1450, RUTH

US NITRO BLASTING AND ENVIRONMENTAL LLC VS MEYLAN ENTERPRISES INC

17-L-1551, RUTH

STEPHANIE BELT VS JOSHUA NORCIA

17-L-1601, RUTH

THOMAS J PITTMAN VS TYLER A BRAUER

17-L-1667, RUTH

SARAH LIPFORD INDIVIDUALLY VS DILLON DIXON

18-L-33, RUTH

MIRANDA MALMKAR VS GRANITE CITY CUST #9

18-L-68, RUTH

MICHAEL DEIST VS TRKYMIK INC DBA RIVERSIDE SALOON

18-L-180, RUTH

MANUEL SEGURA VS AMEANNA HAMILTON

18-L-189, RUTH

MATTHEW E JOHNSON VS CHARLES N DAVIS

18-L-361, RUTH

NOEMI GOLDEN VS CHARLES STEGALL

18-L-365, RUTH

COREY HOWARD VS KATHLEEN RAMSEY

18-L-996, RUTH

CARLA PRICE-LYBARGER VS VICTORIA WILLIAMS

18-L-1015, RUTH

DONALD TAUL VS ALEXANDER W DAVIS

18-L-1026, RUTH

MARIA VERGARA VS MOHAMED Y JAMA

18-L-1042, RUTH

DEBORAH TATE VS PAITON BROWN

18-L-1273, RUTH

ANDRIA HEINEMEIER VS CALEB A LENHARDT

18-L-1290, RUTH

QUINTEN RANDOLPH VS ROBERT STEINBRAKER

18-L-1355, RUTH

RICK JONES VS JARED WINTERS

18-L-1391, RUTH

DAVID WEIGAND VS KERRY L BAUGHER

18-L-1401, RUTH

ZACHARY T STEWART VS GP TRANSPORTATION

18-L-1412, RUTH

ANNIE JONES VS DAVID S STERLING

18-L-1516, RUTH

TOMMY CHEUNG VS LYNETTE STANLEY

18-L-1531, RUTH

SOFI LENDING CORP VS NICCOLE GARNER

18-L-1596, RUTH

MELINDA TOTTLEBEN VS THOMAS LECH

19-L-01, RUTH

PAUL WOOD VS JASON SCHUEREN

19-L-18, RUTH

LINDA KIRN VS LUKAS J MARKHAM

19-L-21, RUTH

ALICIA TROY VS ROVAN MOTORS INC

19-L-104, RUTH

MICHAEL WEILENMAN VS HUNTER R ROLLER

19-L-182, RUTH

DAMIAN G COWAN VS ROVEY SEED COMPANY INC

19-L-293, RUTH

RAJEEV VARMA VS RHONDA HEATHERLY

19-L-314, RUTH

THEODOR SCHROEDER VS DART TRANSIT COMPANY

19-L-339, RUTH

JANET LONG VS CHRISTINE THOMAS

19-L-382, RUTH

RONALD HARGRAVE VS GREGORY L FEYERABEND

19-L-417, RUTH

TERRELL L SPIKES VS SAVANNAH POTTER

19-L-467, RUTH

ROSALYN BEAMON VS EDWARD J REED

19-L-510, RUTH

JENNIFER ZINSCHLAG VS ZINSCHLAG LIVING TRUST

19-L-534, RUTH

STEVEN DEAN VS HATTI LEFEVRE

19-L-591, RUTH

WILLIAM BUTLER VS TERMINAL RAILROAD ASSOCIATION OF ST LOUIS

19-L-615, RUTH

TINA M HENSON VS HIGHLAND VENTURES LTD DBA FAMILY VIDEO

19-L-646, RUTH

KELSIE FLATT VS JESSE BRADSHAW

19-L-663, RUTH

KELLIE L WHITE VS GRANITE CITY ILLINOIS HOSPITAL COMPANY LLC

19-L-703, RUTH

ROSE M JOHNSON VS JOANN E PUENT

19-L-764, RUTH

CHELSEY STILWELL VS AMBER BRUMLEY

19-L-790, RUTH

SHARON ARMSTRONG VS SYDNEY R SIEVERS

19-L-804, RUTH

DEIDRE ANDERSON VS ADDY D REYNOLDS

19-L-870, RUTH

SELONE WILLIAMS VS TAYLOR HANSEN

19-L-968, RUTH

MICHELLE LEE CORDIC VS EDI TRANSPORT LLC

19-L-1019, RUTH

PATRICK BROOKS VS SPIN N CAFE INC

19-L-1068, RUTH

PHILADELPHIA INDEMNITY INSURANCE COMPANY VS L AND K FIRE PROTECTION INC

19-L-1152, RUTH

DAVID C HUNTER VS CARSON PHILLIPS

19-L-1162, RUTH

JENNIFER MANNLE VS THOMAS JANISSE

19-L-1174, RUTH

ERIC BRANNIN VS STEPHANIE SMITH

19-L-1179, RUTH

JAMES E JOSEPH VS ALTON MEMORIAL HOSPITAL

19-L-1219, RUTH

HASTINGS MUTUAL INSURANCE COMPANY VS MILLER HOISTING CRANE RENTAL SERVICES

19-L-1238, RUTH

JODY R NESBIT VS GREG W ROBERTSON

19-L-1266, RUTH

DIANA POE VS CITY OF ALTON

19-L-1282, RUTH

MICHELLE MARSHALL VS DG RETAIL LLC

19-L-1376, RUTH

TRENTON L OSTER VS ROBERT LEONARD

19-L-1498, RUTH

PATRICK GRANT VS MAUREEN OSTERBUHR

19-L-1534, RUTH

FREDERICK J MENO VS SHOP N SAVE WAREHOUSE FOODS INC

19-L-1566, RUTH

SKILLER ARBAN VS WALMART INC DBA WALMART SUPERCENTER

19-L-1577, RUTH

SHERI CARRINGTON VS GODFREY HEALTHCARE AND REHABILITATION CENTER LLC

19-L-1636, RUTH

PATRICK KAVENY VS ONE MAIN FINANCIAL INC

14-L-531, DUGAN

DEBORAH ANDERSON VS CHARLES SCHRANCK

15-L-284, DUGAN

JANE DOE BY HER MOTHER AND NEXT FRIEND MARY DOE VS JAMES M DONNELLY

15-L-289, DUGAN

ROBERT L QUICK JR VS JOSHUA R WEIDNER

15-L-310, DUGAN

ALEXIS P MARTINEZ VS DAVID LOWRY

15-L-1633, RUTH

BILL BLECHINGER VS ALEJANDRO L ALVARADO MD

16-L-373, DUGAN

CARROLL R SINKS VS LUTHERAN SENIOR SERVICES

16-L-1169, DUGAN

REGINALD ADAM BLANKENSHIP VS DAVID HARMON MD

16-L-1182, DUGAN

RICARDO SURIA VS BARRON A HOLLANQUEST JR

16-L-1468, DUGAN

RP LUMBER CO INC VS DARRYN FICKEN

17-L-172, DUGAN

ALICIA A BURKETT VS VARGAS P ROCIO

17-L-182, DUGAN

ANGELA SOLOMON VS RICK G GRIFFITH

17-L-559, DUGAN

CYNTHIA SCULLY VS DAVID SCHELDT

17-L-606, DUGAN

STEPHANIE COMPTON RHODES VS DANIEL T LENTZ

17-L-1208, DUGAN

KENNETH KEEVEN VS SHERRI STEWARD

17-L-1246, DUGAN

DUSTIN J ROBBINS VS SHRINAY CONSTRUCTION

17-L-1307, DUGAN

WILLIAM MOLKENBUR VS RUSSEL R JETT

17-L-1400, DUGAN

BRIANNA GARGAC VS SHELL OIL COMPANY

17-L-1456, DUGAN

BEVERLY MANOOGIAN VS MERIDIAN VILLAGE ASSOCIATION

17-L-1642, DUGAN

MONICA L HAXTON VS ANITA J BOWMAN

18-L-38, DUGAN

DALLAS CLEVELAND VS ANDREW AHLERS

18-L-261, DUGAN

RAJEEV VARMA VS DAVID S WEST

18-L-278, DUGAN

BRYAN HARR VS PHILLIP CLUTTS

18-L-304, DUGAN

BENJAMIN DONA VS JOANNA HENDRICKS

18-L-458, DUGAN

NANCY A BARNES VS ZULUFI LLC DBA SUBWAY

18-L-538, DUGAN

FATMIR JAO VS MACS CONVENIENCE STORES LLC

18-L-703, DUGAN

ANGELA G KLEIN VS PARKSIDE ESTATES

18-L-810, DUGAN

MIDWEST SANITARY SERVICE VS SANDBERG, PHOENIX AND VON GONTARD PC

18-L-811, DUGAN

RACHEL HEMANN VS TANNER PAYTON

18-L-957, DUGAN

NICOLE M KOLESKE VS 308 MACARTHUR INC DBA DOC HOLLIDAYS SALOON AND EATERY

18-L-981, DUGAN

ALISIA RUSHING VS PEI CHANG CHUNG

18-L-1025, DUGAN

BOBBIE BROWN VS ALAINA MEYER

18-L-1086, DUGAN

LILLIAN A CUVAR VS DANNY HEARN

18-L-1096, DUGAN

ASHLEY ALLGOOD VS CALEB LENHARDT

18-L-1098, DUGAN

TIMOTHY PODHORN VS LAURA ASHER

18-L-1112, DUGAN

THERESA A BROWN VS BETTE SCHENK

18-L-1193, DUGAN

MORGAN ROBERTSON VS STATE FARM MUTUAL AUTOMOBILE INSURANCE COMPANY

18-L-1292, DUGAN

GLENDA DEGLER VS REBECCA DECKER

18-L-1306, DUGAN

SANDRA GRIFFIN VS ALICE KETCHUM

18-L-1513, DUGAN

ROBIN DERRY VS CATHERINE WRIGHT

18-L-1530, DUGAN

MICHAEL MCGARRITY VS MOHAMED Y JAMA

18-L-1563, DUGAN

DAWN WHITE VS PAMELA BAUER

18-L-1603, DUGAN

HENRY T GRAHAM VS ALTON CASINO LLC DBA ARGOSY CASINO ALTON

18-L-1635, DUGAN

VERONICA WALKER VS KENT A ARNOLD MD

18-L-1654, DUGAN

CRYSTAL FLYNN VS ALEXANDER J PRICE

18-L-1672, DUGAN

KIMBERLY S BERRY VS EDWARDSVILLE CARE CENTER LLC

19-L-88, DUGAN

RYAN M WOOLSEY VS BRIAN D CHOAT

19-L-100, DUGAN

ROBERT SCHNELTEN VS A Z WELDING AND MACHINE INC

19-L-134, DUGAN

LINDA DAVIS VS KAREN CATT

19-L-199, DUGAN

CAROLYN YINGER VS KELLI S FLETCHER

19-L-295, DUGAN

MARQUEZ MONTALVO VS DAVID BACHER

19-L-302, DUGAN

JUNE HAYES SPECIAL ADMINISTRATOR OF THE ESTATE OF TOMMY HAYES VS BNSCHRIEBER INC DBA YELLOW DOG CAFE AND BAR

19-L-456, DUGAN

KATHERINE ISABLE VS RONALD GILLELAND

19-L-643, DUGAN

HALEY RUSSO VS JANE BURRUS

19-L-679, DUGAN

AMY L HALDAMAN VS ROBERTA DICKERSON

19-L-752, DUGAN

JONATHAN SNYDER VS RUBEN VITAL

19-L-783, DUGAN

BARBARA SEAMAN VS STEAK N SHAKE ENTERPRISES INC

19-L-836, DUGAN

TERRI ZIELONKO VS ALL PHASES CONSTRUCTION LLC

19-L-878, DUGAN

BABATUNDE OWOSENI VS ALLSTATE

19-L-978, DUGAN

PEOPLE OF THE STATE OF ILLINOIS VS WILLIAMS BROTHERS CONSTRUCTION INC

19-L-985, DUGAN

NICOLE M KOLESKE VS SAMUEL MARBURGER

19-L-1000, DUGAN

MICHELLE CORDIC VS EJA TRUCKING INC

19-L-1018, DUGAN

MICHELLE CORDIC VS MIRSADA GRASHOVIV

19-L-1033, DUGAN

DEMOND SHAW VS RONALD THOMAS

19-L-1049, DUGAN

RANDY GILOMEN VS KATELYN MARTI

19-L-1161, DUGAN

BRANDI STEWART VS MASON CZAR

19-L-1181, DUGAN

IVY GRANT VS GIGI DELUCA

19-L-1187, DUGAN

MYSHIA B WALKER VS DAVID W THOMPSON

19-L-1218, DUGAN

MARIA PACE VS CITY OF ALTON

19-L-1234, DUGAN

JOHN E LINDSAY VS OSF MULTI SPECIALTY GROUP

19-L-1447, DUGAN

DEON MILLER AS ADMINISTRATOR OF THE ESTATE OF DEON MILLER JR VS MADISON COFER

19-L-1500, DUGAN

PAMELA J PRICE VS CITY OF ALTON ILLINOIS

CASEY ASHBY VS METRO EAST SANITARY DISTRICT

19-L-1618, DUGAN

CANEE BROWN VS ALEXANDRA JOSEPH

19-L-1673, DUGAN

JERRY L MORGAN VS MADISON COUNTY TRANSIT DISTRICT

08-L-963, SMITH

JENNIFER VAN WYK VS RICHARD BOATMAN JR DMD PC DBA TROY FAMILY DENTAL

09-L-806, SMITH

YVETTE D SCOTT VS OLD DOMINION FREIGHT LINE INC

15-L-1017, SMITH

KEITH HANNANT VS PAIGE HESSE

16-L-1116, SMITH

EDWARD HOLMES VS CONSTRUCTION TURNAROUND SERVICES

16-L-1470, SMITH

CHRIS GILREATH INDIVIDUALLY VS VILLAGE OF HARTFORD

16-L-1761, SMITH

FRANKLIN FAIR AS ADMIN OF THE EST OF SADIE M FAIR DECEASED VS SSM HEALTH BUSINESS

17-L-555, SMITH

PRAIRIE STATE BANK AND TRUST FKA THE BANK VS STEVEN DUGAN

17-L-702, SMITH

JERRY YEAGER JR VS MICHELLE BOVINETT

17-L-1116, SMITH

ALTON KEY GROUP LLC VS VIP DESIGN RENOVATIONS LLC

17-L-1181, SMITH

ALTON A GREENOUGH VS GORDON GUBIN

17-L-1342, SMITH

CONNIE SCHMIDT VS ALTON MEMORIAL HOSPITAL

17-L-1383, SMITH

KELLIN JOHNS VS CLUB FITNESS OF ALTON LLC

18-L-80, SMITH

BRAD CLARKSON VS JOHN FRAME

18-L-192, SMITH

MANOR COURT OF MARYVILLE VS JANET KREBEL

18-L-251, SMITH

DAVID DONALD VS HEATHER SHERMAN

18-L-271, SMITH

JOHN A GAGNE VS MERIDIAN VILLAGE ASSOCIATION

18-L-279, SMITH

ALOYSIA ELLIOTT VS CITY OF ALTON

18-L-477, SMITH

WESLEY HUFF VS JASON CARRIGAN

18-L-560, SMITH

ERIC V HARR VS PHILLIP E CLUTTS

18-L-564, SMITH

CAROLINA CASUALTY INSURANCE COMPANY VS MCLANAHAN TOWING INC

18-L-885, SMITH

JOE CATHEY VS CLARECE J THOMAS

18-L-906, SMITH

JOSEPH RICHARDS VS DAYTONA HELMETS INC

18-L-1071, SMITH

JAMES HAEFFNER VS XPO LOGISTICS FREIGHT

18-L-1078, SMITH

ERIC SCHUMACHER VS AMANDA CANADA

18-L-1123, SMITH

ALEXANDRA STARKEY VS ROBERT BOWLER

18-L-1157, SMITH

SARAH E SOTO VS ALLSTATE FIRE AND CASUALTY INSURANCE COMPANY

18-L-1158, SMITH

SHARON STOYANOFF VS DAVID MCMAHAN

18-L-1177, SMITH

CHERONDA WHITE VS RICHARD JOHNSON

18-L-1184, SMITH

JENNIFER HARRISON VS THE GARDEN KINGDOM INC

18-L-1247, SMITH

GEORGE THAYER VS STEPHEN DUFFY

18-L-1268, SMITH

MARGARET NUGENT VS CECIL V CARVER

18-L-1709 SMITH

CARRIL RAMSEY VS CEDARHURST ASSISTED LIVING AND MEMORY CARE

18-L-1714, SMITH

JOHN BUSHROW VS RANDEL ROCK

18-L-1717, SMITH

TINA M TURNER VS CITY OF GRANITE CITY ILLINOIS

19-L-12, SMITH

PETROFF TRUCKING VS PEKIN INSURANCE

19-L-87, SMITH

DEBRA WHITE VS PATRICIA SIMMONS

19-L-194, SMITH

ALICE VERDUN VS JOAN SCHUETTE

19-L-320, SMITH

DIANA WILMSMEYER VS ANDREW GRAPPERHAUS

19-L-340, SMITH

JESSICA WIREMAN VS SHEILA SORRELL

19-L-358, SMITH

CINDY WALTERS VS SM PROPERTIES LLC

19-L-380, SMITH

DONALD M BARTON SR VS SHELL OIL COMPANY

19-L-389, SMITH

HEATHER WILLIAMS VS ROBERT E STOCKS

19-L-532, SMITH

JP A MINOR BY AND THROUGH HIS MOTHER AND NEXT FRIEND JJ VS SHAVONDA L WILLIS

19-L-546, SMITH

JOHNNY NICHOLSON VS MATTHEW T JOHNSON

19-L-579, SMITH

MARK LASH VS ELMWOOD NURSING AND REHABILITATION CENTER LLC

19-L-613, SMITH

LISA RIGG VS MARK WOODSON

19-L-628, SMITH

GLORIA LOPEZ VS BAILY INTERNATIONAL INC

19-L-765, SMITH

CASEY KING VS ROGER LADAGE

19-L-846, SMITH

JAY TOMLIN VS ALEXIS LEWIS

19-L-919, SMITH

KENDALL STACKER VS JOSEPH PENDLEY

19-L-947, SMITH

KENNETH SNYDERS VS DONALD M NAEVE

UNIVERSITY CARE CENTER LLC VS KAREN RUMPF

19-L-969, SMITH

CHARLES SEEHAUSEN VS JASON WILLIAMS

19-L-1042, SMITH

BURRAE ROCHA VS WANETTA AKERS

19-L-1069, SMITH

MONTRE SNEAD VS ASHTON MCGEE

19-L-1078, SMITH

MARGARET MURRAY VS GARRETT MILLER

19-L-1230, SMITH

TANYA L KORUNKA VS FRANCES W WATTS

19-L-1278, SMITH

WILLIAM VALENZUELA VS DONALD HOLMES

19-L-1361, SMITH

ERIN MCBRIDE VS ANITA ANTHONY

19-L-1499, SMITH

KYLE PLUMMER VS NATALIA BISHOP

19-L-1532, SMITH

LAURA KELLEMS VS MICHAEL BEST

19-L-1535, SMITH

PAULA KING VS THOMAS C MOORE JR

19-L-1544, SMITH

KAREN KAHL VS JOHN MELLENTHIN

19-L-1594, SMITH

CHAD E GILL VS BRUCE GRENZEBACH

19-L-1600, SMITH

ROBERT W FREY VS FELICIA WATCHOWSKI

19-L-1608, SMITH

MARION B POOLE VS DAIRY QUEEN

19-L-1620, SMITH

RUDY HOPE VS CAMERON FLECK

19-L-1637, SMITH

GARY LANG VS HARRY SCHLECHTE

01-L-1117, CHAPMAN

10:00 A.M.

TIFFANY CORBIN AS MOTHER/NEXT FRIEND OF MADALYNN CORBIN A MINOR VS SAINT ANTHONYS HEALTH CENTER

13-L-592, SMITH

JERRY MORGAN VS MADISON COUNTY TRANSIT DISTRICT

14-L-187, SMITH

JAMEELAH ELLIOTT VS NIGEL HILGERT

18-L-1152, SMITH

PAMELA SMITH VS CHRIS BREITWEISER

19-L-499, SMITH

1:30 P.M.

COLIN HARRIS VS DAVE AND JUDYS INC

16-L-702, RUTH

Thursday, February 27

9:00 A.M.

THOMAS M ASH VS ERIN M MCDONOUGH

17-L-624, STOBBS

PATSY CAMPBELL VS GITERSONKE FOOT CLINIC PC

18-L-72, STOBBS

JAMES D STANTON VS SHELL OIL COMPANY

19-L-1371, STOBBS

ALLEN LEWIS VS CITY OF EDWARDSVILLE

11-L-1304, HARRISON

MATTHEW E CARTER VS CITY OF ALTON

11-L-1305, HARRISON

AMY KOPESKY VS CITY OF COLLINSVILLE

11-L-1306, HARRISON

DAVID FUNKHOUSER VS CITY OF GRANITE CITY

11-L-13037, HARRISON

1:00 P.M.

MICHELLE CHAPMAN VS LISA BRICKER

16-L-235, SMITH

EDWARD HOLMES VS CONSTRUCTION TURNAROUND SERVICES

16-L-1470, SMITH

LISA MOXEY VS MIKAH DAVENPORT

17-L-757, SMITH

COLIN MUSCROFT VS ALLSTATE VEHICLE AND PROPERTY INSURANCE COMPANY

17-L-1110, SMITH

SARA L YOKLEY VS LAEL JUSTICE

17-L-1344, SMITH

FRITZ NEMSKY VS OPTMRX INC

17-L-1577, SMITH

DORIS EASTERLE VS COLLINSVILLE REHABILITATION AND HEALTH

18-L-624, SMITH

SHERYL DOBRINCH VS MACS CONVENIENCE STORES LLC DBA CIRCLE K

18-L-748, SMITH

CHERONDA WHITE VS RICHARD JOHNSON

18-L-1184, SMITH

CAROL A CHURCHMAN VS OLIVIA M MOXEY

18-L-1190, SMITH

DAVID A COTTON VS GRANITE CITY PARK DISTRICT

18-L-1636, SMITH

JACQUELYN WILLIAMS VS HOME DEPOT USA INC

19-L-37, SMITH

PETROFF TRUCKING VS PEKIN INSURANCE COMPANY

19-L-87, SMITH

EDWARD GORIN VS LOREN PLUMB

19-L-230, SMITH

JENNIFER A FISH VS LARRY PARKER

19-L-301, SMITH

ALICE VERDUN VS JOAN SCHUETTE

19-L-320, SMITH

DONALD M BARTON VS SHELL OIL COMPANY

19-L-389, SMITH

JACOB FRY VS STUART DABBS

19-L-683, SMITH

SHAWN ELMORE VS HALEY MATTHEWS

19-L-835, SMITH

MITCHELL ADAMS VS HOME DEPOT USA INC

19-L-1002, SMITH

GLEN KALAGIAN VS PHILLIPS 66 COMPANY

19-L-1242, SMITH

JONATHAN PRIEPOT VS SARA C MARLER

19-L-1416, SMITH

EDWARD E CRAWFORD VS LARRY D BRYAN

19-L-1591, SMITH

KAREN KAHL VS JOHN MELLENTHIN

19-L-1594, SMITH

Friday, February 28

9:00 A.M.

KATHY A GARLAND VS EDWARD E WEBSTER

16-L-512, RUTH

KEVIN J THEBEAU VS 3M COMPANY

16-L-1615, RUTH

JOYCE R SHAW VS BRAVO CARE OF EDWARDSVILLE

17-L-1305, RUTH

THOMAS J PITTMAN VS TYLER A BRAUER

17-L-1667, RUTH

JUDITH A STEELE VS JACOB DALTON

18-L-366, RUTH

DEMETRIC LACEY VS MICHAEL WANOUS

18-L-629, RUTH

STEVEN NORBURY VS SOUTHWESTERN ILLINOIS HEALTHCARE FACILITIES

18-L-1686, RUTH

MORRISSEY CONSTRUCTION COMPANY VS ALL TEMPS HEATING AND AIR

19-L-233, RUTH

PATRICK BROOKS VS SPIN N CAFE INC

19-L-1068, RUTH

CARL EDBURG VS CRAIG BEYER MD

19-L-1185, RUTH

SHAWN ELMORE VS MICHAEL ROEDER

19-L-1236, RUTH

RANDY KLOCKE VS LDC HOMES INC

19-L-1644, RUTH

10:00 A.M.

JACQUELIN WEBER VS LIBERTY RESTAURANT GROUP LP DBA BURGER KING

19-L-1549, RUTH

THOMAS SIMPSON VS SAMANTHA HOMES

18-L-131, DUGAN