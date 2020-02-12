Madison - St. Clair Record

Wednesday, February 12, 2020

Madison County civil docket Feb. 17-21

Lawsuits

By Andrew Thomas | Feb 12, 2020

Screen%252520shot%2525202015 08 14%252520at%2525201.15.07%252520pm

Tuesday, February 18

9:00 A.M.

SARAH LIPFORD INDIVIDUALLY VS DILLON DIXON

18-L-33, RUTH

PATRICK GRANT VS MAUREEN OSTERBUHR

19-L-1534, RUTH

Wednesday, February 19

9:30 A.M.

CATHLEEN SHELTON VS ENVIRO TECH INTERNATIONAL INC

19-L-355, RUTH

1:00 P.M.

US STORAGE GROUP VS JRACKING (CHINA) STORAGE SOLUTIONS

18-L-626, DUGAN

Thursday, February 20

9:00 A.M.

VICKIE I CHASTAIN VS GRANITE CITY HOSPITAL COMPANY

12-L-1369, DUGAN

LEE IRWIN VS AMERIGAS PROPANE INC

15-L-183, DUGAN

CARROLL R SINKS VS LUTHERAN SENIOR SERVICES

16-L-1169, DUGAN

CHRISTOPHER SEXTON VS JOEL C SPRENGER

16-L-1332, DUGAN

FLORA ODUM INDIVIDUALLY VS GATEWAY MOTORSPORTS PARK

17-L-632, DUGAN

ROBERT NELSON VS SHELL OIL COMPANY INDIVIDUALLY

17-L-1744, DUGAN

ANN NORRIS VS RANDAL GIBERSON

18-L-784, DUGAN

HEATHER L ROBERTS VS DR RICAHRD NICOL

18-L-1255, DUGAN

JOSE M SANCHEZ VS AMAZON INC

19-L-110, DUGAN

JENNIFER TUCKER VS FRANK SMITH

19-L-184, DUGAN

WALTER LEWIS VS KEENAN PEARSON

19-L-445, DUGAN

MARY A AUER VS WILLIAM DRYDEN

19-L-554, DUGAN

ARSENAL ALTON PROPERTIES INC VS REE WINSTON DBA LAFAYETTE CONSTRUCTION

19-L-576, DUGAN

JONATHAN SNYDER VS RUBEN VITAL

19-L-783, DUGAN

REBECCA GOCKEL VS JOSEPH CHOI

19-L-907, DUGAN

JIMMIE W HOWARD VS INTERCO TRADING IN

19-L-928, DUGAN

PEOPLE OF THE STATE OF ILLINOIS VS WILLIAMS BROTHERS CONSTRUCTION INC

19-L-985, DUGAN

NICOLE M KOLESKE VS SAMUEL MARBURGER

19-L-1000, DUGAN

WOOD RIVER GLASS COMPANY VS TRK CONSTRUCTION

19-L-1003, DUGAN

KYLE L PENNINGTON VS JOHN M DIETZEN

19-L-1308, DUGAN

JOHN E LINDSAY VS OSF MULTI-SPECIALTY GROUP

19-L-1447, DUGAN

LAURA SANDIDGE VS RACHEL DURHAM MD

19-L-1545, DUGAN

NATALIE MAYES VS CHOTEAU BAY APARTMENTS

19-L-1592, DUGAN

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