Madison County civil docket Feb. 17-21

Tuesday, February 18
9:00 A.M.
SARAH LIPFORD INDIVIDUALLY VS DILLON DIXON
18-L-33, RUTH
PATRICK GRANT VS MAUREEN OSTERBUHR
19-L-1534, RUTH
Wednesday, February 19
9:30 A.M.
CATHLEEN SHELTON VS ENVIRO TECH INTERNATIONAL INC
19-L-355, RUTH
1:00 P.M.
US STORAGE GROUP VS JRACKING (CHINA) STORAGE SOLUTIONS
18-L-626, DUGAN
Thursday, February 20
9:00 A.M.
VICKIE I CHASTAIN VS GRANITE CITY HOSPITAL COMPANY
12-L-1369, DUGAN
LEE IRWIN VS AMERIGAS PROPANE INC
15-L-183, DUGAN
CARROLL R SINKS VS LUTHERAN SENIOR SERVICES
16-L-1169, DUGAN
CHRISTOPHER SEXTON VS JOEL C SPRENGER
16-L-1332, DUGAN
FLORA ODUM INDIVIDUALLY VS GATEWAY MOTORSPORTS PARK
17-L-632, DUGAN
ROBERT NELSON VS SHELL OIL COMPANY INDIVIDUALLY
17-L-1744, DUGAN
ANN NORRIS VS RANDAL GIBERSON
18-L-784, DUGAN
HEATHER L ROBERTS VS DR RICAHRD NICOL
18-L-1255, DUGAN
JOSE M SANCHEZ VS AMAZON INC
19-L-110, DUGAN
JENNIFER TUCKER VS FRANK SMITH
19-L-184, DUGAN
WALTER LEWIS VS KEENAN PEARSON
19-L-445, DUGAN
MARY A AUER VS WILLIAM DRYDEN
19-L-554, DUGAN
ARSENAL ALTON PROPERTIES INC VS REE WINSTON DBA LAFAYETTE CONSTRUCTION
19-L-576, DUGAN
JONATHAN SNYDER VS RUBEN VITAL
19-L-783, DUGAN
REBECCA GOCKEL VS JOSEPH CHOI
19-L-907, DUGAN
JIMMIE W HOWARD VS INTERCO TRADING IN
19-L-928, DUGAN
PEOPLE OF THE STATE OF ILLINOIS VS WILLIAMS BROTHERS CONSTRUCTION INC
19-L-985, DUGAN
NICOLE M KOLESKE VS SAMUEL MARBURGER
19-L-1000, DUGAN
WOOD RIVER GLASS COMPANY VS TRK CONSTRUCTION
19-L-1003, DUGAN
KYLE L PENNINGTON VS JOHN M DIETZEN
19-L-1308, DUGAN
JOHN E LINDSAY VS OSF MULTI-SPECIALTY GROUP
19-L-1447, DUGAN
LAURA SANDIDGE VS RACHEL DURHAM MD
19-L-1545, DUGAN
NATALIE MAYES VS CHOTEAU BAY APARTMENTS
19-L-1592, DUGAN