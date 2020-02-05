St. Clair County real estate Dec. 30-Jan. 3

DECEMBER 30
BELLEVILLE
$153,000 - 4 HOLLYHOCK LANE - THERESA ANN FERRY TO BEVERLY M WILEY
$75,500 - 511 WABASH AVE - LAWRENCE AND JANICE STUBBLEFIELD TO FRANK AND ERICKA ROSENBERG
$35,000 - 108 GILBERT ST - JACE RATERMAN TO EDWARD KOVALSKI
$80,000 - 101 SOUTH 51ST ST - ELIZABETH KEMPER TO KELLY M HOPKINS
$122,000 - 2301 PATRICK DR - JAMIE R BEISNER TO TIERRA HILL
$112,000 - 717 SAINT JOHNS DR - MICHAEL AND KIMBERLY SCHUBERT TO BETTY H HARRISON
$165,000 - 907 CARRIAGE COURT - MEARL PERRY TO LEE AND JENNIFER MUTCHIE
$151,900 - 2 CAMBRIDGE DR - THERESA MARIE LATTA AND MARC P SCHICHTING TO BRENDA SNELLING
$56,000 - 7704 MYRTLEWOOD DR - FANNIE MAE TO PATON ENTERPRISES LLC
CAHOKIA
$16,000 - 1124 ST MICHAEL DR - GREGORY AND KIM HOSLER TO TURN KEY PROPERTY PROVIDERS LLC
$42,000 - 112 WALNUT - EP ENTERPRISES LLC TO BRIAN KARSH
$40,000 - 1923 JEROME LANE - JMR HOLDINGS LLC TO BEST HOLDINGS LLC
CASEYVILLE
$45,000 - 8670 MAPLE AVE - ETHEL R HOPKINS TO CYNTHIA BARROW
$12,500 - 705 GEORGE ST - FCB BANKS TO JAMES LAUX
COLLINSVILLE
$123,000 - 142 MOFFETT ST - REBECCA J GILLILAND TO AUSTIN K SLIMICK
$914,474 - ROUTE 157 - THE PETROFF COMPANIES INC TO PATEL GROUP 157 LLC
$214,900 - 112 SOUTHWOOD TERRACE - ZACHARY HEIDRICH TO JARED AND HALEY BERNHARDT
EAST SAINT LOUIS
$80,000 - 2766 N 42ND ST - BRANDI C NALL TO HILDA P GARCIA SALDANA
FAIRVIEW HEIGHTS
$171,000 - 9153 FOREST DR - RENEE AND DAVID ADES TO TREVOR AND RENEE DEVORE
$216,000 - 5181 DEPAUL DR - LAMARION AND LISA HOLMAN TO JOHNNY AND SHEILA MARSHALL
$42,000 - 9 POTOMAC DR - DELLA JOHNSON, ADMINISTRATOR TO JIE BIN CHEN AND WEIDONG LUO
$54,900 - 2 SUSAN COURT - MARY AND RICKY POLLARD TO TYLER S CARTER AND MADISON T REED
$103,000 - 504 ANITA DR - ESTATE OF BETTY PACE, DECEASED TO JERRY ROSS JR AND CANDACE ROSS
FREEBURG
$205,000 - 328 SILVERTHORNE DR - LAUREN ANDERSON TO NICHOLAS AND ERICA BOUND
LEBANON
$99,500 - 512 SOUTH HERMAN ST - GARY J AYE TO NATHANUEL GABRIEL ELISALDA-STROBEL
MARISSA
$60,000 - 505 MUD CREEK RD - LARRY A KANE AND JODI LYNN LITTEKEN AND CODY LONG TO ROSEMARY FULTON
MASCOUTAH
$180,000 - 209 BISCAYNE DR - MICHAEL AND RACHEL COLLINS
$60,000 - COUNTY ROAD - JOHN E KAPPERT AND LINDA RICHTER, TRUSTEES TO LAKESIDE ESTATES LLC
O'FALLON
$20,000 - 112 COTTAGE HILL DR - TERRY AND MICHAEL MATYCHOWIAK TO 2 BROKE GIRLS AND A HAMMER PARTNERSHIP
$75,000 - 211 ELLEN LANE - PHILLIP BRIAN SINSKEY TO KENNETH GRAY
$55,000 - 805 CYPRESS COURT - JCS ACQUISITIONS LLC TO JLP HOMES LLC
$186,500 - 915 INDIAN SPRINGS RD - JASPER AND SHERYL LEWIS TO DENNIS AND VALERIE MOFFETT
$753,450 - 1546 STONEHAVEN COURT - JESSICA R TEYMOURI TO JOSHUA AND ELIZABETH LEHDE
$189,900 - 1102 ELISABETH DR - VA TO RENEE AND DAVID ADES
ST LIBORY
$107,500 - 632 RUTTER ST - EDNA WIENSTROER TO BLAKE LUECHTEFELD
SWANSEA
$92,000 - 4048 GENTRY LANE - MATTHEW ROBERTS TO ALLISON GREER
$199,500 - 3640 MOORGATE COURT - THOMAS MELLON TO ERIC WHALEN
$230,000 - 1521 WILLIAM LANE - FCB BANKS TO PAUL AND TERESA CONDOR
$101,000 - 22 META DR - ALEX R HOLLIDAY III AND KRISTEN HOLLIDAY TO CARY AND TIA LEWIS
$48,000 - 209 ANNA ST - JMW INVESTMENTS LLC TO JORDAN BOLIN
DECEMBER 31
BELLEVILLE
$15,000 - 16 SHERWOOD FOREST - ROSETTA M HOWELL ESTATE TO FLETCHER AND WANDA CAWVEY
$34,900 - 17 WOODSIDE DR - FANNIE MAE TO RODNEY AND AMBER HAMBRIGHT
$163,500 - 14 POWDER HILL RD - MONICA DUEBBERT ET AL TO JOSEPH PAUL
$211,000 - 7 EDGEWOOD LANE - VICTOR AND KRISTIN KENT TO SCOTT NELSON
$74,000 - 17 QUEENSWAY DR - THE HEIRS AND DEVISEES OF JOHN C RICKERT TO ROGER AND DALINDA SHOCKLEY
$410,000 - 5 EIGHTH FAIRWAY DR - STEVEN AND ELIZABETH STIEGMAN TO CHRISTOPHER AND KRISTINA ANDERSON
$205,500 - 36 PEBBLE HILL DR - STEVEN AND JEANINE BERGAN TO MARK SANTOS
$146,500 - 512 WINDRIFT DR - ANTHONY R JR AND COURTNEY A MONTERUSSO
$20,000 - 309 OLIVER LEE DR - SOUTHWESTERN ILLINOIS PROPERTIES LLC TO DARRELL G BROWN
$87,000 - 329 NORTH ILLINOIS ST - LA CAPITAL PARTNERS LLC TO GILLIAN HOLDINGS LLC
$17,500 - 1819 AND 1823 NORTH BELT EAST - ERIC AND BUDDY GILLIAN TO THOMAS A JACKSON
$149,900 - 102 FALLS PARK COURT - STEVEN HELFAND AND ALENA JEAN ZIDLICKY TO CARMALE WHITE AND TRUDI PAYNE
$64,000 - 101 SOUTH 35TH ST - JIMMY AND SHIRLEY BLAIR TO AMY CARMICHAEL
CAHOKIA
$370,000 - 2626 AND 2620 CAMP JACKSON RD - KUBURIC PROPERTIES LLC TO BGC PROPERTIES LLC
$3,200 - 422 GARRISON AVE - LATESHA JOHNSON TO LISA Y GREEN
CASEYVILLE
$50,000 - HARBOR WOODS DR - MCBRIDE AND SON RESIDENTIAL ILLINOIS LLC TO O'FALLON DEVELOPMENT GROUP LLC
DUPO
$285,000 - 2611 STOLLE QUARRY RD - LECHNER REALTY GROUP INC TO AMIRIAN LLC
EAST CARONDELET
$83,000 - 1702 DAVID STREET FERRY RD - VALERIE BAUCHENS TO BEN AND AUDREA THOMAS
EAST SAINT LOUIS
$750 - 107 COLLINSVILLE AVE - CITY OF EAST SAINT LOUIS TO BLACKMON'S INC
$25,000 - 2241 MARKET ST - SHEILA BROWN-WALKER TO SHANA NAMOND
FAIRVIEW HEIGHTS
$175,800 - 305 JUBAKA DR - RONALD C FIETSAM TO CHARLOTTE AND MATTHEW GOODMAN
$87,500 - 10 BELLE DR - CAROL ZIMMERMAN TO AMBER N CAUGHRON
FREEBURG
$289,000 - 504 N PITTS ST - JONATHAN AND MELISSA MUELCHI TO DENNIS TRIBOUT JR AND JESSICA TRIBOUT
$190,000 - 412 NORTH DEWEY - ADDIE MARIE KASPER TRUST TO JON AND MELISSA MUELCHI
$175,000 - 401 EAST HIGH ST - DAVID AND JOYCE L MERRELL TO CHAD AND AMANDA MOLL
LEBANON
$26,345 - 10952 FALLOWFIELD DR - CCV DEVELOPMENT LLC TO CNR INC
$133,000 - 1110 BELLEVILLE ST - MICHAEL L SMITH TO JESSE PERKINS
MASCOUTAH
$1,360,000 - SUMMERFIELD SOUTH ROAD - HUELSKOETTER FARMS LLC TO CRAIG J KOMBRINK
$90,000 - SUMMERFIELD SOUTH ROAD - TERRY F FRUEKE TO CRAIG J KOMBRINK
$140,000 - 8959 SUMMERFIELD SOUTH ROAD - CRAIG J KOMBRINK TO TERRY F FRUEKE
$190,500 - 9 MICHELLE DR - KENNETH E MORRIS JR AND MELISSA D MORRIS TO JESSICA ADAMS
MILLSTADT
$264,000 - 14 TRAVER TINE CIRCLE - STEVEN T CISSELL TO JEREMY AND RENAE KENNY
$125,900 - 127 REGENCY PLACE - RICKY AND DEBRA BALTZ TO TERRY AND JULIE JACKSON
O'FALLON
$341,206 - NORTH SEVEN HILLS RD - THE ALAN AND GERALYN WASCHEVSKI 2008 TRUST TO SMR HOLDINGS LP
$125,000 - 118-120 WEST 7TH ST - NEIL AND SANDRA SAPPINGFIELD TO ZACHARY ENGEL
$181,000 - 202 EAST JEFFERSON - ALEX YOUNG TO ANNA GARCIA
$149,900 - 1525 OAK MEADOW DR - WILLIAM AND SUSAN HENDERSON TO WILLIAM E LOFTON
$213,000 - 714 WHEATFIELD RD - RAMANATHAN PALANIAPPAN TO GREG SHUAY
$65,000 - 520 FLAGSTONE PASS DR - RESERVES OF TIMBER RIDGE LLC TO HUNTINGTON CHASE HOMES CORPORATION
$406,033 - 520 FLAGSTONE PASS DR (LOT 37RTR-3) - HUNTINGTON CHASE HOMES CORPORATION TO WILLIAM R BASLER JR AND KASEY M BASLER
SHILOH
$433,219 - 410 DOWNING COURT - CNR INC TO JASON ROBERT HOMRIG
$190,000 - 3240 TANGLEBROOK DR - JOHN AND SARAH HOWARD TO MATTHEW AND SHANNON SAYERS
SMITHTON
$90,000 - 21 CASS ST - ESTATE OF ETHEL N JAROSIK TO MITCHELL HUMMERT AND ERIC MCDONALD
$173,000 - 216 RIDGE DR - BRIAN J STOOPS TO KYLE BARDENAS
SWANSEA
$5,000 - 617 ABEND ST - SPA2 LLC TO ERG REALTY LLC
$8,50034 - NORTH 18TH ST - FANNIE MAE TO CEDRIC CORTEZ JONES
$153,000 - 325 PARK DR - BRENNA HOLDINGS LLC TO ALEJANDRO HUGGINS
$10,000 - 1714 KINSELLA - GERALD GUNDLACH TO JOSEPH CRAIG
JANUARY 2
BELLEVILLE
$115,000 - 304 BIG BEND - US BANK NATIONAL ASSOCIATION TO PHB CAPITAL LLC
$2,000 - 1504 WEST FOURTH AVE - DONALD SCHNEIDER TO FOREST WAYNE CHAPMAN
$220,000 - 7700 WEST MAIN - WYATT RAWLINGS JR TO KLEMME CAPITAL INVESTMENTS
CAHOKIA
$15,000 - 734 ST NICHOLAS DR - RYAN A SEIB TO SAINT LOUIS INVESTMENTS LLC
$5,000 - 710 ST BARBARA LANE - RYAN SEIB TO SAINT LOUIS INVESTMENTS LLC
DUPO
$120,000 - 4498 EDWIN DR - JAMES R ALLEN TO KEVIN PINKERTON AND DEBBIE JOLIKERT
EAST SAINT LOUIS
$3,040,167 - ST CLAIR AVE; N HWY 203 - GATEWAY NATIONAL GOLF LINKS LLC TO SPEEDWAY GC LLC
MILLSTADT
$285,000 - 3900 DEERFIELD CIRCLE - JEFFREY SCOTT TOENJES AND KELLY C TOENJES TO ROBERT AND ANDREA RULE
O'FALLON
$35,000 - 101 SPRUCE ST - BANK OF O'FALLON TO STEVEN A YOUNG
$348,211 - 735 WHEATFIELD RD - WIEMAN HOMES INC TO STEVEN AND JANINE BEATTY
SAUGET
$41,000 - 1443 QUEENY AVE - ANNE R AND DAVID MD MARGRABE TO MICHAEL NICHOLSON
SWANSEA
$115,000 - 21 ST CLAIR AVE - CRYSTAL BROWN TO TANYA AND MELODY KEY
JANUARY 3
BELLEVILLE
$97,000 - 213 SOUTH VIRGINIA AVE - CHAD A AND HACLYN S VOOGE TO COURTNIE J WEAVER
$320,000 - 3050 RENTCHLER RD - RICKY L AND DEBRA S BALTZ
$9,912,500 - 1021 WEST E ST - ST PAUL'S HOME TO TI BELLEVILLE LLC
$5,357,500 - 1021 WEST E ST - ST PAUL'S HOME TO ST PAUL'S PROPERTY LLC
$204,707 - 2780 CEDAR GROVE DR - MCBRIDE GREEN MOUNT MANOR LLC TO KAYLA WILLEFORD AND DILLON C KIRLAND
$91,500 - 1715 WEST BELLE ST - ROBERT STALL TO SHAUN STOKES
DUPO
$82,000 - 720 STATE ST - RICHARD A MEYER TRUST TO JOHN C AND MICHELLE L CORONA
EAST SAINT LOUIS
$115,000 - 3617 COLLINSVILLE RD - TAMI KAYE FOSCHIATTI TO AMBER KUTZ
$500 - 3225 DOUGLAS AVE - BAYVIEW LOAN SERVICING LLC TO SHORTY MAC LLC
FAIRVIEW HEIGHTS
$100,000 - 14 CONCORD DR - LASANDRA AND ALLAN C TERRELL TO REBEKAH HOUSMAN AND DAVID L MCGUIRE
$227,500 - 927 HOLLIDAY DR - EQUITY SUCCESS INC TO GERRIE PHILLIP HURLBUT AND SARAH HURLBUT
$175,000 - 103 BRITTANY DR - ROBERT S BOWEN AND KRISTIN M SPRADLEY TO KAMIL MOSLEY AND DARREN PRICE
LEBANON
$342,000 - STATE ROUTE 4 - FIRST MID WEALTH MANAGEMENT CO TO MARILYN A MCLAUGHLIN REVOCABLE LIVING TRUST
MILLSTADT
$70,000 - 5619 ROENICKE RD - JOSEPH G AND JULIETTA M JACOBI LIVING TRUST TO BRADLEY J AND KEVIN MW SCHALLER