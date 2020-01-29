St. Clair County real estate Dec. 23-27

DECEMBER 23
BELLEVILLE
$11,000.00 - 1916 PLANTATION LANE - REUNION DEVELOPMENT LLC TO FULFORD HOMES
$11,000.00 - 1925 RESERVE WALK WAY - REUNION DEVELOPMENT LLC TO FULFORD HOMES
$15,000.00 - 249 BRACKETT ST - ROBERT M SIMONDS REVOCABLE LIVING TRUST TO HUMAN FAMILY REVOCABLE TRUST
$42,000.00 - 2624 CRIMSON VIEW DR - SD2 LLC TO FULFORD HOMES
$80,250.00 - 28 MORRISON DR - HUD TO DAVID JORGENSON
$27,000.00 - 40 JUSTICE DR - ROBERT L CRAIG LIVING TRUST TO GREG VOEGTLE
$139,000.00 - 336 TODD LANE - ERIC AND JILL BATCHELDER TO FLORENCE JEAN HODGE AND TALIA HODGE
$85,000.00 - 38 ARABELLE DR - WILLIAM J FISH TO ANDREW J LINDSAY
$172,000.00 - 1519 PROGRESS LANE - PATRICIA LACEY TO BRANDON GROOM
$106,000.00 - 1624 PROGRESS LANE - CHRISTOPHER A ARTER JE AND MARIA A QUIROZ TO CHANEL TOLAR
$50,000.00 - 348 NORTH 43RD ST - SHIRLEY M YANCEY TO SCOTT HAMS CONSTRUCTION INC
$70,000.00 - 337 ROANOKE DR - FIRST BANK TO YOLANDA HARRIS
$104,500.00 - 8 WOODFIELD DR - VA TO JOHNNY OLDHAM
$265,000.00 - 7 GARDENIA DR - KAREN J CALDWELL TO JULIE COVER
$70,000.00 - 12 MARIKKNOLL DR - RAIESHA D YOUNG TO CHRISTOPHER C LANG
$135,000.00 - 1929 RICHMOND SPRINGS LANE - DANIEL AND HEATHER PLUCINSKI TO RAIESHA YOUNG
CAHOKIA
$16,500.00 - 6 MARILYN LANE - JAMAL AND JASMINE BETHEA TO ABBOTT LIVING OF ILLINOIS LLC
$10,000.00 - 615 FALL ST - STURGEON DRIVE II TO RYAN RICHERT
CASEYVILLE
$55,000.00 - 1114 ELBOW HILL COURT - FOREST LAKES ACQUISITION LLC TO KC CONSTRUCTION INC
$135,000.00 - 24 OAK DR - FRESH START LLC TO RUSSELL AND ROBERTA OLIVER
EAST SAINT LOUIS
$34,500.00 - 3139 TRENDLEY AVE - RHONDA LEWIS, EXECUTOR TO DENISE SANDERS
$38,500.00 - 6 HILLTOP VIEW - LEMONS TRUST TO CHERYL BELL
FAIRVIEW HEIGHTS
$265,000.00 - 1214 STONEWOLF TRAIL - SAMAR HEIMANN-GRIFFIN TO MICHAEL DARDEN
$95,000.00 - 215 VALE DR - MISTY D HAHN TO JOYCE JEFFERSON
$208,000.00 - 818 SAYBROOK FALLS DR - ANDREW T DEL ROSARIO TO RACHEL LATINETTE
MASCOUTAH
$200,000.00 - 608 FALLING LEAF WAY - CLAY CARTER TO KAELA ANY TAYLOR WOOD
$240,500.00 - 1135 BEECHCRAFT BLVD - TODD AND DIANE KATZ TO CHRISTOPHER AND ARLICIA CARRIER
MILLSTADT
$220,000.00 - 3318 VILLAGE GREEN COURT - RICKY K HEMBREE AND HAROLD L SCHWARTZ TO ROSE AND CYNTHIA M BURNS
$128,000.00 - 121 REGENCY PLACE - COREY AND SANDRA RADESKY TO JOAN MARIE MARTIN AND JANE VELMA FULLERTON
NEW ATHENS
$196,100.00 - 1748 OLD STATE RT 13 - MERRILL L AND MARILYN R QUEEN TRUST TO MICHAEL C SMITH AND MARY CONNIE SMITH
$480,000.00 - GEORLE LEILICH RD - SARAH SCOTT AND REBECCA COCHRAN AND PHILIP CORNETT TO MATTHEW J MYERS, TRUSTEE
$55,000.00 - 910 NORTH MILL ST - JUNE A LOESCHE REVOCABLE LIVING TRUST TO WESTLEY J SULLIVAN
O'FALLON
$327,000.00 - 1301 HOLLANDER COURT - CHRISTOPHER AND MEGHAN SMOROL TO GARY AND ALLISON BERKLEY
$65,000.00 - 532 FLAGSTONE PASS DR - RESERVES OF TIMBER RIDGE LLC TO HUNTINGTON CHASE HOMES CORPORATION
$444,681.00 - 532 FLAGSTONE PASS DR (LOT 40RTR-3) - HUNTINGTON CHASE HOMES CORPORATION TO TRACEY AND LAVEDA BRYANT
$221,000.00 - 627 SHAMROCK DR - DAVID C ROSENKRANZ, SUCCESSOR TRUSTEE TO BRANDON AND LAUREN BEGGS
$280,000.00 - 1002 WOODLAKE COURT - PAUL AND GINA STROH TO CARL AND TUANJA BARGNEY
$379,202.00 - 1201 ABINGTON STATION DR (LOT 4PBS) - PBBF LLC TO PAUL AND GINA STROH
$225,000.00 - 1052 OXFORD HILL RD - KEITH AND PAULA KEHRER TO ALEXANDER AND JANICE HOOPER
$302,000.00 - 1437 CLIFTON WAY COURT - RENE MELENDEZ TO MARIA MAGANA
SHILOH
$243,145.00 - 2500 WELSCH DR - C A JONES INC TO FRED J BERTELSMAN JR AND LINDA J BERTELSMAN
$179,900.00 - 3296 BROOKSIDE COURT - CHRISTOPHER AND STEPHANIE MOYER TO JONATHAN ANDREW
$172,000.00 - 4017 LEBANON AVE - SMZ CORPORATION TO PHILIP AND SUSAN SHERWOOD
$42,000.00 - 2636 CRIMSON VIEW DR - SD2 LLC TO FULFORD HOMES
SMITHTON
$230,000.00 - 4811 RED CANYON COURT - THOMAS AND AMANDA SPRINGBORN TO CHAD AND HEATHER HAGENE
$214,000.00 - 5649 SEASONS RIDGE - TRACIE AND CHAD KENT TO DUSTIN AND LINDSAY BRUEGGEMANN
SUMMERFIELD
$107,000.00 - 308 N MILL ST - JEANNE A ROUCH TO CASEY AINSLIE
SWANSEA
$195,000.00 - 5 SUGARPINE COURT - JANET M FREED TO KHRISTIAN AND CHRISTINA THOMPSON
$73,000.00 - 1204 KINSELLA AVE - PHILIP AND NICOLE SHANKS TO AUSTIN SNIDER
DECEMBER 26
BELLEVILLE
$115,000.00 - 227 SOUTH 16TH ST - STEVEN AND DEBRA CRAIG TO DAVID AND JACQUELINE MOORE
$43,500.00 - 912 NORTH CHARLES ST - PENELOPE BERTRAM TO C ROBERT PROPERTIES LLC
$270,000.00 - 124 BRACKETT ST - DAYMARK TRUST LLC TO BPDM PROPERTIES 2018-1 LLC
$39,500.00 - 69 FRIENDLY DR - ASSOCIATED BANK NA TO JACQUE LOESCH
CASEYVILLE
$269,900.00 - 972 HALFMOON LANE - MONROE HOMES INC TO SHERRI WOOLARD
$447,500.00 - 914 FAR OAKS DR - DANIEL AND DONNA SENFIT TO CARTUS CORPORTATION
CENTREVILLE
$1,006.00 - 3130 TRENDLEY AVE - HAWK PROPERTIES INC TO MARTISHA JOHNSON
EAST SAINT LOUIS
$18,000.00 - 915 N 82ND ST - ARTHUR D LONG TO D'ANTRIAL MANNING
$40,000.00 - 1709 N 25TH; 1752 N 23RD ST - BALILEE CENTRAL MISSIONARY BAPTIST CHURCH TO KIRKLAND AND ASSOCIATES ECONOMIC DEVELOPMENT LLC
$40,000.00 - 1741 N 25TH ST; 1731 N 25TH ST - KIRKLAND ASSOCIATES TO GALILEE CENTRAL MISSIONARY BAPTIST CHURCH
LEBANON
$315,000.00 - 1077 MEADOWSONG DR - JAMES L HUNT TO HENRY P ROUX JR AND SELENA D ROUX
MASCOUTAH
$135,000.00 - 507 JACKSON ST - VA TO JEFFREY F HUGHES
$192,500.00 - 315 NORTH JACKSON ST - MARY S WESCOAT TO MICHAEL AND RACHAEL COLLINS
MILLSTADT
$322,000.00 - 2022 CERNEY COURT - CRAIG HEIMBURGER JR AND DAWN M HEIMBURGER
O'FALLON
$200,000.00 - 300 PONDEROSA AVE - NANCY AND ANNETTE FLEMING TO JASON BOONE
$310,000.00 - 652 WILLOWBROOK WAY - NEW TRADITION HOMES LLC TO STEPHEN AND MELISSA BRAMER
$69,500.00 - 445 PONDEROSA AVE UNIT 6 - JOANNA R VIVIANO TO DEVANE AND KIMBERLY WILLIAMS
$412,432.00 - 720 SEAGATE DR - H&L BUILDERS LLC TO CODY AND JENA BADGETT
SHILOH
$115,200.00 - 1114 WINGATE DR - FIRST MID BANK AND TRUST TO RCC1 LLC
SMITHTON
$187,000.00 - 211 CORTNER DR - CAROL SCHANUEL TRUST TO JARED ZOBRIST
SWANSEA
$225,000.00 - 1732 CREEKSIDE DR - RICHARD WEGNER, SUCCESSOR TRUSTEE OF THE GRACE M BRASHIER TRUST TO STEVEN AND DEBRA CRAIG
$55,500.00 - 2126 CASEYVILLE AVE - VA TO DANIEL TRAN
DECEMBER 27
BELLEVILLE
$24,000.00 - 106 N 31ST ST - FANNIE MAE TO FELIPE CENTENO
CASEYVILLE
$312,000.00 - 8038 VILLA VALLEY LANE - KC CONSTRUCTION INC TO MARVIN C HANSEN
EAST SAINT LOUIS
$750.00 - 105 COLLINSVILLE AVE - CITY OF EAST SAINT LOUIS TO BLACKMON'S INC
$900.00 - 822 NORTH 22ND - TIFFANY MURRAY TO RYAN LONG
FAIRVIEW HEIGHTS
$180,000.00 - 302 BAYBERRY DR - STANLEY AND MARILYN QUINN TO ARTHUR AND SILVIA SIMS
$70,000.00 - 251 EDDING LANE - FANNIE MAE TO VICTOR R WICKS
LEBANON
$1,000,000.00 - 8971 SHILOH VALLEY RD - JOSEPH C MASKAL LIVING REVOCABLE TRUST TO MACC-1 LLC
MASCOUTAH
$22,000.00 - 160 ST CHRISTOPHER COURT - PLAZA DEVELOPERS LLP TO JLP HOMES LLC
O'FALLON
$150,000.00 - 331 LOGAN DR - INTERCOUNTY JUDICIAL SALES CORPORATION TO PHB CAPITAL
$244,000.00 - 524 MERCER COURT - TIMOTHY ALLEN GOULD AND MARTHA GAIL GOULD REVOCABLE DECLARATION OF TRUST TO CASEY FRANK AND AMANDA PIERCE