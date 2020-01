Madison County civil docket Jan. 27-31

Monday, January 27

9:00 A.M.

BETTY PRICE VS EL POLLO CORPORATION DBA LITTLE MEXICO RESTAURANT

19-L-231, DUGAN

Tuesday, January 28

1:30 P.M.

WANDA L ROBISON VS MITCHELL MANNS

17-L-580, STOBBS

CACH LLC VS DONALD E GROOMS

18-L-1300, HYLLA

Wednesday, January 29

9:00 A.M.

DALE LURKINS VS KENNETH COTTRELL

13-L-18, RUTH

KENNETH E HOPPER VS DEAN TIEPELMAN

14-L-1247, RUTH

REBECCA MERRILL VS OSBEC MEDICAL OF SOUTHERN ILLINOIS LLC

15-L-282, RUTH

JACKIE A YOUNG VS NORMA J FERRARI

15-L-508, RUTH

VERNON T SMITH JR VS ILLINOIS INDUSTRIAL TOOL INC

15-L-926, RUTH

GARY PATRICK STERR VS JESSICA TRAME

15-L-1337, RUTH

OLIVIA A LACEY VS OSF HEALTHCARE DBA ST ANTHONY'S MEDICAL CENTER

16-L-658, RUTH

DANNY LANTER VS DEVON BLEDSOE

16-L-974, RUTH

SUSAN M HENKE VS GRANT F BRADLEY

16-L-1033, RUTH

JAMIE BETZINGER VS MADISON COUNTY

16-L-1180, RUTH

CHAUN HARRIS VS JERRY CHAVERS

16-L-1258, RUTH

KEVIN J THEBEAU VS 3M COMPANY

16-L-1615, RUTH

ETHAN TUCKER BY AND THROUGH HIS NEXT FRIEND BRANDY TUCKER VS MARY SHERMAN

16-L-1697, RUTH

GODFREY HEALTHCARE AND REHABILITATION CENTER LLC VS JOHN TOIGO

16-L-1775, RUTH

DIANN COLLIER VS KCJ MANAGEMENT SERVICES COMPANY

17-L-298, RUTH

KORY KUBA VS BRIANNA L BOWLES

17-L-579, RUTH

JEROME BATES AS ADM OF THE EST OF JUDITH BATES VS ALTON REHABILITATION AND NURSING CENTER LLC

17-L-597, RUTH

BLUFF CITY BAR AND GRILL LLC VS SCOTT DARR CONSTRUCTION INC DBA DARR ROOFING

17-L-667, RUTH

NAJAH BAGLY VS DAVIT WATSON

17-L-809, RUTH

ERIC DALTON VS BILLY WELLS AND UNKNOWN ASSAILANT

17-L-1115, RUTH

DEBRA J SINGLETON VS PHYLLIS SHAVER

17-L-1578, RUTH

FREDERICK DUNHAM VS SPEEDCO INC DBA SPEED CO TRUCK LUBE AND TIRES

18-L-67, RUTH

MIRANDA MALMKAR VS GRANITE CITY CUSD #9

18-L-68, RUTH

GARY DUGAN VS CAMERON BARNES

18-L-268, RUTH

RICK L JONES VS KIM S DELP

18-L-429, RUTH

APRIL CATHERS VS STEPHANIE TANKERSLY

18-L-444, RUTH

LANA SCHAEFER VS CHRISTINA GLINN

18-L-460, RUTH

ACCEL ENTERTAINMENT GAMING LLC VS MY BROTHERS PLACE INC

18-L-483, RUTH

SUE TAYLOR VS KARL CODY

18-L-542, RUTH

ROSALINDA CARRASCO VS CITY OF GRANITE CITY

18-L-812, RUTH

RICKY G HAWKES VS C MAC INC DBA MCDONALDS RESTAURANT NO 7249

18-L-875, RUTH

BILLY RUSSELL VS WOODEN NICKEL PUB AND GRILL INC

18-L-924, RUTH

JULIE D TANKERSLY VS LEONARD C TAYLOR

18-L-975, RUTH

OSF HEALTHCARE SYSTEM VS ROBERT MCDONALD

18-L-983, RUTH

COREY HOWARD VS KATHLEEN RAMSEY

18-L-996, RUTH

LISA LAND VS ALEXIS R HARVEY

18-L-1150, RUTH

UNITES COMMUNITY BANK VS UPLAND HUNTERS LLC

18-L-1261, RUTH

MIKE BLEMASTER VS RITA L PARCEL

18-L-1340, RUTH

ZACHARY STEWART VS GP TRANSPORTATION COMPANY

18-L-1412, RUTH

BRENDA JENKINS VS TURTLE WAX INC

18-L-1443, RUTH

ANNIE JONES VS DAVID S STERLING

18-L-1516, RUTH

ROGER HOWENSTEIN VS MANUEL M CHIGUIL

18-L-1562, RUTH

SECURA INSURANCE VS LAPREECE M NEALY

18-L-1668, RUTH

STEVEN NORBURY VS SOUTHWESTERN ILLINOIS HEALTHCARE FACILITIES

18-L-1686, RUTH

TONYA CUTRIGHT VS JONATHAN WATERS

19-L-54, RUTH

JENNIFER WILSON VS STEAK N SHAKE ENTERPRISES INC

19-L-71, RUTH

MIDLAND STATES BANK VS E MERCHANT CASH ADVANCE

19-L-200, RUTH

MORRISSEY CONSTRUCTION COMPANY VS ALL TEMPS HEATING AND AIR INC

19-L-233, RUTH

CONNIE L EMBREY VS GRANITE CITY ILLINOIS HOSPITAL COMPANY

19-L-303, RUTH

THEODORE SCHROEDER VS DART TRANIST COMPANY

19-L-339, RUTH

KAREN D SEETS VS JULIE A CARLISE

19-L-360, RUTH

WILLIAM CHARTRAND VS BRENDAN CARSTENS

19-L-493, RUTH

ALGENON WILSON VS ASHLEY S CLARK

19-L-500, RUTH

BRENDA DEPPE VS ROBERTS MOTORS INC

19-L-578, RUTH

TARA L WHEELER VS JOVONCIA MCLEMORE

19-L-596, RUTH

BILLY L SACKETT VS JAVA L BALLINGER

19-L-624, RUTH

JONELLA CLEMENTS VS CAMBRIDGE HOUSE OF MARYVILLE

19-L-680, RUTH

DONALD LAROCK JR VS COMMUNITY TITLE AND ESCROW LTD

19-L-682, RUTH

CARLA ELLIOTT VS ANTHONY DURBIN

19-L-773, RUTH

STACEY A EILERMAN VS WOOD RIVER HEALTHCARE AND REHABILITATION CENTER

19-L-84, RUTH

BRENDAN COLE VS SYLVESTER CHILDRESS

19-L-798, RUTH

JACOB GAMBLE VS STATE FARM FIRE AND CASUALTY COMPANY

19-L-810, RUTH

ANGELA AGLES KEMPFER VS BELLMORE CENTER LLC

19-L-813, RUTH

SHYANN DIXON VS LAKE SHORE ESTATE

19-L-834, RUTH

EDWARD GIESE VS DONNEWALD DISTRIBUTING CO

19-L-859, RUTH

STEPHANIE L AULER VS COUNTRY VIEW HOME SALES LLC

19-L-957, RUTH

AMBER Y BATES VS JEFFREY R WALTON

19-L-979, RUTH

MICHAEL F NOLAN VS BYRON E STAMPLEY

19-L-983, RUTH

JUSTIN ROEPKE VS RC EXPRESS INC

19-L-1004, RUTH

DARREL A JUSTICE VS KELLI A MCFAIN

19-L-1050, RUTH

LISA BARRAS VS COLLINSVILLE CHAMBER OF COMMERCE

19-L-1097, RUTH

JILL STROMSKE VS PAUL BRYANT

19-L-1110, RUTH

IOLA DUDLEY VS VICKIE MATESA

19-L-1171, RUTH

KORTE AND LUITJOHAN CONTRACTORS INC VS CUSTOM HOME ELEVATORS OF ST LOUIS INC

19-L-1241, RUTH

LA CROSS DENTAL LLC VS JOSEPH GROSS

19-L-1276, RUTH

LELA MURRELL VS TRKYMIK INC DBA RIVERSIDE SALOON

19-L-1294, RUTH

ENOS MAIN VS BRAIG SCROGGINS

19-L-1306, RUTH

DANIELLE C DAVIS VS STATE FARM INSURANCE COMPANY

19-L-1317, RUTH

JAY TOMLIN VS NICHOLAS DOUR

19-L-1344, RUTH

FRANCES J HALSEY VS SCHNUCK MARKETS INC

19-L-1355, RUTH

JOHN N CRAIG VS HELIA HEALTHCARE OF JERSEYVILLE

19-L-1439, RUTH

LANA F HAHS VS TRAVIS B ARNOLD

19-L-1466, RUTH

STEPHANIE DAVENPORT VS CATHERINE WIKOFF

09-L-1022, DUGAN

BRENDA ORTIZ VS LA MEXICANA INCORPORATED

12-L-1300, DUGAN

VICKIE I CHASTAIN VS GRANITE CITY HOSPITAL COMPANY

12-L-1369, DUGAN

LISA TRUMBLE VS SHELL OIL COMPANY

12-L-2083, DUGAN

KRISTI NASELLO VS ALTON MULTISPECIALISTS LTD

15-L-273, DUGAN

CYNTHIA HARDISON VS SHIV AM HOTEL LLC

15-L-839, DUGAN

BETTY MCINTOSH VS PARRIS I MCINTOSH

16-L-71, DUGAN

BELINDA LENON VS ALTON MEMORIAL HOSPITAL

16-L-723, DUGAN

EDWIN CHARLES TWESTEN VS BLAKE A JOHNSON

16-L-835, DUGAN

YOLANDA A EZEUGWU VS BRAVO CARE OF ALTON INC

16-L-1043, DUGAN

JAMES J HOFFMAN VS MADISON COUNTY MASS TRANSIT DISTRICT

16-L-1141, DUGAN

DAVID MILLER VS BEST HOMETOWN BANCORP INC

17-L-79, DUGAN

TARA WOOLVERTON VS ANITA MEEKER

17-L-521, DUGAN

REGINA ATNIP INDIVIDUALY VS KIMBERLY FELDHAKE

17-L-607, DUGAN

MATTHEW EATON VS TURTLE WAX INC

17-L-644, DUGAN

AARON WHITEHEAD VS DR KARL GUNDERSEN

17-L-1105, DUGAN

RIVER BEND DEVELOPERS LLC VS RICHARD KINDLE

17-L-1278, DUGAN

TARA LEFLER VS CITY OF ALTON ILLINOIS

17-L-1510, DUGAN

MARGARET MANLEY VS JOHN A KLEEMAN

17-L-1572, DUGAN

WILLIAM STRATE VS OTIS L ANDERSON

17-L-1605, DUGAN

JERRY YEAGER VS RICHARD DOOLEY

17-L-1620, DUGAN

JASON DURRETT VS CRAIG R MCKEE MD

18-L-134, DUGAN

THOMAS ANGELO VS DANIELLE COOLEY

18-L-225, DUGAN

JOHN C HAYNES VS JAMIE M PRANAITIS

18-L-275, DUGAN

CLYDE MARTIN VS TERMINAL RAILROAD ASSOCIATION OF ST LOUIS

18-L-432, DUGAN

HEATHER CROSS VS CHARLENE WILSON

18-L-528, DUGAN

RACHEL H ROOSE VS KATELYN M MILLER

18-L-673, DUGAN

RYAN J SHELTON VS FREDERICK T FUCINARI

18-L-739, DUGAN

ANN NORRIS VS RANDAL GIBERSON

18-L-784, DUGAN

STARLA BELL VS LEE W BROUSSEAU

18-L-831, DUGAN

BRIANA LILJENBERG VS SUSAN AUSTIN

18-L-874, DUGAN

ANNA CHATHAM VS GRANITE CITY CLINIC CORP

18-L-889, DUGAN

LINDSEY LANMAN VS ANTHONY DIETZ

18-L-942, DUGAN

JESSICA ZIEGLER VS NICOLE ZARUBA

18-L-956, DUGAN

SUSAN L BAISCH VS JACK IN THE BOX INC

18-L-972, DUGAN

CAROL BLANKENSHIP VS KEVIN SHADY MD

18-L-974, DUGAN

MAAG HOLDINGS LLC VS CITY OF WOOD RIVER

18-L-1039, DUGAN

LORI A SCHNAARE VS BUBBY AND SISSY'S INC

18-L-1062, DUGAN

MARICELLA ALEXANDERSSON VS CHRISTOPHER DRYOFF

18-L-1121. DUGAN

JAMES R KIELTY JR VS JACOB BELL

18-L-1349, DUGAN

JOANIE MISSEY VS DAVID H OESTREICH

18-L-1727, DUGAN

LAURIE A SCHMIDT VS JAMES A KLIEFOTH

19-L-17, DUGAN

ANNA TOWNSEND VS RANDAL GIBERSON

19-L-20, DUGAN

JENNIFER TUCHER VS FRANK SMITH

19-L-184, DUGAN

CURTIS W CAMPBELL VS WALTER PINGEL

19-L-191, DUGAN

JOHN MULDOON VS KARSTEN VAN VELSOR

19-L-258, DUGAN

TONIA KOPP VS OSF HEALTHCARE SYSTEM

19-L-287, DUGAN

RHEALYN ALEXANDER VS SOUTHWESTERN ILLINOIS HEALTH FACILITIES

19-L-359, DUGAN

DONNY LORAINE VS DONALD PETERMANN

19-L-381, DUGAN

BRADLEY J TONN VS YVONNE STEWART

19-L-416, DUGAN

WALTER LEWIS VS KEENAN PEARSON

19-L-445, DUGAN

KAYLA L FRAZIER DECEASED BY HER MOTHER AND SPECIAL REPRESENTATIVE VS MICHAEL P COWELL

19-L-509, DUGAN

MARY A AUER VS WILLIAM DRYDEN

19-L-554, DUGAN

MAUREEN BELL VS MATTHEW HODGES

19-L-614, DUGAN

DANIEL FULLER VS UNITES SERVICES AUTOMOBILE ASSOCIATION

19-L-662, DUGAN

ANNE CICERO VS RANDY MASON

19-L-687, DUGAN

JOHN DOE A MINOR BY AND THROUGH HIS MOTHER JANE DOE VS MADISON COMMUNITY UNIT SCHOOL

19-L-699, DUGAN

KENDRA ROSS WALL VS MICHELLE MRAZ

19-L-797, DUGAN

NEDRA JONES VS WALMART STORES INC

19-L-833, DUGAN

DAVID KERNAN VS COUNTRY FINANCIAL INSURANCE COMPANY

19-L-855, DUGAN

TERRI ZIELONKO VS ALL PHASES CONTRUCTION LLC

19-L-878, DUGAN

REBECCA GOCKEL VS JOSEPH CHOI

19-L-907, DUGAN

JIMMIE W HOWARD VS INTERCO TRADING INC

19-L-928, DUGAN

RICHARD L BENZ VS BENNIE J DUDLEY

19-L-956, DUGAN

HARRY D MAUL VS ALLSTATE FIRE AND CASUALTY INSURANCE COMPANY

19-L-967, DUGAN

AMY L ADAMS VS KEITH E LESTER

19-L-1015, DUGAN

ALLISON N SIMARD VS ANGELA M MUELLER

19-L-1109, DUGAN

MELISSA PAYNE VS CHARLES PAYNE

19-L-1237, DUGAN

STEVEN R VOERG VS KRISTIN HAGOPIAN

19-L-1240, DUGAN

LAKESIA ROBERTS VS JOSHUA ROYCE

19-L-1281, DUGAN

CHAD J STROHKIRCH VS NATIVE ROOTS INC

19-L-1347, DUGAN

JESSICA CLARK VS WALTER HAIRE

19-L-1412, DUGAN

DEON MILLER VS MADISON COFER

19-L-1500, DUGAN

RICK HAGEN VS BRADLEY STOCKMAN

19-L-1598, DUGAN

LARRY M JOINER VS DR TIMOTHY KAISER

01-L-10, SMITH

DONNA K GODAIR VS METRO EAST SANITARY DISTRICT

16-L-382, SMITH

MARCUS GORDON JR VS NEW DJS BAR AND GRILL INC

16-L-547, SMITH

EDWARD HOLMES VS CONSTRUCTION TURNAROUND SERVICES

16-L-1470, SMITH

BRETT E SIZEMORE VS FORD MOTOR COMPANY

16-L-1567, SMITH

ANNA E TRYFONAS VS LORI D KRATSCHMER

17-L-867, SMITH

JD TRUCKING INC VS EMERALD EQUIPMENT ESCORTS LLC

17-L-1757, SMITH

BONNIE KOTSYBAR VS GARDEN KINGDOM INC

18-L-346, SMITH

TYLER FULKS VS MEGAN DAUGHERTY

18-L-601, SMITH

THERESA MADEWELL VS CURTIS LEWIS

18-L-605, SMITH

PATRICIA TAYLOR VS ALTON REHABILITATION AND NURSING CENTER LLC

18-L-677, SMITH

HOLLY A HAMPTON VS DAGAN HAMPTON

18-L-714, SMITH

LISA BOCCALEONI VS MADISON COUTNY ILLINOIS

18-L-735, SMITH

SHERYL DOBRINICH VS MACS CONVENIENCE

18-L-748, SMITH

DELPHYA STEWART VS COVENANT CARE MIDWEST INC

18-L-958, SMITH

CHARLENE WOODS VS DOLLAR GENERAL CORPORATION

18-L-1729, SMITH

CARRIE TOWNLEY VS MECHANICAL REPAIR AND WELDING INC

19-L-79, SMITH

JENNIFER A FISH VS LARRY PARKER

19-L-301, SMITH

FRANCES E PASCHAL VS ARNESHA A WALKER

19-L-328, SMITH

SHAWN ELMORE VS HALEY MATTHEWS

19-K-835, SMITH

MITCHELL ADAMS VS HOME DEPO USA INC

19-L-1002, SMITH

BARBARA L MCBRIDE VS ARLENE NORRIS PA INDIVIDUALLY

19-L-1047, SMITH

ANJANETT FRANKLIN VS KIM FAZIO

19-L-1239, SMITH

JUSTIN M STILES VS DENNIS W RIVES

12-L-793, HYLLA

RENEE BASSETT BUTLER VS SUN LIFE FINANCIAL

13-L-971, HYLLA

JAMES TADLOCK VS JOSEPH JONES DBA JOES HAWG DOC

14-L-552, HYLLA

JARIS ROUNDCOUNT VS TYLER DIEL

15-L-466, HYLLA

FRANZ ENNIS VS AUGUSTA LOGISTICS INC

15-L-635, HYLLA

THERON L MASON VS ILLINOIS HOLDINGS

15-L-946, HYLLA

JANE DOE BY HER MOTHER AND NEXT FRIEND MARY DOE VS WORD OF LIFE TABERNACLE NFP

16-L-123, HYLLA

KELLER EXCAVATING VS CHIPPEWA LOFT LLC

16-L-207, HYLLA

ROBERT C WILLIAMS VS PREMIER CDL TRAINING SERVICES LLC

16-L-639, HYLLA

KEITH WEEDEN VS MARLANA CLEMONS

16-L-666, HYLLA

JAMES RUSHING VS GERY L FORBES

16-L-1040, HYLLA

JULIE STAMPER VS METRO SPORTS INC

16-L-1181, HYLLA

RANDY WOODRUFF VS LOUIE TETTATON

16-L-1271, HYLLA

GRACE ARMSTRONG VS KATHERINE WOOD

16-L-1416, HYLLA

DAVID SHERRILL VS STATE FARM FIRE AND CASUALTY COMPANY

16-L-1640, HYLLA

STEVEN EDWARDS VS AMERICAS CENTRAL PORT DISTRICT

16-L-1743, HYLLA

TORHOERMANN LAW LLC VS THOMAS AND LAIRD LLC

17-L-142, HYLLA

DATHAN L BROOKS VS JOHN D SHOURD

17-L-203, HYLLA

FENIX 5IVE LLC VS HEATHER HUMPHREY

17-L-270, HYLLA

MYRA L MCKIRE VS VERONICA A THUIS

17-L-732, HYLLA

RAMONA CAPONEGRO VS GRANTON S KIROMBO

17-L-862, HYLLA

GERALD SCATURRO VS OCONNELLS PUB INC

17-L-898, HYLLA

JEANA PARKO VS CHLOE BUTLER

17-L-1132, HYLLA

COLLEEN OVERSTREET VS MIROSLAWA INC DBA DUTCH HOLLOW MEDICAL DAY SPA

17-L-1262, HYLLA

LINDA F BECKER VS LINDA C BAKER

17-L-1473, HYLLA

CHRISTOPHER MCKAY VS MAX P MINTON

17-L-1499, HYLLA

FRITZ NEMSKY VS OPTUMRX INC

17-L-1577, HYLLA

BRANDON RAINES VS BUSH TERMITE AND PEST CONTROL INC

17-L-1600, HYLLA

DENOVA CANDIES VS ASHLEY E VITALE

18-L-18, HYLLA

STEVEN M RIPPY VS JEREMY D SPIROFF

18-L-94, HYLLA

BRAD CLARKSON VS JOHN FRAME

18-L-192, HYLLA

JOHN A GAGNE VS MERIDIAN VILLAGE ASSOCIATION

18-L-29, HYLLA

SUPREME CARPENTRY VS CONTEGRA CONSTRUCTION CO

18-L-330, HYLLA

THOMAS DENNIS VS SUNCOKE TECHNOLOGY AND DEVELOPMENT LLC

18-L-376, HYLLA

RICK L JONES VS BRADLEY R JONES

18-L-428, HYLLA

TIMOTHY ABERNATHY VS JOE HAMILTON

18-L-499, HYLLA

LAWRENCE HENDERSON VS CLEAN AS A WHISTLE LLC

18-L-541, HYLLA

DORIS EASTERLE VS COLLINSVILLE REHABILITATION AND HEALTH

18-L-624, HYLLA

CARRIE SANDERS VS DAWSON HEALTHCARE

18-L-685, HYLLA

VERNON KIMBRO VS RACHAEL LALICH

18-L-733, HYLLA

ALLAYNA CARNAHAN VS ACE VENTURES LLC

18-L-813, HYLLA

DENISE ARENDELL VS SCOTT LOLLAR

18-L-825, HYLLA

CHRISTENE SINASKY VS MARSHALL ETC INC

18-L-1058, HYLLA

RAYMOND HUNTER VS RICARDO GOMEZ

18-L-1147, HYLLA

SCOTT D TOLIE VS ST JUDE MEDICAL INC

18-L-1206, HYLLA

GEORGE THAYER VS STEPHEN DUFFY

18-L-1268, HYLLA

GIACOLETTO LAW FIRM VS COUNTRY MUTUAL INSURANCE COMPANY

18-L-1332, HYLLA

CEDARHURST OF EDWARDSVILLE OPERATOR LLC VS SARA HOELSCHER

18-L-1491, HYLLA

DAVID A COTTON VS GRANITE CITY PARK DISTRICT

18-L-1636, HYLLA

JOHN COFFEY VS DISH NETWORK

18-L-1657, HYLLA

JOSEPH SCHRAGE VS JACK H HUMES

18-L-1669, HYLLA

SHARREN M GALVAN VS TRAVIS A SACKETT

19-L-170, HYLLA

FRANK PRESSON VS DEAN SCHUELER MD

19-L-227, HYLLA

ANGELA LENORMAND VS EVAN RIVERA

19-L-377, HYLLA

CINDY WALTERS VS SM PROPERTIES LLC

19-L-380, HYLLA

PAMELA S NESBIT VS AMY VIEHMAN DBA TOWN AND COUNTRY LAKES

19-L-406, HYLLA

ROGER MARICLE VS AGRELIANT GENETICS LLC

19-L-481, HYLLA

ARISHA C WATTS VS COLE S HARRIS

19-L-511, HYLLA

KIMBERLY D UHLES VS BLAKE E STONE

19-L-525, HYLLA

JPA A MINOR BY AND THROUGH HIS MOTHER AND NEXT FRIEND JJ VS SHAVONDA L WILLIS

19-L-546, HYLLA

AMERICAN EXPRESS NATIONAL BANK VS CHRISTOPHER SAUL

19-L-556, HYLLA

AUDREY OSBORN VS PLOCHER CONSTRUCTION

19-L-575, HYLLA

MADISON TSUBOTA VS VICTOR HAGEN

19-L-592, HYLLA

KENNETH ROBERTS VS 111 SALVAGE LLC

19-L-597, HYLLA

CUSTOM FABRICATION AND COATINGS INC VS RED CEDAR STEEL ERECTORS INC

19-L-607, HYLLA

CARLOS S MORSE VS ALL CITIES RECOVERY AGENCY INC

19-L-625, HYLLA

PATRICIA PARKER VS CONNIE BILAU

19-L-653, HYLLA

RUTH D JOYCE VS AMERICAN LEGION EAST ALTON POST 794

19-L-658, HYLLA

CONNIE S BROWN VS ELI BEAM

19-L-704, HYLLA

BENNIE A TIDWELL VS SHOP N SAVE WAREHOUSE FOODS INC

19-L-751, HYLLA

ADRIENNE N DAVIS VS TANNER W WHITE

19-L-782, HYLLA

YOLANDA COUSING VS SWEARENGEN ADAMS

19-L-802, HYLLA

ANTHONY M FORD VS DANA M HEIMANN

19-L-818, HYLLA

OSF HEALTHCARE SYSTEM VS SHONDA TILLMAN

19-L-825, HYLLA

ZACHARIAH YINGER VS CALEB LENHARDT

19-L-868, HYLLA

BARBARA A JONES VS PORTER'S STEAKHOUSE

19-L-941, HYLLA

KRISTI RASMUSSEN VS JAMES W MATHIS

19-L-1014, HYLLA

EMILY SCHULTE VS MERIDIAN OB GYN ASSOCIATES

CARDENAS SERRANO VS LAKESIDE ROOFING

19-L-1022, HYLLA

ANDREW I CALLOWAY VS STATE FARM MUTUAL AUTOMOBILE INSURANCE COMPANY

19-L-1088, HYLLA

ASHLEY ROSS VS JACQUELYN ESTES

19-L-1104, HYLLA

JACE A MILLER VS GRANITE CITY COMMUNITY SCHOOL DISTRICT NO 9

19-L-1127, HYLLA

JACK HOLSHOUSER VS JF ELECTRIC INCORPORATED

19-L-1159, HYLLA

PHILIP H HEATH VS MERIDIAN VILLAGE ASSOCIATION

19-L-1177, HYLLA

AUSTIN GILMORE VS GRANITE CITY COMMUNITY UNITY SCHOOL DISTRICT NO 9

19-L-1194, HYLLA

ALEXANDRIA YBARRA VS ANGELA JOHNSON

19-L-1261, HYLLA

MEAGAN DICK VS CENTRAL PARK LLC

19-L-1262, HYLLA

DONALD WARD VS CHAD BURTON

19-L-1288, HYLLA

DOUGLAS SEEST VS DENIS KUZELJ

19-L-1296, HYLLA

JILL L SORBIE VS NICHOLAS GEHRS

19-L-1326, HYLLA

RLPM DEVELOPMENT CO INC VS JANE SEYMOUR

19-L-1381, HYLLA

JERRIE HATTERY VS ALYSSA PASLAY

19-L-1446, HYLLA

BRITTANY A WOOLEY VS SOUTHWESTERN ILLINOIS HEALTH FACILITIES INC

19-L-1482, HYLLA

TODD GRIES VS CITY OF COLLINSVILLE

19-L-1553, HYLLA

9:30 A.M.

MEGAN SALLEE VS STATE FARM INSURANCE

17-L-167, SMITH

CARRIE TOWNLEY VS MECHANICAL REPAIR AND WELDING INC

DEBORAH BOWMAN ADMINISTRATOR OF THE ESTATE OF JUNE VIVIANO VS MERIDIAN VILLAGE ASSOCIATION

19-L-1016, SMITH

RONALD GILCHRESE VS RIVERBEND BILLIARDS AND GRILL INC

19-L-1387, SMITH

10:00 A.M.

DEVANNIE JONES VS LUCAS CLAYTON

18-L-666, SMITH

GARY PARKS VS CHECKERED EXPRESS INC

14-L-1765, HYLLA

KEVIN W SUMNER VS SCOTT KILBURY

16-L-182, HYLLA

JULIE FLEMING VS BRANDON TROXELL

18-L-997, HYLLA

MICHAEL PAGANO VS GRANITE CITY ILLINOIS HOSPITAL COMPANY

19-L-698, HYLLA

1:00 P.M.

JONI L LIGHT VS DYNAMIC TRANSIT COMPANY

16-L-462, HYLLA

1:30 P.M.

MICHAEL ROEDER VS JASON R SMITH

16-L-1467, RUTH