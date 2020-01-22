Madison County civil docket Jan. 27-31

Monday, January 27
9:00 A.M.
BETTY PRICE VS EL POLLO CORPORATION DBA LITTLE MEXICO RESTAURANT
19-L-231, DUGAN
Tuesday, January 28
1:30 P.M.
WANDA L ROBISON VS MITCHELL MANNS
17-L-580, STOBBS
CACH LLC VS DONALD E GROOMS
18-L-1300, HYLLA
Wednesday, January 29
9:00 A.M.
DALE LURKINS VS KENNETH COTTRELL
13-L-18, RUTH
KENNETH E HOPPER VS DEAN TIEPELMAN
14-L-1247, RUTH
REBECCA MERRILL VS OSBEC MEDICAL OF SOUTHERN ILLINOIS LLC
15-L-282, RUTH
JACKIE A YOUNG VS NORMA J FERRARI
15-L-508, RUTH
VERNON T SMITH JR VS ILLINOIS INDUSTRIAL TOOL INC
15-L-926, RUTH
GARY PATRICK STERR VS JESSICA TRAME
15-L-1337, RUTH
OLIVIA A LACEY VS OSF HEALTHCARE DBA ST ANTHONY'S MEDICAL CENTER
16-L-658, RUTH
DANNY LANTER VS DEVON BLEDSOE
16-L-974, RUTH
SUSAN M HENKE VS GRANT F BRADLEY
16-L-1033, RUTH
JAMIE BETZINGER VS MADISON COUNTY
16-L-1180, RUTH
CHAUN HARRIS VS JERRY CHAVERS
16-L-1258, RUTH
KEVIN J THEBEAU VS 3M COMPANY
16-L-1615, RUTH
ETHAN TUCKER BY AND THROUGH HIS NEXT FRIEND BRANDY TUCKER VS MARY SHERMAN
16-L-1697, RUTH
GODFREY HEALTHCARE AND REHABILITATION CENTER LLC VS JOHN TOIGO
16-L-1775, RUTH
DIANN COLLIER VS KCJ MANAGEMENT SERVICES COMPANY
17-L-298, RUTH
KORY KUBA VS BRIANNA L BOWLES
17-L-579, RUTH
JEROME BATES AS ADM OF THE EST OF JUDITH BATES VS ALTON REHABILITATION AND NURSING CENTER LLC
17-L-597, RUTH
BLUFF CITY BAR AND GRILL LLC VS SCOTT DARR CONSTRUCTION INC DBA DARR ROOFING
17-L-667, RUTH
NAJAH BAGLY VS DAVIT WATSON
17-L-809, RUTH
ERIC DALTON VS BILLY WELLS AND UNKNOWN ASSAILANT
17-L-1115, RUTH
DEBRA J SINGLETON VS PHYLLIS SHAVER
17-L-1578, RUTH
FREDERICK DUNHAM VS SPEEDCO INC DBA SPEED CO TRUCK LUBE AND TIRES
18-L-67, RUTH
MIRANDA MALMKAR VS GRANITE CITY CUSD #9
18-L-68, RUTH
GARY DUGAN VS CAMERON BARNES
18-L-268, RUTH
RICK L JONES VS KIM S DELP
18-L-429, RUTH
APRIL CATHERS VS STEPHANIE TANKERSLY
18-L-444, RUTH
LANA SCHAEFER VS CHRISTINA GLINN
18-L-460, RUTH
ACCEL ENTERTAINMENT GAMING LLC VS MY BROTHERS PLACE INC
18-L-483, RUTH
SUE TAYLOR VS KARL CODY
18-L-542, RUTH
ROSALINDA CARRASCO VS CITY OF GRANITE CITY
18-L-812, RUTH
RICKY G HAWKES VS C MAC INC DBA MCDONALDS RESTAURANT NO 7249
18-L-875, RUTH
BILLY RUSSELL VS WOODEN NICKEL PUB AND GRILL INC
18-L-924, RUTH
JULIE D TANKERSLY VS LEONARD C TAYLOR
18-L-975, RUTH
OSF HEALTHCARE SYSTEM VS ROBERT MCDONALD
18-L-983, RUTH
COREY HOWARD VS KATHLEEN RAMSEY
18-L-996, RUTH
LISA LAND VS ALEXIS R HARVEY
18-L-1150, RUTH
UNITES COMMUNITY BANK VS UPLAND HUNTERS LLC
18-L-1261, RUTH
MIKE BLEMASTER VS RITA L PARCEL
18-L-1340, RUTH
ZACHARY STEWART VS GP TRANSPORTATION COMPANY
18-L-1412, RUTH
BRENDA JENKINS VS TURTLE WAX INC
18-L-1443, RUTH
ANNIE JONES VS DAVID S STERLING
18-L-1516, RUTH
ROGER HOWENSTEIN VS MANUEL M CHIGUIL
18-L-1562, RUTH
SECURA INSURANCE VS LAPREECE M NEALY
18-L-1668, RUTH
STEVEN NORBURY VS SOUTHWESTERN ILLINOIS HEALTHCARE FACILITIES
18-L-1686, RUTH
TONYA CUTRIGHT VS JONATHAN WATERS
19-L-54, RUTH
JENNIFER WILSON VS STEAK N SHAKE ENTERPRISES INC
19-L-71, RUTH
MIDLAND STATES BANK VS E MERCHANT CASH ADVANCE
19-L-200, RUTH
MORRISSEY CONSTRUCTION COMPANY VS ALL TEMPS HEATING AND AIR INC
19-L-233, RUTH
CONNIE L EMBREY VS GRANITE CITY ILLINOIS HOSPITAL COMPANY
19-L-303, RUTH
THEODORE SCHROEDER VS DART TRANIST COMPANY
19-L-339, RUTH
KAREN D SEETS VS JULIE A CARLISE
19-L-360, RUTH
WILLIAM CHARTRAND VS BRENDAN CARSTENS
19-L-493, RUTH
ALGENON WILSON VS ASHLEY S CLARK
19-L-500, RUTH
BRENDA DEPPE VS ROBERTS MOTORS INC
19-L-578, RUTH
TARA L WHEELER VS JOVONCIA MCLEMORE
19-L-596, RUTH
BILLY L SACKETT VS JAVA L BALLINGER
19-L-624, RUTH
JONELLA CLEMENTS VS CAMBRIDGE HOUSE OF MARYVILLE
19-L-680, RUTH
DONALD LAROCK JR VS COMMUNITY TITLE AND ESCROW LTD
19-L-682, RUTH
CARLA ELLIOTT VS ANTHONY DURBIN
19-L-773, RUTH
STACEY A EILERMAN VS WOOD RIVER HEALTHCARE AND REHABILITATION CENTER
19-L-84, RUTH
BRENDAN COLE VS SYLVESTER CHILDRESS
19-L-798, RUTH
JACOB GAMBLE VS STATE FARM FIRE AND CASUALTY COMPANY
19-L-810, RUTH
ANGELA AGLES KEMPFER VS BELLMORE CENTER LLC
19-L-813, RUTH
SHYANN DIXON VS LAKE SHORE ESTATE
19-L-834, RUTH
EDWARD GIESE VS DONNEWALD DISTRIBUTING CO
19-L-859, RUTH
STEPHANIE L AULER VS COUNTRY VIEW HOME SALES LLC
19-L-957, RUTH
AMBER Y BATES VS JEFFREY R WALTON
19-L-979, RUTH
MICHAEL F NOLAN VS BYRON E STAMPLEY
19-L-983, RUTH
JUSTIN ROEPKE VS RC EXPRESS INC
19-L-1004, RUTH
DARREL A JUSTICE VS KELLI A MCFAIN
19-L-1050, RUTH
LISA BARRAS VS COLLINSVILLE CHAMBER OF COMMERCE
19-L-1097, RUTH
JILL STROMSKE VS PAUL BRYANT
19-L-1110, RUTH
IOLA DUDLEY VS VICKIE MATESA
19-L-1171, RUTH
KORTE AND LUITJOHAN CONTRACTORS INC VS CUSTOM HOME ELEVATORS OF ST LOUIS INC
19-L-1241, RUTH
LA CROSS DENTAL LLC VS JOSEPH GROSS
19-L-1276, RUTH
LELA MURRELL VS TRKYMIK INC DBA RIVERSIDE SALOON
19-L-1294, RUTH
ENOS MAIN VS BRAIG SCROGGINS
19-L-1306, RUTH
DANIELLE C DAVIS VS STATE FARM INSURANCE COMPANY
19-L-1317, RUTH
JAY TOMLIN VS NICHOLAS DOUR
19-L-1344, RUTH
FRANCES J HALSEY VS SCHNUCK MARKETS INC
19-L-1355, RUTH
JOHN N CRAIG VS HELIA HEALTHCARE OF JERSEYVILLE
19-L-1439, RUTH
LANA F HAHS VS TRAVIS B ARNOLD
19-L-1466, RUTH
STEPHANIE DAVENPORT VS CATHERINE WIKOFF
09-L-1022, DUGAN
BRENDA ORTIZ VS LA MEXICANA INCORPORATED
12-L-1300, DUGAN
VICKIE I CHASTAIN VS GRANITE CITY HOSPITAL COMPANY
12-L-1369, DUGAN
LISA TRUMBLE VS SHELL OIL COMPANY
12-L-2083, DUGAN
KRISTI NASELLO VS ALTON MULTISPECIALISTS LTD
15-L-273, DUGAN
CYNTHIA HARDISON VS SHIV AM HOTEL LLC
15-L-839, DUGAN
BETTY MCINTOSH VS PARRIS I MCINTOSH
16-L-71, DUGAN
BELINDA LENON VS ALTON MEMORIAL HOSPITAL
16-L-723, DUGAN
EDWIN CHARLES TWESTEN VS BLAKE A JOHNSON
16-L-835, DUGAN
YOLANDA A EZEUGWU VS BRAVO CARE OF ALTON INC
16-L-1043, DUGAN
JAMES J HOFFMAN VS MADISON COUNTY MASS TRANSIT DISTRICT
16-L-1141, DUGAN
DAVID MILLER VS BEST HOMETOWN BANCORP INC
17-L-79, DUGAN
TARA WOOLVERTON VS ANITA MEEKER
17-L-521, DUGAN
REGINA ATNIP INDIVIDUALY VS KIMBERLY FELDHAKE
17-L-607, DUGAN
MATTHEW EATON VS TURTLE WAX INC
17-L-644, DUGAN
AARON WHITEHEAD VS DR KARL GUNDERSEN
17-L-1105, DUGAN
RIVER BEND DEVELOPERS LLC VS RICHARD KINDLE
17-L-1278, DUGAN
TARA LEFLER VS CITY OF ALTON ILLINOIS
17-L-1510, DUGAN
MARGARET MANLEY VS JOHN A KLEEMAN
17-L-1572, DUGAN
WILLIAM STRATE VS OTIS L ANDERSON
17-L-1605, DUGAN
JERRY YEAGER VS RICHARD DOOLEY
17-L-1620, DUGAN
JASON DURRETT VS CRAIG R MCKEE MD
18-L-134, DUGAN
THOMAS ANGELO VS DANIELLE COOLEY
18-L-225, DUGAN
JOHN C HAYNES VS JAMIE M PRANAITIS
18-L-275, DUGAN
CLYDE MARTIN VS TERMINAL RAILROAD ASSOCIATION OF ST LOUIS
18-L-432, DUGAN
HEATHER CROSS VS CHARLENE WILSON
18-L-528, DUGAN
RACHEL H ROOSE VS KATELYN M MILLER
18-L-673, DUGAN
RYAN J SHELTON VS FREDERICK T FUCINARI
18-L-739, DUGAN
ANN NORRIS VS RANDAL GIBERSON
18-L-784, DUGAN
STARLA BELL VS LEE W BROUSSEAU
18-L-831, DUGAN
BRIANA LILJENBERG VS SUSAN AUSTIN
18-L-874, DUGAN
ANNA CHATHAM VS GRANITE CITY CLINIC CORP
18-L-889, DUGAN
LINDSEY LANMAN VS ANTHONY DIETZ
18-L-942, DUGAN
JESSICA ZIEGLER VS NICOLE ZARUBA
18-L-956, DUGAN
SUSAN L BAISCH VS JACK IN THE BOX INC
18-L-972, DUGAN
CAROL BLANKENSHIP VS KEVIN SHADY MD
18-L-974, DUGAN
MAAG HOLDINGS LLC VS CITY OF WOOD RIVER
18-L-1039, DUGAN
LORI A SCHNAARE VS BUBBY AND SISSY'S INC
18-L-1062, DUGAN
MARICELLA ALEXANDERSSON VS CHRISTOPHER DRYOFF
18-L-1121. DUGAN
JAMES R KIELTY JR VS JACOB BELL
18-L-1349, DUGAN
JOANIE MISSEY VS DAVID H OESTREICH
18-L-1727, DUGAN
LAURIE A SCHMIDT VS JAMES A KLIEFOTH
19-L-17, DUGAN
ANNA TOWNSEND VS RANDAL GIBERSON
19-L-20, DUGAN
JENNIFER TUCHER VS FRANK SMITH
19-L-184, DUGAN
CURTIS W CAMPBELL VS WALTER PINGEL
19-L-191, DUGAN
JOHN MULDOON VS KARSTEN VAN VELSOR
19-L-258, DUGAN
TONIA KOPP VS OSF HEALTHCARE SYSTEM
19-L-287, DUGAN
RHEALYN ALEXANDER VS SOUTHWESTERN ILLINOIS HEALTH FACILITIES
19-L-359, DUGAN
DONNY LORAINE VS DONALD PETERMANN
19-L-381, DUGAN
BRADLEY J TONN VS YVONNE STEWART
19-L-416, DUGAN
WALTER LEWIS VS KEENAN PEARSON
19-L-445, DUGAN
KAYLA L FRAZIER DECEASED BY HER MOTHER AND SPECIAL REPRESENTATIVE VS MICHAEL P COWELL
19-L-509, DUGAN
MARY A AUER VS WILLIAM DRYDEN
19-L-554, DUGAN
MAUREEN BELL VS MATTHEW HODGES
19-L-614, DUGAN
DANIEL FULLER VS UNITES SERVICES AUTOMOBILE ASSOCIATION
19-L-662, DUGAN
ANNE CICERO VS RANDY MASON
19-L-687, DUGAN
JOHN DOE A MINOR BY AND THROUGH HIS MOTHER JANE DOE VS MADISON COMMUNITY UNIT SCHOOL
19-L-699, DUGAN
KENDRA ROSS WALL VS MICHELLE MRAZ
19-L-797, DUGAN
NEDRA JONES VS WALMART STORES INC
19-L-833, DUGAN
DAVID KERNAN VS COUNTRY FINANCIAL INSURANCE COMPANY
19-L-855, DUGAN
TERRI ZIELONKO VS ALL PHASES CONTRUCTION LLC
19-L-878, DUGAN
REBECCA GOCKEL VS JOSEPH CHOI
19-L-907, DUGAN
JIMMIE W HOWARD VS INTERCO TRADING INC
19-L-928, DUGAN
RICHARD L BENZ VS BENNIE J DUDLEY
19-L-956, DUGAN
HARRY D MAUL VS ALLSTATE FIRE AND CASUALTY INSURANCE COMPANY
19-L-967, DUGAN
AMY L ADAMS VS KEITH E LESTER
19-L-1015, DUGAN
ALLISON N SIMARD VS ANGELA M MUELLER
19-L-1109, DUGAN
MELISSA PAYNE VS CHARLES PAYNE
19-L-1237, DUGAN
STEVEN R VOERG VS KRISTIN HAGOPIAN
19-L-1240, DUGAN
LAKESIA ROBERTS VS JOSHUA ROYCE
19-L-1281, DUGAN
CHAD J STROHKIRCH VS NATIVE ROOTS INC
19-L-1347, DUGAN
JESSICA CLARK VS WALTER HAIRE
19-L-1412, DUGAN
DEON MILLER VS MADISON COFER
19-L-1500, DUGAN
RICK HAGEN VS BRADLEY STOCKMAN
19-L-1598, DUGAN
LARRY M JOINER VS DR TIMOTHY KAISER
01-L-10, SMITH
DONNA K GODAIR VS METRO EAST SANITARY DISTRICT
16-L-382, SMITH
MARCUS GORDON JR VS NEW DJS BAR AND GRILL INC
16-L-547, SMITH
EDWARD HOLMES VS CONSTRUCTION TURNAROUND SERVICES
16-L-1470, SMITH
BRETT E SIZEMORE VS FORD MOTOR COMPANY
16-L-1567, SMITH
ANNA E TRYFONAS VS LORI D KRATSCHMER
17-L-867, SMITH
JD TRUCKING INC VS EMERALD EQUIPMENT ESCORTS LLC
17-L-1757, SMITH
BONNIE KOTSYBAR VS GARDEN KINGDOM INC
18-L-346, SMITH
TYLER FULKS VS MEGAN DAUGHERTY
18-L-601, SMITH
THERESA MADEWELL VS CURTIS LEWIS
18-L-605, SMITH
PATRICIA TAYLOR VS ALTON REHABILITATION AND NURSING CENTER LLC
18-L-677, SMITH
HOLLY A HAMPTON VS DAGAN HAMPTON
18-L-714, SMITH
LISA BOCCALEONI VS MADISON COUTNY ILLINOIS
18-L-735, SMITH
SHERYL DOBRINICH VS MACS CONVENIENCE
18-L-748, SMITH
DELPHYA STEWART VS COVENANT CARE MIDWEST INC
18-L-958, SMITH
CHARLENE WOODS VS DOLLAR GENERAL CORPORATION
18-L-1729, SMITH
CARRIE TOWNLEY VS MECHANICAL REPAIR AND WELDING INC
19-L-79, SMITH
JENNIFER A FISH VS LARRY PARKER
19-L-301, SMITH
FRANCES E PASCHAL VS ARNESHA A WALKER
19-L-328, SMITH
SHAWN ELMORE VS HALEY MATTHEWS
19-K-835, SMITH
MITCHELL ADAMS VS HOME DEPO USA INC
19-L-1002, SMITH
BARBARA L MCBRIDE VS ARLENE NORRIS PA INDIVIDUALLY
19-L-1047, SMITH
ANJANETT FRANKLIN VS KIM FAZIO
19-L-1239, SMITH
JUSTIN M STILES VS DENNIS W RIVES
12-L-793, HYLLA
RENEE BASSETT BUTLER VS SUN LIFE FINANCIAL
13-L-971, HYLLA
JAMES TADLOCK VS JOSEPH JONES DBA JOES HAWG DOC
14-L-552, HYLLA
JARIS ROUNDCOUNT VS TYLER DIEL
15-L-466, HYLLA
FRANZ ENNIS VS AUGUSTA LOGISTICS INC
15-L-635, HYLLA
THERON L MASON VS ILLINOIS HOLDINGS
15-L-946, HYLLA
JANE DOE BY HER MOTHER AND NEXT FRIEND MARY DOE VS WORD OF LIFE TABERNACLE NFP
16-L-123, HYLLA
KELLER EXCAVATING VS CHIPPEWA LOFT LLC
16-L-207, HYLLA
ROBERT C WILLIAMS VS PREMIER CDL TRAINING SERVICES LLC
16-L-639, HYLLA
KEITH WEEDEN VS MARLANA CLEMONS
16-L-666, HYLLA
JAMES RUSHING VS GERY L FORBES
16-L-1040, HYLLA
JULIE STAMPER VS METRO SPORTS INC
16-L-1181, HYLLA
RANDY WOODRUFF VS LOUIE TETTATON
16-L-1271, HYLLA
GRACE ARMSTRONG VS KATHERINE WOOD
16-L-1416, HYLLA
DAVID SHERRILL VS STATE FARM FIRE AND CASUALTY COMPANY
16-L-1640, HYLLA
STEVEN EDWARDS VS AMERICAS CENTRAL PORT DISTRICT
16-L-1743, HYLLA
TORHOERMANN LAW LLC VS THOMAS AND LAIRD LLC
17-L-142, HYLLA
DATHAN L BROOKS VS JOHN D SHOURD
17-L-203, HYLLA
FENIX 5IVE LLC VS HEATHER HUMPHREY
17-L-270, HYLLA
MYRA L MCKIRE VS VERONICA A THUIS
17-L-732, HYLLA
RAMONA CAPONEGRO VS GRANTON S KIROMBO
17-L-862, HYLLA
GERALD SCATURRO VS OCONNELLS PUB INC
17-L-898, HYLLA
JEANA PARKO VS CHLOE BUTLER
17-L-1132, HYLLA
COLLEEN OVERSTREET VS MIROSLAWA INC DBA DUTCH HOLLOW MEDICAL DAY SPA
17-L-1262, HYLLA
LINDA F BECKER VS LINDA C BAKER
17-L-1473, HYLLA
CHRISTOPHER MCKAY VS MAX P MINTON
17-L-1499, HYLLA
FRITZ NEMSKY VS OPTUMRX INC
17-L-1577, HYLLA
BRANDON RAINES VS BUSH TERMITE AND PEST CONTROL INC
17-L-1600, HYLLA
DENOVA CANDIES VS ASHLEY E VITALE
18-L-18, HYLLA
STEVEN M RIPPY VS JEREMY D SPIROFF
18-L-94, HYLLA
BRAD CLARKSON VS JOHN FRAME
18-L-192, HYLLA
JOHN A GAGNE VS MERIDIAN VILLAGE ASSOCIATION
18-L-29, HYLLA
SUPREME CARPENTRY VS CONTEGRA CONSTRUCTION CO
18-L-330, HYLLA
THOMAS DENNIS VS SUNCOKE TECHNOLOGY AND DEVELOPMENT LLC
18-L-376, HYLLA
RICK L JONES VS BRADLEY R JONES
18-L-428, HYLLA
TIMOTHY ABERNATHY VS JOE HAMILTON
18-L-499, HYLLA
LAWRENCE HENDERSON VS CLEAN AS A WHISTLE LLC
18-L-541, HYLLA
DORIS EASTERLE VS COLLINSVILLE REHABILITATION AND HEALTH
18-L-624, HYLLA
CARRIE SANDERS VS DAWSON HEALTHCARE
18-L-685, HYLLA
VERNON KIMBRO VS RACHAEL LALICH
18-L-733, HYLLA
ALLAYNA CARNAHAN VS ACE VENTURES LLC
18-L-813, HYLLA
DENISE ARENDELL VS SCOTT LOLLAR
18-L-825, HYLLA
CHRISTENE SINASKY VS MARSHALL ETC INC
18-L-1058, HYLLA
RAYMOND HUNTER VS RICARDO GOMEZ
18-L-1147, HYLLA
SCOTT D TOLIE VS ST JUDE MEDICAL INC
18-L-1206, HYLLA
GEORGE THAYER VS STEPHEN DUFFY
18-L-1268, HYLLA
GIACOLETTO LAW FIRM VS COUNTRY MUTUAL INSURANCE COMPANY
18-L-1332, HYLLA
CEDARHURST OF EDWARDSVILLE OPERATOR LLC VS SARA HOELSCHER
18-L-1491, HYLLA
DAVID A COTTON VS GRANITE CITY PARK DISTRICT
18-L-1636, HYLLA
JOHN COFFEY VS DISH NETWORK
18-L-1657, HYLLA
JOSEPH SCHRAGE VS JACK H HUMES
18-L-1669, HYLLA
SHARREN M GALVAN VS TRAVIS A SACKETT
19-L-170, HYLLA
FRANK PRESSON VS DEAN SCHUELER MD
19-L-227, HYLLA
ANGELA LENORMAND VS EVAN RIVERA
19-L-377, HYLLA
CINDY WALTERS VS SM PROPERTIES LLC
19-L-380, HYLLA
PAMELA S NESBIT VS AMY VIEHMAN DBA TOWN AND COUNTRY LAKES
19-L-406, HYLLA
ROGER MARICLE VS AGRELIANT GENETICS LLC
19-L-481, HYLLA
ARISHA C WATTS VS COLE S HARRIS
19-L-511, HYLLA
KIMBERLY D UHLES VS BLAKE E STONE
19-L-525, HYLLA
JPA A MINOR BY AND THROUGH HIS MOTHER AND NEXT FRIEND JJ VS SHAVONDA L WILLIS
19-L-546, HYLLA
AMERICAN EXPRESS NATIONAL BANK VS CHRISTOPHER SAUL
19-L-556, HYLLA
AUDREY OSBORN VS PLOCHER CONSTRUCTION
19-L-575, HYLLA
MADISON TSUBOTA VS VICTOR HAGEN
19-L-592, HYLLA
KENNETH ROBERTS VS 111 SALVAGE LLC
19-L-597, HYLLA
CUSTOM FABRICATION AND COATINGS INC VS RED CEDAR STEEL ERECTORS INC
19-L-607, HYLLA
CARLOS S MORSE VS ALL CITIES RECOVERY AGENCY INC
19-L-625, HYLLA
PATRICIA PARKER VS CONNIE BILAU
19-L-653, HYLLA
RUTH D JOYCE VS AMERICAN LEGION EAST ALTON POST 794
19-L-658, HYLLA
CONNIE S BROWN VS ELI BEAM
19-L-704, HYLLA
BENNIE A TIDWELL VS SHOP N SAVE WAREHOUSE FOODS INC
19-L-751, HYLLA
ADRIENNE N DAVIS VS TANNER W WHITE
19-L-782, HYLLA
YOLANDA COUSING VS SWEARENGEN ADAMS
19-L-802, HYLLA
ANTHONY M FORD VS DANA M HEIMANN
19-L-818, HYLLA
OSF HEALTHCARE SYSTEM VS SHONDA TILLMAN
19-L-825, HYLLA
ZACHARIAH YINGER VS CALEB LENHARDT
19-L-868, HYLLA
BARBARA A JONES VS PORTER'S STEAKHOUSE
19-L-941, HYLLA
KRISTI RASMUSSEN VS JAMES W MATHIS
19-L-1014, HYLLA
EMILY SCHULTE VS MERIDIAN OB GYN ASSOCIATES
19-L-1014, HYLLA
CARDENAS SERRANO VS LAKESIDE ROOFING
19-L-1022, HYLLA
ANDREW I CALLOWAY VS STATE FARM MUTUAL AUTOMOBILE INSURANCE COMPANY
19-L-1088, HYLLA
ASHLEY ROSS VS JACQUELYN ESTES
19-L-1104, HYLLA
JACE A MILLER VS GRANITE CITY COMMUNITY SCHOOL DISTRICT NO 9
19-L-1127, HYLLA
JACK HOLSHOUSER VS JF ELECTRIC INCORPORATED
19-L-1159, HYLLA
PHILIP H HEATH VS MERIDIAN VILLAGE ASSOCIATION
19-L-1177, HYLLA
AUSTIN GILMORE VS GRANITE CITY COMMUNITY UNITY SCHOOL DISTRICT NO 9
19-L-1194, HYLLA
ALEXANDRIA YBARRA VS ANGELA JOHNSON
19-L-1261, HYLLA
MEAGAN DICK VS CENTRAL PARK LLC
19-L-1262, HYLLA
DONALD WARD VS CHAD BURTON
19-L-1288, HYLLA
DOUGLAS SEEST VS DENIS KUZELJ
19-L-1296, HYLLA
JILL L SORBIE VS NICHOLAS GEHRS
19-L-1326, HYLLA
RLPM DEVELOPMENT CO INC VS JANE SEYMOUR
19-L-1381, HYLLA
JERRIE HATTERY VS ALYSSA PASLAY
19-L-1446, HYLLA
BRITTANY A WOOLEY VS SOUTHWESTERN ILLINOIS HEALTH FACILITIES INC
19-L-1482, HYLLA
TODD GRIES VS CITY OF COLLINSVILLE
19-L-1553, HYLLA
9:30 A.M.
MEGAN SALLEE VS STATE FARM INSURANCE
17-L-167, SMITH
CARRIE TOWNLEY VS MECHANICAL REPAIR AND WELDING INC
19-L-79, SMITH
DEBORAH BOWMAN ADMINISTRATOR OF THE ESTATE OF JUNE VIVIANO VS MERIDIAN VILLAGE ASSOCIATION
19-L-1016, SMITH
RONALD GILCHRESE VS RIVERBEND BILLIARDS AND GRILL INC
19-L-1387, SMITH
10:00 A.M.
DEVANNIE JONES VS LUCAS CLAYTON
18-L-666, SMITH
GARY PARKS VS CHECKERED EXPRESS INC
14-L-1765, HYLLA
KEVIN W SUMNER VS SCOTT KILBURY
16-L-182, HYLLA
JULIE FLEMING VS BRANDON TROXELL
18-L-997, HYLLA
MICHAEL PAGANO VS GRANITE CITY ILLINOIS HOSPITAL COMPANY
19-L-698, HYLLA
1:00 P.M.
JONI L LIGHT VS DYNAMIC TRANSIT COMPANY
16-L-462, HYLLA
1:30 P.M.
MICHAEL ROEDER VS JASON R SMITH
16-L-1467, RUTH