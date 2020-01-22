St. Clair County real estate Dec. 16-20

DECEMBER 16
BELLEVILLE
$22,200.00 - 1220 CASEYVILLE AVE - TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2017-4, US BANK NA AS INDENTURE TRUSTEE TO RICHARD SUTTER
$174,250.00 - 2777 BROOKMEADOW DR - SAMANTHA AERIEL SMITHSON BURNS AND JOHN FRANCIS BURNS
$99,900.00 - 2118 EAST B STREET - TIMOTHY AND TOSHA EISELE TO BENJAMIN AND HALEY CLARK
$185,000.00 - 908 FOX GLENN DR - SHERILYN R KENNEDY TO JOSH BAKER
$210,000.00 - 12 TEAKWOOD DR - RONALD AND KATHERINE HAHN LIVING TRUST TO JILL AND ERIC BATCHELDER
$25,000.00 - 308 WABASH AVE - ESTATE OF ALBERT A LAWSON, DECEASED TO LEVELING LLC
CAHOKIA
$50,500.00 - 19 HISSRICH ST - JMR HOLDINGS LLC TO TEAM B&E LLC
EAST CARONDELET
$55,000.00 - 2525 OLD STATE ROUTE 3 - SHIRLEY M SCHUCHERT TO DOUG YOUNG AND JULIE CRAMER
FAIRVIEW HEIGHTS
$216,000.00 - 9208 RIVINDALE COURT - DME CONSTRUCTION INC TO SHERILYN KENNEDY AND ROBERT HAMPTON
FREEBURG
$1,050,000.00 - 8900 FIVE FORKS RD - B BRADLEY WATKINS AND LAURIE M WATKINS TO RODNEY AND CYNTHIA KINZINGER
MASCOUTAH
$50,000.00 - 127 & 123 W CHURCH ST - ESTATE OF ROBERT F KLOPMEYER TO YVONNE WALL
$300,000.00 - 700 DANIEL DR - CORY AND JACEY BECKER TO MARK AND KRISTIN WEHMEYER
O'FALLON
$412,900.00 - 433 MARBLETON CIRCLE - JEFFREY AND STACEY MINGS TO STEPHEN AND SUSAN JUBINSKI
SHILOH
$252,400.00 - 3415 CATON RUN CROSSING - JANE A BUSCH TO BETHANY BUSCH
$115,000.00 - 208 LINDEN DR - JESSE AND AMBER PHILLIPS TO TIMOTHY EISELE
SWANSEA
$205,000.00 - 311 PAPILLON DR - JANET L REDMAN TO DANA S MORRIS
DECEMBER 17
BELLEVILLE
$175,000.00 - 233 EASTBROOK DR - PATRICK WAGNER-RUTH TO ANNA DAILY
$81,000.00 - 41 NORTH VIRGINIA AVE - DALE AND LUCINDA BRUEGGEMANN TO RICK D HOUSTON
$59,500.00 - 610 N 28TH ST - JCS ACQUISITIONS LLC TO REBECCA A MOWEN
FREEBURG
$135,000.00 - 105 SOUTH VINE ST - TYLER AND ALLYSON URBANSKI TO JASON ZIPFEL
$200,000.00 - 13 SOUTH BELLEVILLE ST - DAVID H JR AND SARAH J FAVRE TO BURG PROPERTIES LLC
O'FALLON
$260,000.00 - 707 WHEATFIELD RD - JARRETT ARNOLD TO LATRESE F WASHINGTON
$185,000.00 - 713 KENSINGTON PLACE - CARL R STOLTZ TO HUNTER AND CARMEN MANTZ
SMITHTON
$460,000.00 - 4103 SUMMER OAK DR - MATTHEW AND PAMELA PATTERSON TO WILLIAM AND JANET JONES
SWANSEA
$245,000.00 - 1712 NAUGHTON WAY - MARION ANTONIETTE WILSON TO MARQUITA R BOYD-GILMORE
$158,000.00 - 1713 CREEKSIDE DR - DONALD BENTON TO HEZEKIAH WEBB
DECEMBER 18
BELLEVILLE
$118,000.00 - 401 N ILLINOIS ST - MAIN STREET REDEVELOPERS LLC TO BAXTER REAL ESTATE LLC
$35,000.00 - 312 EAST B ST - LYNNA AND JEFFREY TAYLOR TO TIMOTHY BUCHANAN
$61,250.00 - 220 CHEVY CHASE WAY - JAMES MATHEWS TO ROBERT AND GEORGIA HUELSMAN
$99,500.00 - 496 NORTH 66TH ST - KRISTINA BECKER TO TRICIA SIEKMANN
$55,000.00 - 310 & 312 N FIRST ST - KENNETH AND SUN SCHUBERT TO DENNIS K BRADLEY
$25,000.00 - 47 LILLIAN AVE - GRANT AND AMY BONTA TO SCHAEFER HOMES LLC
$208,000.00 - 1387 ORCHARD LAKE CIRCLE - LINDA VARONE TO DEREK HALL
CAHOKIA
$12,000.00 - 23 HISSRICH - DANIEL HAMMEL TO ERIC D HAYES
$20,000.00 - 40 ST GREGORY DR - KRISTINE CLARK TO SAINT LOUIS INVESTMENTS LLC
COLLINSVILLE
$64,000.00 - 620 ARROWHEAD DR - MICHAEL AND ANTHONY AND PATRICK DREELAN TO ETHAN C PARKS
DUPO
$16,000.00 - 113 N THIRD ST - HUD TO KATHERN L WIECHERT AND CASSANDRA M STEPPIG
FAIRVIEW HEIGHTS
$94,900.00 - 117 MARK DR - MARY E SCHMIDT TO MARCO SANCHEZ GUTIERREZ
$15,500.00 - 620 DEPPE LANE - REGIONS BANK TO SAMANTHA L BOYD
$73,000.00 - 128 CARBON ST - REGIONS BANK TO STEPHEN AND DONNA BURROWS
MILLSTADT
$50,000.00 - 416 TRAVER TINE CIRCLE - STONEMARK DEVELOPMENTS LLC TO FRANK AND KIMBERLY SEPPI
O'FALLON
$165,000.00 - 577 WILLOW BEND LANE - MIESE BROTHERS CONSTRUCTION TO DEREK AND KATHRYN TANDY
SHILOH
$268,000.00 - 2622 WALDON LANE - C A JONES INC TO AMBER J RILEY
DECEMBER 19
BELLEVILLE
$80,000.00 - 124 SOUTH 29TH ST - SARAH K GORLINE AND CHRISTOPHER BREEDEN TO MARK A SCHNEIDER
$40,000.00 - 316 NORTH 41ST ST - CARL O AND MARY V MUSKOPF TRUST TO EDDIE AND JENIECE ANDREWS
$122,500.00 - 1713 CENTREVILLE AVE - TYGRACON PROPERTIES INC TO JENNA BRUCE AND ANDREW DENTON
$220,500.00 - 1440 FAIRWOOD DR - FOUR GREENFIELDS LP TO CARL AND DOROTHY BERRY
$74,000.00 - 24 JUSTICE DR - JUDITH AND DAVID AND STEPHEN FAHRNER TO TYRONE L PERRY
$106,000.00 - 21 EASTWOOD DR - GARY AND LAUREN ANN DORRIS TO TODD HORN
CAHOKIA
$35,000.00 - 3903 WHITE ST - EP ENTERPRISES LLC TO ALPH HOLDINGS LLC
COLLINSVILLE
$14,000.00 - 2922 BLACK LANE - TELESFORO CASAREZ HERRERA TO FRANCISCO HUITRON RANGEL
EAST SAINT LOUIS
$17,000.00 - 537 NORTH 18TH ST - JUNARE COPE TO KENDALL GRANGER
$4,300.00 - 704 N 24TH ST - BANK OF NEW YORK MELLON TO 2019 CASTLE LLC
FAIRVIEW HEIGHTS
$210,000.00 - 853 SAYBROOK FALLS DR - LU-KRASTANOVA JOINT REVOCABLE LIVING TRUST TO DEBORAH A MISCHELL
$50,500.00 - 29 DEBRA DR - THE ESTATE OF LARRY C AINSCOUGH, DECEASED TO EICHELBERGER PARTNERS #10 LLC
$120,000.00 - 11 COUNTRYSIDE LANE - JACK AND DEBRA HOOK TO AUDREY KIMBRO AND NORMAN RAY MICK
$52,000.00 - 69 PASADENA DR - ARTHUR F RISAVY TRUST TO ANTHONY C HILL
LEBANON
$97,000.00 - 510 MONICA DR - DARREN AND ELIZABETH HOOKS TO MILES BRUNK AND LAUREN MILLER
MILLSTADT
$130,000.00 - NELSON LANE - ROBERT WEST AND ANGELA M STOECKEL TO DENNIS BAXMEYER
O'FALLON
$130,000.00 - 712 WESTBROOK COURT - AARON MICHAEL SIMS TO NATHANIEL LUCKETT
$157,000.00 - 210 E MADISON ST - SAINT LOUIS INVESTMENTS LLC TO JOSHUA ROTH
SHILOH
$187,500.00 - 2705 PIPERS COURT - ANDREW W MASUR TO SEAN M NORRIS AND ROXANNA ROYCE-BEMIS
$261,000.00 - 1703 FAIRWAY DR - NICHOLAS AND VIRGINIA BEKANICH TO CHRISTOPHER AND SANDRA MCINTIRE
SMITHTON
$160,000.00 - 328 RIDGE DR - WALTER O DILL JR AND DOLORES M DILL JOINT REVOCABLE LIVING TRUST AGREEMENT TO RICKI AND TERESA MCINTOSH
SWANSEA
$250,000.00 - 4268 BIVERTON DR - RAYMOND AND LESLIE FOWLER TO SUSIE AND EDWARD JONES
$16,000.00 - 1856 STAFFORD WAY - BERNARD AND PATRICIA YSURSA FOR JACK R YSURSA 2018 IRREVOCABLE TRUST TO BERNARD AND PATRICIA YSURSA
$96,750.00 - 4058 GENTRY LANE - MELISSA J PABST TO MAVIS ABOAGYE
DECEMBER 20
BELLEVILLE
$96,500.00 - 212 NORTH 48TH ST - CRYSTAL E CROSSEN-LATZ TO ISAAC FISHER
$48,500.00 - 711 S 15TH ST - BANK OF AMERICA NA BY CARRINGTON MORTGAGE SERVICES LLC TO HOME TOWN LIVING LLC
$246,668.00 - COUNTRY ROAD - KEVIN KAUFHOLD TO ROBERT G FOURNIE SR
$188,329.00 - COUNTRY ROAD - KEVIN KAUFHOLD TO JOSEPH C CARTER
$91,721.00 - COUNTRY ROAD - KEVIN KAUFHOLD TO AMY BURK
$140,000.00 - 230 AVERY HILL - MATTHEW AND MARCIA HOWARD TO JACOB HOWARD
$298,000.00 - 45 SIGNAL HILL BLVD - SPOTTED HOMES TO JASON LEWIS
$33,000.00 - 135 NORTH INDIANA AVE - CARDINAL CREEK PROPERTIES LLC TO THOMAS A JACKSON
$375,000.00 - 600 S CHURCH ST ET AL - STERNAU PROPERTIES LLC TO SCHAEFER HOMES LLC
$142,500.00 - 178 HUNTLEIGH DR - MATTHEW AND MARIE SHELLENBERG TO SHERRY DONJON
$513,000.00 - 1825 TENTH FAIRWAY DR - ANDREW AND ERIN DAVIDSON TO CHRISTOPHER LEE AND CASEY MARIE HUDSON
CAHOKIA
$4,001.00 - 526 SAINT PAUL DR - THE JUDICIAL SALES CORPORATION TO PRICE BREAKER REAL ESTATE
CASEYVILLE
$297,000.00 - 1104 LUCCA COURT - KYLE R GREEN AND STEPHANIE HERNANDEZ RUBERTE TO DAVID WILLIAM SHERMAN AND MACY A OSWALD
$68,000.00 - 452 SOUTH 5TH ST - ROXANNA K CARR TO JOSEPH E STANG
EAST SAINT LOUIS
$3,500.00 - 1348 N 37TH ST - THE ALFRED HOLIDAY REVOCABLE TRUST TO JONATHAN JAMES
$7,675.00 - 502 NORTH 44TH ST - EARLINE COOK TO READY SET GO LLC
FREEBURG
$133,000.00 - 202 ALAMOSA - MICHAEL AND LINDSEY WHETSTONE TO CHARLES AND JOAN HOLLE
$280,000.00 - 400 FOXTAIL DR - KLEMME CONSTRUCTION INC TO JEREMY THOMAS AND BETTY LOU SMITH
MARISSA
$19,387.00 - 320 S HAMILTON - JOHN L POOLE TO TROY LAZENBY
MASCOUTAH
$60,000.00 - 411 WEST CHURCH ST - JERRY L TRENT JR TO BUYUS PROPERTIES LLC
$270,000.00 - 861 TANZANITE LANE - CNR INC TO KENNETH BOATRIGHT JR AND SUSAN A BOATRIGHT
MILLSTADT
$622,915.00 - 7435 HERTEL RD - THE PAUL J VITELLO REVOCABLE TRUST TO JDC PROPERTIES LLC
$153,000.00 - 226 EAST WASHINGTON ST - TERRY AND BONITA CARRICO TO SOLUTIONS GLOBAL LLC
O'FALLON
$536,019.00 - 1822 BETHEL RIDGE FARMS BLVD - BETHEL RIDGE FARMS LLC TO JERRY AND SUSAN KELLEY
$252,000.00 - 810 MEADOWLARK DR - STEVEN YOUNG TO JENNIFER M SMITH
SHILOH
$195,000.00 - 1 ACORN LAKE DR - MARK AND CHRISTEN BLEISCH TO MATTHEW AND MARCIA HOWARD