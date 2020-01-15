Madison - St. Clair Record

Wednesday, January 15, 2020

Madison County civil docket Jan. 20-24

State Court

By Andrew Thomas | Jan 15, 2020

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Tuesday, January 21

9:00 A.M.

DIANN COLLIER VS KCJ MANAGEMENT SERVICES COMPANY

17-L-298, RUTH

Wednesday, January 22

9:00 A.M.

LUKE J TILLMAN VS ERIC ZABER

13-L-793, CHAPMAN

Friday, January 24

9:00 A.M.

HUBBARD MILLER VS STEARNS PROPERTY COMPANY LLC

12-L-579, RUTH

KENNETH COTTRELL VS DALE LURKINS

13-L-18, RUTH

MARY L SVOBODA VS ALTON VFW POST 1308

15-L-671, RUTH

HALEY A WOODSON VS GRANDVIEW FARM RLLP

17-L-837, RUTH

DITECH FINANCIAL LLC VS ZHEN ZHANG

18-L-737, RUTH

ROGER HOWENSTEIN VS MANUEL M CHIGUIL

18-L-1562, RUTH

STEVEN NORBURY VS SOUTHWESTERN ILLINOIS HEALTHCARE FACILITIES

18-L-1686, RUTH

PAUL WOOD VS JASON SCHUEREN

19-L-18, RUTH

JEFFREY R WALTON VS AMBER Y BATES

19-L-979, RUTH

LISA BARRAS VS COLLINSVILLE CHAMBER OF COMMERCE

19-L-1097, RUTH

KORTE AND LUITJOHAN CONTRACTORS INC VS CUSTOM HOME ELEVATORS OF ST LOUIS INC

19-L-1241, RUTH

DIANA POE VS CITY OF ALTON

19-L-1282, RUTH

LELA MURRELL VS TRKYMIK INC DBA RIVERSIDE SALOON

19-L-1294, RUTH

CHURCH MUTUAL INSURANCE COMPANY VS MICHAEL KATICH

19-L-1360, RUTH

MICHELLE MARSHALL VS DG RETAIL LLC DBA DOLLAR GENERAL

19-L-1376, RUTH

1:30 P.M.

DEMETRIC LACEY VS MICHAEL WANOUS

18-L-629, RUTH

CACH LLC VS DONALD E GROOMS

18-L-1300, HYLLA

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