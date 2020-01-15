Madison County civil docket Jan. 20-24

Tuesday, January 21
9:00 A.M.
DIANN COLLIER VS KCJ MANAGEMENT SERVICES COMPANY
17-L-298, RUTH
Wednesday, January 22
9:00 A.M.
LUKE J TILLMAN VS ERIC ZABER
13-L-793, CHAPMAN
Friday, January 24
9:00 A.M.
HUBBARD MILLER VS STEARNS PROPERTY COMPANY LLC
12-L-579, RUTH
KENNETH COTTRELL VS DALE LURKINS
13-L-18, RUTH
MARY L SVOBODA VS ALTON VFW POST 1308
15-L-671, RUTH
HALEY A WOODSON VS GRANDVIEW FARM RLLP
17-L-837, RUTH
DITECH FINANCIAL LLC VS ZHEN ZHANG
18-L-737, RUTH
ROGER HOWENSTEIN VS MANUEL M CHIGUIL
18-L-1562, RUTH
STEVEN NORBURY VS SOUTHWESTERN ILLINOIS HEALTHCARE FACILITIES
18-L-1686, RUTH
PAUL WOOD VS JASON SCHUEREN
19-L-18, RUTH
JEFFREY R WALTON VS AMBER Y BATES
19-L-979, RUTH
LISA BARRAS VS COLLINSVILLE CHAMBER OF COMMERCE
19-L-1097, RUTH
KORTE AND LUITJOHAN CONTRACTORS INC VS CUSTOM HOME ELEVATORS OF ST LOUIS INC
19-L-1241, RUTH
DIANA POE VS CITY OF ALTON
19-L-1282, RUTH
LELA MURRELL VS TRKYMIK INC DBA RIVERSIDE SALOON
19-L-1294, RUTH
CHURCH MUTUAL INSURANCE COMPANY VS MICHAEL KATICH
19-L-1360, RUTH
MICHELLE MARSHALL VS DG RETAIL LLC DBA DOLLAR GENERAL
19-L-1376, RUTH
1:30 P.M.
DEMETRIC LACEY VS MICHAEL WANOUS
18-L-629, RUTH
CACH LLC VS DONALD E GROOMS
18-L-1300, HYLLA