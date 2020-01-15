St. Clair County real estate Dec. 9-13

DECEMBER 9
BELLEVILLE
$73,500.00 - 3329 WEST A ST - ROBERT AND MARALINA ELLIOTT TO KELLY M BULLARD
$80,000.00 - 944 BELLE VALLEY DR - ANDRIUS STARYGINAS TO THE ALLEN AND COURTNEY WARD LIVING TRUST
$78,500.00 - 401 NORTH 41ST ST - JEFFREY W AYERS TO DEVON N KARBACH AND SAMATHA M LILE
$91,500.00 - 833 LEBANON AVE - NATHAN AND DANIELLE GARDNER TO MICHELLE SADDLER
$138,000.00 - 528 MILLSTONE DR - DANIEL HAWKINS TO KRISTINA MARIE WINGER
$47,000.00 - 605 SOUTH 15TH ST - JOHN AND DEBORAH MCPHERSON TO BRADLEY AND KELLY MOOSE
$16,000.00 - 200 N 12TH ST - LARRY SINN VIA PROBATE ESTATE OF MARK R SINN TO RIVERSIDE PROPERTY INVEST LLC
DUPO
$105,000.00 - 541 MINNIE AVE - STEVEN R HEIPLE TO RYAN SCHWARTZ
FAIRVIEW HEIGHTS
$212,900.00 - 854 SAYBROOK FALLS DR - LANCE AND HEATHER JOHNSON TO MICHAEL AND EVANGELINE ADCOCK
LEBANON
$210,000.00 - WEIL RD - NANCY A PING REVOCABLE LIVING TRUST TO JORDAN AND ANDREA ROPER
$105,000.00 - 1406 WEIL RD - NANCY A PING REVOCABLE LIVING TRUST TO BETHEL RIDGE FARMS LLC
$115,000.00 - 1400 WEIL RD - GERALD AND RUTH WAELTZ TO BETHEL RIDGE FARMS LLC
$360,000.00 - 1532 WEIL RD - DAVID SHAW JR LIVING TRUST TO JEROME AND COLLEEN HEADRICK
LENZBURG
$145,000.00 - 611 NORTH 2ND ST - RANDALL A PHLEPS TO CABB PROPERTIES LLC
MASCOUTAH
$125,000.00 - S TENTH ST - BRICKYARD DEVELOPMENT GROUP LLC TO CITY OF MASCOUTAH
$35,000.00 - 8371 STATE ROUTE 4 - AIRWORLD CENTER LAND TRUST TO CITY OF MASCOUTAH
O'FALLON
$165,000.00 - 113 HILLCREST DR - CHRISTOPHER E DOYON TO MATTHEW WILLIAM TASSO AND ASHLEY PAIGE TASSO
$282,500.00 - 948 STONE BRIAR DR - STEPHEN AND MELINDA HAIGH TO ADAM J STOCK AND JOLENE B CANAGA
$118,500.00 - 715 W WASHINGTON ST - R3 DEVELOPMENT GROUP NFP TO AMBER LATIN
SHILOH
$130,000.00 - 331 WESTLINE COURT - JOSEPH AND NAHANA STOGNER TO KAYIRA TOLSON
SWANSEA
$23,000.00 - 3605 FINCH LANE - COBBLESTONE PARK LLC TO C A JONES INC
DECEMBER 10
BELLEVILLE
$20,900.00 - 2 ELMWOOD - DELLA BROKS, EXECUTOR OF THE ESTATE OF DAVID MABUS TO CITY OF BELLEVILLE, ILLINOIS
$172,000.00 - 413 HICKORY MANOR - MICHAEL WALSH TO BRIAN AND ADLISON DUNDON
$28,500.00 - 225 NORTH 13TH ST - LAURA A POWELL TO CHRISTOPHER J LEE
$186,500.00 - 7712 BAXTER DR - BETTE R VOSS LIVING TRUST TO DEBORAH HICKS
$219,866.00 - 1437 FAIRWOOD DR - BKD PROPERTIES LLC TO JENNY BIEBER
$73,000.00 - 8905 TANGLEWOOD CIRCLE - MARIAN HOWARD TO MACKENZIE L GROOTHUIS
$232,000.00 - 2914 14TH FAIRWAY DR - JASON AND MARISSA POULTER TO WADE F MEADOWS III AND AMBER DAWN MEADOWS
$206,500.00 - 221 SUMMERS TRACE - KYLE M BECKETT TO TERRENCE AND TERRI HOGG
$100,000.00 - 7652 WESTCHESTER DR - RACHEL AND NATHANIEL SCHAEFER TO SHIRLEY BLAIR AND JIMMY L BLAIR SR
$204,000.00 - 2733 AUTUMN HARVEST LANE - HEZEKIAH AND JAMESEVA WEBB TO NATHANIEL AND RACHEL SCHAEFER
$35,000.00 - 210 FREEDOM DR - JOHNNIE MCKINNIE TO SHANNA AND ISAIAH MCHELLEN
$86,000.00 - 3024 WEST MAIN ST - VI INC TO KYLE J GABEL
$256,878.00 - 2705 CRIMSON VIEW DR - FULFORD HOMES LLC TO ROBERT L HOLMES
$69,900.00 - 128 SOUTH 17TH ST - BELLEVILLE MARVIN MCINTYRE TO FREDRICKA GAVIN
$15,000.00 - 816 & 818 NORTH DOUGLAS AVE - CITIZENS COMMUNITY BANK TO TRC MANAGEMENT SERVICES INC
$30,000.00 - 617 EAST B ST - CITIZENS COMMUNITY BANK TO TRC MANAGEMENT SERVICES INC
$40,000.00 - 963 GREEN MOUNT LANE - MICHAEL AND JANICE FORNESS TO RIAN M SHANEYFELT
$35,000.00 - 210 FREEDOM DR - JOHNNIE MCKINNIE TO SHANNA AND ISAIAH MCHELLEN
$86,000.00 - 3024 WEST MAIN ST - VI INC TO KYLE J GABEL
$256,878.00 - 2705 CRIMSON VIEW DR - FULFORD HOMES LLC TO ROBERT L HOLMES
CAHOKIA
$49,000.00 - 1306 MORNING STAR DR - ARCHANGELS ENTERPRISES LLC TO NICHAEL ROACH
FAIRVIEW HEIGHTS
$210,000.00 - 6812 LAUREL SPRINGS COURT - ANTHONY AND LYNDA BIVONA TO TERESA A HOFF
MASCOUTAH
$233,500.00 - 405 WHETSTONE LANE - DUANE AND JENNIFER ROBINSON TO WESLEY AND STACEY HICKS
$260,000.00 - 1171 LARKSPUR DR - DANIEL J LAIRD AND CHERRY-ANN LAIRD TO MARK LARSON HARTER AND JANPHEN POONTONG
MILLSTADT
$92,500.00 - 215 W LAUREL ST - CULLEN PROPERTIES LLC TO STEPHANIE M BOBCIK
O'FALLON
$359,450.00 - 1025 THORNBURY PLACE - HAGSTROM FAMILY LIVING TRUST TO DAVID AND SHELLEY ATKINSON
$190,000.00 - 449 NORTH MAIN ST - ELIZABETH C MCCLARY REVOCABLE LIVING TRUST TO LELAND AND JENNIFER ROWLAND
$344,000.00 - 308 WINDSOR FOREST RD - RONALD AND TERESA MUSSATTO TO MARANDA WILLIAMS
$169,000.00 - 313 DONNA DR - KENNETH AND TRACY ANN PAYNE TO AMANDA AND PHILLIP SOUSER
$256,879.00 - 402 VANCROFT PLACE - ASSOCIATED HOLDINGS LLC IV TO ROBERTA J BODY
$235,000.00 - 917 SILVERLINK DR - LELAND AND JENNIFER ROWLAND TO KIP A BUETTNER
$283,500.00 - 1436 CLIFTON WAY COURT - JOHNNY AND JANAI RAY TO FRANKLIN EWING
$198,500.00 - 8 WILDWOOD LANE - JUPE AND HOLLY ETHERIDGE TO RYAN WILSON
SHILOH
$184,000.00 - 2639 MERIDIAN LAKE DR - AARON AND REBECCA SISEK TO CLAY E BEYERSDORFER
SMITHTON
$430,000.00 - 5418 STATE ROUTE 159 - ALLAN C STAHL TO JOSHUA AND KELLY HUBBARD
DECEMBER 11
BELLEVILLE
$118,000.00 - 34 FAHEY PLACE - SANDY FEET LLC TO WILLIAM AND STACY GAUCH
$264,900.00 - 2667 LONDON LANE - PETER AND ELIZABETH DEARMOND TO RICHARD BUFORD AND YOTA KIRK-BUFORD
$48,000.00 - 1926 E BELLE AVE - JEAN A DAENZER TO CATHERINE AND EDWARD FOSTER
CAHOKIA
$750.00 - 1420 WILLIAMS ST - LANCE WHITE TO GARRARD J EDMUNDS
EAST SAINT LOUIS
$264,600.00 - HWY 15 - AMBROSIA LAND INVESTMENTS LLC TO WALNUT INVESTMENT HOLDINGS LLC
$20,900.00 - 510 MISSOURI AVE - E & L LLC TO BARBARA HENDERSON
FAIRVIEW HEIGHTS
$234,900.00 - 861 SAYBROOK FALLS DR - PHILIP AND STACY COOLBERTH TO DARON M WILLIAMS AND SHANNON WAHAIB WILLIAMS
$213,000.00 - 709 WILD HORSE CREEK DR - ALFONSO AND ZAHRA FRAGA TO DANIEL AND LESLIE BROCK
$302,613.00 - 251 ARBOUR MEADOWS COURT - TERRY G AND M LYNN THEIS TO RAYSHONE AND JAKITA MCBRIDE
$163,000.00 - 31 WESLAKE DR - SCOTT MAY TO NICHOLAS MUELLER AND SHONTE MATTHEWS
$107,000.00 - 202 NOTTINGHAM COURT - THE MORRIS FAMILY TRUST TO THE ALLAN AND COURTNEY WARD LIVING TRUST
$19,800.00 - 9450 MARBARRY DR - DME CONSTRUCTION INC TO DONALD AND SUSAN MCFADDEN
FREEBURG
$84,800.00 - 8443 RIVER KING DR - ESTATE OF DAVID FAVRE TO HEPPERMANN DESIGN LLC
MASCOUTAH
$170,000.00 - 9 S 9TH ST - RICHARD AND PHYLLIS JOHNSON TO EQUITY SUCCESS INC
$155,000.00 - 103 N MARKET - RICHARD AND PHYLLIS JOHNSON TO EQUITY SUCCESS INC
O'FALLON
$233,000.00 - 1110 HEATHERWOOD DR - JILL PHILLIPS TO NICHOLAS KELM
$53,000.00 - 224 E ADAMS ST - JERRY ALLEN PIPES TO LARRY AND THERESA SEIPP
$50,000.00 - 114 CARSON DR - ESTATE OF DORIS JOHNSON SMITH, DECEASED TO JORDAN BOLIN
SHILOH
$256,000.00 - 3595 SKY HAWK DR - DARIUS S HOWLETT SR AND TRACY MCMULLEN-HOWL TO MARGARET ANN PETRY AND JORDAN ALEXANDER PETRY
SWANSEA
$28,000.00 - 23 BRACKET ST - HEIRS AND DEVISEES OF MYRTLE R COLEMAN, DECEASED TO A & E MIDWEST INVESTMENTS INC
$105,000.00 - 1539 JAY AVE & 1701 ANNA ROSE - SANDRA S BLANQUART TO LAWRENCE GARLIT
DECEMBER 12
BELLEVILLE
$107,900.00 - 948 COOL VALLEY DR - SHARON L BYRD TO CHRISTOPHER MAURA
CAHOKIA
$29,000.00 - 2392 LORRAINE DR - ANDREW ALTMAN TO DIANE PARSONS
FAIRVIEW HEIGHTS
$305,000.00 - 19 DEERWOOD TRAIL - SHERRI L WOOLARD TO ANDREW AND SABRINA DAVIS
$20,000.00 - 1619 PONTIAC RD - HUD TO SARAH ALLEN
$156,750.00 - 9744 GREENRIDGE HEIGHTS RD - KATHRYN A LAPINSKI TO TWANNA CUNNINGHAM
FREEBURG
$160,000.00 - 318 E MILL ST - ROBERT H LINDER REVOCABLE TRUST TO WILLIAM AND VICKI KIEFER
LEBANON
$153,500.00 - 215 WEST MAIN ST - KENNETH MARRIOTT TO NATHANIEL AND JESSICA BROWN
MASCOUTAH
$295,000.00 - 9592 MALLARD DR - JACK L GEORGE II AND JILL B GEORGE TO ERIC MEAD AND MARIA LUISA PESIRI
$336,000.00 - 9607 MALLARD DR - DAVID AND MARIA THRIFT TO KEITH AND SAMANTHA PETERS
$199,900.00 - 443 FALLING LEAF WAY - KEITH AND SAMANTHA PETERS TO NATHAN AND DANIELLE MARTIN
MILLSTADT
$20,000.00 - 8841 STATE ROUTE 163 - ADAM THOMAS TO HAROLD BOLLINGER
NEW ATHENS
$220,000.00 - 2808 SCENIC LAKE DR - BARBARA J LINDAUER TRUST TO MADALYN AND BLENDENA KILLEBREW
O'FALLON
$245,000.00 - 1614 ST ANDREWS DR - WALTER B PARKER LIVING TRUST TO NANCY MOORE
$325,000.00 - 734 N SEVEN HILLS RD - GILBERT AND PATRICIA HARTER, TRUSTEES TO GASSER PROPERTIES LLC 6
SHILOH
$172,000.00 - 3809 ROLLING MEADOWS DR - LARRY AND LAURA RAGAN TO JOSHUA A ROSEKE
$46,000.00 - 3493 CHIPPEWA DR - SHILOH BUILDING GROUP LLC TO NEW TRADITION HOMES LLC
$46,000.00 - 3444 DAKOTA DR - SHILOH BUILDING GROUP LLC TO NEW TRADITION HOMES LLC
SWANSEA
$138,500.00 - 315 MARY JO DRIVE - JENNIFER AND STEPHEN HOLMAN TO WILLIAM ROGERS AND KIRA WRIGHT
TRENTON
$247,625.00 - DRESSEL SCHOENG ROAD - YVONNE MARIE VENTURINO TO SCOTT AND CAROL AND CHERI BARBEE
WASHINGTON PARK
$750.00 - 5302, 5302, 5304, 5306, 5308 EASTGATE AVE - SCHUNTEZ AND MEGAN FAIR TO JIMMIE L SPENCER
DECEMBER 13
BELLEVILLE
$70,000.00 - 6315-6317 WEST WASHINGTON ST - PK PROPERTIES AND MANAGEMENT LLC TO RDS DEVELOPMENT CORPORATION
$126,500.00 - 29 BERRYWOOD DR - BARBARA J EATON TO AMY V CYRUS
$122,000.00 - 109-111 CHASE PARK DR - MATTHEW AND DEBORAH RANDOLPH TO GILBERT CABRERA GARLIT
$229,500.00 - 2316 SLAMMER DR - JUDITH A KOCH TO JACOB A HAWKINS AND KELSEY J MAVES
$204,000.00 - 2413 HEATHER HILL COURT - JIMMIE AND DIANE WILKERSON TO JENNIFER MCMURRAY
$17,000.00 - 2930 FREDERICKA ST - MARGARET RANDOLPH, EXECUTOR FOR THE ESTATE OF JOANN KAMPMANN TO SHAEFER HOMES LLC
$47,100.00 - 12 COMMODORE DR - BRYAN J WILDERMUTH TO W KEVIN WILDERMUTH
CAHOKIA
$19,000.00 - 2118 LYNN ST - SKY BLUE DEVELOPMENT TO ELISEO P RODRIGUEZ
EAST SAINT LOUIS
$2,000.00 - 1471-1475 GATY AVE - CARLTON J DAVIS TO SANCHEZ JAMES
FAIRVIEW HEIGHTS
$224,000.00 - 105 BROADSTONE DR - GREG AND JULENE SOBOL TO ADRIENNE AND BRETTON FRIERSON
$97,500.00 - 105 MARK DR - CHARLES M RUFF TO LUTHERAN SENIOR SERVICES
MILLSTADT
$52,507.00 - 41646 DOUGLAS RD - FREEDOM MORTGAGE CORPORATION TO JAMES HENRY HEBERER
O'FALLON
$425,000.00 - 502 W STATE ST - GILBERT AND PATRICIA HARTER, TRUSTEES TO JARVIS COMPANIES INC
$475,000.00 - BOWLER RD - JOSHUA AND ELIZABATH LEHDE TO RICHARD J GOZRAD REVOCABLE LIVING TRUST
SHILOH
$280,000.00 - 2652 WESTINGHOUSE DR - PAUL AND ALICE FRAZIER TO DAVID AND PATRICIA LICKENBROCK
SMITHTON
$200,000.00 - 5463 WHITE OAK DR - NOLLAU NURSERIES INC TO D & F CONTRACTING INC
$167,500.00 - 6206 PRESS RD - ESTATE OF LORETTA M GREGORICH TO BRIAN AND JAIME STOOPS
SWANSEA
$128,000.00 - 1804 KINSELLA AVE - ESTATE OF RICKY L HUG, DECEASED TO MELANIE OFFICER