St. Clair County real estate Dec. 2-6

DECEMBER 2
BELLEVILLE
$40,150.00 - 3902 MEMORIAL DR - MIDFIRST BANK TO HUD
$43,450.00 - 205 & 207 S 18TH ST - KARIN ASFOUR LIVING TRUST TO GERALD GUNDLACH
$47,850.00 - 909 BRISTOW ST - KARIM W ASFOUR TO GERALD GUNDLACH
$61,500.00 - 24 CASCADE DR - ALINE SULLIVAN AND RUBY ERRANTE TO BROOKE HERRINGTON
$22,000.00 - 118 PORTLAND AVE - NATIONSTAR MORTGAGE LLC TO KOFFI AYI
$112,000.00 - 10 IMPALA COURT - ROGER RODDY AND ELLEN NOWAK-RODDY TO DAVID LOVELESS
$81,000.00 - 35 APPLE TREE LANE - JESSE TRENT TO CASSAUNDRA THYNE
$171,900.00 - 2705 BROOKMEADOW DR - CHRISTINA AND JEFFREY PETERS TO MARCHEZ MOSLEY
$124,900.00 - 525 SOUTH MISSOURI AVE - JACOB AND KRISTEN KEINITZ TO KATHEYN BEERS AND STEPHANIE MILLS
$45,000.00 - 3817 MEMORIAL DR - SHAWN POE TO B&T BUILDING CONCEPTS INC
$134,900.00 - 15 NORTH 38TH ST - JERRY J TRENT JR TO ETHAN AND HEYLEY POTTS
$32,500.00 - 4000 MEMORIAL DR - CHAD AND KAREN TRURAN TO JMM INVESTMENT GROUP LLC
$187,500.00 - 2860 SMOKEHOUSE WAY - JOSEPH E MORITZ TO RYAN AND ANDREA SMITH
CAHOKIA
$11,500.00 - 715 SAINT BARBARA LANE - ARUSYAK SAHAKYAN TO FORTUNATE HOMES IL1 LLC
$54,500.00 - 515 ST LEO DR - SAINT LOUIS INVESTMENTS LLC TO BENJAMIN AND JENNIFER CLARK
$25,000.00 - 115 DONALD ST - MONTRELL INGRAM TO THOMAS AND TRACY KNOWLES
$42,000.00 - 1130 WATER ST - JMR HOLDINGS LLC TO TERRELL AND LORYN HIGGINS
CASEYVILLE
$91,000.00 - 213 W LINCOLN ST - GENEVA P MILLER AND EVELYN M BILYEU-COX TO CYNTHIA A MIZE
COLLINSVILLE
$9,900.00 - 205 JOE ST - PANCAP LLC TO ZACHARY KORNFIELD AND CHEYENNE BUNETA
$18,000.00 - 225 BERNICE ST - JUSTIN M BOULCH TO ROSALINDA ERLINDA URQUIA
EAST SAINT LOUIS
$36,900.00 - 712 NORTH 22ND ST - TUJAY INC TO TERISA MCNEESE
$160,000.00 - 7400 BUNKUM RD - ILLINOIS QUARRY LLC TO GREAT FALLS LAND TRUST
FAIRVIEW HEIGHTS
$155,000.00 - 10 OAK DR - NICOLE AND JOHN REESE TO TRISHA AND LUKE LAVIN
$38,500.00 - 9721 RIDGE HEIGHTS RD - DENISE A SABO TO ELLEN THIELEMAN
FREEBURG
$120,192.00 - 203 N WEST ST - INTERCOUNTY JUDICIAL SALES CORPORATION TO VA
$10,000.00 - 112 EAST SOUTH ST - LORI A HOERCHER TO JAMES AND SARAH HARMS
MASCOUTAH
$86,000.00 - 505 NORTH 4TH ST - JANET SCHNUR SIMMONS, SUCCESSOR TRUSTEE TO LLA PROPERTIES LLC
$50,300.00 - 9669 WINNEBAGO WAY - AKS DEVELOPMENT LLC TO KAPPERT CONSTRUCTION CO
$162,000.00 - 122 NORTH COUNTY RD - BRANDON C JEFFERY TO LUKE AND DAYNA MOODY
$285,724.00 - 865 TANZANITE LANE - CNR INC TO CHRISTOPHER AND RITCHIE CLOW
$270,000.00 - 900 OTTAWA - BRADLY AND ELIZABETH FELMLEE TO TIMOTHY AND COMICA MIDDLETON
O'FALLON
$727,339.00 - 1865 BETHEL RIDGE FARMS BLVD - BETHEL RIDGE FARMS LLC TO JAMIE AND ROBYN TEBBE
$115,500.00 - 510 E WASHINGTON ST - BRADLEY J MARTINI TO NATHANIEL AND TODD PRICE
$235,000.00 - 937 SILVERLINK DR - ROGER AND BRENDA REIFF TO JAMES BUCKELS SR AND IDA BUCKELS
$245,000.00 - 1214 ILLINI DR - DAVID AND SUSAN RADDEN TO JORDAN M ATWATER
$250,000.00 - 1409 NOTTINGHILL DR - ALEXANDER AND LESLIE MCCORMICK TO ADAM AND DALLAS JANSSEN
$300,000.00 - 708 CARDIFF COURT - THOMAS AND BECKY BLACK TO RACHEL AND JOSHUA LYONS
$118,000.00 - 205 WELLESLEY DR - TIFFANY M MARCINKOWSKI TO CHARLES AND WANDA HARRISON
$344,500.00 - 1112 MERRIAM PKWY - THOMAS AND NICOLE JOHNSON TO KEITH TAYLOR AND DAVID HENRY
$58,500.00 - 1313 TIMGER RIDGE TRACE DR - RESERVES OF TIMBER RIDGE LLC TO HUNTINGTON CHASE HOMES CORPORATION
$142,000.00 - 412 FOUNTAINBLEAU - BARBARA L JACOBETTI TO SUSAN K BATCHELDER
SHILOH
$370,000.00 - 3517 BANNON RIDGE COURT - LAREN AND CARMA LOVE TO DANNY AND LETICIA CORNEJO
SMITHTON
$236,016.00 - 5530 AUTUMN ASH DR - D&F HOME BUILDERS INC TO SHANNON M GARLAND
$249,000.00 - 4823 LEDGESTONE DR - DAKOTA AND ASHLEY BUSKIRK TO JEREMY DEJOURNETT
SWANSEA
$265,000.00 - 1873 CARRINGTON WAY - JERRY J TRENT JR TO WILBERT L BEDFORD JR
$210,000.00 - 3945 MICHAEL JOHN DR - KAROLYN AND MIKE NEEDLES TO CHRISTOPHER AND HALEY HUNT
DECEMBER 3
BELLEVILLE
$130,000.00 - 216 SOUTH DOUGLAS AVE - GARY AND CARRIE STROBEL TO RHONDA B SHAW
$28,000.00 - 129 SOUTH 18TH ST - VALERIE SEALS TO WILLIAM AND SANDRA HARVIE
$168,500.00 - 1972 RESERVE WALK WAY - STEPHEN D WILLIS JR TO STEVEN MURPHY
CAHOKIA
$27,000.00 - 1714 MULLENS AVE - AMERICAN ESTATE AND TRUST FBO TERESA SILVA IRA TO FAMILY LEASE LLC
EAST CARONDELET
$2,093,400.00 - QUARRY RD; WHEATLEY DR; ROBERT PL - LOUIS I MUND TRUST TO DUPO DEVELOPMENT LLC
EAST SAINT LOUIS
$7,000.00 - 2939 CONVERSE AVE - FANNIE MAE TO M1 RENTAL LLC
LEBANON
$525,000.00 - 906 COLLEGE ST - DAWSON FAMILY REVOCABLE TRUST TO RAYMOND AND YOLANDA SANTIAGO
MASCOUTAH
$100,000.00 - 604 WEST STATE ST - AARON E LEWIS AND REBECCA E AMBURGEY TO LEE R YOUNG AND MICHAEL E HERNANDEZ
$235,752.00 - US ROUTE 15 - CURTIS AND JENNIFER L HUMMERT TO MITCHELL HUMMERT
O'FALLON
$229,000.00 - 520 FAIRWOOD HILLS RD - DANIEL R LOCKERT AND BETH ANN LOCKERT TO TERRY AND ASHLEY CARTER
$70,000.00 - 8401 TREYBROOKE PLACE - SCOTT/TROY DEVELOPERS LLC TO MATTHEW G CORNELL
SWANSEA
$91,900.00 - 130 CLINTON HILL DR - RICARDO SALAS TO KIMBERLY HUNT
DECEMBER 4
BELLEVILLE
$97,000.00 - 4 CRESTON DR - LEONARD AND CARLA CRUISE TO CIERRA N WASHINGTON
$187,000.00 - 228 HARMONY RIDGE DR - FULFORD HOMES LLC TO ASHANTI L EDWARDS
$20,000.00 - 407 GANIM DR - STRAQR LONG TERM PROPERTIES LLC TO COUNTRY-TEK HOMES INC
$133,500.00 - 20 LOMA LANE - MATTHEW BRAVO AND D'ANNE TINETTE-MARZANO BRACO TO LAFRIEDA WARD
$104,000.00 - 140 SUNNYSLOPE DR - THE HEIRS OF CYRIL E DETERMAN, DECEASED TO TR INVESTMENTS LLC
$247,000.00 - 2345 SLAMMER DR - DOYLE E BRADY TO JUDITH A KOCH AND ALLAN C STAHL
$197,500.00 - 222 WINGATE BLVD - AMERICAN INTERNATIONAL RELOCATION SOLUTIONS LLC TO JEFFREY SPARKS
CASEYVILLE
$15,000.00 - 8611 WASHONGTON PARK BLVD - ANGELA SQROW ADMINISTRATOR TO JOSE RAMON VALTIERRA-TAPIA
FAIRVIEW HEIGHTS
$55,000.00 - 9504 MARY ANN DR - TAMI WRIGHT, INDEPENDENT ADMINISTRATOR TO REAL ESTATE MINE LLC
$114,900.00 - 521 JUDITH ANN PLACE - DARREN SCOTT HOOKS AND ELIZABETH LANE HOOKS TO CHRISTOPHER AND THERESA MATHIS
MASCOUTAH
$29,000.00 - 1225 LEAR LANE - STRAQR LONG TERM PROPERTIES LLC TO COUNTRY-TEK HOMES INC
O'FALLON
$240,500.00 - 1221 ILLINI DR - IAN WYATT TO ERIN AND ELIZABETH MCGINNIS
$359,000.00 - 1365 BOSSLER LANE - LORI R BLUE TO BRANDON AND JESSICA NATY
SHILOH
$392,472.59 - 2621 LAUREN LAKE DR - HOMES BY DESIGN INC TO WILLIAM AND CAROL BREWER
DECEMBER 5
BELLEVILLE
$400,000.00 - 61 LAKE INEZ DR - ANDREA P FRAZIER TRUST INEZ LAKE LLC
$73,000.00 - 301 COUNTRY MEADOW LANE - TIMOTHY AND SUSAN MCGARRY TO MIANA GORDON
$1,000.00 - 509 S 17TH ST - ASSOCIATED BANK NATIONAL ASSOCIATION TO BRICK STREET RENOVATIONS LLC
$50,000.00 - 711 EAST MAIN ST - SANSLOEUF LLC TO JUSTIN L JOHNSON
$134,900.00 - 105 SUMTER DR - TERRY AND GAIL KOSTEL NATHAN AND JAMELYA HEISER
$20,000.00 - 24 S 95TH ST - FANNIE MAE TO SAMUEL HARRIS
$122,800.00 - 101 SUNDEW DR - CHRISTINA GLOVER TO LEA XAN HADFIELD AND CHRISTOPHER MICHAEL HOEFFKEN
$260,900.00 - 300 EAST E ST - MONTY L DIXON REVOCABLE TRUST AGREEMENT TO ETHAN ARCHIBALD EDWARDS
$17,000.00 - 26 SOUTH 17TH ST - ROBERT UNDERHILL TO KEVIN STRINGER
CAHOKIA
$12,500.00 - CAMP JACKSON RD - KILLIAN WEIR TO FRANCHISE REALTY INVESTMENT TRUST – IL
CASEYVILLE
$215,956.96 - 431 SAMMY LANE - EJS CUSTOM HOMES INC TO KIMBERLY RAU
EAST SAINT LOUIS
$600,000.00 - 1300 NORTH 81ST ST - CARL P WEISSERT TO THE BARRY A MCMILLIN REVOCABLE TRUST; THE MICHELLE A MCMILLIN REVOCABLE TRUST
FAYETTEVILLE
$30,000.00 - 2003 N 1ST ST - DANIEL O SHAIN TO MARK R HUTCHESON
MASCOUTAH
$2,500.00 - ROUTE 4 - JAMES HEBERE TO PRINCIPLE MEDIA LLC
MILLSTADT
$40,000.00 - 700 SOUTH LAFAYETTE ST - FANNIE MAE TO ROBERT J MCCARTHY JR
$83,000.00 - 15 N MULBERRY ST - LISA REDMAN, EXECUTOR TO WILLIAM E PAJARES
$170,000.00 - 2862 SAEGER RD - CHARLES AND AMBER HINTERTHUER TO ZACHARIE AND LESLIE RANGE
O'FALLON
$361,000.00 - 1301 MERRIAM PKWY - MILES AND CLAIRE HARTMAN TO LORI R BLUE
$44,000.00 - 604 FAIRWAY WOOD DR - MSJB INVESTMENTS LLC TO PHILLIPS CUSTOM BUILDERS INC
SHILOH
$245,000.00 - 2721 AMBRIDGE DR - FULFORD HOMES LLC TO MICHAEL AND KIMBERLY SCHUBERT
$299,900.00 - 3489 CHIPPEWA DR - NEW TRADITION HOMES LLC TO SEAN AND JASMINE KREZANOSKI
$187,000.00 - 26 SIR LAWRENCE DR - JONATHAN AND ALICIA FARMER TO SHAWN AND MARIA JONES
DECEMBER 6
BELLEVILLE
$137,000.00 - 320 E B ST - JERRY AND DEBORAH NORTHWAY TO WHITNEY S OBERLINK
$155,000.00 - 141 RIVER LAUREL DR - CAROLYN K MCCRORY TO CAROLYN HUBLER
$371,250.00 - BOX ELDER LANE - TRUST AGREEMENT DATED APRIL 26, 1977 TO THOMAS AND JACOB RENNER
$219,746.00 - 237 LONGRIDGE CIRCLE - MCBRIDE GREEN MOUNT MANOR LLC TO IVORY TAYLOR AND PETITE SMOTHERS-TAYLOR
$65,000.00 - 117 LIBERTY DR - IVAN DEHART AND NORMA J DEHART JOINT REVOCABLE TRUST TO PAUL D DIETRICH
EAST SAINT LOUIS
$806.25 - 5708 BOND AVE - DERRICK AND THERESA JACKSON TO MOLLIE MCCLAIN-STANLEY
FAIRVIEW HEIGHTS
$65,000.00 - 1 DOGWOOD LANE - ESTATE OF MARION STEWARD TO EUSTORGIO S SAAVEDRA
$40,500.00 - 69 PEACHTREE LANE - WILLIAM MILLER TO CURTIS MCCLELLAND
O'FALLON
$398,809.00 - 1313 TIMBER RIDGE DR - HUNTNGTON CHASE HOMES CORPORATION TO ADAM AND EMILY WEBER
$324,000.00 - 413 WIEGERSTOWN RD - DAVID AND LESLIE SCOTT TO KOUEVI DOSSEH-ADJANON AND ANGELA FUMEY
$380,000.00 - 1114 HEARTHSTONE DR - MARK AND LORI SCIMIO TO JONATHAN EDWARD PLASCENCIA AND JENNIFER MAE PLASCENCIA
$920,000.00 - 506 OLD COLLINSVILLE RD - MSJB INVESTMENTS LLC TO SPENCER HOMES LLC
WASHINGTON PARK
$1,000.00 - ROSEMONT AVE - MICHELE FOSTER AND MARVELL SANDERS TO PHILIP MILLER