Madison County real estate Dec. 6-12

DECEMBER 6

ALTON

$10,000 - 924 COLLEGE AVE - FIRST MID BANK AND TRUST TO JOEL D. BECKWITH

$23,000 - 1601 JOESTING AVE - VERNAL BROWN TO THERESA HUTCHINS

BETHALTO

$218,263 - 264 GABRIELLE CIR - C.A. JONES, INC. TO RODNEY GIBBONS

COLLINSVILLE

$180,000 - 3 CHAPEL CT - THOMAS H. BAHRE AND WANDA J. BAHRE TO STACIE L. GRIGGS

$240,000 - 998 HICKORY PT - HERB PATTERSON TO THOMAS HUNTER AND VICTORIA HUNTER

EAST ALTON

$153,500 - 375 S. 9TH ST - STEPHEN K. SWEET TO DAVID ADMIRE

$7,500 - 501 E SAINT LOUIS AVE - BANKUNITED N.A. TO 2019 CASTLE LLC

EDWARDSVILLE

$10,300 - OLD POAG RD - KAREN J. WENTZ TO TRAVISH H. CAMPBELL

$119,000 - 116 N FILLMORE ST - LYNN WARREN AND WILLIAM WARREN TO TASHA JOHNSON

$459,000 - 18 A VILLA COURT - JK COMPANIES, INC TO REBECCA L. GASKILL

$1,000 - WHIGHT ST - RICHARD G. DUSTMAN AND LINDA L. DUSTMAN TO DAVID BENJAMIN VUCICH

GLEN CARBON

$156,500 - 200 HILLCREST DR - JACOB CYRUS TO ANDRE STUNSON

$1,402,028 - 42 LEON DRIVE - JOAN LINGLE TO R.L.P. DEVELOPMENT COMPANY, INC.

GODFREY

$117,500 - 304 SAINT ANTHONY DR - REBECCA L. LANE TO BRIAN HEINEMAN

$75,000 - 5306 COTTONWOOD DR - CHAD BURNS TO JAMES C. NICHOLAS

GRANITE CITY

$104,500 - 3207 ERIN DR - MAYA BECTON N/K/A MAYA M. SANTEL TO ARTAN CUCI

$78,750 - 1620 PRIMROSE AVE - MICHAEL L. GREEN TO BRADLEY D. BOONE

$45,000 - 6024 OLD ALTON RD - FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION ("FANNIE MAE") TO DANIEL ARCHER

$104,900 - 2800 NATIONAL AVE - SAMUEL KEOMANIVIVANE TO BETH PRIFTI

HIGHLAND

$589,142 - 13408 SAINT ROSE ROAD - JAY HOFFMAN TO SEAN M. ENGELMAAN

$710,858 - 13408 SAINT ROSE - JAY HOFFMAN TO SEAN M. ENGELMAAN

TROY

$256,000 - 614 E BRENTMOOR DR - RICHARD HANEBRINK TO HOLLY A. WILKINSON

$52,155 - 1247 CHALMERS DR - CHARLESTON OF TROY LLC TO NEW TRADITION HOMES LLC

$52,155 - 512 GLENDALE DR - STONEBRIAR MANORS INC TO NEW TRADITION HOMES LLC

WORDEN

$40,000 - 404 E WALL ST - EUGENE MCCLAIN TO FOSTER BROTHERS PROPERTIES, LLC

DECEMBER 9

ALTON

$155,000 - 4716 FANTASY LN - CHERYL A. MILLER, SOLE HEIR OF NANCY E. HARTZEL, DECEASED TO THOMAS EUGENE YENNE

$145,000 - 3216 MYRLE ST - BRIAN E. CLARK TO PHOENIX PROPERTIES ILLINOIS LLC

COLLINSVILLE

$28,160 - WILLIAMS ST - FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION TO WILLIAM EDWARD HUSTER AND DIANA JOY HUSTER

$600,000 - 304 N. MORRISON AVE - HOPPES AND THROM LLC, NORTH MORRISON SERIES, EAST JOHNSON SERIES TO ASTRAUSKAS RENTAL LLP

$75,000 - 1313 GLADYS STREET - DAVID D. FOREE TO LARRY R. COPPEDGE AND CHERRIE R. COPPEDGE

EAST ALTON

$99,900 - 1024 LINDEN ST - CHRISTA MICHELLE DOLBEE TO CHRISTY M. SMAY

EDWARDSVILLE

$45,000 - 815 HILLSBORO AVE - SAMUEL MAKLER, SR. TO DAVE WHITTINGTON

GLEN CARBON

$177,000 - 57 LUCINDA DR - JONATHAN KUTZ TO SIDNEY L. SARGINSON

GODFREY

$142,500 - STIRITZ LN - IZCO, LLC TO GARY A. BARNES AND CARRIE D. BARNES

GRANITE CITY

$26,000 - 2238 GRAND AVE - KHAMPHANH KHAMMANIVONG TO CASAS LLC

$95,000 - 26 CAMBRIDGE DR - ELITA FRY TO BUYER MARIE MENNER

$28,000 - 931 NIEDRINGHAUS AVENUE - CRAIG J. NYERS TO JSJ ENTERPRISES INC.

$18,000 - 323 WILSON PARK LANE - JERSEY STATE BANK TO JAYTEK ENTERPRISES LLC

HIGHLAND

$138,000 - 1521 LINDENTHAL AVE - JCS ACQUISITIONS LLC AND HOMEFRONT PROPERTIES LLC TO JACOB D. WARIX

$10,000 - 190 WOODCREST DRIVE - LLT PROPERTIES LLC I TO CITY OF HIGHLAND

LIVINGSTON

$17,000 - CHURCH ST - ROBERT L. MCENERY TO JERRICA ATWOOD

MARYVILLE

$218,500 - 1032 MEADOW LAKE DR - JAMES E. SETTLE JR. AND SANDRA L. SETTLE TO JASON M. POLLARD

SOUTH ROXANA

$14,000 - 102 SOUTHARD PL - MICHAEL E. SOTO TO LEWIS HAUSTEIN

TROY

$120,000 - 442 EAGLES WAY - WENDY S. ROHLING AS COTRUSTEE UNDER THE TRUST KNOWN AS THE KEITH G. ROHLING REVOCABLE TRUST TO LINDOW PROPERTIES LLC

$140,000 - 522 BRIARWOOD DR - WENDY S. ROHLING AS COTRUSTEE UNDER THE TRUST KNOWN AS THE KEITH G. ROHLING REVOCABLE TRUST TO LINDOW PROPERTIES LLC

DECEMBER 10

ALHAMBRA

$132,000 - 110 SOUTHEAST ST - CHRISTOPHER KRAMER TO JUSTIN P. WILSON

ALTON

$117,500 - 2204 CHANTEL DR - EUNICE ELAINE HOWARD TO JOHN W. ANDERSON

COLLINSVILLE

$167,900 - 709 LILIAN ST - HOLY A. LYON-WILKINSON AND DAVID L. WILKINSON TO ANDREW J. PRICE

$73,400 - 714 INDIANA AVE - SCOTT A. GRYZMALA AND JULIA K, GRYZMALA TO ROSALINDA URQUIA AND JOSE URQUIA

$94,500 - 822 KNEEDLER ST - THOMAS WHITE AND JOANN WHITE TO PAUL JOSEPH HART AND MEGAN LEIGH HART

EAST ALTON

$216,000 - 224 RIVERWOODS CV - GEORGE A. SHORT TO RYAN GRIMMETT

EDWARDSVILLE

$245,000 - 26 SHILOH CT - THOMAS E. YENNE AND KATIE A. YENNE TO ERIN E. HENTZ AND BENJAMIN M. HENTZ

$216,000 - 1578 MAPLEWOOD CT - NICOLE ALBARADO TO ZACHARY J. HILDEBRAND

$388,000 - 14 FIELD CREEK CT - BRIAN LEAS AND ANDREA LEAS TO NICHOLAS J. ALBRECHT AND KATIE M. ALBRECHT

$304,500 - 236 S MEADOW RIDGE TRL - JOHN A. KUHLMAN TO JOHN FRANKLIN HAYES

GLEN CARBON

$60,000 - 113 BOLLINGER ST - PAMELA K. SCHMID TO GRANT JORDAN

GODFREY

$273,000 - 1712 ASTER LN - DARREN R. POHLMAN, AS SUCCESSOR TRUSTEE OF LILA LOGEMAN LIND TO DOROTHY L. ROGERS

$222,388 - 1019 KOENIG DR - FULFORD HOMES, LLC TO CHAD M. HILL

GRANITE CITY

$105,000 - 4124 PONTOON RD - STEPHEN P. KNOGL TO JEREMY NGUYEN AND SHAYLA NGUYEN

$50,000 - 2055 CLEVELAND BLVD - JICTB INC. TO CHARLOTTE DIXON

MARYVILLE

$155,000 - 216 W ZUPAN ST - JULIE M. REPP TO BETTY J. MEYER

ST. JACOB

$40,000 - 2079 TRIAD RD - STANLEY R. SMITH AND JOANNE C. SMITH TO BRION D. BOESHANS AND JANET D. BOESHANS

$50,000 - 2079 TRIAD RD - BRION D. BOESHANS AND JANET D. BOESHANS TO MICHAEL A. NADLER AND PENNY L. NADLER

TROY

$170,000 - 8740 STATE ROUTE 162 - ELMER J. CAMPRE SR AND COLEEN M. CAMPE, BY DIANE C. HAWKINS, THEIR AGENT TO PATRICIA LEIGH COLE AND GARY LEE COLE

$148,000 - 606 S NAUB ST - JEFFREY A. MORGAN AND AMBER MORGAN TO MASON G. SCHMITT

$304,900 - 216 EISENHOWER BLVD - SUNDANCE HOME DEVELOPMENT INC TO CHADWICK J. DEITERS AND KELLY J. DEITERS

$71,920 - 2307 STAUNTON RD - RETAIL PLACE LLC TO LERCH HOMES INC

$519,905 - 2307 STAUNTON RD - LERCH HOMES INC TO RYAN CASON AND BRIENNE CASON

WORDEN

$64,000 - 110 MCKINLEY ST - KELLY SEIFERT AND WILLIAM D. LINTON, HEIRS OF PATRICIA LINTON, DECEASED TO PETER VARLAND

DECEMBER 11

ALTON

$7,500 - 1130 VERNIE AVE - KATHLEEN M. LANE TO SUZANNE TALBERT

$85,000 - 1903 STATE ST - STEVEN M. BOSOLUKE TO CLAIRE N. SNIDER

$49,000 - 1118 MCPHERSON AVE - ELIZABETH E. HEINTZ TO MATTHEW G. HORN

$109,900 - 5011 BEDFORD DR - KATELYN N. SMITH TO JUREATHA MAYS

BETHALTO

$129,923 - 505 WHISPERING OAKS DR - THOMAS ED BRAND SR. TO MORADI PROPERTIES PARTNERSHIP

COLLINSVILLE

$130,000 - 201 BILL LOU DRIVE - DON LEONE AS INDEPENDENT EXECUTOR OF THE ESTATE OF TILLIE J. HINSON, DECEASED, SURVIVING JOINT TENANT OF ROBERT E. HINSON, DECEASED TO HOMER L. WYATT AND CINDY L. LEEZY

$174,900 - 1962 BANYAN TREE RD - DONALD G. NICOLOFF AND ROBERTA A. NICOLOFF TO JOHN A. KUHLMAN AND MARY BETH KUHLMAN

EDWARDSVILLE

$150,500 - 1166 SAN JUAN DR - UPTOWN HOMES, LLC TO CONNOR LUCCO

GLEN CARBON

$100,000 - 7 SINGLETREE LN - IGLOO SERIES II REO, LLC BY SN SERVICING CORPORATION AS ATTORNEY IN FACT TO SUSAN K. SCHRAGE

GODFREY

$125,000 - 1811 TOMAHAWK LN - HONORA C. BRUNNER TO LARRY G. FISHER

$150,000 - 1341 NORMANDY DR - ANN MARIE MORMINO AND LISA M. CRITCHFIELD, TRUSTEES OF THE PAPIN FAMILY IRREVOCABLE TRUST TO MARY KAY MORTON

$242,042 - 500 FLEMING DR - JAMES L. THOMPSON AND KARON C. THOMPSON TO MARCIA J. BAKER

$75,000 - 2720 GERSON AVE - UNITED COMMUNITY BANK TO 2720 GERSON, LLC

GRANITE CITY

$49,900 - 2854 IOWA ST - WILLIAM J. RUSSELL TO SAMANTHA A. PEAS

$80,000 - 1740 SPRING AVE - KRISTIN A. THOMAS TO CHELSEA SCATURRO

$90,000 - 2436 KILARNEY DR - WILLIAM A. YOUNG TO TIFFANY HICKS

$32,000 - 1800 POPLAR STREET - WILLIAM F. CAMPBELL, JR. TO RAGINI N. PATEL, JIGNASABEN DESAI AND JAYESHKUMAR DESAI

$78,500 - 2609 HODGES AVE - JESS FINCK TO MICHALENE MILLAS

$180,000 - 4562 OLD EDWARDSVILLE RD - CHARLES W. LUEHMANN TO WHITNEY BELL

$89,500 - 3135 WAYNE AVENUE - BECANK, LLC TO JOSHUA GILMORE

HIGHLAND

$122,350 - 54 LINCOLN LANE - CARL E. HACKNEY TO MICHAEL W. PETERS AND ANITA L. PETERS

$892,621 - STATE RT. 160 - ALAN W. AMBUEHL TO KEVIN & KRISTINA SCHWARZ

$52,500 - 1221 POPLAR DR - JOSEPH G. MUNIE, AS INDEPENDENT ADMINISTRATOR OF THE ESTATE OF DOLORES M. MUNIE, DECEASED TO JOSEPH B. ARMISTEAD

$189,500 - 290 SUNFLOWER DR - JULIE A. HARTZOLD TO HOLDEN HILLESHEIM

$83,000 - 1307 POPLAR ST - MARK AND BRIDGET C. KOMOROMI TO JAMES L. SWEARINGEN

$105,000 - 2406 W LAKE DR - ALICE R. NEATHERY, SURVIVING JOINT TENANT OF ROLLAND H. NEATHERY, DECEASED TO MARK R. AND BRIDGET C. KOMOROMI

MORO

$410,000 - 7576 LAKE HEIGHTS DR - ROBERT A. MCNABNEY TO MICHAEL SHRECK

ST. JACOB

$112,500 - 409 EAST SECOND STREET - ERIC A. HARRIS AND REBECCA HARRIS TO CHRISTOPHER BARNHART

TROY

$575,000 - FORMOSA ROAD - CYNTHIA R. BUTLER, TRUSTEE, THE ROSE T. MEIER TRUST TO CC DEVELOPMENT, INC

$46,040 - 408 EISENHOWER BLVD - VICKSBURG DEVELOPMENT, INC TO WARRENS HOME BUILDERS, LLC

$169,900 - 938 IVY CT - MARIE ANNETTE YATES TO DONALD G. NICOLOFF AND ROBERT A. NICOLOFF

WOOD RIVER

$21,000 - 255 E ACTON AVE - FRED L. MISKELL JR, AS HEIR AT LAW OF SHIRLEY MISKELL AND FRED L. MISKELL, SR. TO SHARRON K. WILLIAMS

DECEMBER 12

ALTON

$132,500 - 4809 COLUMBIA ST - TYLER G. BROWNING TO BRIAN H. BIGGS

$36,000 - LAKE DR - BRADFORD S. FARRELL TO STEVEN BLAIR, JR.

$325,000 - 6515 DEER RUN DR - DOROTHY L. ROGERS, AS SURVIVING JOINT TENANT OF RAYMOND L. ROGERS, DECEASED TO ROBERT P. BARBIERI

$43,503 - 3527 CALIFORNIA AVE - RILEY D. MATHEWS AND GLORIA MATHEWS TO TRACY L. WALLACE

$57,000 - 2120 STATE ST - KATHRYN S. BOYCE AND HUGH BOYCE TO HOMER W. DAVIS

$40,000 - 1008 TREMONT ST - NEYNA JOHNSON, DRU MCMURRAY TO ARCHIE LAMONT INGRAM

BETHALTO

$112,000 - 220 W MAIN ST - ANDY AND KATIE HUFF TO RICHARD L. AND SHIRLEY F. ALLEN

$130,000 - 1117 ALBERS LN - JESSE T. AND REMIA P. MILLER TO GARRET MILLER

$83,000 - 402 W CORBIN ST - BRENT M. DAVIS TO BRADLEY AND LINDSAY CHAVOURS

COLLINSVILLE

$210,000 - 218 MARIE AVE - RITA J. KENNE TO RUSSELL RAY JONES

$40,000 - 106 N CLINTON - RSN INC TO BRADLEY A. KEENE

$98,000 - 238 SAINT LOUIS ROAD - LFG PROPERTIES, LLC TO AMY OGUNJOBI

COTTAGE HILLS

$22,100 - 110 BLAIR AVE - GO AMERICA LLC TO JON WOODSON

EAST ALTON

$60,000 - 501 OAK ST - 3 RIVERS GROUP LLC TO MATTHEW AND KATHRYN NEWTON

$155,000 - 100 RIVERWOODS CV - BOBBY W. SPURLOCK JR. TO METE NAZ

EDWARDSVILLE

$152,200 - 218 ALEXANDER DR - KEVIN DANIEL HUFFMAN TO U.S. BANK NATIONAL ASSOCIATION

GODFREY

$130,000 - 7616 NEPTUNE LN - JOHN FRAME AND ANDY W. HAHN TO RICHARD FARLEY

GRANITE CITY

$21,500 - 3821 B ST - CHUN S. DUPONT TO SERENA L. FREESE

$62,000 - 2582 BOYIE AVE - FRANK JOHN ORRIS AND DEANNA M. PORTERFIELD TO DAVID R. NIEMANN AND SHARI NIEMANN

HIGHLAND

$400,000 - 12475 STATE ROUTE 143 - RVE DEVELOPMENT, INC TO DSS PROPERTIES, LLC

MARYVILLE

$170,000 - 2408 FIELD POINT DR - ANNE F. RANDANT TO SEAN P. THEIS