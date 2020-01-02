Madison County foreclosures Dec. 17-20

DECEMBER 17
BROKER SOLUTIONS, INC. V. MIRIAH C. BEAN, $48,234.09, 3404 GILHAM AVE., ALTON. 19CH659
BROKER SOLUTIONS, INC. V. GEORGE BRADFORD, GCS CREDIT UNION, $57,510.73, 2909 FOREST AVE., GRANITE CITY. 19CH660
GUILD MORTGAGE COMPANY V. CYNTHIA L. COOPER, $84,493.92, 514 TEXAS BLVD, BETHALTO. 19CH661
REGIONS BANK V. HEIRS OF EARL H. HINES, $12,758.78, 737 BROADWAY, VENICE. 19CH662
DECEMBER 18
BANK OF AMERICA, N.A. V. AMY MCCORD, ROBERT MCCORD, $68,777.04, 2215 BENTON STREET, GRANITE CITY. 19CH663
PHH MORTGAGE CORPORATION V. SEAN E. JANSEN, BRANDI JO MEYERS JANSEN, $80,711.92, 2579 PONTOON ROAD, GRANITE CITY. 19CH664
WELLS FARGO BANK, N.A. V. ANDREW J. BLANKENSHIP, $78,598.30, 307 PICKER AVE., WOOD RIVER. 19CH665
DECEMBER 19
PLANET HOME LENDING, LLC V. KYLE STEVEN SPURR AND MICHELLE CLARK, $85,589.02, 2804 WILLOW AVENUE, GRANITE CITY. 19CH667
WELLS FARGO BANK, N.A. V. MICHAEL J. OGLE, PNC BANK NATIONAL ASSOCIATION, $219,730.58, 20 PINE LAKE DRIVE, COLLINSVILLE. 19CH668
U.S. BANK NATIONAL ASSOCIATION V. MATTHEW A. GARNER, CHRISTINE GARNER, $45,885.30, 1237 BROWN STREET, ALTON. 19CH669
HSBC BANK USA NATIONAL ASSOCIATION V. PEARL M. BURNETT, $50,341.68, 2503 FRANCIS STREET, ALTON. 19CH670
CARRINGTON MORTGAGE SERVICES LLC V. KEVIN L. WEST, JR., LATONYA WEST, GREAT RIVERS COMMUNITY CAPITAL INC., JUSTINE PETERSON, UNITED STATES OF AMERICA, $100,374.94, 116 4TH AVENUE, EDWARDSVILLE. 19CH671
U.S. BANK NATIONAL ASSOCIATION V. BRIAN GEBHART, AMANDA GEBHART, $226,783.70, 1011 FRANKLIN AVE., EDWARDSVILLE. 19CH672
DECEMBER 20
LAKEVIEW LOAN SERVICING LLC V. PHILLIP L. NEILSON, $93,782.20, 5661 HUMBERT RD., ALTON. 19CH673
WELLS FARGO BANK N.A. V. LEONARD MANLEY, JR., SHERYL L. MOORE, WASHINGTON UNIVERSITY SCHOOL OF MEDICINE, $82,817.07, 236 SOUTH CLINTON STREET, COLLINSVILLE. 19CH674