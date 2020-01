Madison County real estate Nov. 27 - Dec.5

NOVEMBER 27

ALHAMBRA

$185,000 - 606 E NORTH ST - SUSAN J. MILLER TO SANDRA DEE BLOM

ALTON

$250,000 - 8420 PARADISE KEY - JACOB M. SMITH TO STEVEN NAYLOR

$158,111 - 1016 SHEFFIELD PL - HSBC BANK USA, N.A. TO TIMOTHY LIVLEY

$65,000 - 114 W ELM ST - MYNEWPLACE, LLC TO LORI FLETT

BETHALTO

$227,500 - 128 GABRIELLE CIR - JUSTIN AND LAUREN MCCANN TO HARLAN J. AND LISA L. BLOODWORTH

$225,000 - 5 SHALLOW RUN CT - HARLAN AND LISA BLOODWORTH TO GREGORY J. AND ANGELA C. COLLIER

$113,900 - 420 4TH ST - KRISTIN N. AND CHRISTOPHER M. TINCHER TO STEVEN B. AND SADIE WALKER

COLLINSVILLE

$135,000 - 34 SAINT ROSE DRIVE - THOMAS A. MCCARTHY TO JOHN P. MCCARTHY, MARGARET M. MCCARTHY AND MARY KATHLEEN MCCARTHY

EDWARDSVILLE

$80,000 - 3422 ALDER RIDGE LANE - HAWTHORNE HILLS DEVELOPMENT, LLC TO CAROL GARDNER

$80,000 - 7100 BARTON MILLS COURT - HAWTHORNE HILLS DEVELOPMENT, LLC TO MICHAEL L. WAITUKAITIS AND DIANNE F. WAITUKAITIS

$8,500 - 1264 KEY WEST DR - HOLISHOR ASSOCIATION, INC. TO TOMPALL GIBSON

$405,000 - 579 EAST LAKE DRIVE - MARY A. OLSEN TO VICTOR HERBERT III

$240,000 - 20 EAGLE COURT - SEB PROPERTIES, LLC TO DANIEL L. ABEGG AND JOAN M. ABEGG

GLEN CARBON

$295,000 - 5 ESTATES LANE WEST - ANDREW J. WILBRAHAM TO ARTHUR F. RISAVY AND DEBRA J. GEGGUS

GODFREY

$119,150 - 3606 VALLEY DR - A2 INVESTMENT GROUP TO KATE M. ZIMMERMAN

GRANITE CITY

$120,000 - 5192 NAMEOKI ROAD - BRUCE E. DAVID & DEBRA J. DAVID TO KEITH L. ROWLETT

HAMEL

$107,900 - 103 CASSENS AVE - JCS ACQUISITIONS, LLC TO JESSICA N. ORSCHELN

HIGHLAND

$73,000 - 125 INDEPENDENCE DR - WELLEN HOMES, INC. TO JOSIAH W. ROBERTS

STAUNTON

$88,928 - WILLIAMSON AVE - DONALD G. SCHUETTE & VERA M. EMERY TO JOHN B. FUTRELL

$116,455 - WILLIAMSON AVE - DONALD G. SCHUETTE & VERA M. EMERY TO DENNIS D. SCHUETTE

$325,387 - WILLIAMSON AVE - DONALD G. SCHUETTE & VERA M. EMERY TO DONALD W. SIEVERS

TROY

$52,500 - 107 E MARKET ST - DONEISE A. STROM TO ASHLEY SWITZER

$60,000 - 8901 ROCK CREEK - WCE, LLC TO RCC1 LLC

$90,000 - 1928 GLIDDON BLVD - VILLAS OF WINDSOR WAY, LLC TO RCC1 LLC

WOOD RIVER

$87,250 - 229 8TH ST - SHELLEY VASSIER-MILLER TO JAMES KLOUZEK

$79,000 - 319 N 2ND ST - KHANPHANH KHAMMANIVONG TO ANGEL PIERCE AND DODGE ECHOLS

WORDEN

$210,000 - 9569 STATE ROUTE 140 - RONALD L. RULL AND BARBARA E. RULL TO THEODORE F. HUBER

DECEMBER 2

ALTON

$40,000 - 2711 MAXEY ST - SOUTHWESTERN ILLINOIS PROPERTIES, LLC TO REGINA M. WALTERS

BETHALTO

$109,000 - 301 N ELM ST - JAMES E. AND SHAWN DEPPER TO ALEXANDER AND CASSANDRA BRICKHOUSE AND STEVEN BRICKHOUSE

COTTAGE HILLS

$5,000 - 1301 3RD STREET - KENNETH NOLLE TO DALE E. AND LINDA F. WALKER

DORSEY

$245,000 - 5385 LOOP RD - GERALD E. FAULKNER, JR. TO DANE M. CRAMER

EAST ALTON

$53,000 - 213 E MCCASLAND AVE - JEREMY M. TURNBOUGH TO JEREMY HUBBARD

EDWARDSVILLE

$5,046,125 - 805 LANCASHIRE DR. - KENNETH W. LEWIS TO FO CAM SKI, INC.

$720,875 - 803 APT 1 LANCASHIRE DR - KENNETH W. LEWIS AND BETTY I. LEWIS TO FO CAM SKI, INC.

$10,033,000 - CLUB CENTER CT AND ASHLEY PL - KENNETH W. LEWIS TO LERCH PROPERTY INVESTMENTS, LLC

$645,000 - 7043 KOUFAX CT - NOAH O. VASQUEZ TO JOSEPH SEMITH

GLEN CARBON

$123,000 - 123 SCHOOL ST - SARA E. ANDREWS-RIALS TO DOUGLAS RAPP

GRANITE CITY

$1,500,000 - SCHAEFFER ROAD - LOWE'S HOME CENTERS, LLC TO VEGA PROPERTIES, LLC

$47,000 - 1929 PONTOON RD - PANCAP, LLC TO JOHN BRADLEY WALLACE

TROY

$425,000 - 523 EDWARDSVILLE ROAD - TOPMOST DEVELOPMENT CORPORATION TO CP LEASING CORPORATION

WOOD RIVER

$129 - 719 PURVIS DRIVE - BETTY D. LEACH CUNNINGHAM TO DARLA K. LEACH

WORDEN

$238,000 - 8644 UNDERWOOD LN - SUSAN SCHARGE AS EXECUTRIX OF THE ESTATE OF GLORIA J. SCHARGE TO LEAH THOMPSON

DECEMBER 3

ALTON

$65,000 - 1137 SEILER ST - ROBERT E. FRANKLIN, JR. TO MEGAN M. CHILDRESS

$25,000 - 3010 WATALEE ST - MARK S. ADAMS TO REBECCA MYERS

$3,387,097 - 2422 COLLEGE AVE - WEC 99J-15 LLC TO EXCHANGERIGHT NET LEASED PORTFOLIO 31 DST

BETHALTO

$385,000 - 4571 CULP LN - LISA COZART TO ZERIS PROPERTIES, LLC

COLLINSVILLE

$132,500 - 104 DANA DR - DEANNE LEIGH TROST TO JOHN W. BLASINGAME

$54,510 - 108 VILLAGE DR - FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION TO JOSE LUIS MORALES

$33,000 - 1021 LAFAYETTE CT - ALISON DONNELY TO NICOLAS J. NOBBE

$72,000 - 966 DACKK RD - ARTUR SEGIEDA AND CHRISTINA SEGIEDA TO MICHAEL A. PETERS AND HEATHER M. PETERS

$102,000 - 717 W MADISON AVE - JORDAN UNFRIED AND KRISTEN DUGGER-UNFRIED TO TYLER JENNINGS

$95,000 - 1119 HUFFENDICK AVE - WISE CHOICE PROPERTIES, INC. TO IAN PATRICK POSS

EAST ALTON

$125,000 - 23 SULLIVAN ST - KYLE A. SCOTT TO STEPHEN A. WARNICK

EDWARDSVILLE

$133,000 - 334 S KANSAS ST - LEO B. GIESZELMANN TO KATHLEEN HECK AND KYLE HECK

$260,000 - 2714 FALCON CREST DR - CATHERINE C. TIPPETT TO MARCIA NELSON

$50,000 - 1881 CLOVERDALE DR - FREDERICK C. SONDEREGGER TO GASKILL NOLL CONSTRUCTION, LLC

GLEN CARBON

$254,000 - 5718 STATE ROUTE 162 - SHERRY A. MORHAUS TO DAVID TODD LIPE

$275,000 - 111 OAKSHIRE DR E - JAMES STEPHEN THOMPSON TO CLINT LEVI LUCKETT

$65,000 - 6170 STONE WOLFE DR - JOHN A. MCKECHAN AND MARILYN R. MCKECHAN TO TAYLOR A. O'BRYAN

GODFREY

$52,500 - ROACH RD - ROB-RY LLC TO KENNETH L. JOHNSON SR.

GRANITE CITY

$95,000 - 1752 VENICE AVE - GLENWOOD R. CORNELISON TO GREG SCHIPKOWSKI

$200,000 - 2545 COMMERCIAL PKWY - GLINDON MATHIS TO CLARA L. MORAN

$39,000 - 2217 MIRACLE AVE - RICARDO L. BUCKINGHAM AND DENISE M. BUCKINGHAM TO MARY K. MILLER

$23,000 - 2519 MADISON AVE - PAUL AND MICHELLE PHIPPS TO TOM AND LYNN ESON

MARYVILLE

$255,900 - 2409 LIBERTY DR - BRUCE COPE AND SUSAN COPE TO KATHY M. CULIBERK AND PATRICK M. CULIBERK

$137,500 - 6815 W MAIN ST - CHRISTOPHER R. HARTSOE AND MORGAN A. LASATER-HARTSOE TO JOSEPH F. VALENCIA AND KATHERINE E. HUSINGER

$366,500 - 15 SEASONS RIDGE CT - PETER OGLESBY AND TARA OGLESBY TO DARRYL WALTER AND TARA WALTER

ST. JACOB

$294,000 - 2025 GRANDVIEW DR - ROBERT J. VIVIANO AND JULIE A. VIVIANO TO DEJUAN WEBB

TROY

$60,000 - 413 TROY AVE - FANNIE MAE A/K/A FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TO MARK BULARD

$209,400 - 947 LONG BRANCH RD - STEVE KAMADULSKI TO JAMES L. CRANEY

DECEMBER 4

BETHALTO

$72,500 - 402 BARTMER DRIVE - JOSEPH MELFFORD AND JYNNIFER J. CAUDLE-MELFFORD TO JACLYN M. HERBSTREIT

COLLINSVILLE

$313,000 - 708 LONGHI RD - JOHN ATHY TO BRANDON BONNER

$108,000 - 334 STRONG AVE - GARY KINGAN AND CHRISTINE KINGAN TO MICHAEL HITCH

$25,000 - 326 BROWN AVE - THE BANK OF NEW YORK MELLON TO BECANK, LLC

EAST ALTON

$89,000 - 627 BROADWAY - JOSEPH B. SHAW TO FRANK J. CUSUMANO

EDWARDSVILLE

$205,000 - 1349 BISCAY DR - THOMAS W. CLOSE TO RCC RENTALS LLC

$420,000 - 115 KNIGHTS BRIDGE LN - ALL BIZ CONSTRUCTION AKA HEALTH SOURCER LLC TO RANDALL E. MALAWY AND KATHY MALAWY

$293,500 - 14 MEADOW RUE DR - DAVID JOHNSON AND JENNIFER JOHNSON TO JACOB TERVEER AND TAYLOR TERVEER

$47,500 - 406 N KANSAS ST - LEO GIESZELMANN TO TED HANSON

GLEN CARBON

$0 - 4971 S STATE ROUTE 159 - SMTA FINANCING JV LLC TO HOSPITALITY PROPERTIES TRUST

GODFREY

$232,500 - 4916 CHATEAU DR - JOHN T. HECK, II TO CHARLES R. REED

GRANITE CITY

$115,000 - 3004 & 3006 YALE AVENUE - MICHAEL L. DAVIS, EDNA D. DAVIS, SURVIVING JOINT TENANT OF SYLVIA A. MOLSK (DECEASED) TO NINO GIGANTI

$55,000 - 4056 OAKMONT DR - LUEREAN N. WALKER, ERIC C. WALKER BY CHERYL WALKER AS AGENT TO RIEGER CAPITAL GROUP LLC

HIGHLAND

$57,500 - 1201 7TH ST - SECRETARY OF VETERANS AFFAIRS TO JOSEPH B. ARMISTEAD

$15,000 - VULLIET ROAD - DELMAR R. MERSINGER TO CITY OF HIGHLAND

$40,000 - 511 12TH ST - DONALD E. AUGUSTIN & CAROL J. AUGUSTIN TO MICHAEL GILOMEN & JEAN GILOMEN

MARYVILLE

$150,205 - 221 W ZUPAN ST - DANIEL E. ULLOA AND CALIXTO ULLOA TO ALLISON G. HANSEN AND OMBA T. NGOMA

$257,900 - 119 STONEBRIDGE MANOR DR - MICHAEL P. WELKER AND IVA M. WELKER TO EVELYN RICHARDSON AND LORI TRITTSCHUH

TROY

$255,000 - 30 WESTBROOKE - STEVEN L. BICKEL AND SHARON M. BICKEL TO KEITH A. SEIDEN

$99,000 - 418 RIGGIN RD - HOWARD T. BUSKIRK AND ELLEN L. BUSKIRK TO LARRY L. WILSON JR AND MELINDA WILSON

$148,000 - 200 N CHARCOAL ST - JANELL K. LANAHAN TO KRISTOFER FERGUSON AND KARRIE FERGUSON

DECEMBER 5

ALHAMBRA

$25,000 - 810 E MAIN ST - FRANCES HUHN TO JUSTIN M. STUMPF

ALTON

$122,500 - 644 ROZIER ST - CHARLES R. REED TO MICHAEL ERNEST NICKEL

$219,000 - 1700 CENTRAL AVE - LOUIS S. MATTEA AND ALEXANDRA MATTEA TO LANTERN NETWORK

$95,000 - 1109 ALBY ST - VICTOR P. ABEL TO TANNER PATE

$41,900 - 107 E 12TH ST - MIKEL CLINTON LOLLEY TO CHRISTINE VELLOFF AND JAMES VELLOFF

$73,950 - 2701 GRANDVIEW AVE - JOSHUA A. HAUSMAN TO JOSEPH E. LONG

$130,000 - 1103 STATE ST - RICHARD WILLIAMS AND LORI L. WILLIAMS TO GARY DAVIDSON AND BARBARA DAVIDSON

BETHALTO

$57,000 - BARTMER DR - B. FAY WARD, AS SURVIVING JOINT TENANT OF MARTIN W. WARD, DECEASED TO DEBBY A. MCCOY

COLLINSVILLE

$108,100 - 1026 HICKORY PT - HSBC BANK USA, N.A. TO SEAN PATRICK AND KRISTIN LYNN SCHNEIDER

$28,000 - 225 S MORRISON AVE - FREDMAN BROS FURNITURE COMPANY INC TO HERBERT PATTERSON

EDWARDSVILLE

$223,400 - 294 DEEP COVE DR - JONATHAN G. WOELFEL TO ERIC K. HOLLMANN

$590,000 - 701 HILLSBORO AVENUE - PUSHPA CORP. DBA THE STORE TO DEV DHAN, INC.

$53,320 - STATE ROUTE 143 - BARTON FAMILY LIMITED PARTNERSHIP II TO STUNKEL PROPERTIES, LLC

GLEN CARBON

$55,000 - 158 OLD GLEN CROSSING RD - DAVID WAYNE SMITH, RANDY DEAN SMITH, CHARLES E. SMITH III, BEING ALL THE HEIRS OF LAW OF CHARLES E. SMITH, DECEASED TO PAUL PHIPPS AND MICHELLE PHIPPSS

$37,100 - OLD GLEN CROSSING RD - DAVID WAYNE SMITH, RANDY DEAN SMITH, CHARLES E. SMITH III, BEING ALL THE HEIRS OF LAW OF CHARLES E. SMITH, DECEASED TO BRIAN BRAMMEIER AND DANIELLE BRAMMEIER

GODFREY

$80,000 - 5710 SIR GAWAIN DR - FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION TO LAMONTE D. POOLE

GRANITE CITY

$50,500 - 5149 BUENA ST - SECRETARY OF THE U.S. DEPARTMENT OF HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT OF WASHINGTON, D.C. TO WISE CHOICE PROPERTIES, INC.

HIGHLAND

$110,000 - 608 OLIVE ST - MARK AND RENE FRIEDEL TO RYAN C. CATES

$135,000 - 7 ORIOLE CT - JERRY D. AND BARBARA A. SUGG TO WAYNE R. HOBBS, JR AND MARY HOBBS

$123,100 - 24 KAY DR - BARBARA M. REHKEMPER TO HANNAH R. HAMANN

$139,900 - 1620 MAIN ST - GRACE M. KORTE TO DAVID L. AND TERESA D. MORGAN

$16,500 - SUNBEAM DR - CHAD C. & DENISE M. SELLERS TO KHS. LLC

$115,000 - 3 ROBIN CT - MICHAEL R. & ROXANNE L. LANDOLT TO HOUSE TURNERS LLC

$225,000 - 125 HACKBERRY LN - JANET A. PISANESCHI AND PETER R. PISANESCHI TO BRANDON & MEAGHN MALHEREK

$120,000 - 1225 POPLAR DR - EMILY KEEVEN TO THOMAS AND LINDA HOEPKER

$235,000 - 225 N PORTE DR - TAMARA A. KLEINHOFFER TO JOSEPH & CHRISTINA WOJCKIEWICZ

MARYVILLE

$272,000 - 6704 CROSSINGTON LN - DENNIS L. AYDT TO RUSSELL W. LIPE AND ANTOINETTE LIPE

ROXANA

$82,000 - 123 E 6TH ST - MELINDA TARRANT TO FRANK BOWLES AND BETH BOWLES

ST. JACOB

$164,900 - 10672 KECK RD - PATRICK AND KATHY CULIBERK TO STAINLEY L. AND ASHLEY B. DICKEY

TRENTON

$10,000 - 96 RINDERER RD - CYRIL B. KORTE TO DUSTIN BEARD

TROY

$175,000 - 30 SEQUOIA DR - NICHOLAS K. AND EMILY N. BULLARD TO ALEX J. CARSON

$215,000 - 430 EDWARDSVILLE RD - OTTO BAUMGARTNER AND SHARON K. BAUMGARTNER TO ARJUN K. SHRESTHA

$12,000 - 0 KIMBERLIN STREET - LINDA HERZOG REINEKE TO MARVIN W. MCLEMORE & CONNIE M. MCLEMORE

$130,000 - 138 BLACKJACK ROAD - AMC HELLDOERFER, LLC TO CHERI BUCK AND JOSEPH BUCK

WOOD RIVER

$73,000 - 523 N 2ND ST - JIMMIE N. AND MARCELLA P. GRIMES TO DEAN GUETTERMAN