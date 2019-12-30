Madison County civil docket Jan. 6-10

Monday, January 6
9:00 A.M.
CAITLYN GOURLEY VS ERIC WORTHAM
12-L-942, RUTH
ETHAN TUCKER BY AND THROUGH HIS NEXT FRIEND BRANDY TUCKER VS MARY SHERMAN
16-L-1697, RUTH
LINDA BATSON VS LOCKWOOD GROUP LLP DBA TOWNSHIP VILLAGE APARTMENTS
13-L-1181, DUGAN
DENISE R SPARKS VS GREGORY SMITH
16-L-234, DUGAN
JERRY L MORGAN VS MADISON COUNTY TRANSIT DISTRICT
08-L-963, SMITH
Wednesday, January 8
10:30 A.M.
BETTY J VOSS VS BARNEY J CLARENCE
17-L-1229, DUGAN
Thursday, January 9
9:00 A.M.
ALLAN LEWIS ON BEHALF OF HIMSELF/ALL OTHERS SIMILARLY SITUATED VS CITY OF EDWARDSVILLE
11-L-1304, HARRISON
MATTHEW E CARTER VS CITY OF ALTON
11-L-1305, HARRISON
AMY KOPESKY VS CITY OF COLLINSVILLE
11-L-1306, HARRISON
DAVID FUNKHOUSER VS CITY OF GRANITE CITY
11-L-1307, HARRISON
DANA L HOLLAND VS KEVIN M SLATEN
14-L-1200, HARRISON
1:00 P.M.
SUSAN L BAISCH VS JACK IN THE BOX INC
18-L-972, DUGAN
TIMOTHY PATTERSON VS TRAVIS FRENCH
18-L-1336, DUGAN
SECURITY LIFE OF DENVER INSURANCE CO VS PORTELL FINANCIAL SERVICES INC
19-L-913, DUGAN
PATSY CAMPBELL VS GITERSONKE FOOT CLINIC PC
18-L-72, STOBBS
ROBERT MARICLE VS AGRELIANT GENETICS LLC
19-L-481, STOBBS
EVA Y HEISCH VS MADISON COUNTY BOARD
19-L-1163, STOBBS
JAMES D STANTON VS SHELL OIL COMPANY
19-L-1371, STOBBS
3:00 P.M.
LEE IRWIN VS AMERIGAS PROPANE
15-L-183, RUTH
STATE FARM FIRE AND CASUALTY COMPANY VS AMERIGAS PROPANE
17-L-1454, RUTH
Friday, December 10
9:00 A.M.
DUANE SHIRLEY INDIVIDUALLY VS RUST OLEUM CORPORATION
17-L-693, RUTH
HANNA M YANICK VS MARK A ALLEN
17-L-1382, RUTH
DEMETRIC LACEY VS MICHAEL WANOUS
18-L-629, RUTH
JAMES AGEE VS DONALD E GROSHONG
18-L-859, RUTH
OLIVIA A FORBES VS MADISON COUNTY MASS TRANSIT DISTRICT
18-L-1017, RUTH
STEVEN NORBURY VS SOUTHWESTERN ILLINOIS HEALTHCARE FACILITIES
18-L-1686, RUTH
CATHLEEN SHELTON VS ENVIRO TECH INTERNATIONAL INC
19-L-355, RUTH
RONALD BROWN VS SUSAN EAKER
19-L-935, RUTH
JAMES E JOSEPH VS ALTON MEMORIAL HOSPITAL
19-L-1219, RUTH
SHAWN ELMORE VS MICHAEL ROEDER
19-L-1236, RUTH
ENOS MAIN VS CRAIG SCROGGINS
19-L-1306, RUTH
DANIELLE C DAVIS VS STATE FARM INSURANCE COMPANY
19-L-1317, RUTH
CORLOTTA HARRIS VS DBJ AUTOMOTIVE II INC DBA JD BYRIDER OF WOOD RIVER
19-L-1445, RUTH
JORDAN CLARK VS SCOTT G AULABAUGH
18-L-407, DUGAN
ERICK P LAESCH VS CASSENS TRANSPORT COMPANY
18-L-1663, DUGAN
10:30 A.M.
JUDITH A STEELE VS JACOB DALTON
18-L-366, RUTH
1:30 P.M.
MARY L SVOBODA VS ALTON VFW POST 13
15-L-671, RUTH