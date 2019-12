St. Clair County real estate Nov. 18-22

NOVEMBER 18

BELLEVILLE

$273,000.00 - 1322 ORCHARD LAKES CIRCLE - KAPPERT CONSTRUCTION CO TO DARREN RAY AND JACQUELINE DECKER

$223,000.00 - 1109 HIGH VALLEY LANE - TREVOR A TULLIE TO DEREK AND DOMINIQUE WILSON

$182,075.00 - 117 MEADOWCREST DR - JOSHUA AND ASHLEY HOFMANN TO KATHLEEN JO CURTIS

$40,000.00 - 1503 WEST FOURTH AVE - DONALD AND MARY SCHNEIDER TO SHAWNEE PROPERTIES LLC

$285,000.00 - 109 HICKORY LANE - CHICAGO LAND TRUST COMPANY TO MARK AND DANYEL BAGBY

$45,000.00 - 200 NORTH 74TH ST - HUD TO DEMETRIUS HAMPTON

$119,000.00 - 2406 PATRICK DR - ADRIENNE C ZIMMERMAN AND GUY N DON CARLOS AND SUSAN L DON CARLOS TO KATRINA M GILBERT

$142,000.00 - 5 HILLDALE DR - MICHAEL AND JODI CARROLL TO AMENA GORDON

$2,999.00 - 11 SHAWN DR - ARLEEN WUEBBELS TRUST TO AMEERA N MCCRAY

$126,000.00 - 344 ROANOKE DR - CLAYTON AND ELIZABETH CONE TO JESSICA L SENIOR

CAHOKIA

$31,000.00 - 1104 ST BENEDICT DR - CARLOS AND MONTRICE DYE TO BUY THE SKY LLC

$22,000.00 - 708 ST NORBERT DR - DAVID AND JO HUNT TO SAINT LOUIS INVESTMENTS

$20,000.00 - 105 ST LEO DRIVE; 103 ST LEO DR - STEPHEN VINYARD TO GARY LIMESTALL

$9,000.00 - 24 GLORIA ST - PAUL D AVERY III AND LEANNE M AVERY TO MONTEZ F DOUGLAS AND KALENA R MILES

CASEYVILLE

$325,000.00 - 369 OLD COLLINSVILLE RD - BLAKE G MEINDERS TO 369 OLD COLLINSVILLE ROAD LLC

COLUMBIA

$295,000.00 - 5109 DONINGTON COURT - BRETT AND JENEE KRUG TO ROBERT TAAFFE JR AND JOLENE TAAFFE

DUPO

$130,000.00 - 808 COLUMBIA RD - SHIRLEY WATTS TO JOAN AND DANNY DAAB

EAST SAINT LOUIS

$400.00 - 1904 COLLEGE - JAMES SMITH TO ROBERT HOPKINS

FAIRVIEW HEIGHTS

$25,000.00 - 431 UNION HILL ROAD & SLATE AVE - ANGELA PALMERI TO JAMES E MITCHELL

$142,500.00 - 4203 HIGHLAND ROAD - UPTOWN CAPITAL PARTNERS LLC TO STEVEN ROMERO AND ELIZABETH LUENGAS

$157,000.00 - 601 JOSEPH DR - PATRICIA A HUELSMAN REVOCABLE TRUST TO MARKUS AND LASHAMEKA GARDNER

FREEBURG

$207,000.00 - 21 LAKEVIEW DR - THOMAS AND TOMI DIEFENBACH TO DARREN AND KRISTIN PIERCE

$223,000.00 - 202 WOODS MANOR DR - DARREN AND KRISTIN PIERCE TO MICHAEL AND HEATHER ADAMSON

LEBANON

$170,500.00 - 107 E SCHUETZ ST - REGIONS BANK TO SCOTT CREDIT UNION

MASCOUTAH

$89,900.00 - 608 EAST POPLAR ST - TOMAS GARCIA-BALTAZAR TO RYAN AND ASHLEY STEHLICK

O'FALLON

$42,500.00 - 104 EAST ADAMS - GARY M AHLE AND TANA K AHLE TO JONATHAN DONZE

$290,000.00 - 817 WEST LAKESHORE DR - CARLA M CRUZEN TRUST TO THOMAS AND SUZANN PRICE

$380,000.00 - 906 MOORFIELD PARK DR - LINDSAY M STEELY AND STEVEN PORZEINSKI TO LEVI CARWILE AND ANNA E CARWILE

$269,223.00 - 417 VANCROFT PLACE - BARNES PROPERTIES INC TO JAMES L KEIM AND VIVIAN R VERMEERSCH KEIM

SHILOH

$356,652.00 - 3768 OSPREY COURT - KAPPERT CONSTRUCTION CO TO DANIEL AND ANNA BOHNENKEMPER

SUMMERFIELD

$25,000.00 - 304 E WAKEFIELD ST - DOUGLAS J AND SHIRLEY ANN MASSEY TO VINCE FRAZIER

SWANSEA

$258,500.00 - 1002 FOX TROTTER DR - ADRIAN HAYWAS TO JOYCE ANN YOUNG AND JEFFREY ALAN YOUNG

NOVEMBER 19

BELLEVILLE

$122,800.00 - 1000 FOREST HILLS DR - KLEMME CAPITAL INVESTMENTS LLC TO LEANN FELDOTT

$78,000.00 - 1501 & 1505 NORTH BELT WEST - MICHAEL G GLEESON TO GRAPPA GROWLERS LLC

$207,000.00 - 2800 ASHVILLE COURT - ANDREA POHZEHL TO MARQUITA PATRICE HUNTER

$234,000.00 - 2613 BEACON POINT COURT - JENNIFER ANN RHODES TO CASSANDRA BATES AND SCOTT ROSS BAHRE

$40,000.00 - 18 GRANVUE DR - CONSTANCE M ELLIS AND CATHLEEN M OTT TO AMERICAN GOLDFINCH PRESERVATION TRUST

CAHOKIA

$21,250.00 - 117 DONALD ST - FANNIE MAE TO SAINT LOUIS INVESTMENTS

$81,291.51 - 433 MILDRED AVE - THE PRIVATE SALES CORPORATION TO HUD

EAST SAINT LOUIS

$32,000.00 - 6805 LAKE DR - JOANN E MATORY TO ROSILAND JASPER

$65,000.00 - 808 NORTH 88TH ST - ELLIOTT AND BETTIE MCKINNEY TO MARY B HENDERSON

FAIRVIEW HEIGHTS

$10.00 - 805 COLUMBIA AVE - WELLS FARGO BANK NA TO VA

MASCOUTAH

$8,700,000.00 - 9810 PERRIN RD - DSS PROPERTIES LLC TO ENERGY MARKETING 1019 LLC

NEW ATHENS

$145,000.00 - 2478 DOE LANE - DAVID AND KIMBERLY KINZINGER TO GARY AND REGINA HARBISON

O'FALLON

$121,000.00 - 609 SOUTH VINE ST - KEVIN HAGARTY TO STEVEN HART

$79,900.00 - 111 LUCIA LANE - HHTP1 LLC TO MISTER RESIDENTIAL LLC

$54,000.00 - 152 CHICKASAW LANE - ILLINI TRAILS LAND LLC TO FULFORD HOMES

$150,000.00 - 629 WILDWOOD LANE - MICHAEL S DOOLEY TO CR HOLLAND CONSTRUCTION LLC

SHILOH

$171,000.00 - 416 TAILFEATHER DR - JOSEPH W SCHATTE TO PYONG SON AND JI YEON JEONG

$145,000.00 - 2212 MADERO DR - FANNIE MAE TO HTE HOUSING LLC

$177,000.00 - 2507 LONDON LANE - MARJORY AND CRAIG ROLLING TO KATREVIOUS SWIFT

SMITHTON

$220,000.00 - 4837 RIVER ROCK LANE - JACOB AND HILLARY PATTERSON TO KELLY KAPP AND GEOFFREY VOGEL

$242,000.00 - 5780 PEBBLE COURT - SHAWN E AND KARA D NEVILLE TO ELIZABETH AND TRAVIS SHAW

$209,000.00 - 5205 WHITE OAK DR - BRIAN AND RENEE NEVILLE TO KRISTY MOREAU

SWANSEA

$202,000.00 - 2917 BRIDLE LANE - JAMES AND MARY ELLEN SOBULE TO RICHARD A MUSE

NOVEMBER 20

BELLEVILLE

$108,000.00 - 120 HILWOOD DR - FANNIE MAE TO TYLER COX

$195,000.00 - 131 ST SABRE DR - YIN ZHU JIN AND JEREMY B ADAMS TO NABBILE SANCHEZ AND YENNISHA NICOLE PINO SANCHEZ

$182,900.00 - 38 MEADOWVIEW DR - JOSHUA AND SANDRA WATTS TO KYLE AND KATHERINE STEELE

$17,900.00 - 226 JSOUTH 11TH ST - US BANK NATIONAL ASSOCIATION TO RACHID AYADI

$65,000.00 - 631 W ADAMS ST - GREGORY AND BONNIE PRESCOTT TO JAMES AND MAUREEN PRESCOTT

CAHOKIA

$28,421.00 - 1119 ST BONIFACE DR - PERRY MATHES TO TERRY AND TINA MOSKOP

DUPO

$75,000.00 - 540 STATE ST - ROBERT FRISCH TO ARTHUR L FRISCH JR

FAIRVIEW HEIGHTS

$140,000.00 - 2005 MINTER LANE - CAROLYN FRANCES ARTH, SUCCESSOR TRUSTEE OF SMITH FAMILY TRUST TO ERIK OLSON

$207,000.00 - 245 AMERICANA CIRCLE - MICHELLE PALMER TO KIMBERLY AND EMRIC JOHNSON

LEBANON

$99,000.00 - 10607 EMERALD MOUND GARAGE RD - TIMOTHY WALL TO RACHEL N KRUSE AND CODY J TERRY

$73,500.00 - 10930 JAKEWOOD DR - MARK A ARBOGAST TO KATELYN M GEBHART

$54,000.00 - 319 WEST DEE ST - PAULA GROSS TO GLM INVESTMENTS LLC

MASCOUTAH

$375,000.00 - 14125 MCKINLEY RD - ROY AND RENATE GRAY TO LONGBOW LLC

$48,500.00 - 1015 KANKAKEE TRAIL - AKS DEVELOPMENT LLC TO KAPPERT CONSTRUCTION CO

MILLSTADT

$27,000.00 - 19 EAST LAUREL ST - DOROTHY L SCHARF ESTATE TO DEBRA LEE JARVIS

$185,000.00 - 8 GREENFIELD DR - MILLER FAMILY TRUST TO DALE AND KELLY BEDARD

O'FALLON

$98,500.00 - 302 PERSIMMON DR - BETTY A KELLEY, TRUSTEE TO ANDREW WHITAKER-PORTZ

$215,000.00 - 935 PRAIRIE CROSSING - GORDON BELL TO KYLE AND KARA RITTEL

$290,000.00 - 824 BRIDGEWAY DR - H&L LAND TRUST LLC TO PB OF O'FALLON ENTERPRISES LLC

$40,000.00 - 402 EAST WASHINGTON ST - KHOMES LLC TO JIE BIN CHEN

SHILOH

$240,000.00 - 2709 PIPERS COURT - DAVID AND HEATHER NIXON TO SHIRLEY WILLIS

SWANSEA

$130,000.00 - 22 BETTINA DR - MPH1 LLCF TO KEVIN POVEDA

$108,974.00 - 149 TWIN LAKE DR - 149 MEADOW LAKE FAMILY LIMITED PARTNERSHIP TO ALBERT JOSEPH DAVINROY

NOVEMBER 21

BELLEVILLE

$33,000.00 - 21 HIGHWOOD COURT - BROKERS SOLUTIONS INC TO INFINITY PROPERTIES GROUP LLC

$175,000.00 - 701 CEDAR MILL DR - FRAZIER AND BRENDA SIMMONS TO VEST MARTIN AND KEONA MOORE

CASEYVILLE

$177,500.00 - 402 GEASCHEL DR - DAVID W PETERSON TO ANDREW L YATES SR AND CAROLYN A YATES

$99,500.00 - 406 S 6TH ST - RICHARD CRANIUM INC AND RICHARD L KINDLE TO VICENTE PICHARDO HERNANDEZ

COLLINSVILLE

$118,000.00 - 219 SOUTH CROWN DR - JOANNE M SANDISON TO JASON AND ANNA ANDERSON

DUPO

$150,000.00 - 920 COLUMBIA RD - DANIEL R DAAB AND JOAN C DAAB REVOCABLE JOINT TRUST #1 TO CHRISTOPHER AND JESSICA EILERS

EAST SAINT LOUIS

$26,500.00 - 4201 CASEYVILLE AVE - NINA ROBINSON TO LANSDOWNE COMMUNITY INITIATIVE

LEBANON

$567,604.00 - 1204 NATALYNS TRACE - SMR LLC TO MICHELLE AND ERIC RODRIGUEZ

LENZBURG

$525,000.00 - WINTER RD - PEGGY ANN DIERKS AND TIMOTHY T CAMPBELL TO NARVAL FRITSCHE

MARISSA

$180,454.50 - WINTER RD & WAELTZ RED - GREGORY A RAY TO ANDY A WAELTZ

$405,000.00 - SCHICKENDANZ RD; BECKMANN RD; DARMSTADT RD - SHIRLEY RINCK REVOCABLE TRUST TO NARVAL FRITSCHE

NEW ATHENS

$685,800.00 - BALDWIN RD - NARVAL FRITSCHE TO GREGORY A RAY

NEW BADEN

$32,500.00 - 612 ANGELA COURT - ROGER FUEHNE TO KPB PROPERTIES LLC

$32,500.00 - 616 ANGELA COURT - FUEHNE CONSTRUCTION INC TO KPB PROPERTIES LLC

O'FALLON

$372,500.00 - 202 KNOLLHAVEN TRAIL - ERIK AND HEATHER BOWMAN TO ADAM AND NICOLE WALLACE

NOVEMBER 22

BELLEVILLE

$30,000.00 - 17 SCARLET DR - WELLS FARGO BANK TO SCHAEFER HOMES LLC

$35,000.00 - 649 LAKE MEAD COURT - GOLDEN ORCHARD LLC TO KAPPERT CONSTRUCTION CO

$268,899.00 - 2147 SOUTHERN OAK CIRCLE - C A JONES INC TO ERIC AND ANGELA HANVEY

$169,900.00 - 2806 OLD CASEYVILLE RD - HARRY E NORTON REVOCABLE LIVING TRUST TO REGINA K RATH

FAIRVIEW HEIGHTS

$87,000.00 - 116 OULVEY DR - THOMAS J HENGEN AND BONNIE M STEIN-HENGEN TO KEISHA SPRINGFIELD

$3,170,000.00 - 340 OFFICE COURT - FOUNTAINS COURT BUILDERS LLC TO FLINT LAND COMPANY LLC

FREEBURG

$110,000.00 - 406 1ST ST; STATE RT 5 - H C PARRISH TRUCK SERVICE INC TO LONGVIEW LAND TRUST

$90,000.00 - STATE RT 15; 1ST ST; 410 1ST ST; 414 1ST ST - HERSHCEL PARRISH AND PARRISH TRUST TO LONGVIEW LAND TRUST

MASCOUTAH

$165,000.00 - 101 ST CHRISTOPHER COURT - CITIZENS COMMUNITY BANK TO LINDA M LANG

$325,000.00 - 9722 QUAPAW COURT - KAPPERT CONSTRUCTION CO TO JAMES AND ANGELA BUSBEA

NEW ATHENS

$85,000.00 - 409 NORTH MARKET ST - ESTATE OF CLYDE E GARDINER, DECEASED TO PHIL BETHARD

O'FALLON

$115,500.00 - 616 WEST WASHINGTON ST - SHIRLEY J HOLT TO ELEANOR M SHAW

$90,925.00 - 902 WEST MADISON DR - JEFFREY WARREN SILVER TO DANIEL CHESELDINE

SMITHTON

$179,000.00 - 303 EUGENIA DR - MATTHEW R BIRK TO KATELYN M MCKINLEY AND KEITH C JONES

ST LIBORY

$136,000.00 - 625 RUTTER ST - VICKI AND STEPHEN SIEVERS TO JACOB GASS AND WHITNEY JUENGER