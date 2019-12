St. Clair county real estate Nov. 12-15

NOVEMBER 12

BELLEVILLE

$94,500.00 - 10 LLOYD CIRCLE - GERALD COX TO LEONA STASZAK AND CHARLENE EASTON





$104,900.00 - 123 CLEARVIEW DR - AMELIA KOENIG TO ANNIE CREWS AND JOEL CASKEY

$18,500.00 - 7521 SEDONA CIRCLE - COY MULLENIX INC DBA CMI CONSTRUCTION INC TO JOHN AND DIANE WAGNER

$210,000.00 - 209 CASTELLANO DR - RW INVESTMENTS OF ILLINOIS LLC TO TSF LLC

$46,000.00 - 609 N CHARLES ST - MARK AND DENISE JUEN TO TSG HOMES LLC

$20,000.00 - 48 WINDSOR DR - JOHNIE H LASETER TO AMERICAN GOLDFINCH PRESERVATION TRUST

$92,000.00 - 1602 HAMPTON COURT - PATRICIA AND WILLIAM SHELTON, TRUSTEES TO DANIEL AND DEBORAH ROSENDOHL

$289,900.00 - 1103 WINGED FOOT - THE PAUL LEE AND ANGELA LEE LIVING TRUST TO NANCY AND ANNETTE FLEMING

EAST SAINT LOUIS

$1,500.00 - 518 N 79TH ST - BENNIE BURGES TO COREY HARRIS

$12,000.00 - 720 ALHAMBRA COURT - JAMES E HACKETT TO ANTHONY E TARVIN JR

FAIRVIEW HEIGHTS

$51,000.00 - 9745 LINCOLN TRAIL - ROBERT F BUCK TO THEVEN TIMMONS AND NANCY VIVIANA TIMMONS

MASCOUTAH

$148,500.00 - 412 WEST MAIN ST - DAVID AND LINDSAY MILLER TO JESSI AND WILLIAM WHITWORTH

MARISSA

$74,000.00 - 421 NORTH BORDERS ST - ROSEMARY FRISCH TO DANIEL W LOUGEAY

O'FALLON

$61,000.00 - 506 DARTMOUTH DR - THE JUDICIAL SALES CORPORATION TO BLUEGRASS PREMIER HOMES LLC

$327,701.00 - 141 SHAWNEE COURT - FULFORD HOMES TO JOSEPH P LEPANTO LIVING TRUST

$115,000.00 - 1473 THOUVENOT LANE - GEORGE AND VELMA SODAM TRUSTS TO KEVIN D JOHNSON

SMITHTON

$258,000.00 - 5206 WILD OAK LANE - BATES FAMILY TRUST TO JACOB AND HILLARY PATTERSON

SUMMERFIELD

$36,750.00 - 302 NORTH MILL ST - DANIEL MUELLER TO VILLAGE OF SUMMERFIELD

SWANSEA

$192,600.00 - 1704 ASHTON COURT - MICHAEL AND ASHLEY RAINWATER TO JOHN AND SHERIE BYRD

NOVEMBER 13

BELLEVILLE

$81,900.00 - 909 CLEARVIEW DR - MATT EISKANT TO MARQUINTEN A BRYANT

$10,000.00 - 1215 MAIDEN LANE - NANCEE A PAULE TO BUYUS PROPERTIES LLC

FAIRVIEW HEIGHTS

$35,000.00 - 39 MOUNT VERNON DR - MELISSA HILL TO GRICELDA PEREZ AND FABIOLA ALEJANDRA PEREZ

FREEBURG

$363,845.00 - KNAB RD - PATRICIA NOLTKAMPER ET AL TO MARTIN FARMS OF ILLINOIS

$586,080.00 - KNAB RD - PATRICIA NOLTKAMPER ET AL TO MATTHEW PATTERSON

$62,500.00 - KNAB RD - MATT PATTERSON TO TIM AND HEIDI HOPKINS

$268,250.00 - KNAB RD - MATT PATTERSON TO JASON AND MEGAN NEFF

$93,750.00 - KNAB RD - MATT PATTERSON TO SHAUNDRA SCHAFER

$62,625.00 - KNAB RD - MATT PATTERSON TO MATTHEW PATTERSON AND PAMELA PATTERSON AND SHAUNDRA SHAFER

LEBANON

$105,000.00 - 1106 BELLEVILLE ST - ESTATE OF MICHAEL A KRATZ, DECEASED TO BRIAN AND KAREN GIESEKING

NEW ATHENS

$120,000.00 - 1003 SPOTSYLVANIA ST - ALAN AND CATHY SCHILLING TO BRANDON J KARBAN

O'FALLON

$267,500.00 - 7088 MILBURN ESTATES DR - EVAN H COZADD TO JACOB AND MAUREEN DIETER

$172,000.00 - 1302 KIM DR - TERESA L MUSSATTO TO ABIGAIL MUSSATTO

$153,000.00 - 113 WHITE PINE AVE - CHRISTOPHER AND LEROY AND BEULAH KAISER TO BRANDY WHITFORD

SHILOH

$152,900.00 - 3285 BRIDGEWATER DR - PAMELA AND WILLIAM TOTTLEBEN TO ALICE M RICHARDS

SWANSEA

$134,500.00 - 341 LINCOLNSHIRE BLVD - BRENNAN HOLDINGS LLC TO HEATHER ELLIOTT AND MISAEL MIESES

$299,999.00 - 4124 WOODLAND PARK DR - LINDA LEWIS TO GARY AND BETH WAMBLE

NOVEMBER 14

BELLEVILLE

$99,900.00 - 1819 EAST D ST - CAROLYN J LATTA TO BRANDON AND CRYSTAL CRAVER

$22,000.00 - 114 S ELEVENTH ST - KARIM ASFOUR LIVING TRUST TO ELLEN THIELEMAN

$33,000.00 - 903 BRISTOW ST - KARIM ASFOUR LIVING TRUST TO ELLEN THIELEMAN

$105,000.00 - 915 EXPRESS DR - DARLENE AND BRIAN SHAMBLIN TO NINISHA WATSON

$205,900.00 - 3024 HARVEST MEADOW DR - MARIO BERRIOS TO DAVID AND LINDSAY MILLER

$29,700.00 - 10 PERIWINKLE DR - MARY ANN APPEL TO PAUL D DIETRICH

$189,900.00 - 1395 ORCHARD LAKES CIRCLE - DARRIEN MILLER SR AND SOPHIA MILLER TO WILLIAM AND PERRY HOPKINS

CAHOKIA

$54,000.00 - 129 ST THOMAS LANE - SAINT LOUIS INVESTMENTS LLC TO BENJAMIN JESSE CLARK AND JENNIFER LEE CLARK

$59,000.00 - 1123 ST BARTHOLEMEW DR - SAINT LOUIS INVESTMENTS LLC TO BENJAMIN JESSE CLARK AND JENNIFER LEE CLARK

$56,000.00 - 1143 ST ROSE LANE - SAINT LOUIS INVESTMENTS LLC TO BENJAMIN JESSE CLARK AND JENNIFER LEE CLARK

$25,000.00 - 510 SAINT LEO DR - JIAN YOU YANG AND ZHANG XUE JIN TO PINNACLE INVESTMENT STRATEGIES LLC

$22,000.00 - 504 SAINT NICHOLAS DR - JIAN YOU YANG AND ZHANG XUE JIN TO PINNACLE INVESTMENT STRATEGIES LLC

CASEYVILLE

$8,000.00 - 7955 N ILLINOIS ST - KILLIAN WEIR TO SAMMY J SHAFER JR

$135,500.00 - 7829 N ILLINOIS ST - DAVID AND DARCY HACKLER TO SAMUEL T APPONEY

$12,000.00 - 992 SOUTH MAIN ST; 12 HAYDEN LANE - HSBC BANK USA NATIONAL ASSOCIATION AS TRUSTEE FOR WELLS FARGO ASSET SECURITIES CORPORATION TO ADRIAN MACIAS SALAZAR AND DIANA MONTALVO

COLLINSVILLE

$57,000.00 - 5 N CROWN DR - NORMAN AND KAROL TROWBRIDGE TO JAMES ANDREW GREEN AND SHELLY LYNN GREEN

DUPO

$45,000.00 - 224 N MAIN ST - ANDREW K NEWCOM AND ADAM J HOOCK TO BOUTIQUE BN LLC

$28,000.00 - 110 PARK AVE - TERRY J JOHNSON JR AND MALINA JOHNSON TO APRIL R BREWER

EAST SAINT LOUIS

$14,113.00 - 746 N 39TH ST - FANNIE MAE TO MICHELLE DENISE HARRIS AND RAMONA MCCAA

FREEBURG

$23,500.00 - 211 S WALNUT ST - CORBY VALENTINE TO RYAN AND JOELLEN BOIKE

MASCOUTAH

$238,413.00 - 7444 WOODLAND SCHOOL RD - WILLIAM CODY WHITWORTH AND JESSI L WEBER TO DOUG ANTHONY SAX AND AMBER NICOLE SAX

$243,000.00 - 1132 BEECHCRAFT BLVD - MAYLENE AND KEITH LITTLE TO RICHARD T MONTGOMERY

O'FALLON

$80,000.00 - 115 BELT AVE - MARK ALLEN BREWER TO RICK RIECKENBERG

$180,000.00 - 1205 SIMMONS RD - PATRICK AND MARY PRINDABLE TO JEROD PRINDABLE

$150,000.00 - 756 ERIKA ST - KRISTAL STORY TO DAWN HILLMAN

$245,000.00 - 538 HIGHLAND ESTATES DR - JUSTIN AND CADICE MILLS TO KRISTAL STORY

$180,000.00 - 1657 LAKEPOINTE ESTATES DR - RONALD AND CHRISTINE OWENS TO LINDA GRUCHALA

$191,900.00 - 1026 WOODS WAY - AMANDA K SMOOT TO JACOB AND KRISTEN KIENITZ

NOVEMBER 15

BELLEVILLE

$41,500.00 - 12 INDEPENDENCE DR - ANITA E JONES TO JOSEPH P BENSON

$3,000.00 - 33 SUPERIOR DR - KATHRYN E THIELAN TO WEST END REDEVLOPMENT CORPORATION NFP

CAHOKIA

$15,000.00 - 1129 ST BENEDICT DR - FANNIE MAE TO JCS ESTATES LLC

FAIRVIEW HEIGHTS

$267,000.00 - 701 WILLOW SPRING HILL DR - FELIX AND SARAH BOECKER TO KEVIN AND SARAH KIRSCHKE

LEBANON

$425,000.00 - 1221 FIRED BRICK DR - SMR LLC TO KATHLEEN M WOODS

O'FALLON

$231,810.00 - 787 ALLENBROOK AVE - H&L BUILDERS LLC TO JASON HARRISON

SWANSEA

$485,000.00 - 16 BRONZE POINTE BLVD - REGIONS BANK, TRUSTEE TO REGIONS BANK, TRUSTEE