St. Clair county real estate Nov. 12-15

NOVEMBER 12
BELLEVILLE
$94,500.00 - 10 LLOYD CIRCLE - GERALD COX TO LEONA STASZAK AND CHARLENE EASTON
$104,900.00 - 123 CLEARVIEW DR - AMELIA KOENIG TO ANNIE CREWS AND JOEL CASKEY
$18,500.00 - 7521 SEDONA CIRCLE - COY MULLENIX INC DBA CMI CONSTRUCTION INC TO JOHN AND DIANE WAGNER
$210,000.00 - 209 CASTELLANO DR - RW INVESTMENTS OF ILLINOIS LLC TO TSF LLC
$46,000.00 - 609 N CHARLES ST - MARK AND DENISE JUEN TO TSG HOMES LLC
$20,000.00 - 48 WINDSOR DR - JOHNIE H LASETER TO AMERICAN GOLDFINCH PRESERVATION TRUST
$92,000.00 - 1602 HAMPTON COURT - PATRICIA AND WILLIAM SHELTON, TRUSTEES TO DANIEL AND DEBORAH ROSENDOHL
$289,900.00 - 1103 WINGED FOOT - THE PAUL LEE AND ANGELA LEE LIVING TRUST TO NANCY AND ANNETTE FLEMING
EAST SAINT LOUIS
$1,500.00 - 518 N 79TH ST - BENNIE BURGES TO COREY HARRIS
$12,000.00 - 720 ALHAMBRA COURT - JAMES E HACKETT TO ANTHONY E TARVIN JR
FAIRVIEW HEIGHTS
$51,000.00 - 9745 LINCOLN TRAIL - ROBERT F BUCK TO THEVEN TIMMONS AND NANCY VIVIANA TIMMONS
MASCOUTAH
$148,500.00 - 412 WEST MAIN ST - DAVID AND LINDSAY MILLER TO JESSI AND WILLIAM WHITWORTH
MARISSA
$74,000.00 - 421 NORTH BORDERS ST - ROSEMARY FRISCH TO DANIEL W LOUGEAY
O'FALLON
$61,000.00 - 506 DARTMOUTH DR - THE JUDICIAL SALES CORPORATION TO BLUEGRASS PREMIER HOMES LLC
$327,701.00 - 141 SHAWNEE COURT - FULFORD HOMES TO JOSEPH P LEPANTO LIVING TRUST
$115,000.00 - 1473 THOUVENOT LANE - GEORGE AND VELMA SODAM TRUSTS TO KEVIN D JOHNSON
SMITHTON
$258,000.00 - 5206 WILD OAK LANE - BATES FAMILY TRUST TO JACOB AND HILLARY PATTERSON
SUMMERFIELD
$36,750.00 - 302 NORTH MILL ST - DANIEL MUELLER TO VILLAGE OF SUMMERFIELD
SWANSEA
$192,600.00 - 1704 ASHTON COURT - MICHAEL AND ASHLEY RAINWATER TO JOHN AND SHERIE BYRD
NOVEMBER 13
BELLEVILLE
$81,900.00 - 909 CLEARVIEW DR - MATT EISKANT TO MARQUINTEN A BRYANT
$10,000.00 - 1215 MAIDEN LANE - NANCEE A PAULE TO BUYUS PROPERTIES LLC
FAIRVIEW HEIGHTS
$35,000.00 - 39 MOUNT VERNON DR - MELISSA HILL TO GRICELDA PEREZ AND FABIOLA ALEJANDRA PEREZ
FREEBURG
$363,845.00 - KNAB RD - PATRICIA NOLTKAMPER ET AL TO MARTIN FARMS OF ILLINOIS
$586,080.00 - KNAB RD - PATRICIA NOLTKAMPER ET AL TO MATTHEW PATTERSON
$62,500.00 - KNAB RD - MATT PATTERSON TO TIM AND HEIDI HOPKINS
$268,250.00 - KNAB RD - MATT PATTERSON TO JASON AND MEGAN NEFF
$93,750.00 - KNAB RD - MATT PATTERSON TO SHAUNDRA SCHAFER
$62,625.00 - KNAB RD - MATT PATTERSON TO MATTHEW PATTERSON AND PAMELA PATTERSON AND SHAUNDRA SHAFER
LEBANON
$105,000.00 - 1106 BELLEVILLE ST - ESTATE OF MICHAEL A KRATZ, DECEASED TO BRIAN AND KAREN GIESEKING
NEW ATHENS
$120,000.00 - 1003 SPOTSYLVANIA ST - ALAN AND CATHY SCHILLING TO BRANDON J KARBAN
O'FALLON
$267,500.00 - 7088 MILBURN ESTATES DR - EVAN H COZADD TO JACOB AND MAUREEN DIETER
$172,000.00 - 1302 KIM DR - TERESA L MUSSATTO TO ABIGAIL MUSSATTO
$153,000.00 - 113 WHITE PINE AVE - CHRISTOPHER AND LEROY AND BEULAH KAISER TO BRANDY WHITFORD
SHILOH
$152,900.00 - 3285 BRIDGEWATER DR - PAMELA AND WILLIAM TOTTLEBEN TO ALICE M RICHARDS
SWANSEA
$134,500.00 - 341 LINCOLNSHIRE BLVD - BRENNAN HOLDINGS LLC TO HEATHER ELLIOTT AND MISAEL MIESES
$299,999.00 - 4124 WOODLAND PARK DR - LINDA LEWIS TO GARY AND BETH WAMBLE
NOVEMBER 14
BELLEVILLE
$99,900.00 - 1819 EAST D ST - CAROLYN J LATTA TO BRANDON AND CRYSTAL CRAVER
$22,000.00 - 114 S ELEVENTH ST - KARIM ASFOUR LIVING TRUST TO ELLEN THIELEMAN
$33,000.00 - 903 BRISTOW ST - KARIM ASFOUR LIVING TRUST TO ELLEN THIELEMAN
$105,000.00 - 915 EXPRESS DR - DARLENE AND BRIAN SHAMBLIN TO NINISHA WATSON
$205,900.00 - 3024 HARVEST MEADOW DR - MARIO BERRIOS TO DAVID AND LINDSAY MILLER
$29,700.00 - 10 PERIWINKLE DR - MARY ANN APPEL TO PAUL D DIETRICH
$189,900.00 - 1395 ORCHARD LAKES CIRCLE - DARRIEN MILLER SR AND SOPHIA MILLER TO WILLIAM AND PERRY HOPKINS
CAHOKIA
$54,000.00 - 129 ST THOMAS LANE - SAINT LOUIS INVESTMENTS LLC TO BENJAMIN JESSE CLARK AND JENNIFER LEE CLARK
$59,000.00 - 1123 ST BARTHOLEMEW DR - SAINT LOUIS INVESTMENTS LLC TO BENJAMIN JESSE CLARK AND JENNIFER LEE CLARK
$56,000.00 - 1143 ST ROSE LANE - SAINT LOUIS INVESTMENTS LLC TO BENJAMIN JESSE CLARK AND JENNIFER LEE CLARK
$25,000.00 - 510 SAINT LEO DR - JIAN YOU YANG AND ZHANG XUE JIN TO PINNACLE INVESTMENT STRATEGIES LLC
$22,000.00 - 504 SAINT NICHOLAS DR - JIAN YOU YANG AND ZHANG XUE JIN TO PINNACLE INVESTMENT STRATEGIES LLC
CASEYVILLE
$8,000.00 - 7955 N ILLINOIS ST - KILLIAN WEIR TO SAMMY J SHAFER JR
$135,500.00 - 7829 N ILLINOIS ST - DAVID AND DARCY HACKLER TO SAMUEL T APPONEY
$12,000.00 - 992 SOUTH MAIN ST; 12 HAYDEN LANE - HSBC BANK USA NATIONAL ASSOCIATION AS TRUSTEE FOR WELLS FARGO ASSET SECURITIES CORPORATION TO ADRIAN MACIAS SALAZAR AND DIANA MONTALVO
COLLINSVILLE
$57,000.00 - 5 N CROWN DR - NORMAN AND KAROL TROWBRIDGE TO JAMES ANDREW GREEN AND SHELLY LYNN GREEN
DUPO
$45,000.00 - 224 N MAIN ST - ANDREW K NEWCOM AND ADAM J HOOCK TO BOUTIQUE BN LLC
$28,000.00 - 110 PARK AVE - TERRY J JOHNSON JR AND MALINA JOHNSON TO APRIL R BREWER
EAST SAINT LOUIS
$14,113.00 - 746 N 39TH ST - FANNIE MAE TO MICHELLE DENISE HARRIS AND RAMONA MCCAA
FREEBURG
$23,500.00 - 211 S WALNUT ST - CORBY VALENTINE TO RYAN AND JOELLEN BOIKE
MASCOUTAH
$238,413.00 - 7444 WOODLAND SCHOOL RD - WILLIAM CODY WHITWORTH AND JESSI L WEBER TO DOUG ANTHONY SAX AND AMBER NICOLE SAX
$243,000.00 - 1132 BEECHCRAFT BLVD - MAYLENE AND KEITH LITTLE TO RICHARD T MONTGOMERY
O'FALLON
$80,000.00 - 115 BELT AVE - MARK ALLEN BREWER TO RICK RIECKENBERG
$180,000.00 - 1205 SIMMONS RD - PATRICK AND MARY PRINDABLE TO JEROD PRINDABLE
$150,000.00 - 756 ERIKA ST - KRISTAL STORY TO DAWN HILLMAN
$245,000.00 - 538 HIGHLAND ESTATES DR - JUSTIN AND CADICE MILLS TO KRISTAL STORY
$180,000.00 - 1657 LAKEPOINTE ESTATES DR - RONALD AND CHRISTINE OWENS TO LINDA GRUCHALA
$191,900.00 - 1026 WOODS WAY - AMANDA K SMOOT TO JACOB AND KRISTEN KIENITZ
NOVEMBER 15
BELLEVILLE
$41,500.00 - 12 INDEPENDENCE DR - ANITA E JONES TO JOSEPH P BENSON
$3,000.00 - 33 SUPERIOR DR - KATHRYN E THIELAN TO WEST END REDEVLOPMENT CORPORATION NFP
CAHOKIA
$15,000.00 - 1129 ST BENEDICT DR - FANNIE MAE TO JCS ESTATES LLC
FAIRVIEW HEIGHTS
$267,000.00 - 701 WILLOW SPRING HILL DR - FELIX AND SARAH BOECKER TO KEVIN AND SARAH KIRSCHKE
LEBANON
$425,000.00 - 1221 FIRED BRICK DR - SMR LLC TO KATHLEEN M WOODS
O'FALLON
$231,810.00 - 787 ALLENBROOK AVE - H&L BUILDERS LLC TO JASON HARRISON
SWANSEA
$485,000.00 - 16 BRONZE POINTE BLVD - REGIONS BANK, TRUSTEE TO REGIONS BANK, TRUSTEE